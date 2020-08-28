Резьба по мандатам

В региональном политическом пространстве активно обсуждается идея сокращения численности депутатов Псковского областного Собрания с 44 до 26. «Псковская правда» вспомнила, как менялся законодательный орган за свои шесть созывов и рассмотрела «за» и «против» очередного переформатирования. Спойлер: доводов «за» все-таки больше.

Как все начиналось

Виктор Антонов. По его словам, их было «то ли 200 с чем-то, то ли 400» [на самом деле 170 - «ПП»]. «По крайней мере, большой зал Дома Советов они занимали целиком», - пояснил политик. Впрочем, многие депутаты, по словам Антонова, появлялись в областной столице в лучшем случае раз в год: «союз коммунистов и беспартийных» народных избранников особо важной роли в системе управления Псковской области не играл. В Совете народных депутатов Псковской области насчитывалось «несколько сотен депутатов»: точную цифру «Псковской правде» затруднился назвать даже старожил региональной политики, вице-спикер областного Собрания. По его словам, их было «то ли 200 с чем-то, то ли 400» [на самом деле 170 - «ПП»]. «По крайней мере, большой зал Дома Советов они занимали целиком», - пояснил политик. Впрочем, многие депутаты, по словам Антонова, появлялись в областной столице в лучшем случае раз в год: «союз коммунистов и беспартийных» народных избранников особо важной роли в системе управления Псковской области не играл. Все изменилось, впрочем, в 1991 году: именно последнему советскому призыву депутатов довелось принимать первые областные законы, регламентирующие, в том числе, порядок формирования, количественный состав и работу нового регионального парламента — Псковского областного Собрания.

Первый созыв заксобрания был избран в 1994 году. Из 22 парламентариев избрать по одномандатным округам смогли 21, и то не с первого раза: в обществе царило разочарование в политике после того, как в октябре 1993 года в Российской Федерации были разогнаны прежние Советы. Совсем другая атмосфера царила во втором созыве, избранном в 1998 году. В регионе к тому моменту сменился губернатор, во власть пришли многочисленные варяги — ставленники ЛДПР, начался передел областной собственности и, как следствие, обострилась политическая конкуренция. Законодательная власть активно оппонировала исполнительной. И потому региональная администрация приложила массу усилий для того, чтобы третий созыв Собрания в 2002 году избрался уже по новым правилам, более удобным для нее. Псковская область вошла в число первых регионов РФ, где выборы прошли по смешанной системе. Численность регионального парламента увеличилась до 33 депутатов, из которых 22 избирались по одномандатным округам, а 11 — по партийным спискам. Включение «партийного компонента» действительно помогло региональным властям сформировать в целом лояльный для себя состав Собрания. Но на этом переформатирование областного парламента не закончилось.

Очередь в депутаты

Выборы четвертого созыва заксобрания в 2007 году в любом случае должны были пройти по новой схеме. В федеральное законодательство к тому времени внесли изменения, по которым минимум 50% состава регионального парламента избирались по партийным спискам, а не более 50% – по одномандатным округам. Определить соотношение списочников и одномандатников и общую численность депутатов регион должен был сам. Варианты вернуться к численности в 22 депутата с раскладом 50% на 50%, либо оставить в Собрании 33 кресла, но увеличить число списочников до 22, в итоге были отвергнуты. Дело в том, что многие одномандатники из третьего созыва во что бы то ни стало хотели вернуться в региональный парламент. А кроме того, выстроилась целая очередь из предпринимателей, желающих начать политическую карьеру и готовых в обмен спонсировать партийные кампании, и для них тоже требовались места.

Численность Собрания была увеличена до 44 депутатов, из которых 22 избирались по одномандатным округам, а 22 — по партийным спискам. Впрочем, уже тогда это решение было поддержано не всеми. Критики нововведений указывали на то, увеличивать число депутатов при сокращении количества жителей региона довольно-таки цинично. «Спора большого не было, но я тоже возражал», - говорит Виктор Антонов. Тем не менее, аналогичная система формирования заксобрания сохранялась и в пятом, и в шестом созывах, избранных, соответственно, в 2011 и 2016 годах. Но все это время и в региональной администрации и в самом Собрании нарастало желание «секвестировать» областной парламент. Кстати, еще в 2010 году был утвержден единый критерий численности депутатов региональных парламентов. Для субъектов РФ с численностью избирателей менее полумиллиона человек, к коим относилась и Псковская область, вилка была установлена в диапазоне от 15 до 50 депутатов.

Два раза по 13

Александр Котов. По словам Антонова, 44 парламентария — это слишком много и накладно для региона, а кроме того, девальвирует депутатский мандат. Заксобрание перестало быть «элитным клубом»: если раньше там заседали в основном харизматичные и активные политические бойцы либо ведущие предприниматели, то в последних созывах немало статистов, голос которых вовсе не слышен на сессиях. Главными лоббистами идеи депутатского секвестра стали Виктор Антонов и спикер областного Собрания. По словам Антонова, 44 парламентария — это слишком много и накладно для региона, а кроме того, девальвирует депутатский мандат. Заксобрание перестало быть «элитным клубом»: если раньше там заседали в основном харизматичные и активные политические бойцы либо ведущие предприниматели, то в последних созывах немало статистов, голос которых вовсе не слышен на сессиях. Имена таких народных избранников не помнят не то что журналисты, но и коллеги-парламентарии. «Дошло до того, что депутаты друг друга не знают! Откуда он, кто такой, как попал в депутаты?..» - сетует Виктор Антонов. Суть «парламентской реформы» Александр Котов не так давно изложил в эфире проекта ПАИ-live. «Мы рассматривали разные варианты численности: это и 33, и 22. Главный вопрос заключается в том, чтобы нарезать избирательные округа таким образом, чтобы в их состав входили муниципальные районы целиком в своих границах», - пояснил он.

Читайте также 20.08.2020 09:35 Выборы за выборами

В качестве примера спикер привел свой собственный одномандатный округ № 19, в который входят Плюсский район, Стругокрасненский район, часть Порховского района, Карамышевская и Торошинская волости Псковского района. В результате такой «чересполосицы» в некоторых районах одновременно значатся по три-четыре депутата, и люди зачастую не понимают, к кому лучше обратиться за помощью и кто им окажет настоящее содействие. «Если за основу взять принцип, чтобы районы целиком вошли в состав избирательного округа, то тогда вырисовывается цифра в 26 депутатов регионального законодательного органа. И если мы оставляем тот же принцип формирования, когда 50% избирается по одномандатным избирательным округам, а 50% – по партийным спискам, то получается, что у нас будет 13 одномандатных избирательных округов, в которые районы войдут целиком. Там где-то будет два района, если крупные, где-то три, возможно, где-то будет и четыре в зависимости от численности избирателей в этих районах», - говорит Александр Котов.

«Этот вопрос не решён окончательно, это то, что мы сейчас обсуждаем. Но мы уже нашли поддержку со стороны практически всех политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов», - заверил спикер. С ним солидарен и Виктор Антонов. «В каждом районе свой депутат будет. Чтобы кто-то яростно возражал - я не слышал», - говорит он.

«Сложно, но интересно»

Простые расчеты показывают, что в случае реализации вышеизложенного сценария оппозиционные партии в подавляющем большинстве по спискам смогут набрать лишь по одному мандату. «Цена» двух мандатов будет уже 15,5%, а этот порог на выборах в Собрание в 2016 году перешагнула лишь компартия. Тем не менее, псковские партийцы действительно соглашаются с идеей сокращения численности народных избранников, понимая, что в глазах их избирателей отстаивание дополнительных мандатов, а, значит, и связанных с ними бюджетных расходов, будет выглядеть не слишком-то хорошо. Представители ЛДПР, к тому же, связаны партийной дисциплиной. Ведь лидер либерал-демократов Владимир Жириновский в мае этого года и вовсе предложил вдвое сократить количество депутатов в региональных парламентах России, чтобы сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию.

Псковские коммунисты заняли двойственную позицию. С одной стороны, на заседании бюро своего обкома 19 августа они пришли к выводу, что «действующая система избрания депутатов областного Собрания депутатов отвечает, прежде всего, интересам правящей партии власти «Единой России». С другой, впрочем, терять места в законодательном органе, которые обеспечивают лидеров регионального отделения КПРФ зарплатой и дают им доступ к парламентской трибуне, коммунисты тоже не хотят. Результатом этого когнитивного диссонанса стало принятое на бюро решение: «Фракция КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов выступит с законодательной инициативой, что в случае сокращения количества депутатов 2/3 из них должны избираться по партийным спискам, а 1/3 – по одномандатным округам». Очевидно, что представители КПРФ не верят в возможность победить «в поле», баллотируясь в одномандатных округах, но уповают на силу партийного бренда при голосовании по партийным спискам. Лидер регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак заявил «Псковской правде», что его партия, скорее всего, поддержит инициативу о сокращении числа депутатов. «Когда население сокращается, а число депутатов растет — это неправильно», уверен он. По мнению справедливоросса, расклад в Собрании должен быть изменен в пользу одномандатников. В этом случае, по его мнению, эффективность депутатского корпуса возрастет, так как «каждый будет на виду, и ответственность будет разграничена, а то сейчас люди зачастую не понимают, кто за что отвечает».

Что касается угрозы сокращения представительства в заксобрании оппозиционных партий, то, по словам Брячака, это «настораживает, но стимулирует к тому, чтобы более эффективно организовать работу регионального отделения». Кроме того, добавил он, оппозиционерам «нужно будет одномандатные округа выигрывать: почему бы и нет». «Сложно будет, но интересно», - резюмировал политик. Собственно говоря, против сокращения числа депутатов предсказуемо высказывается лишь лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг. Очевидно, что именно его партия, в 2011 и 2016 году сумевшая набрать чуть больше 6% и оба раз получившая «списочный» мандат, в случае секвестра заксобрания является кандидатом на вылет.

* * *