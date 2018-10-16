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Политика / Власть

Плавное обновление

В администрации региона появились новые люди

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Александр Машкарин
16 октября 2018 года, 09:39
Фото: pskov.ru, gov39.ru и aartyk.ru
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После губернаторских выборов наблюдатели стали ожидать, каким образом глава региона Михаил Ведерников будет донастраивать систему управления, какие кадровые изменения произойдут в областной администрации и организациях, учреждениях ей подведомственных.

КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ

Некоторые критерии и причины предстоящей точной настройки работы региональной исполнительной власти Михаил Ведерников обозначил еще в августе, в большом предвыборном интервью, которое вышло на портале Псковского агентства информации.

«Мне не так важно, чтобы меня здесь любили и вспоминали добрым словом. Мне важно дать результат», - сказал тогда глава региона и обозначил, что после выборов будет реформа администрации области, «в том числе в отношении функционала комитетов и управлений».

В качестве одной из проблем сложившейся системы управления Михаил Ведерников назвал «инертность руководителей по некоторым направлениям».

В течение последующего месяца он неоднократно называл по меньшей мере два направления, которым будет уделено пристальное внимание. В том же интервью, а затем в послевыборном разговоре с корреспондентом «Делового Петербурга» Михаил Ведерников заявил о том, что такими точками реформирования внутри администрации региона станут туризм (развитие которого будет курировать вновь создаваемый орган власти) и молодежная политика.

«В комитете по культуре туризм сейчас немного «сбоку». Это неправильно: туризм — одна из точек роста региона. Им должны заниматься профессионалы, заниматься креативно, они должны иметь возможность прямой коммуникации с курирующим замом, со мной», - сказал Михаил Ведерников.

Что касается молодежной политики, то «ее в регионе, честно говоря, нет». По мнению Михаила Ведерникова, создавать отдельный комитет и раздувать штат под молодежку смысла нет, но «должна быть точка сборки в виде проектного направления».

«Во-первых, не все готовы работать в таком режиме, во-вторых, не все хотят. Меня не устраивает ни то, ни другое», - прямо ответил Михаил Ведерников на вопрос «Делового Петербурга», планирует ли он с кем-то из подчиненных расстаться.

В интервью на ПАИ Михаил Ведерников уже обозначал, что основной его принцип по подбору в свою команду — профессионализм.

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«Умение стратегически мыслить, видение перспектив, развития ситуации. Правильное, профессиональное использование всех механизмов для улучшения качестве жизни жителей Псковской области», - расшифровал он.

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Откуда он возьмет новые профессиональные кадры? - один из самых популярных вопросов, которым сейчас задаются и в администрации области и за ее пределами.

Несколько источников обозначил сам Михаил Ведерников. Например, участники проекта «Команда 2018».

«Я таких людей вижу. Может быть, на замов губернатора и на руководителей комитетов не такая большая запасная скамейка. Но в рамках «Команды 2018», среди моих общественных помощников — есть неравнодушные опытные люди», - заявил глава региона.

Еще один кадровый «источник» - привлеченные из-за пределов области профессионалы.

«Работая в разных регионах, я вывел для себя формулу: есть несколько направлений, на которые можно привлечь профи из других регионов, они зададут темп местным сотрудникам», - отмечал в интервью на ПАИ Михаил Ведерников.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

На минувшей неделе Михаил Ведерников произвел сразу два назначения. Оба — на посты, которые в администрации, по крайней мере раньше, считались ключевыми.

И. о. руководителя аппарата администрации региона назначен Сергей Дмитриев. Возраст — Дмитриеву 28 лет — и профиль его предыдущей деятельности — спасатель — взбудоражили местный политический бомонд. Как так, такая должность, а назначенец без юридического образования, недоумевали некоторые его представители.

Всем ответил анонимный телеграм-канал «Скобаристан», который в последнее время все четче претендует на роль глашатая, трактователя и оракула действий и слов главы региона. «Должность руководителя аппарата — это должность не политическая, а административная, и не надо ее политизировать зазря. Задача там — технически наладить работу всей структуры администрации, а главный критерий профпригодности — умение четко выполнять задачи, иметь налаженный контакт с руководителем и находить общий язык с остальными чиновниками», - отмечают авторы анонимного канала. «Эта работа логично поручена человеку, который справился со схожими задачами во время успешно прошедшей избирательной кампании», - считают они.

Как бы то ни было, должность руководителя аппарата на протяжении многих лет была в том числе и политической (он курировал среди прочего медийный и политический блок в администрации региона). Этот факт и отсутствие юридического образования заставляют многих предполагать, что полномочия нынешнего руководителя аппарата будут в значительной мере секвестированы по сравнению с теми, что были в 2009-2018 годах.

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Еще одно назначение, куда более значимое — Михаил Ведерников представил своего заместителя по экономике и инвестициям. Им стала Нинель Салагаева.

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«Нинель Александровна — высококлассный специалист. Знаю ее лично, имел удовольствие работать с ней в Калининградской области, где она занимала пост министра экономики. Прошу любить и жаловать», — сказал Михаил Ведерников, представляя нового члена своей управленческой команды.

Еще один телеграм-канал - «Воробей», комментируя назначение экономического вице-губернатора отмечает, что в сентябре в правительстве Калининградской области было объявлено об объединении двух министерств: министерства экономики (его возглавляла Нинель Салагаева) и министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.

«Было анонсировано, что объединенное ведомство возглавит министр промышленности Дмитрий Кусков. «Глава минэка Нинель Салагаева останется в правительстве региона, но займет другую должность. Какую именно — пока не уточняется», писали калиниградские СМИ», - отмечает «Воробей».

«И, кажется, Михаил Ведерников, зная кто есть кто в Калининградской области, вовремя сделал Салагаевой предложение, от которого она не смогла отказаться. Наверняка перед этим обсудив предложение со своим коллегой и другом, губернатором Калининградской области Антоном Алихановым», - считают авторы телеграм-канала.

Между тем, в Калининградской области за Нинель Салагаеву рады и отзываются о ней хорошо.

«Нинель Салагаева выполняла свой функционал весьма эффективно. Она крепкий профессионал, энергичная молодая женщина. Она отвечала за большой спектр задач, в частности, в её ведение входило курирование корректировок и исполнение части параметров федеральной целевой программы развития Калининградской области», - отметил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Словом, компетентность Нинель Салагаевой сомнений не вызывает.

Кадровые перемены, которые начались в администрации Псковской области, вероятнее всего, будут продолжены. При этом важно понимать, что наряду с этим область находится в периоде активной верстки бюджета на следующий год. И начавшиеся изменения не должны замедлить или помешать этому процессу. 

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