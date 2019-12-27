- За всеми результатами стоит кропотливая и ответственная работа каждого государственного и муниципального служащего, депутатов всех уровней, каждого, кто участвовал в решении задач и достижении целей, - сказал Михаил Ведерников. - Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжелым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чем мы говорили с вами в самом начале года, – совершить «псковский рывок». Правильно расставить приоритеты, сложить воедино и по максимуму использовать все имеющиеся возможности. Мы это сделали – вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков. Тут, конечно, слышится эхо от слов Владимира Путина. Как раз в начале года президент назвал сверхзадачей всех россиян совершение мощного рывка вперед в соответствии с приоритетными мировыми трендами. О каком же именно рывке сообщил Михаил Ведерников?

Поедем и полетим

«Ласточкой» в Петербург и самолетами в Сочи развитие транспортной сети в нашей области не ограничится. В следующем году самолеты из Пскова полетят в Калининград, Симферополь и Анапу - этого будут добиваться областные власти. В проекте бюджета на эти цели предусмотрено 30 млн рублей. - В 2020 году рассчитываем соединить железнодорожным транспортом Псков и Пыталово, Псков и Великие Луки, - сказал Михаил Ведерников. - Последнее решение не будет ни дешевым, ни простым, но мы ориентируемся на высокий запрос со стороны жителей. Для «Псковпассажиравтотранса» закупят новые автобусы на газомоторном топливе. Реанимировать убыточное предприятие нам поможет федеральный бюджет — мы получим 625 млн рублей от Минпромторга в виде гранта. Еще один грант Псковская область получит благодаря занятому 42-му месту среди российских субъектов по оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти - 545 млн рублей. И это тоже псковский рывок, следствие работы 24/7.

На здоровье

По нацпроекту «Здравоохранение» в Псковскую область поступило «исключительно современное, высококачественное медицинское оборудование», стоимость которого составила 850 млн рублей. - В деле увидел новый ангиограф и аппарат УЗИ. Это впечатляет. Могу сказать, что мы сделали не один, а несколько уверенных шагов вперед. На сегодня это лучшее оборудование, и ближайшие несколько лет оно будет вне конкуренции, - уверен глава региона. - Впервые Псковская область получила ангиограф – это просто какой-то космический корабль, - поделился своими впечатлениями депутат ПОСД, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев во время состоявшегося днем ранее обсуждения бюджета на фракции «Единой России» с участием губернатора. - Не многие серьезные лечебные учреждения могут таким оборудованием похвастаться, а аппарат УЗИ – там просто сумасшедшее разрешение и цветное изображение. Михаил Ведерников пообещал, что в 2020 году ремонт больниц и поликлиник продолжат. В списке объектов, которые предстоит отремонтировать, - больницы в Невеле и в Печорах, противотуберкулезный диспансер в Великих Луках, Печорская районная больница, медучреждения онкологического профиля. Впервые в бюджете предусмотрели немалые деньги - 83 млн рублей, которые направят на восстановление здоровья людей, перенесших инфаркты и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Врачам и фельдшерам, а дефицит медицинских кадров в Псковской области по-прежнему остается очень острым, обещают выплачивать подъемные по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Медикам также дадут земельные участки в безвозмездное пользование, решение об этом областные депутаты приняли на той же сессии, где рассматривали бюджет. Наблюдатели уже окрестили этот надел псковским гектаром.

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