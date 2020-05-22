Огонь, вода и коронавирус

Период пандемии уже называют эпохой возвращения принципов федерализма в российскую политику: еще 2 апреля президент Владимир Путин передал главам регионов дополнительные полномочия по борьбе с угрозой, подчеркнув, что на местах зачастую виднее, какие меры наиболее адекватны и востребованы. Но расширенные полномочия означают и повышенную ответственность. Так что не будет преувеличением сказать, что на долю нынешнего главы Псковской области Михаила Ведерникова выпало испытание такого масштаба, с которым никому из его предшественников сталкиваться не приходилось.

Проверено на себе

Михаил Ведерников узнал одним из первых: 16 марта он сообщил, что, почувствовав признаки ОРВИ, сдал тест на коронавирус и ушел на карантин. «Считаю необходимым перестраховаться», - написал губернатор на своей странице в Instagram. Учитывая, что по долгу службы глава региона вынужден ежедневно контактировать с широким кругом лиц, в том числе за пределами региона, - чиновниками, инвесторами, общественниками, - эта предусмотрительность была явно не лишней. Что такое коронавирус, связанные с ним ограничительные меры и режим самоизоляцииузнал одним из первых: 16 марта он сообщил, что, почувствовав признаки ОРВИ, сдал тест на коронавирус и ушел на карантин. «Считаю необходимым перестраховаться», - написал губернатор на своей странице в Instagram. Учитывая, что по долгу службы глава региона вынужден ежедневно контактировать с широким кругом лиц, в том числе за пределами региона, - чиновниками, инвесторами, общественниками, - эта предусмотрительность была явно не лишней. Таким образом, он стал первым из трех глав регионов, уходивших на карантин из-за угрозы коронавируса. Впоследствии к нему присоединились челябинский губернатор Алексей Текслер и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Кстати, последний, как выяснилось, действительно переболел коронавирусной инфекцией.

Что касается Михаила Ведерникова, то в самоизоляции он продолжил работу «на удаленке», координируя деятельность областной администрации дистанционно. Через несколько дней глава региона описал этот опыт опять-таки в соцсети. «Карантин дал возможность опробовать новые подходы с более плотным использованием всех доступных гаджетов», - рассказал Михаил Ведерников. И резюмировал, что, несмотря на неудобства, сопряженные с самоизоляцией, организовать рабочие процессы в карантине вполне реально. «Поэтому, пользуясь случаем, ещё раз призываю всех руководителей предприятий рассмотреть возможность введения такого режима на рабочих местах. Риск, что это понадобится, существует, и нужно всё-таки быть готовым заранее», - написал он 21 марта. Уже меньше, чем через неделю этот прогноз сбылся: вся страна ушла на «длинные выходные», которые продолжались почти два месяца.

Строго, но справедливо

Можно утверждать, что именно опыт самоизоляции позволил Михаилу Ведерникову в тот момент, когда это стало мейнстримом, оперативно сориентироваться в новых реалиях, выстроить работу региональных властей и решительно направить на «удаленку» всех, кого только можно в Псковской области. Как выяснилось уже скоро, это было единственно верное на тот момент решение. Власти области, исполняя указ президента и предписания главного санитарного врача, остановили работу большей части предприятий и организаций региона. Предпринимателям, не желающим прислушаться к доводам властей, были анонсированы более чем солидные штрафы, а также мораторий на любые формы господдержки. Был ограничен въезд на территорию Псковской области жителей других регионов и запрещено перемещение между муниципалитетами без уважительных причин. В регионе ввели режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который затем был распространен на всех жителей области. В числе первых в России в Псковской области сперва ввели масочный режим, а затем обязали граждан носить перчатки в общественном транспорте.

Эти и другие жесткие меры были оправданы невиданными ранее масштабами угрозы, вставшей перед областью. Только решительные и быстрые действия были эффективны в новых условиях, с которыми столкнулись власти. Наличие границы с тремя государствами и четырьмя российскими регионами, близость Москвы и Петербурга, из которых в область на время карантина устремились потоки дачников, специфическая система расселения и оптимизированная в 2000-х инфраструктура здравоохранения – все это делало вызовы, стоящие перед Псковщиной, особенно острыми. Однако губернатор все это время чрезвычайно гибко реагировал на изменения ситуации и сигналы «с мест» (в том числе благодаря каналу связи с жителями региона, которым в одночасье стал его Instagram), стремясь минимизировать урон, нанесенный экономике региона, и найти баланс между требованиями эпидемиологической ситуации и желанием сохранить насколько это возможно естественный ход жизни. А псковичи могут в режиме реального времени наблюдать за процессом принятия и утверждения решений: заседания регионального штаба по противодействию с коронавирусом и совещания губернатора с главами муниципалитетов теперь регулярно транслируются в прямом эфире. Эта беспрецедентная для России практика задала в Псковской области чрезвычайно высокую планку открытости власти.

Помощь спешит

Благодаря обратной связи с обществом и бизнесом в антикоронавирусный указ Михаила Ведерникова практически еженедельно вносились правки. Причем, не только множа запреты и ограничения, но и вводя разумные послабления там, где это возможно.

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И если в первую нерабочую неделю могли работать только продуктовые магазины, банки, аптеки и транспорт, то в последующем этот список постепенно расширялся. С 4 апреля смогли официально работать строительные и ремонтные организации, а также химчистки и прачечные. С 8 апреля - салоны красоты и сотовой связи, нотариусы. С 10 апреля - архитектурные и проектные организации, фотоателье. Фитнес-клубам было разрешено проводить индивидуальные тренировки на свежем воздухе. С 6 мая – стоматологические клиники и магазины с отдельным входом. В результате, к началу мая в Псковской области уже функционировали 55,2% предприятий малого и среднего бизнеса (в целом по России – 51,3%), а совокупный торговый оборот составил 73,8% от докризисного уровня (в среднем по стране – 53,7%).

А параллельно исполнительная власть в тесном сотрудничестве с региональным парламентом искала новые инструменты поддержки местного бизнеса. На последней в апреле сессии депутаты Псковского областного Собрания приняли инициированные губернатором законопроекты, призванные помочь предпринимателям. В частности, на 2020 год были установлены дополнительные налоговые льготы для организаций торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса, здравоохранения, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, обрабатывающего производства, предприятий по ремонту автотранспорта, по предоставлению образовательных и социальных услуг. Также малый и средний бизнес Псковской области освободили от уплаты в 2020 году налога на имущество в отношении объектов недвижимости, на которых осуществлялась деятельность в пострадавших отраслях. Льгота по налогу на имущество установлена для арендодателей, сдающих нежилые помещения и здания при снижении ими арендной платы не менее чем в два раза и предоставлении отсрочки платежей. Индивидуальным предпринимателям, которые занимаются пассажирскими и грузоперевозками, будут предоставлять льготу по транспортному налогу за текущий год. Кроме того, пониженная ставка по транспортному налогу установлена организациям с численностью работающих в ней инвалидов более 50% от общей численности персонала. А срок предоставления субсидии из областного бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов увеличился с 9 до 12 месяцев в году. Кроме того, был расширен перечень видов деятельности, для которых установлены минимальные ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В этот список вошли стоматологические клиники. Также предлагается ввести в регионе специальный налоговый режим - «Налог на профессиональный доход». Он позволит предпринимателям, которые не хотят регистрироваться как ИП или юридическое лицо, минимизировать организационные издержки и сократить налоговые выплаты с 13% до 4% или 6%.

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Региональные власти с самого начала коронакризиса работали над тем, чтобы облегчить удар по предпринимателям региона и максимально быстро запустить их работу, как только это станет возможным.

На здоровье

Помимо недопущения распространения вируса и поддержания социально-экономической стабильности в регионе, перед губернатором стояла задача в сжатые сроки подготовить Псковскую область к приему значительного числа зараженных коронавирусом в местных медицинских учреждениях. Учитывая, что регион вот уже много лет испытывает серьезный дефицит врачей и среднего медперсонала, а инфраструктура здравоохранения в результате предпринятой в свое время оптимизации претерпела значительные сокращения, эта задача была особенно сложной. К тому же, на первых порах в регионе не хватало даже элементарных средств индивидуальной защиты: масок, перчаток, спецкостюмов для медиков. Тем не менее, решения нашлись. К производству средств защиты с подачи главы региона подключились местные предприятия. В области были оперативно развернуты обсерваторы и организовано несколько сотен койко-мест для зараженных коронавирусом. Власти провели ревизию всего имеющегося фонда аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также приобрели и запустили в работу значительное число аппаратов ИВЛ и другой современной медтехники на федеральные средства. Михаил Ведерников, сразу же после завершения собственной самоизоляции, посетил региональный коронавирусный центр, под который была перепрофилирована горбольница Пскова, а также службу скорой помощи, и пообщался с медиками. По итогам этих встреч псковские врачи, фельдшеры и медсестры, борющиеся с коронавирусом, получили значительный стимул для работы: помимо общефедеральных надбавок к заработной плате им были даны солидные бонусы от губернатора.

На сегодняшний день к работе в коронавирусном центре привлечены врачи из районов области, а также «легионеры» из других регионов. А принятые областным Собранием с подачи губернатора новые меры материального стимулирования для медиков, переезжающих в Псковскую область, позволяют надеяться, что кадровая проблема в ближайшее время в регионе будет хотя бы отчасти решена. Подъёмные для врачей стационаров выросли с 70 до 150 тысяч рублей, для врачей поликлиник, поликлинических отделений, врачебных амбулаторий, отделений общей врачебной (семейной) практики – со 100 до 300 тысяч рублей, для специалистов со средним медицинским образованием – с 30 рублей до 50 тысяч рублей. Также единовременные выплаты при трудоустройстве введены для фельдшеров скорой медицинской помощи и фельдшеров, ведущих самостоятельный прием в поликлинике или во врачебной амбулатории. Они будут поручать 100 тысяч рублей. Суммы, фигурирующие в объявлениях облздрава о вакансиях для медиков, борющихся с коронавирусом, говорят сами за себя: в Псковской области сегодня ищут анестезиолога-реаниматолога с зарплатой от 220 тысяч рублей, врача-инфекциониста – от 180 тысяч рублей, врача-пульмонолога – от 180 тысяч рублей, медицинской сестры-анестезиста – от 130 тысяч рублей, медицинской сестры палатной – от 100 тысяч рублей, фельдшера скорой медицинской помощи – от 52 тысяч рублей. При этом губернатор не остановился перед необходимостью «менять коней на переправе», решительно отправив в отставку главврача псковской скорой помощи Михаила Мартынова за неисполнение данных ему поручений. «На передовой борьбы с коронавирусом сейчас должны работать те, кто готов в круглосуточном режиме эффективно решать любые задачи. Задержки протяжённостью в полгода – это не про наш регион. У нас так работать нельзя», – подчеркнул губернатор, комментируя этот эпизод. Добавим, что даже ситуацию в Новосокольниках, где прибывшие из Москвы для форсированного строительства на федеральные средства нового инфекционного стационара рабочие сами оказались носителями коронавируса, областным властям удалось настолько технично и оперативно решить, что пример Псковской области был признан кейсом, заслуживающим изучения в других регионах.

Святое дело

Говоря о балансе между запретами и послаблениями, стоит привести пример того взаимодействия, которое было выстроено между администрацией Псковской области и Псковской митрополией. Последняя с самого начала шла навстречу властям: подчеркнув, что церкви не закрываются, митрополит Псковский и Порховский Тихон еще в конце марта призвал верующих молиться дома, а храмы посещать после завершения служб, когда там гарантированно мало людей. Службы на главные православные праздники, выпадающие на весенние месяцы, включая Пасху, было решено проводить под открытым небом, на прихрамовых территориях, соблюдая дистанцию между верующими.

Однако после того, как выяснилось, что в Вербное воскресенье в некоторых приходах на юге области эти правила были проигнорированы, и службы проводились при скоплении людей и без каких-либо мер защиты, Михаил Ведерников был вынужден внести в свой указ поправки, запрещающие нахождение граждан как в храмах, так и на прилегающих к ним площадках. И был полностью поддержан в этом митрополитом. Так что и тот факт, что после колебаний пасхальные службы в Псковской области все-таки не стали разрешать, был воспринят тысячами верующих спокойно и с пониманием. Михаил Ведерников смог выстроить с митрополитом Тихоном не просто конструктивные, но и доверительные отношения. По словам последнего, они с губернатором поддерживают постоянную связь, в ежедневном режиме созваниваясь и обсуждая насущные для региона вопросы и проблемы. Учитывая авторитет Тихона не только в церковной среде, но и в сфере политики и экономики федерального уровня, это дорогого стоит.

Этот День Победы

Коронакризис продемонстрировал и то, что у псковского губернатора есть общий язык с руководством 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. Которая, с одной стороны, является одним из крупнейших работодателей региона, и для Пскова может считаться «градообразующим предприятием». А с другой – обладает организационными и людскими ресурсами, которые трудно переоценить. Именно дивизия оказала области неоценимую помощь в дезинфекции дорог, тротуаров, остановочных комплексов и других мест скопления людей в городах. Ее части химзащиты смогли сделать работу, которая, выполняясь силами коммунальщиков и частных компаний, нанесла бы дополнительный удар по региональному бюджету.

А кроме того, псковские десантники помогли региональным властям сделать День Победы, несмотря на многочисленные ограничения, действительно праздничным. И торжественный митинг на территории дивизии, транслировавшийся региональным телевидением, и яркая акция «Музыка Победы», в рамках которой военные поздравляли псковских ветеранов, и активное участие десантников в приуроченных к 9 мая флешмобах, таких как «Окна Победы» и «Фонарики Победы», - все это сыграло большую роль в создании праздничного настроения у тысяч людей.

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