Снова пятый

Валентина Шарыгина родилась в Новоржевском районе в 1948 году, окончила Себежский сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном», имеет звание ветерана труда и нагрудный знак «Почетный железнодорожник», сейчас работает мастером в управляющей компании.

— Валентина Михайловна приложила массу усилий к тому, чтобы проблемы жителей Острова-3 стали решаться. Если вы не против, я назначу Валентину Михайловну своим общественным помощником, чтобы между вами и областной властью была прямая и действенная связь, — обратился к островичам Михаил Ведерников.

— Аварийные трубы отопления, нерегулярное водоснабжение, отсутствие даже косметического ремонта в жилых домах, — перечисляет Валентина Михайловна проблемы жителей военного городка. — Я в Острове-3 живу с 1972 года, и хорошую жизнь видела, и плохую. У нас яма на яме, лужа на луже. Поэтому общественность и поднялась.

Валентина Шарыгина прилагала много усилий, чтобы проблемы решить. Писала во все инстанции, вплоть до Минобороны, стучала в двери районных и областных властей.

— За два последних месяца дело сдвинулось с мертвой точки, на нас реально обратили внимание! — продолжает Валентина Михайловна. — Уже тротуар сделали около дома № 23, две остановки и мост через речку Вязовую. Спасибо большое местным и областным властям. Совместными усилиями мы сделаем нашу жизнь лучше.

Валентина Шарыгина уверена, что с новым назначением ее жизнь никак не изменится. Как занималась общественной работой, так и будет продолжать.

— Хочу, чтобы было тепло в домах, горячая вода, территорию убирали и мы ходили по ровным тротуарам, — говорит она. — Хочу, чтобы нашим жителям жилось лучше.

Ранее общественных помощников у губернатора уже было пять, их число постоянно расширяется. И Валентина Шарыгина, как это ни парадоксально, тоже стала пятым. Институт общественных помощников для администрации области — кадровый резерв, а для самих общественников — возможность профессионального роста. Другого своего общественного помощника, члена «Команды 2018» Наталью Плявинскую из Палкино, Михаил Ведерников на днях назначил руководителем вновь созданного управления общественных проектов и молодежной политики аппарата администрации Псковской области.

— Мы достаточно времени проработали вместе, нам удалось решить много вопросов, и хочу вас за эту работу поблагодарить, — сказал Наталье Плявинской Михаил Ведерников, предлагая новую работу. — Вы ведете активную деятельность в некоммерческом секторе. Наши общественники вас хорошо знают, относятся с уважением. У вас большой опыт реализации общественных проектов, и я рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем эффективно координировать общественную деятельность на территории региона.