Время сдутых щёк

Не буду писать о политических оценках и последствиях побед в муниципалитетах кандидатов от оппозиции. Безусловно, это вызов партии власти (в самом широком смысле этого понятия), который потребует жесткой корректировки собственного политического курса и менеджмента.

Избранные на выборах 8 сентября главы муниципалитетов официально вступили в должности. Из пятерых — трое избраны от партии «Яблоко». К ним сейчас повышенное внимание. Какие такие особенности проявят «неформатные» руководители районов, каковы будут их первые шаги, каким образом будут выстраиваться их отношения с региональной властью.

ТЕ ЖЕ ПРАВИЛА, ТОТ ЖЕ СПРОС

Сейчас важнее другое. Правила игры для всех глав муниципалитета, будь ты с рогами или с крыльями, одни и те же. Одни и те же принципы межбюджетных отношений. Одни и те же требования к включению в региональные и федеральные программы. Дновцам, новоржевцам, пустошанам, пушкиногорцам и усвятцам абсолютно все равно будет, под какими знаменами пришел к победе их глава, если в ближайшие месяцы не будут топить, убирать снег, чистить дороги. Если не будут решатся вопросы благоустройства, дорог, здравоохранения, рабочих мест и других «вечных» проблем. Вилы, знаете ли, одни и для красных, и для белых, и для зеленых с семечками.

Напротив, к «неформатным» требований и вопросов у простых жителей будет гораздо больше. Революция пожирает своих детей. Революции у нас, конечно, не произошло, но и оппозиционеров-победителей их избиратель схарчит за милую душу — и уже никакие отсылы к деспотам и сатрапам, что мешали свободно жить и работать, не помогут. «Мы тебя выбрали? Выбрали. Отвечай!»

С другой стороны, это вызов и остальным участникам процесса — и региональным властям, и «Единой России», у которой в муниципальных собраниях большинство. Хватит ли воли работать одинаково со всеми, помочь встроиться в рабочий ритм новичкам?

С Гдовским и Плюсским районами, где пару лет назад победу на выборах также одержали «яблочники», кажется, получилось. Притерлись и работают. Потому что тоже понимают: в конечном итоге за благополучие граждан в федеральном центре будут спрашивать с региональной власти вне зависимости от политического окраса главы того или иного района.

На этапе настройки и притирки многое, если не все, будет зависеть от персональных качеств избранных глав, от их прагматичности (читай, работы на благо района) и договороспособности и, как бы это банально ни звучало, умения ставить общественный интерес выше своего личного и партийного.

В Новоржевском, Пустошкинском и Дновском районах сейчас идут настройки. Новые главы подбирают себе команды, делают первые шаги.

Глава Новоржевского района Софья Пугачёва пригласила стать своим заместителем Аркадия Васильева, который накануне кандидатом от «Яблока» проиграл выборы в Пушкиногорском районе. Вместе с ним в Новоржев приедет и его неоднозначная репутация. Очевидно, что такое решение было подсказано Пугачёвой извне. Новоржевские коммунисты, которые поддерживали ее на выборах, теперь недоумевают, почему нельзя было назначить на ключевой пост зама по социалке кого-нибудь из местных.

Назначен новый зам и в Пустошкинском районе, им стала Татьяна Новгородцева.

И это пока всё, что известно о кадровой политике новых глав. Поэтому выводы делать еще рано.

Но есть фактор, который уже оказывает влияние на их поведение, а значит, может отразиться и на принятии решений.