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Политика / Власть

Разрушители легенд

Михаил Ведерников рассказал, как власти Псковской области не оставили места в инфополе региона для слухов и фейков о коронавирусе

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Максим Андреев
18 августа 2020 года, 18:19
Фото: ТАСС
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В России — и на уровне регионов и в федеральном центре — сейчас идет активная работа по осмыслению уроков коронавируса. Вне зависимости от того, ждет нас пресловутая вторая волна или же разгребание завалов в экономике и соцсфере, рефлексия полученного опыта жизненно необходима. Именно этой теме была посвящена состоявшаяся 18 августа в ТАСС пресс-конференция на тему «Уроки Covid-19: тренды региональных управленческих технологий».

Новая искренность как тренд

В результате изменений в привычном укладе жизни людей, которые вытекают из последствий пандемии коронавируса, в российских регионах изменились практики управления и форматы коммуникации власти с общественностью, считает директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

«Не так давно появился термин «новая искренность». Так вот, пандемия показала, что это единственно возможный формат коммуникации власти и общественности», - добавила она, подчеркнув, что во время коронакризиса появилось «огромное количество каналов связи власти и населения».

Разрушители легенд
Дарья Кислицина
Кадр из трансляции ТАСС
Работу этих каналов на примере Псковской области как раз и осветил губернатор Михаил Ведерников. Он заявил, что пандемия коронавируса сделала работу администрации региона беспрецедентно открытой: «Такого не было никогда. Это решение мы приняли осознано и теперь понимаем, что оно было правильным».

По словам губернатора, одной из самых главных опасностей во время пандемии стали недостаток информации и слухи, которые распространялись очень быстро. Усугубляло ситуацию и отсутствие объективных данных о коронавирусе на первом этапе распространения вируса.

Самые «мощные» слухи, по словам главы региона, встречаются до сих пор. Причем, они практически не отличаются от тех «мифов и легенд», которые сопровождали появление эпидемий и моровых поветрий в древние времена. «Они сами распространялись со скоростью вируса» - пояснил Михаил Ведерников.

«Буквально недавно в социальных сетях видел и даже сохранил себе, - привел пример псковский губернатор. - Одна из подписчиц написала, что пандемия — это мировой заговор, что пора все это прекратить и не заставлять людей носить маски».

«Но от отношения к маскам многое зависит. Мы в регионе пришли к выводу, что без потерь прошли первый удар, потому что подавляющее количество населения пользовалось этими средствами индивидуальной защиты в общественных местах. Роспотребнадзор опубликовал статистику, что после введения масочного режима 97% случаев заражения происходили через контакт с зараженными поверхностями. Вот и ответ - нужны маски или нет, дурачимся мы или не дурачимся», - пояснил Михаил Ведерников.

Не место для слухов

Глава Псковской области подробно рассказал о том, как в администрации Псковской области выстраивали коммуникацию с обществом в условиях новой реальности. «Мы с самого начала приняли решение, что каждый шаг по противодействию эпидемии должен быть максимально открытым, - подчеркнул он. - У нас получилось настроить информационную работу таким образом, что для слухов, за редким исключением, просто не осталось места».

Губернатор рассказал, что в регионе в открытом режиме проводились заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируной инфекции, так что все участники и зрители в режиме реального времени имели возможность услышать аргументацию по принятию тех или иных ограничительных мер, подробности наиболее острых вопросов. При этом обратная связь с жителями региона позволила областным властям оперативно устанавливать потенциальные очаги и корректировать недоработки на местах.

Разрушители легенд
Михаил Ведерников
Кадр из трансляции ТАСС
«По сути своей наш оперативный штаб стал штабом всех жителей Псковской области, потому что сопровождался активной дискуссией, комментариями. В каждом комитете по моему поручению был выделен специалист для работы с ответами в социальных сетях», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его мнению, именно это помогло снять большое количество повторяющихся вопросов, которые поступают в социальных сетях. Поэтому данный опыт был распространен и на другие рабочие мероприятия: совещания с главами муниципалитетов, заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, встречи с медицинским сообществом.

«Люди оценили эту открытость и искренность. Мы, как и многие мои коллеги, работаем 24/7, работаем честно, с полной самоотдачей. Нам нечего скрывать. Когда получаем обратную связь от людей, то легко признаем, что где-то недоглядели и принимаем решения с учетом просьб, рекомендаций или обращений жителей региона», — резюмировал глава региона.

Кто тут голый?

Коллеги псковского губернатора явно были также под впечатлением от его рассказа о небывалой открытости региональных властей. Но рассказали и о своих кейсах.

К примеру, в Мурманской области, по словам ее губернатора Андрея Чибиса, во время пандемии была создана «WhatsApp-приёмная» на базе популярного мессенджера, через которую было принято и обработано несколько тысяч обращений граждан.

Разрушители легенд
Андрей Чибис
Кадр из трансляции ТАСС
Из списка «коронавирусного наследства» мурманские власти также намерены сохранить специальное мобильное приложение, разработанное для регионального здравоохранения, минимизацию разного рода бумажек и справок, а также возможность для детей с шестидневкой по субботам учиться дистанционно. «Это те вещи, которые остаются у нас работать помимо мер поддержки бизнеса и граждан», - пояснил Андрей Чибис.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов свое выступление начал с цитаты из знаменитого «Оракула из Омахи», миллиардера Уоррена Баффетта: «Во время отлива становится видно, кто купается голым».

«Как это работает, стало видно на примере дистанционного образования», - пояснил Дмитрий Ялов. По словам чиновника, в частности, вскрылось, что у многих школьников дома попросту нет гаджетов, необходимых для учебы на удалёнке. Чтобы решить эту проблему, власти Ленобласти привлекли бизнес, а также передали на ответственное хранение в семьи технику, которая была в школах.

Разрушители легенд
Дмитрий Ялов
Кадр из трансляции ТАСС
В результате, заявил Ялов, 75% школ пользовались платформами для дистанционного обучения в полном объеме. А распространить лучшие практики помог конкурс, по итогам которого 10 лучших учителей получили премии по 100 тысяч рублей.

Другое ноу-хау властей Ленобласти связано с организацией общественных работ для тех, кто из-за коронакризиса остался без средств к существованию. Помимо традиционных «суровых» занятий по уборке и благоустройству они предложили виды деятельности для «белых воротничков». Например такие, как разработка новых туристических маршрутов по региону.

Кейс интересный, хотя стоит отметить, что в Псковской области множество новых региональных турпродуктов по итогам коронакризиса появилось без какой-либо стимуляции со стороны властей, просто по инициативе предпринимателей, работающих в этой сфере и знающих и любящих Псковскую область.

Псковский ответ на «вызов доверия»

Впрочем, сегодня важно не только подводить итоги уже сделанного, но и строить планы на будущее: посткоронавирусное или же связанное со второй волной инфекции. И с этой задачей отлично справился Глеб Кузнецов, руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований.

Согласившись с уместностью цитаты из Баффетта, он, однако, добавил, что «отлив продолжается». Так, по его мнению, в ближайшее время российская система здравоохранения столкнется с многими вызовами. А они, в свою очередь, станут политическими вызовами для региональных властей в 2021 году, - сказал Кузнецов, недвусмысленно намекнув на масштабные кампании по выборам в Госдуму и областные заксобрания.

Разрушители легенд
Глеб Кузнецов
Кадр из трансляции ТАСС
Эксперт перечислил эти вызовы: самые опытные врачи старше 65 лет «подверглись дискриминации» во время коронавирусной пандемии; огромное количество коек было перепрофилировано, а множество медиков брошены на несвойственный им фронт работ, и теперь многим требуется восстановление компетенций; без «ковидных» выплат у врачей неминуемо произойдет снижение доходов при отсутствии снижения нагрузки.

А нагрузка вырастет, поскольку миллионы людей все эти месяцы толком не получали медпомощь, не были проведены плановые операции, были сбои с поставками необходимых лекарств, а «календарь прививок существовал только в памяти врачей».

Наконец, уже скоро россиян ждет вакцинация от кронавируса, а это, с одной стороны, повлечет за собой множество проблем «технического характера»: кадры, аппаратура, логистика, помещения, борьба с побочными эффектами. А с другой стороны — вакцинация чревата «вызовом доверия» к медикам и властям. И тут Глеб Кузнецов сослался на выступление псковского губернатора, согласившись, что преодоление этого вызова потребует работы не только через СМИ, но и с помощью всех тех инструментов коммуникации с обществом, которые были апробированы в Псковской области во время пандемии

«Условно нормальная жизнь»

В заключение участников пресс-конференции спросили, готовы ли они и их регионы ко второй волне коронавируса. «Мы должны делать все, чтобы не допустить сворачивания экономики по тому сценарию, который был. Выдержать такое будет тяжело»,- ответил губернатор Псковской области

Он напомнил, что во время первой волны предприятия закрылись всего на две недели. Слаженная работа и точечные совещания с промышленниками помогли оперативно решить этот вопрос. «Мы прекрасно понимали, что, если они месяц не будут работать, потом не один год им придется восстанавливаться», - сказал он.

Псковская область на практике выяснила, что «при четком соблюдении и контроле за соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором требований, мер и рекомендаций можно даже бассейны посещать», сообщил Михаил Ведерников. При этом он отметил, что все зависит от человеческого фактора и сознательности граждан. Все очаги распространения коронавируса возникали из-за незначительных ошибок конкретных людей.

Необходимо понимать, что угроза все еще существует. Благодаря контролю в Псковской области властям удалось добиться «условно нормальной жизни». В таком режиме, при соблюдении всех норм, мы сможем пережить вторую волну. Если возникнет необходимость, придется закрыть какие-то отрасли экономики, заключил губернатор.

А чтобы этого не произошло, как никогда нужны информационная открытость, а также очень бережная и взвешенная работа с доверием граждан.

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