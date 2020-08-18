Разрушители легенд

В России — и на уровне регионов и в федеральном центре — сейчас идет активная работа по осмыслению уроков коронавируса. Вне зависимости от того, ждет нас пресловутая вторая волна или же разгребание завалов в экономике и соцсфере, рефлексия полученного опыта жизненно необходима. Именно этой теме была посвящена состоявшаяся 18 августа в ТАСС пресс-конференция на тему «Уроки Covid-19: тренды региональных управленческих технологий».

Новая искренность как тренд

Дарья Кислицына. В результате изменений в привычном укладе жизни людей, которые вытекают из последствий пандемии коронавируса, в российских регионах изменились практики управления и форматы коммуникации власти с общественностью, считает директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований «Не так давно появился термин «новая искренность». Так вот, пандемия показала, что это единственно возможный формат коммуникации власти и общественности», - добавила она, подчеркнув, что во время коронакризиса появилось «огромное количество каналов связи власти и населения».

Михаил Ведерников. Он заявил, что пандемия коронавируса сделала работу администрации региона беспрецедентно открытой: «Такого не было никогда. Это решение мы приняли осознано и теперь понимаем, что оно было правильным». Работу этих каналов на примере Псковской области как раз и осветил губернатор. Он заявил, что пандемия коронавируса сделала работу администрации региона беспрецедентно открытой: «Такого не было никогда. Это решение мы приняли осознано и теперь понимаем, что оно было правильным». По словам губернатора, одной из самых главных опасностей во время пандемии стали недостаток информации и слухи, которые распространялись очень быстро. Усугубляло ситуацию и отсутствие объективных данных о коронавирусе на первом этапе распространения вируса. Самые «мощные» слухи, по словам главы региона, встречаются до сих пор. Причем, они практически не отличаются от тех «мифов и легенд», которые сопровождали появление эпидемий и моровых поветрий в древние времена. «Они сами распространялись со скоростью вируса» - пояснил Михаил Ведерников. «Буквально недавно в социальных сетях видел и даже сохранил себе, - привел пример псковский губернатор. - Одна из подписчиц написала, что пандемия — это мировой заговор, что пора все это прекратить и не заставлять людей носить маски». «Но от отношения к маскам многое зависит. Мы в регионе пришли к выводу, что без потерь прошли первый удар, потому что подавляющее количество населения пользовалось этими средствами индивидуальной защиты в общественных местах. Роспотребнадзор опубликовал статистику, что после введения масочного режима 97% случаев заражения происходили через контакт с зараженными поверхностями. Вот и ответ - нужны маски или нет, дурачимся мы или не дурачимся», - пояснил Михаил Ведерников.

Не место для слухов

Глава Псковской области подробно рассказал о том, как в администрации Псковской области выстраивали коммуникацию с обществом в условиях новой реальности. «Мы с самого начала приняли решение, что каждый шаг по противодействию эпидемии должен быть максимально открытым, - подчеркнул он. - У нас получилось настроить информационную работу таким образом, что для слухов, за редким исключением, просто не осталось места». Губернатор рассказал, что в регионе в открытом режиме проводились заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируной инфекции, так что все участники и зрители в режиме реального времени имели возможность услышать аргументацию по принятию тех или иных ограничительных мер, подробности наиболее острых вопросов. При этом обратная связь с жителями региона позволила областным властям оперативно устанавливать потенциальные очаги и корректировать недоработки на местах.

«По сути своей наш оперативный штаб стал штабом всех жителей Псковской области, потому что сопровождался активной дискуссией, комментариями. В каждом комитете по моему поручению был выделен специалист для работы с ответами в социальных сетях», — подчеркнул Михаил Ведерников. По его мнению, именно это помогло снять большое количество повторяющихся вопросов, которые поступают в социальных сетях. Поэтому данный опыт был распространен и на другие рабочие мероприятия: совещания с главами муниципалитетов, заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, встречи с медицинским сообществом. «Люди оценили эту открытость и искренность. Мы, как и многие мои коллеги, работаем 24/7, работаем честно, с полной самоотдачей. Нам нечего скрывать. Когда получаем обратную связь от людей, то легко признаем, что где-то недоглядели и принимаем решения с учетом просьб, рекомендаций или обращений жителей региона», — резюмировал глава региона.

Кто тут голый?

Коллеги псковского губернатора явно были также под впечатлением от его рассказа о небывалой открытости региональных властей. Но рассказали и о своих кейсах. К примеру, в Мурманской области, по словам ее губернатора Андрея Чибиса, во время пандемии была создана «WhatsApp-приёмная» на базе популярного мессенджера, через которую было принято и обработано несколько тысяч обращений граждан.

Из списка «коронавирусного наследства» мурманские власти также намерены сохранить специальное мобильное приложение, разработанное для регионального здравоохранения, минимизацию разного рода бумажек и справок, а также возможность для детей с шестидневкой по субботам учиться дистанционно. «Это те вещи, которые остаются у нас работать помимо мер поддержки бизнеса и граждан», - пояснил Андрей Чибис. Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов свое выступление начал с цитаты из знаменитого «Оракула из Омахи», миллиардера Уоррена Баффетта: «Во время отлива становится видно, кто купается голым». «Как это работает, стало видно на примере дистанционного образования», - пояснил Дмитрий Ялов. По словам чиновника, в частности, вскрылось, что у многих школьников дома попросту нет гаджетов, необходимых для учебы на удалёнке. Чтобы решить эту проблему, власти Ленобласти привлекли бизнес, а также передали на ответственное хранение в семьи технику, которая была в школах.

В результате, заявил Ялов, 75% школ пользовались платформами для дистанционного обучения в полном объеме. А распространить лучшие практики помог конкурс, по итогам которого 10 лучших учителей получили премии по 100 тысяч рублей. Другое ноу-хау властей Ленобласти связано с организацией общественных работ для тех, кто из-за коронакризиса остался без средств к существованию. Помимо традиционных «суровых» занятий по уборке и благоустройству они предложили виды деятельности для «белых воротничков». Например такие, как разработка новых туристических маршрутов по региону. Кейс интересный, хотя стоит отметить, что в Псковской области множество новых региональных турпродуктов по итогам коронакризиса появилось без какой-либо стимуляции со стороны властей, просто по инициативе предпринимателей, работающих в этой сфере и знающих и любящих Псковскую область.

Псковский ответ на «вызов доверия»

Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований. Впрочем, сегодня важно не только подводить итоги уже сделанного, но и строить планы на будущее: посткоронавирусное или же связанное со второй волной инфекции. И с этой задачей отлично справился, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований. Согласившись с уместностью цитаты из Баффетта, он, однако, добавил, что «отлив продолжается». Так, по его мнению, в ближайшее время российская система здравоохранения столкнется с многими вызовами. А они, в свою очередь, станут политическими вызовами для региональных властей в 2021 году, - сказал Кузнецов, недвусмысленно намекнув на масштабные кампании по выборам в Госдуму и областные заксобрания.

Эксперт перечислил эти вызовы: самые опытные врачи старше 65 лет «подверглись дискриминации» во время коронавирусной пандемии; огромное количество коек было перепрофилировано, а множество медиков брошены на несвойственный им фронт работ, и теперь многим требуется восстановление компетенций; без «ковидных» выплат у врачей неминуемо произойдет снижение доходов при отсутствии снижения нагрузки. А нагрузка вырастет, поскольку миллионы людей все эти месяцы толком не получали медпомощь, не были проведены плановые операции, были сбои с поставками необходимых лекарств, а «календарь прививок существовал только в памяти врачей». Наконец, уже скоро россиян ждет вакцинация от кронавируса, а это, с одной стороны, повлечет за собой множество проблем «технического характера»: кадры, аппаратура, логистика, помещения, борьба с побочными эффектами. А с другой стороны — вакцинация чревата «вызовом доверия» к медикам и властям. И тут Глеб Кузнецов сослался на выступление псковского губернатора, согласившись, что преодоление этого вызова потребует работы не только через СМИ, но и с помощью всех тех инструментов коммуникации с обществом, которые были апробированы в Псковской области во время пандемии

«Условно нормальная жизнь»