Программа на годы вперёд

Президент России 20 февраля выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию (стенограмму читайте здесь). Полтора часа он говорил о самых важных для россиян вопросах: о поддержке многодетных семей и малообеспеченных граждан, пенсионеров, об обороне, медицине, экологии и развитии науки.
Кого и как коснутся нововведения, которые последуют за посланием Путина
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Инфографика Алексея Кедрова.
— Все послание президента было построено вокруг темы национальных проектов. Владимир Владимирович начал с того, что нужно быть готовым держать высокий темп преобразований. Все задачи достаточно амбициозные, но выполнимые, и те, кто ими занимается, должны четко понимать, как они будут их реализовывать, — заявил после оглашения послания присутствовавший на церемонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В числе регионов, опыт которых распространят в ближайшие годы по всей стране, президент упомянул Псковскую область. Речь идет о внедрении системы долговременного ухода, которая позволит обеспечить максимально возможное пребывание пожилых людей в привычной для них социальной среде и не допустить их помещения в дома-интернаты.
— Отработка этих индивидуальных принципов поддержки в прошлом году началась в Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях, — сообщил президент. — За четыре года их нужно внедрить по всей стране.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в первую очередь обратил внимание на обозначенную главой государства задачу по справедливому пересчету выплат пенсионерам, утратившим с начала года право на социальную доплату:
— Президент призвал сначала довести пенсию человека до величины прожиточного минимума в тех случаях, когда она от него отстает, а уже потом индексировать. Важно, что такой перерасчет пенсии будет сделан и за прошедший январь. Мы готовы подключиться к этой работе.
Очень важным для Псковской области в послании президента, по мнению председателя областного Собрания, является изменение параметров программы «Земский доктор» и введение аналогичной программы для педагогов «Земский учитель».
— Совсем недавно мы говорили о проблеме нехватки фельдшеров скорой помощи в глубинке, когда чуть не закрылся пост в плюсском селе Ляды, — напомнил парламентарий. — А работает там, напомню, вот уже несколько лет фельдшер, приехавший из Белоруссии и получивший государственную помощь как раз по программе «Земский доктор». Это хороший пример закрепления врачей в сельской местности. Дополнительные возможности, заявленные президентом, а именно снятие возрастных ограничений, уверен, будут способствовать тому, что опытные медики поедут работать на село, где выплаты будут гарантировать им приобретение жилья. Во всяком случае, я на это очень надеюсь.
Семьи с детьми получат ощутимую поддержку.
Фото Андрея Степанова.
О готовности к выполнению поручений президента, которые он обозначил в ежегодном послании, рассказал руководитель комитета Александр Седунов.
— Особое внимание мы уделяем созданию мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте до трех лет в рамках национального проекта «Демография» и созданию новых мест в общеобразовательных школах, — сказал Александр Седунов «Псковской правде».
Руководитель управления образования отметил, что большой блок в послании президента был посвящен центральной фигуре образовательного процесса — учителю:
— Сегодня мы вместе с университетом, вместе с Опочецким педагогическим колледжем готовим молодых учителей. Но, к сожалению, немногие доходят до школ. Поэтому инициатива «Земский учитель» для нас чрезвычайно важна с точки зрения поддержки учителей, которые приезжают в сельскую местность и малые города, — подчеркнул Александр Седунов.
Говоря о росте уровня доступности медицинской помощи, президент предложил внедрить формат «Бережливых поликлиник» во все учреждения первичного звена здравоохранения.
По словам главного врача псковской объединенной поликлиники Галины Неваленной, «Бережливая поликлиника» подразумевает под собой такой формат работы, который создает комфортные условия для пациентов и медиков, даже несмотря на существующий кадровый дефицит:
— «Бережливая поликлиника» предполагает электронную запись к врачу и электронный документооборот, чтобы убрать утренние очереди и лишние хождения с карточкой и грамотно перенаправить потоки пациентов.
В Псковской области в этом году 11 учреждений здравоохранения перейдут на работу в таком формате.
— Как и вся делегация Псковской области, нахожусь под большим впечатлением от только что прослушанного выступления президента РФ Владимира Владимировича с посланием Федеральному Собранию, — поделился впечатлениями от ежегодного послания депутат Государственной Думы Александр Козловский. — Больше всего понравилась установка на наш решительный прорыв во всех сферах жизнедеятельности страны, в конечном итоге — это программа по развитию России на многие годы вперед.