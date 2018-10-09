Эра Ведерникова

Без малого год назад, 12 октября 2017 года, президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Ведерникова врио губернатора Псковской области. Главой региона стал человек, ранее здесь абсолютно не известный, что немало шокировало местные элиты. Кто он? Чего ждать? Это самые популярные вопросы тех дней. Ответим на них спустя год.

НА ВХОДЕ

Не станем подробно останавливаться на каждом шаге Михаила Ведерникова, полезнее и нагляднее будет обозначить действия и векторы, которые за этот год позволили составить портрет политика и руководителя региона. Приход в Псковскую область нового губернатора, где экономические, общественно-политические связи отлаживались и работали на протяжении девяти лет, безусловно вызвало напряжение у весьма многих представителей политических и чиновничьих кругов и бизнеса. Те, кто по тем или иным причинам оказался в оппозиции, напротив, с именем Михаила Ведерникова связывали надежды на изменение собственного статуса кво. Так или иначе, но все ждали ломки уже привычной, сложившейся системы отношений и выстраивания горизонтальных и вертикальных политических и экономических связей новой власти. Ожидания опирались на определенный опыт новейшей истории Псковской области: «перестройки» проходили и при Михаиле Кузнецове, и при Андрее Турчаке. Михаил Ведерников ожидания оправдал, но совсем не так, как, пожалуй, хотелось бы многим в местном истеблишменте. Вместо выстраивания системы личных политических, экономических сдержек и противовесов, во главу угла он поставил жесткую, обусловленную объективными причинами необходимость перезагрузки всей Псковской области. Говоря языком сисадминов, регион требовал немедленного обновления драйверов. При этом, как и у всякого политика, в деятельности, в стиле работы Михаила Ведерникова стали заметны некоторые характерные особенности. Которые, конечно, тесно связаны с накопленным опытом работы в администрации президента, в полпредствах.

МИРУ МИР

За год работы Михаил Ведерников не спровоцировал ни одного конфликта со своим участием. Что вовсе не характеризует его как мягкого политика. Как раз наоборот, Ведерников неоднократно демонстрировал своим оппонентам, подчиненным требовательность, жесткость и настойчивость. При этом он предпочитает, если это возможно, договариваться, находить точки соприкосновения — но на своих условиях, главное из которых — польза региону, прежде всего его экономическому состоянию. На эту черту Михаила Ведерникова мы обращаем внимание не первые. Еще раньше, в годы его работы на Северном Кавказе, эксперты отмечали умение Михаила Ведерникова эффективно общаться и работать с местными элитами. В Псковской области за примерами далеко ходить не будем. Вспомним хотя бы встречу главы региона со своими бывшими оппонентами по выборами, включая представителя «Яблока» Виталия Аршинова. Умение Ведерникова выстраивать диалог на последней сессии областного Собрания подтвердил и лидер коммунистов Петр Алексеенко, который выразил готовность работать вместе с губернатором на благо региона.

ВЗРЫВ-ПРОЕКТ

Пожалуй, еще одна характерная черта стиля политика Михаила Ведерникова — использование нададминистративных форматов работы. Наиболее яркий пример — выстроенная всего за полгода рабочая проектная платформа «Команды2018». Идея простая — собрать вместе активных и креативных с их идеями и проектами, дать им рабочие механизмы реализации и поддержку — и пусть в области цветут тысячи цветов — проектов, преобразующих, улучшающих среду обитания, жизнь псковичей. В «Команде2018» можно разглядеть большой потенциал, особенно если в конечном итоге платформа станет не только проектным агрегатором и образовательной площадкой, но и финансовым оператором проектной работы участников. Нельзя также списывать со счетов и возможности «Команды2018» для освежения целого ряда сфер жизни региона, например, молодежной политики, туризма, волонтерской работы и так далее. И, конечно, «Команда2018» — это, тоже потенциально, большой кадровый резерв Михаила Ведерникова. На слуху все чаще имена людей — активистов, общественников, которые ранее, несмотря на свою активность, все-таки находились на периферии общественной жизни региона. Денис Матвеев, Виталий Дидыч, Александр Воронков, Владимир Петров, Ольга Кутузова, Иван Екимов и другие все плотнее входят в медийный оборот. Фактически мы наблюдаем взращивание новой генерации… Кого? Возможно, только общественных деятелей. Но, может быть, и политиков, управленцев. «Команда2018» уже «потянула» за собой целую цепочку изменений в общественной жизни региона и, что для Псковской области немало, позитивизацию информационной повестки дня. Позитивный контекст упоминаемости Псковской области в федеральных СМИ, оживление общественной жизни — один из эффектов другой характерной черты Михаила Ведерникова. На протяжении всего года он методично использовал, и наверняка продолжит делать это и дальше, личные дружеские ресурсы и наработанные связи. Гоша Куценко, Алексей Немов, Ирина Роднина, Игорь Баринов, Александр Карелин, Фёдор Емельяненко, Сангаджи Тарбаев, Виталий Гогунский, Артём Левин — далеко не полный перечень персон российской, подчас мировой известности, которые приехали в Псковскую область по приглашению Ведерникова. Важно, что это не разовые визиты-акции, а связи, которые прорастают в регионе конкретными проектами. Каким, например, стала работа по открытию школы гимнастики Алексея Немова. Или создание площадки для воркаута на набережной Великой. Или реконструкция танцевального класса в Палкино при участии Гедиминаса Таранды.

НЕТИПИЧНАЯ ПОЛИТИКА

Также обращает на себя внимание стремление Михаила Ведерникова замыкать на себя прямую ответственность за решение мастштабных региональных проблем, будь то вопрос с ТКО, газовым долгом региона, выживанием «Псковавиа» и «Псковпассажиравтотранса» или буксующие инфраструктурные проекты. Показательный пример — строительство регионального перинатального центра. С момента прихода в регион Михаил Ведерников еженедельно контролировал ход строительства, который было замер. Глава региона ставил конкретные сроки сдачи и открытия медучреждения. А затем, когда уже, казалось бы, ничто не мешало открытию центра, принял решение сперва устранить вопросы, связанные с безопасностью будущих мам и их детей: пробы воздуха оказались недостаточно чистыми.

КСТАТИ Михаил Ведерников перезагрузил работу с федеральным центром — вектор на создание 12 региональных программ со встраиванием в федеральные ФЦП.

Эту ситуацию можно назвать политическим нонсенсом: как так, перед губернаторскими выборами — и не открыть? Все же так делают. Ведерников поставил во главу угла не свои политические интересы, а вопросы безопасности и здоровья. Даже понимая, что найдутся желающие усмехнуться в кулачок: как же, строили-строили, а тут бац — воздух вдруг грязный. Это интересный кейс, который характеризует Михаила Ведерникова как человека, который не приемлет полурешений, сырых мер и не до конца проработанных мероприятий. Губернатор-перфекционист — такого в региональной политической истории, кажется, еще не было.

НЕ НАДО МЫЛА

К особенностям, которые также характеризуют Михаила Ведерникова, можно отнести его неприятие надувания так называемых мыльных пузырей — обещаний, которые потом не соответствуют действительности. Вновь не будем далеко ходить за примером. На протяжении нескольких лет городские власти активно продвигали мысль о том, что предстоящие в 2019 году в Пскове Международные Ганзейские дни — это что-то колоссальное и грандиозное, «взрыв и улет», «колосаль»! Делалось это несмотря на то, что трезвомыслящие эксперты прямо указывали, во-первых, на явно завышенные ожидания, а во-вторых, на неготовность городских властей сделать все без сучка и задоринки — просто из-за невнимания к деталям и мелочам (чтобы в этом убедиться, достаточно зайти в группу «Контроль. Псков» в «Фейсбуке»).

КСТАТИ В экономике Михаил Ведерников намерен расширить число ОЭЗ в регионе, в том числе за счет включения Псковской ГРЭС. Работа с инвесторами — в ручном режиме сопровождения.

На недавнем оргкомитете Михаил Ведерников прямо озвучил то, о чем думали многие: «Еще раз обращаю внимание, что никакие это не «Олимпийские игры»... И пестовать сейчас завышенные ожидания в жителях города было бы неправильно. Мы, конечно, со своей стороны сделаем все, чтобы это мероприятие было ярким, содержательным, запоминающимся, но для нас в приоритете другие задачи… Мне бы хотелось, чтобы Ганзейские дни закончились, а жители города увидели, что ряд инфраструктурных объектов, которые по разным причинам оставались без должного внимания, теперь выглядят достойно». * * * Год работы Михаила Ведерникова оказался для Псковской области динамичным и насыщенным на события. За это время каждый уже ответил для себя, кто такой Михаил Ведерников, чего от него ждать. Год спустя для Михаила Ведерникова базовые жесткие условия, бывшие при его вхождении в регион, в сущности не изменились: огромный госдолг, необходимость активной работы в федеральным бюджетом, создание условий для новых драйверов экономического роста. Многие процессы, которые должны улучшить условия жизни в регионе, уже запущены (например, снят вопрос с транспортной доступностью региона), но далеки от завершения. Это касается как перестройки работы с федеральным центром (региональные программы), так и стартовавших важнейших проектов (работа по созданию системы переработки ТКО, спасение Псковской ГРЭС, в частности). Однако вектор Михаила Ведерникова вытащить Псковскую область «на свет» во всех смыслах обозначен четко. Годовой опыт работы главе региона подсказывает, что ему для этого хватит упорства и он все-таки сможет преодолеть трудности, связанные с нехваткой ресурсной базы и кадровым голодом.

Хронология 3 (Хронология. Часть 1 и Хронология. Часть 2) 23 апреля — Михаил Ведерников проводит заседание Геральдического совета области. Принято решение об учреждении в регионе четырех наград: звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медаль «За заслуги перед Псковской областью» и медаль «Родительская слава». #регион 23 апреля — врио губернатора встречается с главой Великих Лук Николаем Козловским. Темой встречи стало развитие южной столицы региона и ход инфраструктурных проектов: строительство велоцентра, ФОКа с ледовой ареной и бассейном. #муниципалитеты #инфраструктура 24 апреля — Михаил Ведерников встречается уполномоченным по защите прав детей в Псковской области Наталией Соколовой. #политика #среды 24 апреля — Михаил Ведерников предлагает российскому балетмейстеру, директора Русского Имперского балета Гедиминасу Таранде стать художественным руководителем 52 Пушкинского праздника поэзии. Тот соглашается. #федералы #культура 25 апреля — пресс-служба сообщила о встрече главы региона с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым. #экономика #среды 25 апреля — в Москве Михаил Ведерников принимает участие в совещании с вице-премьером правительства России Александром Хлопониным. В повестке - начавшийся пожароопасный период. После общего совещания глава региона и Александр Хлопонин встречаются лично, разговор касается нескольких тем, в том числе организации в регионе работы с ТКО. #федералы 25 апреля — В Москве глава региона встречается с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Обсуждается взаимодействие в вопросах развития теплоэнергетического комплекса региона, реализации на территории области социальных проектов и другие темы сотрудничества региона и «Газпрома». Одна из ключевых тем — работа по погашению потребителями региона долгов за поставленный газ. Решено создать общую рабочую группу, которая займется детальной проработкой этого вопроса. Кроме того, разговор шел и о судьбе Псковской ГРЭС. #экономика #федералы 26 апреля — Михаил Ведерников подписывает постановление, которым утверждает 12 членов Общественной палаты Псковской области. В состав Общественной палаты по квотег убернатора вошли директор Института непрерывного образования ПсковГУ Инна Андреянова, главный редактор газеты Псковская провинция» Лилия Быстрова, председатель областного отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Груздов, главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки» Олег Константинов, руководитель региональной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков, председатель реготделения Всероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Елена Косенкова, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная, первый заместитель председателя реготделения «Союз театральных деятелей России» Валерий Павлов, председатель региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден» Ольга Родина, руководитель частного учреждения дополнительного профессионального образования «ИнтелКап» Светлана Седунова, директор Центра лечебной педагогики Андрей Царев и председатель Совета ветеранов 76-й дивизии Юрий Соседов. #общество #политика #среды 26 апреля — пресс-служба сообщает о встрече Михаила Ведерникова и уполномоченного по защите прав человека в Псковской области Дмитрия Шахова. #среды #общество 26 апреля — врио губернатора Михаил Ведерников встречается с секретарем Генсовета «Единой России», вице-спикером Совета Федерации, сенатором от Псковской области Андреем Турчаком. Встреча проходит в Пскове и касается текущей региональной повестке дня, крупных проектов и строек, а также партийных проектов на территории региона. #политика #федералы 27 апреля — рабочий визит в Великие Луки. Михаил Ведерников контролирует строительство нового здания школы №6 и проводит заседание оргкомитета Дня Победы. #муниципалитеты #личныйконтроль #инфраструктура 28 апреля — глава региона вместе с псковичами участвует в субботнике по уборке Пскова, возле Гремячей башне. #среды #общество 28 апреля — Михаил Ведерников проводит совещание, на котором обсуждается концепция будущего Молодежного форума Псковской области «Псковская область — это регион, которому нужны долгосрочные и эффективные программы развития, и важным элементом этой работы, безусловно, является молодежная политика. От действия молодежи зависит скорость развития Псковской области и решения тех проблем, которые существуют на сегодняшний день», - заявляет врио губернатора. #проекты #политика #регион 3 мая — дан старт открытому конкурсу проектов официальных символов Псковской области Порядок его проведения утвердил врио губернатора области Михаил Ведерников. Согласно документу, принять участие в конкурсе может любой желающий. Проекты символов можно направлять в комитет Псковской области по культуре до 30 мая. #регион 3 мая — в Псковской области запускается чемпионат по дворовому футболу «Лига дворового футбола» на призы губернатора. #спорт #проекты 3 мая - Михаил Ведерников встречается с руководителем представительства АСИ в Северо-Западном федеральном округе Арзумом Арзуманяном. Речь идет о создании детского технопарка «Кванториум», строительстве коворкинг-центра «Точка кипения», нацеленного на создание дополнительных рабочих мест для профессиональных кадров, а также подняли вопросы выстраивания межрегионального взаимодействия на основе долгосрочного проекта АСИ «Технология межрегиональной сварки. Цифровая платформа быстрой экономики». #экономика #федералы 3 мая - Михаил Ведерников проводит заседание корсовета по вопросам развития конкуренции и поддержке предпринимательства. Базовым условием для развития конкуренции является сильный малый и средний бизнес, заявил глава региона. «Если он не развивается, то говорить о конкурентном рынке можно лишь формально, — бороться за качество будет просто некому и не с кем. Поэтому сегодня нам предстоит обсудить оба этих вопроса, неразрывно связанных друг с другом: поддержку предпринимательства и меры по развитию конкуренции», — сказал он. #экономика 4 мая — в ходе рабочего визита в Опочецкий район Михаил Ведерников принимает решение о выделении средств на ремонт автовокзала в Опочке. #муниципалитеты 5 мая — Михаил Ведерников торжественно дал старт первому областному чемпионату по дворовому футболу #проекты #спорт 8 мая — Михаил Ведерников с рабочим визитом посещает Гдовский район. В ходе осмотра Яммской школы он принимает решение о необходимости выделения средств на ремонт кровли. #муниципалитеты #политика 9 мая — по Пскову проходят десятки тысяч горожан — в акции «Бессмертный полк» с каждым годом принимает участие все больше людей. В общей колонне — с портретом воевавших родственников — Михаил Ведерников вместе с семьей. #среды 11 мая — врио губернатора встречается с юристом, гражданским активистом Ольгой Кутузовой и жителем Дновского района, членом Молодежного парламента Псковского областного Собрания депутатов, общественником, инвалидом-колясочником Владимиром Петровым. Оба получают предложение стать общественными помощниками губернатора и принимают его. #проекты #среды 16 мая — Михаил Ведерников с рабочим визитом посещает Пушкиногорский и Бежаницкий районы. #муниципалитеты

«Мне очень понравились ваши проекты. Они на самом деле все живые, земные и реализуемые. Многие как я знаю, нашли на форуме единомышленников, и было бы здорово, если бы вы начали объединяться. Вместе легче добиться результата. Но для меня самое главное сегодня, что вы начали общаться между собой. Это только начало. Обязательно будем работать и дальше», — поделился по итогам своими впечатлениями Михаил Ведерников. #проекты #регион 20 мая - Около 500 человек вышли на старт первого этапа соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок Губернатора — 2018». Проект был поддержан Михаилом Ведерниковым. В течение нескольких месяцев прошли пять этапов соревнований, по итогам которых были определены победители. #проекты #спорт 21 мая - особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» подписали соглашение о намерениях осуществления деятельности на территории технопарка. АО «ГК «Титан» планирует вложить в создание комплекса по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок на территории особой экономической зоны почти 13 млрд рублей. #экономика 24-26 мая — врио губернатора Михаил Ведерников во главе делегации Псковской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме. На форуме он подписывает целый ряд межрегиональных соглашение о сотрудничестве, договоры о совместной работе с «Почтой России», холдингом «Швабе». #регион #экономика #политика 23 мая — Михаил Ведерников участвует в работе 10-го межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западногофедерального округа «Ладога». #среды 23 мая — пресс-служба администрации региона сообщает о том, что состоялась рабочая встреча врио губернатора Михаила Ведерникова и митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова). Епископ Тихон (Шевкунов) был назначен главой Псковской митрополии решением Синода Русской православной церкви 14 мая этого года с оставлением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. #среды #политика 22 мая — Михаил Ведерников подписывает постановление, согласно которому до 5 тысяч увеличиваются выплаты врачам-ординаторам. #здравоохранение 21 мая - администрация Псковской области и Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор Ассоциации Андрей Шпиленко. #экономика 29 мая — Михаил Ведерников с рабочим визитом в Невельском районе. Принято решение отремонтировать крышу Новохованской школы. Кроме того, деньги на ремонт получит Невельская гимназия. #муниципалитеты 29 мая — Михаил Ведерников в качестве участника предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения от партии «Единая Россия», во вторник, 29 мая, выступил на форуме представителей первичных и местных партийных организаций псковского регионального отделения партии. «Сегодня нам нужно объединиться. Нам — «Единой России», жителям Псковской области, всем, кто заинтересован в дальнейшем развитии региона. Нам предстоит несколько лет напряженной работы, наверное, на пределе возможностей. Но я уверен, что вместе мы справимся, и у нас получится реализовать наши амбициозные задачи», — заявил он. #выборы #политика 28 мая — глава региона проводит совещание по вопросам развития городской среды. В обсуждении приняли участие директор Центра урбанистики и прикладных социо-культурных исследований Санкт-Петебургского государственного университета Арсений Майоров, вице-губернатор Александр Кузнецов, руководители областного центра Иван Цецерский и Александр Братчиков, общественные помощники губернатора Владимир Петров и Ольга Кутузова, активисты. Вопросы к состоянию города, его среды — одни из самых острых в социальных сетях. #муниципалитеты #проекты 31 мая — Михаил Ведерников впервые выступает с публичным отчетом на сессии Псковского областного Собрания депутатов. #политика 1 июня — Михаил Ведерников с рабочим визитом в Плюсском районе. #муниципалитеты



4 июня - Михаил Ведерников обсуждает реализацию совместных проектов с заместителем генерального директора холдинга «Швабе» Иваном Ожгихиным. Встреча проходит в Пскове, в администрации региона. #экономика 5 июня — Михаил Ведеринков выдвиут кандидатом в губернатора от партии «Единая Россия». Решение принято на партийной конференции регионального отделения партии. #выборы #политика 6 июня — врио губернатора проводит рабочее совещание, посвященное строительству велоцентра в Великих Луках. В 2017 году строительство было сорвано из-за недобросовестного подрядчика. В 2018 году Михаил Ведерников добился выделения на окончание строительства 50 млн рублей из федерального бюджета при софинансировании в 20 млн из областного. «В любом случае до конца года этот объект должен быть завершен. Мы эти деньги из федерального бюджета получили, и возвращать их второй раз — недопустимо», — подчекнул он на совещании. #личныйконтроль #инфраструктура 7 июня — Михаил Ведерников подает документы в облизбирком в качестве кандидата пост губернатора Псковской области. #политика #выборы 19 июня — врио губернатора проводит совещание, посвященное спасению Мирожского и Снетогорского монастырей. Обсуждение путей решения проблемы проходит с участием митрополита Псковского и Великолукского Тихона (Шевкунова). #культура

21 июня — Михаил Ведерников приходит в редакцию газеты «КурьерЪ» и проводит с ее читателями прямую линию. #медиа #среды 22 июня — глава региона Михаил Ведерников встречается в Москве с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Стороны обсудили ход реализации действующих проектов и перспективные направления совместной работы. По итогам рабочей встречи состоялось совещание с участием заместителя директора корпорации «Ростех» Николая Волобуева и генерального директора АО «Швабе» Алексея Патрикеева. 22 июня — проходит итоговое заседание конкурсных комиссий по отбору регионального оператора обращения с твердыми коммунальными отходами в северной и южной зонах. В обоих конкурсах победила компания ООО «ЭкоПром» — «дочка» петербургского холдинга «Мехуборка». #федералы #проекты #экономика 22 июня - детская футбольная команда средней школы № 50 города Дно, одержавшая победу в Чемпионате по дворовому футболу на кубок губернатора в младшей возрастной группе, посетила футбольный матч Чемпионата мира между командами Бразилии и Коста-Рики. Таким образом Михаил Ведерников поощрил ребят за победы. 29 июня глава региона встречается с ребятами лично. #спорт #проекты #среды 25 июня — Михаил Ведерников проводит в Москве переговоры с руководством авиакомпании «Азимут» о возобновлении авиасообщения «Псков-Москва-Псков». Договоренность достигнута, начинается прикладная работа по запуску рейса. #инфраструктура #проекты #личныйконтроль #транспорт 28 июня - Михаил Ведерников продолжает традицию прямого общения с жителями области из редакций СМИ. На этот раз он отвечает на вопросы жителей Псковской области в региональном прямом эфире телеканала «Россия 24». #медиа #политика

2 июля — врио губернатора проводит экстренное совещание. Повод — пожар, который накануне произошел в усадьбе Строгановых в Волышово. #культура #ЧП 4 июля - Михаил Ведерников провел рабочую встречу с представителями инвестиционного холдинга «Швабе», на которой обсудили вопросы реализации заключенного ранее соглашения о сотрудничестве и первые результаты совместной работы. Холдинг «Швабе», в частности, станет одним из партнеров празднования 39-х Ганзейских дней Нового времени в Пскове и окажет поддержку в реализации проекта по архитектурной подсветке зданий города. #экономика #инфраструктура #проекты 5 июля — в Санкт-Петербурге проходит рабочая встреча полпреда президента в СЗФО Александра Беглова и врио губернатора Михаила Ведерникова. #политика #федералы 11 июля - Михаил Ведерников выступает с инициативой дополнительно выделить из областного бюджета 45 млн рублей на компенсацию части затрат на молочное производство. Предложение появилось после обращения в адрес главы аграриев о необходимости допподдержки молочной отрасли. #экономика

12 июля — на сессии Псковского областного Собрания озвучено, что благодаря работе врио губернатора с федеральным центром регион дополнительно получит в областной бюджет 1,6 млрд рублей. #регион #личныйконтроль 13 июля - Михаил Ведерников проводит совещание с главами муниципалитетов. Тема встречи - приоритеты развития Псковской области на долгосрочную перспективу согласно Указу Президента, который определяет национальные цели и стратегические задачи развития на период до 2024 года. #муниципалы 13 июля — в Пскове Михаил Ведерникова встречается с руководителем Ростуризма Олегом Сафоновым, Главная тема - обсуждение концепции участия региона в новой федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019–2025 годы. Регион намерен реализовать инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки», который подразумевает создание развитой туристской и обеспечивающей инфраструктуры на маршруте, объединяющем Псковский, Печорский, Островский, Пушкиногорский районы. #федералы #проекты #туризм 19 июля — Михаил Ведерников встречается с псковскими студентами, которые были волонтерами в Калининграде на матчах Чемпионата мира по футболу. #спорт 20 июля — глава региона находится с рабочим визитом в Порховском районе. #муниципалитеты 21 июля — в Пскове на набережной реки Великой на ул. Воеводы Шуйского открыта профессиональная площадка для воркаута. Михаил Ведерников и президент Всероссийской Федерации воркаута России Максим Попов сразу после открытия дали старт российскому этапу кубка мира по воркауту. #проекты #спорт #личныйконтроль 23 июля - в Псковской области находится с рабочим визитом подпред президента в СЗФО Александр Беглов. Это уже четвертый визит полпреда в регион с начала года. В этот раз вместе с Михаилом Ведерниковым он работает в Островском районе. #федералы #муниципалитеты 24 июля - Михаил Ведерников проводит рабочее совещание по вопросу приведения в нормативное состояние и передачи имущества Минобороны в муниципальную собственность. Во встрече принимают участие представители инициативной группой граждан, проживающих на территории Остров-3. #муниципалитеты #федералы 27 июля — в Пскове с рабочим визитом находится министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Глава Минтруда дает высокую оценку социальным проектам и инициативам, которые осуществляются в Псковской области и выражает готовность поддержать продолжение строительство Социального городка в Пскове. #федералы 28 июля — в Псковской области стартует масштабный международный конкурс «Десантный взвод». Соревнования торжественно открывают глава региона Михаил Ведерников и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. #федералы 28 июля — в Псков по приглашению Михаила Ведерникова приезжает российский актер Гоша Куценко. В региона его открывают с новой стороны — как мецената и учредителя фонда «Шаг вместе»: Куценко проводит благотворительный концерт. Он также встречается с псковичами в общественной приемной Михаила Ведерникова. Гоша Куценко — член «Команды2018». #федералы #проекты 30 июля — Михаил Ведерников снова в Великих Луках. Помимо уже традиционного контроля крупных инфраструктурных проектов, глава региона проводит большую пресс-конференцию. #медиа #муниципалитеты 1 августа — врио губернатора в Дедовичском районе с рабочим визитом. Михаил Ведерников вручает муниципалитету грамоту о присвоении звания «Край партизанской славы». #муниципалитеты

5 августа — в Пскове под патронажем Михаила Ведерникова проходит фестиваль «Земля Великих побед». В мероприятии принимают участие известные на весь мир трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, Заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов. #федералы #спорт #проекты 9 августа — глава региона Михаил Ведерников подписывает постановление о порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медработникам. Теперь дополнительную поддержку могут получить не только врачи, но и фельдшеры в возрасте до 50 лет, приехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тыс человек. Им будет выплачиваться единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс рублей при условии работы в указанном месте в течение 5 лет. #здравоохранение 10 августа — Михаил Ведерников находится с рабочим визитом в Псковском районе. В частности, в ходе посещения Псковской межрайонной поликлиники он принимает решение о выделении 10 млн рублей на ремонт учреждения. #муниципалитеты 11 августа — в Псков по приглашению Михаила Ведерникова приезжает Федор Емельяненко, член «Команды2018» и один из самых именитых бойцов мира в ММА. #федералы #спорт #проекты 14 августа — в Ново-Огарево проходит рабочая встреча Президента России Владимира Путина и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Разговор касается различных вопросов социально-экономического развития и меры по обеспечению транспортной доступности региона. #политика #президент 15 августа - В Москве проходит рабочая встреча вице-премьера Алексея Гордеева и главы региона Михаила Ведерникова, в рамках которой они обсуждают ряд вопросов в сфере природопользования, экологии и сельского хозяйства. Затем врио губернатора принимает участие вв совещании под председательством Алексея Гордеева по вопросу укрепления береговой полосы вблизи Спасо-Преображенского Мирожского и Снетогорского монастырей, страдающих от подтоплений. #федералы 15 августа — в Москве проходит встреча Михаила Ведерникова и главы Ростуризма Олега Сафонова. На нем детально обсуждается участие Псковской области в новой федеральной целевой программе по развитию внутреннего и въездного туризма на 2019–2025 годы с инвестиционным проектом по созданию туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки». Финансирование программы начнется в 2019 году, а не в 2021. #федералы #туризм 16 августа - перспективы использования мощностей Псковской ГРЭС обсуждаются врио губернатора Михаилом Ведерниковым с руководством ПАО «ОГК-2» на рабочем совещании в Пскове. Наряду с ОЭЗ «Моглино» и Промышленным электротехническим кластером, у Псковской ГРЭС есть все шансы стать еще одной перспективной инвестиционной площадкой и точкой роста не только района, но и экономики всего региона, считает глава региона. #муниципалитеты #экономика #регион

21 августа — в Пскове проходит выездная сессия Петербургского международного экономического форума. В рамках сессии в ОЭЗ «Моглино» торжественно дан старт строительству еще двух заводов резидентов экономической зоны. #экономика #федералы 24 августа — в Псковскую область приезжает министр просвещения РФ Ольга Васильева и полпред президента в СЗФО Александр Беглов. Оба федеральных политика принимают участие в традиционном августовском педсовете. #федералы 24 августа — митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщает, что в Пскове появится интерактивный исторический парк. «Усилиями врио Губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова такой парк впервые появится не в городе-миллионнике, а в Пскове. Надеюсь, нам удастся реализовать этот проект уже в следующем году», — говорит владыка. #проекты #культура 27 августа — в Псковскую область с рабочим визитом приезжает министр культуры России Владимир Мединский. #федералы #культура 28 августа - Михаил Ведерников с семьей принимает участие в празднике Успения в Псково-Печерском Свято-Успенском монастыре. #среды 29 августа — стартует работа Первого Молодежного форума Псковской области. Инициатором форума стал врио губернатора Михаил Ведерников. Организатор форума - областное управление образования Псковской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и ПАО «Мегафон». Цель мероприятия — создание региональных команд для реализации стратегии развития региона силами молодежи. В форуме принимают участие более 400 человек. #проекты #личныйконтроль 29 августа - легендарная советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственный Думы Ирина Роднина по приглашению Михаила Ведерниекова приезжает в Псков, где встречается с псковскими юными фигуристами и их тренерами. #федералы #спорт #личныйконтроль 1 сентября — Михаил Ведерников в Великих Луках. Глава региона открывает новую школу, которая стала самой современной в регионе. #личныйконтроль #инфрастуктура #образование 1 сентября — врио губернатора также посещает Куньинский район. #муниципалитеты 4 сентября — Михаил Ведерников подписывает постановление о поддержке студентов-медиков. С 1 сентября этого года в Псковской области ежемесячно будут выплачивать по 2 тыс рублей целевикам-студентам медицинских колледжей, которые учатся по специальности «лечебное дело». #здравоохранение 4-5 сентября — врио губернатора проводит в Москве серию встреч. Одна из них с вице-премьером России Ольгой Голодец. #федералы 6 сентября — Михаил Ведерников приезжает на традиционный региональный смотр-конкурс «Ветеранское подворье-2018», который в этот раз проходит в Писковичском культурно-досуговом центре #среды 6 сентября — в Псковской области с рабочим визитом находится заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик. Он дает высокую оценку усилиям Михаила Ведерникова по обеспечению транспортной доступности региона. #федералы 7 сентября — Михаил Ведерников продолжает встречаться с жителями муниципалитетов региона. В этот раз он работает в Новоржевском, Новосокольническом и Пустошкинском районах. #муниципалитеты 7 сентября — в поселке Идрице (Себежский район) глава региона встречается с представителями ветеранских организаций. Участники встречи обсуждают подготовку к празднованию 75-летию Победы. Отдельно Михаил Ведерников поднимает вопрос о необходимости уделить особое внимание Идрице. #муниципалитеты 9 сентября — выборы губернатора Псковской области. #политика 10 сентября — оглашаются предварительные итоги выборов: с существенным отрывом от соперников побеждает Михаил Ведерников. #политика 10 сентября — Михаил Ведерников проводит традиционное совещание с заместителями, посвященное подготовке проекта бюджета на следующий год. «Выборы закончились, но жизнь продолжается», - говорит он. 13 сентября — Михаилу Ведерникову представляют нового регионального управляющего Управлением федеральной почтовой связи по Псковской области — филиалом ФГУП «Почта России» Евгения Каратушина. #среды #регион 13 сентября - избранный губернатор Михаил Ведерников подписывает распоряжение о приватизации части акций ОАО «Псковавиа», находящихся в государственной собственности Псковской области. Таким образом, дан старт конкурсным процедурам по продаже имущества авиакомпании. По закону конкурс должен быть объявлен в течение 10 дней. #транспорт #личныйконтроль

13 сентября — Михаил Ведерников встречается с 8 избранными главами муниципалитетов, победившими накануне на выборах, а также депутатом областного Собрания. Все победители - кандидаты от «Единой России». #политика #среды 14 сентября — Михаил Ведерников посещает Струго-Красненский район. #муниципалитеты