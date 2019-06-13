По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

На минувшей неделе в Псковской области побывал вице-премьер России Алексей Гордеев. Визиту в регион предшествовала его встреча в Москве с губернатором Михаилом Ведерниковым. Там же, в Москве глава региона встречался и с первым вице-премьером — министром финансов России Антоном Силуановым. И визит, и встречи в правительстве, кажется, могут стать фундаментом для еще одного рывка Псковской области. На этот раз в виде участия в масштабных федеральных программах.

Эгей, селяне

В конце мая, выступая на сессии областного Собрания депутатов, Михаил Ведерников заявил о том, что Псковской области совершенно необходимо участвовать в федеральной программе комплексного развития сельских территорий.

При ее разработке учитывались и предложения Псковской области, в частности, по финансированию развития инфраструктуры: газификации, водоснабжения, дорог.

«Учитывая, что Псковская область — это, безусловно, аграрный регион с огромным количеством сёл и деревень, сложно переоценить значение этой программы. Сделаем все, чтобы войти в программу в числе первых регионов», - говорил Михаил Ведерников депутатам.

Об участии Псковской области в программе речь вновь шла во время приезда в Псков Алексея Гордеева, на общей встрече с аграриями региона.

«Федеральный центр при поддержке региона должен поддерживать инициативы муниципального уровня. Это будет всенародная государственная программа с участием каждого жителя села. Также к этой работе должны подключиться и представители аграрного сектора», - обратил внимание вице-премьер Алексей Гордеев на встрече с псковскими аграриями

«Мы сделаем все возможное, чтобы максимально полно и активно войти в программу», — заявил глава региона Михаил Ведерников.

Регион последние несколько лет стабильно показывает хорошие показатели в сельском хозяйстве. Плюс настойчивость и требовательность Ведерникова к подчиненным дает основание прогнозировать, что Псковская область в программу развития сельских территорий войдет одной из первых.

Берега и вера

В этот же день в регион пришла и еще одна хорошая новость: Министерство культуры решило обновить проектно-сметную документацию на проведение работ по укреплению береговой линии у стен Мирожского и Снетогорского монастырей. Власти области, митрополит Псковский и Порховский Тихон, охранители памятников культуры давно бьют тревогу: береговая линия подмывается водами Великой. Неровен час монастырские стены рухнут в реку.

Тянуть долго возможности нет, а работы дорогостоящие — около 1 млрд рублей. Вице-премьер и губернатор договорились определить, чем займется область, а где будет зона ответственности федерального центра.

Алексей Гордеев, побывав в Снетогорском монастыре, заявил: необходимо обновить документы по предполагаемым проектам укрепления. Министерство культуры должно «в месячный срок представить в правительство РФ соответствующее предложение - как будет вестись слаженная работа с другими министерствами: строительства и министерства природных ресурсов».

Напомним, что оба монастыря попали в список памятников, на которые будут направлены внебюджетные средства. Те самые 12 млрд рублей, которые придут в регион благодаря объединению усилий главы наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина, губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Тихона.

Отдельная история

В начале прошлой неделе Михаил Ведерников встречался в Москве с первым вице-премьером — министром финансов Антоном Силуановым. Первая информация об этом появилась в Инстаграме губернатора без подробностей. «Детали потом», - написал Ведерников.

Детали появились на следующий день. Немного, но появились.

Михаил Ведерников заручился поддержкой Антона Силуанова в разработке отдельной государственной программы социально-экономического развития Псковской области. В программу должны войти меры по сохранению и развитию экономического потенциала области, стабилизацию демографической ситуации в регионе, увеличение доходов населения и повышение доступности и качества социальных услуг.

Проще говоря, на улучшение качества жизни в Псковской области.

Фактически речь идет о создании отдельной федеральной программы, заточенной под наш регион. И если такая программа будет принята, то, безусловно это будет весьма значимым достижением Михаила Ведерникова на посту главы региона, а для Псковской области может означать прорыв в развитии.

Так что скрестим пальцы.