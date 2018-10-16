Плавное обновление

После губернаторских выборов наблюдатели стали ожидать, каким образом глава региона Михаил Ведерников будет донастраивать систему управления, какие кадровые изменения произойдут в областной администрации и организациях, учреждениях ей подведомственных.

КАКИЕ КАДРЫ НУЖНЫ

Некоторые критерии и причины предстоящей точной настройки работы региональной исполнительной власти Михаил Ведерников обозначил еще в августе, в большом предвыборном интервью, которое вышло на портале Псковского агентства информации

«Мне не так важно, чтобы меня здесь любили и вспоминали добрым словом. Мне важно дать результат», - сказал тогда глава региона и обозначил, что после выборов будет реформа администрации области, «в том числе в отношении функционала комитетов и управлений».

В качестве одной из проблем сложившейся системы управления Михаил Ведерников назвал «инертность руководителей по некоторым направлениям».

В течение последующего месяца он неоднократно называл по меньшей мере два направления, которым будет уделено пристальное внимание. В том же интервью, а затем в послевыборном разговоре с корреспондентом «Делового Петербурга» Михаил Ведерников заявил о том, что такими точками реформирования внутри администрации региона станут туризм (развитие которого будет курировать вновь создаваемый орган власти) и молодежная политика.

«В комитете по культуре туризм сейчас немного «сбоку». Это неправильно: туризм — одна из точек роста региона. Им должны заниматься профессионалы, заниматься креативно, они должны иметь возможность прямой коммуникации с курирующим замом, со мной», - сказал Михаил Ведерников.

Что касается молодежной политики, то «ее в регионе, честно говоря, нет». По мнению Михаила Ведерникова, создавать отдельный комитет и раздувать штат под молодежку смысла нет, но «должна быть точка сборки в виде проектного направления».

«Во-первых, не все готовы работать в таком режиме, во-вторых, не все хотят. Меня не устраивает ни то, ни другое», - прямо ответил Михаил Ведерников на вопрос «Делового Петербурга», планирует ли он с кем-то из подчиненных расстаться.

В интервью на ПАИ Михаил Ведерников уже обозначал, что основной его принцип по подбору в свою команду — профессионализм.