Настроились

В минувшую субботу, 27 октября, пресс-служба администрации Псковской области распространила пресс-релиз о структурных изменениях в аппарате администрации и органах исполнительной власти. Обозначенные в указах губернатора Михаила Ведерникова перемены, как бы к ним ни готовились, все же оказались в некоторой их части неожиданными. Хотя и вполне логичными: тонкой настройки работы исполнительной власти в Псковской области ждали давно.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Свое пояснение к довольно масштабным переменам дал Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников еще раз подчеркнул, что все изменения — это «именно настройка существующих ресурсов, которая, уверен, позволит нам систематизировать и повысить эффективность работы органов власти в решении стоящих перед ней вызовов и задач».

Несмотря на выходной день — пожалуй, впервые такие новости приходят именно в выходные — заявленные губернатором структурные изменения тут же начали обрастать комментариями. Как экспертов, кто по роду деятельности сталкивается со сферами, названными в указах, так и завсегдатаев социальных сетей.

«ХОРОШО ЖЕ ВЕДЬ!»

Позитивно, верно, одобряем — основной рефрен публичных комментариев общественных деятелей. Критические отзывы или хотя бы осторожные практически отсутствуют. Похоже, перемены действительно назрели. На что в первую очередь обращают внимание комментаторы.

Так, представители туриндустрии приветствуют создание комитета по туризму в статусе самостоятельного органа власти. «Туризм для нашего региона — это особая сфера, которую сложно отнести к культуре. Несмотря на то, что основные маршруты, по которым приезжают туристы к нам в Псковскую область, культурно-познавательные, отождествлять культуру и туризм не совсем правильно», — одобрила выделение туризма из ведения комитета по культуре директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова, возглавляющая Общественный совет по туризму.

«Сегодняшние кардинальные изменения ускорят динамику развития сферы экономики, особенно в части туризма», — считает руководитель Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова.

Эксперт отмечает, что хоть сфера туризма и связана тесно с культурой, тем не менее «в первую очередь туризм — это сектор экономики».

В администрации региона с этим согласны: напомним, в своем интервью «Псковской правде» вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева сообщила, что будет курировать сферу туризма.

Эксперты также с удовлетворением отмечают выведение в отдельные структуры курирования направлений местного самоуправления, молодежной политики и общественного сектора.

Отметим, ранее они все были зашиты внутрь масштабного управления внутренней политики, которое занималось всем и сразу.

Глава Усвятского района Виктор Иващенко напомнил, что когда-то в администрации Псковской области был комитет по местному самоуправлению, но теперь создается управление и вопросы местного самоуправления «переходят на более высокий уровень». «Есть надежда, что теперь будет больше внимания уделяться развитию муниципалитетов», — говорит глава муниципалитета.

Председатель общественной палаты региона Анатолий Мультах появление управления общественных проектов и молодежной политики назвал позитивным и также, как и большинство общественников, ждет усиления работы с общественным сектором, значимость которого «в последнее время все больше возрастает».

Ему вторит активист ОНФ, общественный помощник губернатора Наталья Плявинская, указывая на необходимость общего координирующего центра работы: «У нас много всего в области делают общественники, и важно, чтобы это были не хаотичные действия, а направленные на решение целей и задач, стоящих перед регионом».