Настроились

В минувшую субботу, 27 октября, пресс-служба администрации Псковской области распространила пресс-релиз о структурных изменениях в аппарате администрации и органах исполнительной власти. Обозначенные в указах губернатора Михаила Ведерникова перемены, как бы к ним ни готовились, все же оказались в некоторой их части неожиданными. Хотя и вполне логичными: тонкой настройки работы исполнительной власти в Псковской области ждали давно.
В структуре органов исполнительной власти появляется комитет по туризму, анонсированный еще несколько месяцев назад. Кроме того, ликвидируется управление по связи и массовым коммуникациям. Его функции передаются двум создаваемым внутри аппарата администрации Псковской области управлениям — по информационной политике, а также цифрового развития и связи. Также внутри аппарата появляются и другие новые структурные подразделения: представительство администрации региона при правительстве РФ, управление общественных проектов и молодежной политики, управление по местному самоуправлению и территориальному развитию, управление архитектуры и градостроительства и управление протокола и внешних связей.
Свое пояснение к довольно масштабным переменам дал Михаил Ведерников.
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«Все изменения носят исключительно практический характер и соответствуют стратегическим направлениям развития страны, обозначенным в новом «майском» указе президента Владимира Владимировича Путина, и приоритетам развития нашего региона, — цитирует главу региона его пресс-служба. — Именно поэтому в новой структуре появляется комитет по туризму, управление цифрового развития, управление архитектуры и градостроительства. Учитывая растущую роль общественной инициативы как инструмента формирования и реализации эффективной социальной политики и молодежи в общественной жизни, мы приняли решение создать отдельное управление в составе аппарата администрации области, которое будет работать со всеми некоммерческими, молодежными, общественными организациями. Кроме того, очень важно, что в новой структуре появится отдельное управление по работе с муниципалитетами. По сути это будет «одно окно» по всем вопросам в сфере местного самоуправления и территориального развития».
Михаил Ведерников еще раз подчеркнул, что все изменения — это «именно настройка существующих ресурсов, которая, уверен, позволит нам систематизировать и повысить эффективность работы органов власти в решении стоящих перед ней вызовов и задач».
Несмотря на выходной день — пожалуй, впервые такие новости приходят именно в выходные — заявленные губернатором структурные изменения тут же начали обрастать комментариями. Как экспертов, кто по роду деятельности сталкивается со сферами, названными в указах, так и завсегдатаев социальных сетей.
Позитивно, верно, одобряем — основной рефрен публичных комментариев общественных деятелей. Критические отзывы или хотя бы осторожные практически отсутствуют. Похоже, перемены действительно назрели. На что в первую очередь обращают внимание комментаторы.
Так, представители туриндустрии приветствуют создание комитета по туризму в статусе самостоятельного органа власти. «Туризм для нашего региона — это особая сфера, которую сложно отнести к культуре. Несмотря на то, что основные маршруты, по которым приезжают туристы к нам в Псковскую область, культурно-познавательные, отождествлять культуру и туризм не совсем правильно», — одобрила выделение туризма из ведения комитета по культуре директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова, возглавляющая Общественный совет по туризму.
«Сегодняшние кардинальные изменения ускорят динамику развития сферы экономики, особенно в части туризма», — считает руководитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.
Эксперт отмечает, что хоть сфера туризма и связана тесно с культурой, тем не менее «в первую очередь туризм — это сектор экономики».
В администрации региона с этим согласны: напомним, в своем интервью «Псковской правде» вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева сообщила, что будет курировать сферу туризма.
Эксперты также с удовлетворением отмечают выведение в отдельные структуры курирования направлений местного самоуправления, молодежной политики и общественного сектора.
Отметим, ранее они все были зашиты внутрь масштабного управления внутренней политики, которое занималось всем и сразу.
Глава Усвятского района Виктор Иващенко напомнил, что когда-то в администрации Псковской области был комитет по местному самоуправлению, но теперь создается управление и вопросы местного самоуправления «переходят на более высокий уровень». «Есть надежда, что теперь будет больше внимания уделяться развитию муниципалитетов», — говорит глава муниципалитета.
Председатель общественной палаты региона Анатолий Мультах появление управления общественных проектов и молодежной политики назвал позитивным и также, как и большинство общественников, ждет усиления работы с общественным сектором, значимость которого «в последнее время все больше возрастает».
Ему вторит активист ОНФ, общественный помощник губернатора Наталья Плявинская, указывая на необходимость общего координирующего центра работы: «У нас много всего в области делают общественники, и важно, чтобы это были не хаотичные действия, а направленные на решение целей и задач, стоящих перед регионом».
КСТАТИ
В медиасреде внимание, безусловно, обратили на «схлопывание» как самостоятельного органа власти управления по связи и массовым коммуникациям. Управление можно назвать многострадальным. За последние пять-шесть лет его не раз укрупняли. Так сперва управление по информационной политике поглотило аппаратное управление пресс-службы, затем — управление информационных технологий. Став, по задумке авторов тогдашней реформы, аналогом федерального Минкомразвития, которое оперировало и цифровыми технологиями, и взаимоотношениями со СМИ.
Эксперты также с удовлетворением отмечают выведение в отдельные структуры курирования направлений местного самоуправления, молодежной политики и общественного сектора.
Теперь вновь наступило время разделения — на функциональные и понятные структуры.
По каждой из новых структур, конечно, вопросов еще хватает: и о конкретном функционале, о подчинении внутри аппарата администрации, и, конечно же, о персоналиях, которые возглавят вновь созданные управления и комитет по туризму.
Гадания, кто бы это мог быть, — любимое дело большей части общественно-политической региональной тусовки. Конкретные персоналии озвучены еще не были. Предположим только, что губернатор Михаил Ведерников уже решил, с кем он будет работать, и эти кадровые решения вскоре также будут озвучены.
Отметим, что глава региона не стал заниматься «косметологией»: например, переименовывать администрацию в правительство. Вместо этого Михаил Ведерников структурирует администрацию региона под конкретные, четкие и прикладные задачи.
Пойдет ли это на пользу эффективности региональной власти — к этому вопросу лучше всего вернуться спустя какое-то время, когда новые структуры начнут работать и покажут первые результаты, положительные или не очень.