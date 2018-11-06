Снова пятый

С таким предложением глава региона выступил в среду, 31 октября, на встрече с местными жителями.
— Валентина Михайловна приложила массу усилий к тому, чтобы проблемы жителей Острова-3 стали решаться. Если вы не против, я назначу Валентину Михайловну своим общественным помощником, чтобы между вами и областной властью была прямая и действенная связь, — обратился к островичам Михаил Ведерников.
Валентина Шарыгина родилась в Новоржевском районе в 1948 году, окончила Себежский сельскохозяйственный техникум по специальности «агроном», имеет звание ветерана труда и нагрудный знак «Почетный железнодорожник», сейчас работает мастером в управляющей компании.
— Аварийные трубы отопления, нерегулярное водоснабжение, отсутствие даже косметического ремонта в жилых домах, — перечисляет Валентина Михайловна проблемы жителей военного городка. — Я в Острове-3 живу с 1972 года, и хорошую жизнь видела, и плохую. У нас яма на яме, лужа на луже. Поэтому общественность и поднялась.
Валентина Шарыгина прилагала много усилий, чтобы проблемы решить. Писала во все инстанции, вплоть до Минобороны, стучала в двери районных и областных властей.
— За два последних месяца дело сдвинулось с мертвой точки, на нас реально обратили внимание! — продолжает Валентина Михайловна. — Уже тротуар сделали около дома № 23, две остановки и мост через речку Вязовую. Спасибо большое местным и областным властям. Совместными усилиями мы сделаем нашу жизнь лучше.
Валентина Шарыгина уверена, что с новым назначением ее жизнь никак не изменится. Как занималась общественной работой, так и будет продолжать.
— Хочу, чтобы было тепло в домах, горячая вода, территорию убирали и мы ходили по ровным тротуарам, — говорит она. — Хочу, чтобы нашим жителям жилось лучше.
Ранее общественных помощников у губернатора уже было пять, их число постоянно расширяется. И Валентина Шарыгина, как это ни парадоксально, тоже стала пятым. Институт общественных помощников для администрации области — кадровый резерв, а для самих общественников — возможность профессионального роста. Другого своего общественного помощника, члена «Команды 2018» Наталью Плявинскую из Палкино, Михаил Ведерников на днях назначил руководителем вновь созданного управления общественных проектов и молодежной политики аппарата администрации Псковской области.
— Мы достаточно времени проработали вместе, нам удалось решить много вопросов, и хочу вас за эту работу поблагодарить, — сказал Наталье Плявинской Михаил Ведерников, предлагая новую работу. — Вы ведете активную деятельность в некоммерческом секторе. Наши общественники вас хорошо знают, относятся с уважением. У вас большой опыт реализации общественных проектов, и я рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем эффективно координировать общественную деятельность на территории региона.
Назначение Валентины Шарыгиной общественным помощником губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, безусловно, хорошее решение. Ее работа будет полезна Островскому району. Валентина Шарыгина — активный человек и имеет авторитет на территории военного городка Остров-3. Она и до этого вела активную общественную работу: представляла интересы инициативной группы военного городка, доносила до местной и областной власти местную проблематику и мнения людей по важным для городка вопросам. Институт общественных помощников развивается и в Островском районе, например, есть общественные помощники главы муниципалитета. Но общественный помощник губернатора — другой уровень, более высокий.
Дмитрий Быстров, глава Островского района