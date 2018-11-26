Протобюджет

В Псковское областное Собрание 1 ноября внесен проект бюджета региона на следующий год. Весь месяц между исполнительной и законодательной ветвями власти шли взаимные консультации по основным параметрам документа. Вопреки некоторым прогнозам бюджетные дискуссии остались в рамках рутинной работы, не перерастая в политические дрязги между администрацией области и рядом политических сил. Также спокойно прошли публичные бюджетные слушания 16 ноября: никаких тебе демаршей, обвинений или громких заявлений со стороны оппозиции. Во всяком случае, пока. Первая бюджетная сессия областного Собрания предстоит 29 ноября.

МНОГО ДЕНЕГ НЕ БЫВАЕТ

Региональной администрации во главе с Михаилом Ведерниковым предстоит решить сложную задачу: в условиях дефицита бюджета - прямо скажем, бюджета дырявого - распределить средства таким образом и настолько эффективно, чтобы на каждый региональный рубль в Псковскую область удалось привлечь несколько федеральных. Речь идет, прежде всего, о работе в рамках создаваемых стратегических региональных программ, «подчиненных» целям и задачам, обозначенным в новом майском указе президента Владимира Путина. Таким образом, при всей аскетичности областного бюджета он должен сохранить не только свою социальную направленность, но и максимально работать на рост комфорта жизни жителей региона. В идеале. На практике — многое будет зависеть от работы региональных чиновников по привлечению софинансирования из Москвы. Безусловно, работа над проектом бюджета привлекает внимание не только сакраментальным «как и на что жить будем», но и тем, что это первый полноценный бюджет, версткой которого занимается администрация Михаила Ведерникова. Напомним, бюджет-2018 губернатор «унаследовал» у своего предшественника Андрея Турчака.

КСТАТИ Основные параметры проекта бюджета 2019 года: - Доходы — 26,5 млрд рублей; - Расходы — 28 млрд рублей; - Дефицит — 1,6 млрд рублей, или 9% от общего объема доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

При внесении проекта бюджета в областное Собрание Михаил Ведерников акцентировал внимание, что работа над проектом продолжается. Причина тому не нова, область ждет из федерального центра окончательных параметров. «В настоящее время до региона доведены не все финансовые показатели по национальным проектам в рамках 204-го указа президента», - отметил глава региона. Отметим также, что в начале ноября Псковская область еще ожидала распределения федеральных дотаций на сбалансированность бюджета и дополнительные поступления из федеральной казны. В этом году на сбалансированность регион получил без малого 2 млрд рублей. Сумма не маленькая. Но и не астрономическая. Публичные бюджетные слушания, которые давно уже стали обязательным ритуалом (более точное слово едва ли здесь подберешь), прошли спокойно. Многим их участникам памятны слушания, которые становились площадкой для перформансов оппозиции. В этот раз — ничего подобного. Участники слушаний задали вопросы вице-губернаторскому корпусу и председателю областного Собрания Александру Котову. Вопросы из года в год одни и те же и отражают срез проблем, которые волнуют многих псковичей: обеспечение жильем детей-сирот, земля многодетным, бесплатные лекарства, индексация социальных выплат и зарплат бюджетников, меры поддержки медиков и так далее. Часть этих вопросов уже находится на контроле у главы региона.

«У НАС ВОПРОСЫ»

Предварительные консультации по проекту бюджета губернатора и фракций областного Собрания депутатов прошли 19 ноября. Первая встреча состоялась с фракцией ЛДПР. На ней Михаил Ведерников еще раз напомнил, что окончательные детальные параметры бюджета ее будут уточняться, и назвал еще одну цифру: «В настоящее время до региона доведены еще не все средства – дополнительные поступления существенно повлияют на доходную часть бюджета. Мы рассчитываем на сумму порядка 5,6 млрд рублей». При формировании бюджета использовался новый подход – все комитеты и управления представили перспективный план работы, приоритеты открыто обсуждались с населением и главами районов, отметил губернатор. «К сожалению, в проект бюджета все предложения не включены – на сегодняшний день финуправление формирует документ так называемых «хотелок». Я бы хотел, чтобы это был наш с вами рабочий документ – чтобы и предложения ваших избирателей в нем были учтены, и как только у нас какие-то дополнительные средства появляются, мы в приоритетном порядке соответствующую работу вели», - обратился к депутатам Михаил Ведерников. Отметим, что такой же месседж прозвучал и на встречах с другими фракциями регионального парламента. Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков задал губернатору вопрос об индексации зарплат бюджетников в 2019 году. «Мы пока окончательно не можем сказать, что это будет по процентам, но для себя предварительно давайте поставим 4,3 процента», - отметил Михаил Ведерников, сообщив, что этот вопрос находится на его личном контроле.

КСТАТИ В первом чтении депутаты областного Собрания рассмотрят проект бюджета в действующей версии, а на этапе второго чтения согласительная комиссия уже будет располагать актуальными цифрами доходов региональной казны.

Депутаты «Справедливой России» среди прочих подняли вопрос о борьбе с борщевиком. В идеале необходима целевая федеральная программа для ее решения, считает губернатор «На борьбу с борщевиком мы выделяли около миллиона рублей», - сообщила вице-губернатор Татьяна Баринова. Михаил Ведерников предложил обратиться в муниципалитеты и собрать информацию по районам: «Нужно решать совместно с муниципалитетами. Давайте ко второму чтению обсудим этот вопрос». Коммунисты традиционно пришли со списком проблемных вопросов, один из которых касался ремонта сети региональных дорог. «Перед нами поставлена задача – увеличение доли дорог регионального значения в нормативном состоянии, - ответил замгубернатора Александр Кузнецов. - Мы посчитали, посмотрели: чтобы решить эту задачу, нам надо 18 млрд рублей дополнительно до 2024 года. Эта программа уже защищена в Росавтодоре. Первый транш придет в регион конце 19-го года». Еще одна хорошая новость: сроки строительства Северного обхода хоть и сдвинулись, но работа не остановится. «Все-таки мы уходим в 2020 год. Финансирование по контракту подтверждено федерацией. Спорные вопросы по строительству моста удалось урегулировать – рассчитываем весной начать его строить», - отметил Кузнецов.

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