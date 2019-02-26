Программа на годы вперёд

Президент России 20 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию (стенограмму читайте здесь ). Полтора часа он говорил о самых важных для россиян вопросах: о поддержке многодетных семей и малообеспеченных граждан, пенсионеров, об обороне, медицине, экологии и развитии науки.

Кого и как коснутся нововведения, которые последуют за посланием Путина

Ключевые задачи

— Все послание президента было построено вокруг темы национальных проектов. Владимир Владимирович начал с того, что нужно быть готовым держать высокий темп преобразований. Все задачи достаточно амбициозные, но выполнимые, и те, кто ими занимается, должны четко понимать, как они будут их реализовывать, — заявил после оглашения послания присутствовавший на церемонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В числе регионов, опыт которых распространят в ближайшие годы по всей стране, президент упомянул Псковскую область. Речь идет о внедрении системы долговременного ухода, которая позволит обеспечить максимально возможное пребывание пожилых людей в привычной для них социальной среде и не допустить их помещения в дома-интернаты.

— Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях, — сообщил президент. — За четыре года их нужно внедрить по всей стране.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в первую очередь обратил внимание на обозначенную главой государства задачу по справедливому пересчету выплат пенсионерам, утратившим с начала года право на социальную доплату:

— Президент призвал сначала довести пенсию человека до величины прожиточного минимума в тех случаях, когда она от него отстает, а уже потом индексировать. Важно, что такой перерасчет пенсии будет сделан и за прошедший январь. Мы готовы подключиться к этой работе.

Очень важным для Псковской области в послании президента, по мнению председателя областного Собрания, является изменение параметров программы «Земский доктор» и введение аналогичной программы для педагогов «Земский учитель».

— Совсем недавно мы говорили о проблеме нехватки фельдшеров скорой помощи в глубинке, когда чуть не закрылся пост в плюсском селе Ляды, — напомнил парламентарий. — А работает там, напомню, вот уже несколько лет фельдшер, приехавший из Белоруссии и получивший государственную помощь как раз по программе «Земский доктор». Это хороший пример закрепления врачей в сельской местности. Дополнительные возможности, заявленные президентом, а именно снятие возрастных ограничений, уверен, будут способствовать тому, что опытные медики поедут работать на село, где выплаты будут гарантировать им приобретение жилья. Во всяком случае, я на это очень надеюсь.