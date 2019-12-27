- За всеми результатами стоит кропотливая и ответственная работа каждого государственного и муниципального служащего, депутатов всех уровней, каждого, кто участвовал в решении задач и достижении целей, - сказал Михаил Ведерников. - Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжелым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чем мы говорили с вами в самом начале года, – совершить «псковский рывок».
Правильно расставить приоритеты, сложить воедино и по максимуму использовать все имеющиеся возможности. Мы это сделали – вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков.
Тут, конечно, слышится эхо от слов Владимира Путина. Как раз в начале года президент назвал сверхзадачей всех россиян совершение мощного рывка вперед в соответствии с приоритетными мировыми трендами.
О каком же именно рывке сообщил Михаил Ведерников?
Высокие результаты губернатор назвал победой всех, кто участвовал в решении важных для региона задач.
Фото Сергея Герасимова.
«Ласточкой» в Петербург и самолетами в Сочи развитие транспортной сети в нашей области не ограничится. В следующем году самолеты из Пскова полетят в Калининград, Симферополь и Анапу - этого будут добиваться областные власти. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 30 млн рублей.
- В 2020 году рассчитываем соединить железнодорожным транспортом Псков и Пыталово, Псков и Великие Луки, - сказал Михаил Ведерников. - Последнее решение не будет ни дешевым, ни простым, но мы ориентируемся на высокий запрос со стороны жителей.
Для «Псковпассажиравтотранса» закупят новые автобусы на газомоторном топливе. Реанимировать убыточное предприятие нам поможет федеральный бюджет — мы получим 625 млн рублей от Минпромторга в виде гранта.
Еще один грант Псковская область получит благодаря занятому 42-му месту среди российских субъектов по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти - 545 млн рублей. И это тоже псковский рывок, следствие работы 24/7.
Теперь в Санкт-Петербург можно с комфортом доехать за три часа.
Фото Андрея Степанова.
По нацпроекту «Здравоохранение» в Псковскую область поступило «исключительно современное, высококачественное медицинское оборудование», стоимость которого составила 850 млн рублей.
- В деле увидел новый ангиограф и аппарат УЗИ. Это впечатляет. Могу сказать, что мы сделали не один, а несколько уверенных шагов вперед. На сегодня это лучшее оборудование, и ближайшие несколько лет оно будет вне конкуренции, - уверен глава региона.
- Впервые Псковская область получила ангиограф – это просто какой-то космический корабль, - поделился своими впечатлениями депутат ПОСД, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев во время состоявшегося днем ранее обсуждения бюджета на фракции «Единой России» с участием губернатора. - Не многие серьезные лечебные учреждения могут таким оборудованием похвастаться, а аппарат УЗИ – там просто сумасшедшее разрешение и цветное изображение.
Михаил Ведерников пообещал, что в 2020 году ремонт больниц и поликлиник продолжат. В списке объектов, которые предстоит отремонтировать, - больницы в Невеле и в Печорах, противотуберкулезный диспансер в Великих Луках, Печорская районная больница, медучреждения онкологического профиля.
Впервые в бюджете предусмотрели немалые деньги - 83 млн рублей, которые направят на восстановление здоровья людей, перенесших инфаркты и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Врачам и фельдшерам, а дефицит медицинских кадров в Псковской области по-прежнему остается очень острым, обещают выплачивать подъемные по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медикам также дадут земельные участки в безвозмездное пользование, решение об этом областные депутаты приняли на той же сессии, где рассматривали бюджет. Наблюдатели уже окрестили этот надел псковским гектаром.
Псковские врачи работают на самом современном оборудовании.
Фото Андрей Степанов.
В рейтинге привлекательности
Злопыхатели предрекали скорую смерть «Моглино». Однако десять инвесторов захотели в этом году работать в нашей особой экономической зоне. В течение полугода уже три компании («Титан-Полимер», «Елме Мессер» и «Экокабель») выйдут на строительные площадки и две («Синтез Технолоджи» и «Юниверсал») начнут монтаж оборудования.
- В 2018 году Счетная палата включила «Моглино» в список неэффективных особых экономических зон, - напомнил глава региона. - Аналогичную оценку высказывали и жители, говоря о том, что средства выделяются, а новых предприятий нет. Мы сделали работу над ошибками и в декабре заняли четвертое место в профильном рейтинге инвестиционной привлекательности, ежегодно составляемом Министерством экономического развития совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков.
Послание являлось подведением итогов года только формально, а фактически - итогом двух лет, в течение которых Михаил Ведерников руководит областью. И за последние два года доходы областной казны увеличились более чем на 50 % - с 26,7 млрд рублей в 2017 году до планируемых 40 млрд в 2020 году. Неизменной осталась социальная направленность бюджета. Более половины расходов запланировано на развитие здравоохранения (15,8 %), образования и молодежной политики (19 %), социальную поддержку и демографию (17,9 %), развитие транспортной системы (19,6 %). Вторая половина пойдет на ремонт дворов, дорог и мостов, обустройство комфортной городской среды, развитие сельского хозяйства.