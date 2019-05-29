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Политика / Власть

Псков впервые в истории оказался в женских руках

Исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская

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Алексей Кедров
29 мая 2019 года, 11:04
Фото: с сайта Псковского областного Собрания депутатов
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Иван Цецерский, который на протяжении последних десяти лет занимал кресло главы Пскова, 23 мая подал в отставку. Его решение практически единогласно поддержали депутаты Псковской городской Думы. Теперь уже бывший руководитель города перебирается в Москву.

В столице его ждет новая должность — председателя Национальной ассоциации развития местного самоуправления. Организация была создана незадолго до отставки Ивана Цецерского — 17 мая 2019 года. С понедельника, 27 мая, он приступил к выполнению своих новых обязанностей. Несмотря на новое назначение, Иван Цецерский остался депутатом Псковской городской Думы и намерен приезжать на сессии.

Исполняющей полномочия главы Пскова назначена Елена Полонская. До этого момента она занимала должность заместителя главы города.

В ходе сессии Полонская поблагодарила депутатов за оказанное доверие и выразила надежду на конструктивную работу. Она приступила к исполнению своих новых обязанностей с 25 мая.

Елена Полонская родилась 15 марта 1982 года. Высшее образование получила в Современной гуманитарной академии Москвы. Является председателем общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет» и заместителем секретаря Регионального политического совета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, по проектной деятельности.

13 сентября 2015 года на дополнительных выборах в Псковскую городскую Думу избрана депутатом по одномандатному округу № 10. 10 сентября 2017 была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 8. Решением первой сессии Псковской городской Думы избрана заместителем главы города Пскова на штатной основе.

Замужем, воспитывает двоих сыновей и дочь. 

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