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Политика / Власть

Год Ведерникова

Глава региона подстегивает регион

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Алексей Кедров
24 сентября 2019 года, 09:49
Фото: Сергей Герасимов
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Год назад на прямых выборах губернатора Михаил Ведерников получил подавляющее большинство голосов избирателей и стал главой региона. Еще один год до этого он возглавлял область с приставкой «и. п.».

Казалось бы, с момента выборов прошел всего один год. Но за это время дан старт такому количеству проектов и инноваций, сколько порой и за несколько лет не увидишь. Их результаты мы заметим не сразу, хотя, конечно, очень хочется.

По мнению экспертов, Михаил Ведерников старательно придерживается выбранной им еще два года назад стратегии. Во-первых, перезагрузить отношение чиновников к собственной работе: не отписок ради, а работать на результат. Во-вторых, максимально привлечь в регион федеральные и внебюджетные средства. В-третьих, находить и растить местных лидеров и общественные силы, которые будут способны не только на генерацию идей, но и на их воплощение.

Такая стратегия не очень вписывается в ожидания тех, кто надеялся на мощные политические игрища и интриги. Нет, все оказалось до скучного банально: работа на регион, а политические игры — на задворки.

Куда же движется область?

ДОРОГИ

Тему дорог в регионе Михаил Ведерников держит на личном контроле с первых дней вступления в должность губернатора. Он не раз говорил, что развитие дорожной сферы в Псковской области — одно из приоритетных направлений работы исполнительной власти. 

В частности, большое внимание уделяется ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий в Пскове и районах, ремонтируются сельские автодороги. Периодически Михаил Ведерников лично инспектирует улицы областного центра, чтобы оценить качество ремонта. По его решению во всех муниципалитетах внедряется лабораторный контроль качества дорожного покрытия, отдельно власти следят за добросовестностью подрядчиков.

В 2019 году в Псковской области началась реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на который планируется направить порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд — федеральные деньги и 348 млн — средства областного бюджета. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В сфере здравоохранения в Псковской области за год произошли значительные изменения. Уделялось огромное внимание вопросам льготного лекарственного обеспечения, оснащению современным оборудованием и автотранспортом государственных медицинских организаций. Не оставались без внимания и вопросы кадровой политики в сфере здравоохранения.

Поставленные главой региона задачи плавно перешли к реализации благодаря плотной работе Михаила Ведерникова с правительством России и министерствами. В частности, в июле Псковской области выделили 0,5 млрд на покупку медицинского оборудования. Новое медоборудование начало поступать уже в этом году.

Благодаря главе региона в Псковской области активно реализуется нацпроект «Здравоохранение». До 2024 года на его реализацию в регион поступит 3,2 млрд.

Добился Михаил Ведерников и обновления автопарка медицинских учреждений региона. Так, в феврале в Псковскую область поступило 30 автомобилей медицинской помощи. Их передали в 14 районов региона. Также в Псковскую область стали поступать новые ФАПы и медкомплексы, за год в регион должны поступить 11 модульных и 13 мобильных ФАПов, а также 3 передвижных медицинских комплекса.

ОБРАЗОВАНИЕ

Под пристальным взглядом Михаила Ведерникова в Псковской области ведется работа в рамках нацпроекта «Образование». 

В рамках нацпроекта «Демография» открываются новые детские сады, и эта практика продолжится. Благодаря планомерной работе с федеральным центром обновляется региональный парк школьных автобусов. Разрабатываются меры поддержки педагогов и механизмы привлечения молодых специалистов. Также в этом году в Пскове заработал Кикоинский класс, а в конце 2018-го открылся первый в области кванториум.

Совсем недавно завершилась масштабная стройка в Дно — прозвенел первый звонок в новой школе, которая стала третьей в регионе, построенной за последние три года. И регион не намерен останавливаться на достигнутом, планируется возведение еще нескольких образовательных учреждений.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Одним из самых приоритетных направлений в работе Михаила Ведерникова стало преодоление транспортной изоляции Псковской области. Здесь, безусловно, сделаны весьма успешные шаги.

Благодаря договоренностям губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с РЖД Псков и Санкт-Петербург связывают поезда «Ласточка». С 3 августа по субботам и воскресеньям маршрут поезда Санкт-Петербург — Псков был продлен до Печор. В феврале «Ласточки» в одном маршруте соединили Псков, Великий Новгород и Петрозаводск.

Кстати, железнодорожный маршрут Санкт-Петербург — Псков не просто так попал в пятерку наиболее популярных направлений скоростного поезда «Ласточка». За первый год «полетов» «Ласточек» по маршруту Петербург — Псков и обратно удалось перевезти порядка 550 тысяч пассажиров!

Новую жизнь вдохнули и в развитие авиационного сообщения. Между Псковом и столицей страны по инициативе Михаила Ведерникова трижды в неделю стали летать самолеты авиакомпании «Азимут». Также стали ближе и курорты Краснодарского края благодаря прямому авиарейсу из Пскова в Сочи.

КУЛЬТУРА

В сфере культуры произошли значительные изменения. При участии Михаила Ведерникова было принято решение о выделении в течение 5 лет 12 млрд из внебюджетных источников на реставрацию и сохранение памятников Псковской области. В Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены 10 псковских храмов, и этот список планируется расширять и дальше.

В то же время губернатор выступил с инициативой объединения Псковского и Изборского музеев-заповедников с последующим приданием новому учреждению федерального статуса. «Музей должен стать новой точкой роста туризма в регионе, и мы возлагаем на него большие надежды», — подчеркивал губернатор.

Уделил Михаил Ведерников огромное внимание поддержке и развитию кинопроизводства. По его инициативе в регионе введена система рибейтов — компенсация создателям фильмов в Псковской области. На базе Театрально-концертной дирекции создан центр поддержки кинематографии, который будет содействовать производству отечественных фильмов в регионе и их популяризации. Также удалось привлечь 40 млн рублей из Фонда кино на открытие 8 кинозалов в районах с современным оборудованием.

По инициативе губернатора в Псковской области была разработана новая концепция Пушкинских дней поэзии, и в этом году в регионе уже проводились Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Это позволило расширить целевую аудиторию и привлечь новые направления искусства. Как итог — праздник посетили 23 тысячи человек, что стало рекордом. 

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