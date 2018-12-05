«Уравняем город и деревню»

«Псковская правда» продолжает знакомить читателей с новыми лицами в администрации Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников после победы на выборах создал управление цифрового развития и связи. Начальник нового управления Денис Матвеев для наших читателей фигура не новая. Его знают как председателя Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов (сложил полномочия после назначения), опытного программиста, учителя информатики и завуча псковского лицея № 10 (уволился в связи с новой должностью), молодого предпринимателя (теперь на госслужбе никакого бизнеса) и представителя «Команды 2018». В интервью нашему изданию после назначения Денис Матвеев рассказал, что за качества ценит в сотрудниках, какие три задачи стоят перед его управлением, как остановить отток населения из районов и утечку IT-мозгов из региона и чем провожали школьники своего педагога на новую работу. — Денис, когда глава региона предложил вам должность? Как вы отнеслись к этому предложению? — Этот день я хорошо помню — среда, 31 октября. Конечно, первая мысль была, справлюсь ли я с поставленными задачами. Но мне кажется, если губернатор предлагает занять такую должность, ты не имеешь права отказываться. И если считаешь, что не можешь в чем-то разобраться, то должен сидеть и работать в режиме 24 на 7, потому что получил мандат доверия. Это очень важно. Что касается IT-сферы, то для меня эта область не новая — я всю жизнь в ней работаю. Преподавал информатику в школе и до поступления на госслужбу восемь лет профессионально работал программистом в региональном центре информационных технологий. Я прекрасно разбираюсь в этой области, понимаю тренды — что к чему будет идти в ближайшем будущем. И основной тренд — это цифровая экономика, система экономических, культурных и социальных отношений. Работа построена на обработке больших данных, анализ которых приводит к повышению эффективности различных видов производств, технологий, продаж. — В разработке каких сервисов вы принимали участие? — Я был одним из авторов и разработчиков регионального журнала «Открытая школа» в Региональном центре информационных технологий, и мы разрабатывали концепцию этого журнала. То есть это была работа с нуля. В стране были какие-то электронные журналы, но это были зачатки без понимания того, каким должен быть сервис. Тогда мы разработали концепцию и запустили пилотную базу. Причем я был не только идейным соавтором этого проекта, но и программистом. На мой взгляд, нельзя погрузиться в проблему, если ты не будешь находиться у ее фундамента. А фундамент в IT — это программирование. Журнал живет по сей день и, я считаю, является одним из лучших в России. Понятно, что внедрение этих технологий зависит и от кадров в школах. Но, тем не менее, без бумажных журналов наш лицей № 10 работает уже три года, и могу сказать, что это облегчает жизнь и учителям, и родителям, и ученикам. Еще одна из наших глобальных разработок — электронная очередь в детские сады. Постановка в очередь — тоже государственная услуга, ее разрабатывали в Региональном центре. Но там задача была сложнее — нужно было интегрироваться с порталом государственных услуг. То есть сделать так, чтобы пользователь, заходя на центральный портал госуслуг, мог получить услугу регионального уровня.

До поступления на госслужбу профессионально работал программистом и прекрасно понимаю тренды, к чему мы придем в ближайшем будущем.

НЕ ОТПУГНИ

— Как педагог, вы еще и готовили кадры для сферы. Что сделано в этом направлении? — Я выступал организатором Кубка программирования по Псковской области. В 2015 году возникла мысль о необходимости создавать кадровый резерв. Мы задумались об этом, потому что IT-кадры, причем очень хорошие, «утекают» из региона, а им нужно дать возможность развиваться здесь. И тогда мы решили, что формированием кадрового резерва нужно заниматься на школьном уровне. Муниципальные олимпиады по информатике отпугивают детей: там дается какая-то мегасложная задача по программированию, дети приходят, и через 15-20 минут в аудитории остается всего два-три человека. Поэтому мы решили запустить олимпиаду с простыми заданиями, но требующими нестандартных решений, связанных с программированием. И процесс пошел. Сейчас к проведению Кубка подключаются районы. — Подготовкой кадрового резерва тоже ваше управление будет заниматься? — Напрямую нет. Но я, как руководитель, должен понимать, что нужно выращивать кадровый резерв, который придет нам на смену. Это нормальное явление для любого управления. И для этого есть ряд процедур, начиная с проведения таких кубков, заканчивая кадровыми образовательными площадками и форумами по информационным технологиям.

В регионе есть кадровые ресурсы, мы должны их правильно аккумулировать — создать условия, чтобы они работали в наших IT- компаниях, а не за границей.

ТРИ КИТА

— Управление цифрового развития и связи создано совсем недавно. Какие задачи поставил перед вами губернатор? — Я разделил бы их на три направления. Первое — развитие инфраструктуры IT по области: прокладывание сетей, связи. Потому что без инфраструктуры говорить о цифровизации невозможно. Второе направление — защита информации. Для этого необходимо разбираться в технологиях, применять новые схемы, соответствующие стандартам, рекомендованным нам Министерством связи. И третье направление — цифровая экономика, о которой мы уже говорили. Это глобальное понятие. Развитием цифровой экономики будут заниматься многие управления и комитеты. Но технологическая часть будет лежать именно на нашем управлении. — Какие задачи вашему управлению предстоит выполнять в первую очередь? — Первоочередные задачи — это развитие связи на территории Псковской области, развитие современных технологий по защите информации, прикладных программ, системы электронного документооборота и самой программы цифровизации. Планируем реализацию множества подпроектов совместно с комитетами администрации, например «Умный город», «Цифровой туризм». Это будет целый комплекс сервисов, улучшающих жизнь в нашем регионе. Считаю, что обслуживать только инфраструктуру органов власти — это неправильно. Необходимо развитие. Для этого надо привлекать студентов к процессу цифровизации, реализовывать совместные проекты с общественниками, а также заниматься привлечением инвесторов, так как мы приграничный регион. По сравнению с Калининградом, где более развита IT-сфера, мы находимся в более выгодном географическом положении: у нас есть и граница, и пути сообщения с центром. Благодаря Михаилу Ведерникову между Псковом и Санкт-Петербургом ежедневно курсирует «Ласточка», на которую билеты раскупаются очень быстро, а с Москвой возобновлено авиасообщение. Процесс сдвинулся с мертвой точки. Понятно, что мы находимся в самом начале работы по привлечению IT-инвесторов, но я перед собой такую задачу ставлю. В регионе есть кадровые ресурсы, мы должны их правильно аккумулировать — создать условия, чтобы они работали в наших IT-компаниях, а не за границей. Например, в Калининграде есть особая экономическая зона для компаний сферы IT, резидентам которой предоставляются серьезные налоговые льготы.

Рабочий день с 9 до 18 и выполнение поручений — это один вариант работы, но есть другой, когда даже в сложных экономических условиях есть желание работать и что-то делать для развития своего региона.

ДВА ВАРИАНТА

— Кто будет работать над выполнением поставленных задач? Какие качества цените в сотрудниках? — В управлении будет три отдела. Для меня важно, чтобы было у сотрудников желание работать. Рабочий день с 9 до 18 и выполнение поручений — это один вариант работы, но есть другой, когда даже в сложных экономических условиях есть желание работать и что-то делать для развития своего региона. Финансовый ресурс важен. Но когда появляется опыт, понимаешь, что главное — кадровый ресурс, а его тоже надо взращивать. — Как вы оцениваете развитие цифровых технологий в регионе на сегодняшний день? — Говорить, что все ужасно и плохо, не исследовав всю область, неправильно. Но у нас есть потенциал роста, и мы должны его использовать, пока есть такая возможность. Важно, что Михаил Ведерников выделил цифровое развитие в отдельное направление. Надо оправдать его ожидания и развивать цифровую экономику в регионе для наших жителей. Само слово «цифровизация» не всем понятно. Но именно процесс цифровизации может в какой-то мере остановить отток населения из муниципалитетов и устранить цифровое неравенство между городом и сельской местностью. Сейчас все можно делать через интернет. Например, в рамках того же «Цифрового региона» пилотные ФАПы оснастили современным оборудованием, которое позволяет специалистам районной больницы дистанционно на основе снятых показаний ставить диагноз пациенту и назначать лечение. Все это происходит в течение получаса. Я считаю, что это прогресс. Это облегчает жизнь и экономит время и деньги. — Как в школе отнеслись к вашей новой должности? Как отреагировали директор, коллеги, ученики? — Мое назначение было неожиданным для моего коллектива. Но директор восприняла эту новость позитивно, поскольку понимает, что нужно развиваться дальше. Я же очень благодарен Ольге Александровне (Фёдоровой, директору лицея № 10. — Прим. ред.), это человек, который на протяжении десяти лет вкладывал в меня необходимые компетенции. Коллеги тоже восприняли информацию о моем назначении положительно и пожелали мне успехов на новой работе. А дети сочинили песню, которую спели мне на последнем уроке. И отпустили со словами: «Мы взрослые. Мы все понимаем».