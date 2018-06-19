Где построят четыре новых детских сада, что будет с «Октябрем», какие качества чиновников будут выжигаться каленым железом, по каким причинам сеть региональных дорог поддерживается не на должном уровне и откуда глава региона узнает новости. Встреча Михаила Ведерникова со СМИ 14 июня проходила в максимально рабочей обстановке, в стенах администрации Псковской области. Она была уже не первой, но январский сбор в Острове был посвящен Дню печати и в большей степени отраслевым проблемам. Тогда Михаил Ведерников анонсировал нынешнюю встречу для более обстоятельного и детального разговора. Первыми задать свой вопрос — о судьбе кинотеатра «Октябрь» — предоставили право «Псковской правде».

ХАЛЯВА НЕ ПРОКАТИТ

В первый же день в Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что резких перемен в кадровой политике делать не будет, и слово свое держит. Однако с его предшественником уехала часть команды, и до сих пор остается вакантным место вице-губернатора по экономике. — Пока не видел человека, который мог бы эту вакансию занять, — объяснил глава региона. — Хотя это не значит, что этого человека нет, возможно, просто не успели пообщаться. Хотелось бы, чтобы это был не местного разлива специалист, а человек, работающий на федеральном уровне, хорошо знающий, какие программы работают и какой поддержкой Псковская область может пользоваться. Профессионализм, способность работать на результат и честность — вот три качества, которые Михаил Ведерников назвал основными для работы в его команде. — Я ставлю задачу, задаю тон, озвучиваю требование. Если в этих условиях человек не справляется, делаю выводы, — раскрыл он методы своей работы. — Я работал в разных регионах и видел, что не все люди, которые работали неэффективно, являются неэффективными менеджерами. Иногда задача была криво поставлена, иногда инициативы рубились на корню, иногда контроля не было. Мы все люди, ленимся и ошибаемся. Если человек будет понимать, что халява не прокатит, станет более внимательно к своей работе относиться. Иногда вижу саботаж. Отдельные чиновники пытаются работать в интересах бизнес-структур. Мы с этим будем бороться и выжигать каленым железом. Михаил Ведерников сказал, что и за пределами администрации видит много «достойных, эффективных, ответственных и крайне работоспособных людей». После губернаторских выборов, намеченных на 9 сентября, они могут получить предложение о работе.

ЛОФТ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Нынешнюю команду, доставшуюся Михаилу Ведерникову во многом по наследству, он назвал «вполне работоспособной». Но не будем забывать и про другую — #Команда2018, формирование которой происходит в ежедневном режиме. Масштабный проект инициирован Михаилом Ведерниковым для объединения всех активных и неравнодушных, желающих Псковской области развития и процветания. Первый форум #Команда2018 состоялся в мае, на нем были представлены самые яркие идеи, «Псковская правда» регулярно рассказывает о наиболее интересных из них. Михаил Ведерников напомнил, что часть проектов уже реализуется: Лига дворового футбола, Кубок по бегу. И тут прозвучала сенсационная информация: — Мы не оставляем надежды, что нам удастся провести этап Кубка мира по воркауту. Прояснилась и судьба здания кинотеатра «Октябрь», стоящего в самом центре Пскова и закрытого в августе 2016 года. Вокруг него в последние дни начал появляться забор. Депутаты областного Собрания 31 мая, изъяв здание из плана приватизации, согласовали его передачу в безвозмездную аренду автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». — Организация создана специально под этот проект, — рассказал о деталях Михаил Ведерников. — Практически с первых дней, когда я приступил к работе в Псковской области, звучало много просьб о появлении Дома молодежи, молодежного лофта. Такие объекты уже существуют в ряде городов, я сам был на одном из них в Москве. Современное пространство, куда молодежные организации имеют возможность записаться и воспользоваться всем необходимым, чтобы поработать в формате проектного офиса. Это абсолютно бесплатно. Команда, реализующая проект, Михаилу Ведерникову давно знакома, их проекты работают в России и за рубежом. Проект лофта стоит порядка 70 млн рублей. — Скажу прямо. Залезли мы без очереди, обогнали Калининград, — рассказал Михаил Ведерников о том, как бился над финансированием. — Как только площадка заработает, ребята готовы взять подобную нагрузку по Великим Лукам и по Острову. Надеюсь, у нас появится три базовых молодежных центра, за которыми закрепим другие районы. Функция кинотеатра в «Октябре» остается, там бесплатно будут показывать авторское кино, постоянную прописку получит «Ленфильм-клуб». Также стало известно, что на завершающей стадии регистрации находится новый Фонд развития Псковской области, который будет аккумулировать внебюджетные источники по разным направлениям.

КСТАТИ Депутатов областного Собрания попросят финансово поддержать борьбу с борщевиком в бюджете следующего года.

МЫ С ЖИТЕЛЯМИ

К Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне следующего года, в городе приведут в порядок основные турмаршруты. — Не хотелось бы, чтобы праздник был омрачен фотографиями, как мы что-то недоглядели, — поделился Михаил Ведерников. — Я уже дал поручение городу посмотреть три—пять основных маршрутов, сделать дорожное покрытие, предусмотреть условия для маломобильных групп населения, чтобы в единой стилистике были информационные таблички, чтобы иностранцам в городе было комфортно. Под Ганзу же заточены два больших проекта, которые останутся городу и после того, как фестиваль свернет шатры. На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» выделяют 650 млн рублей. Еще 500 млн выделены на приведение в порядок фасадов, с Минстроем ведутся переговоры, чтобы часть этих денег пустить на благоустройство. А то из-за выбоин на тротуарах гости праздника рискуют потерять возможность поднять голову вверх и оценить красоту фасадов. — Гулял вчера по городу с семьей. На улице Красных Партизан положили новый асфальт, но там такая зернистость! — поделился Михаил Ведерников своими наблюдениями. — Скоро все расползется! Хорошо, что лепешек этих не накидали, как обычно это делают.

Ответственным за госзакупки был отправлен недвусмысленный сигнал (вспомним про сказанное о выжигании каленым железом коррупционных проявлений и о работе по принципу «ставлю задачу — делаю выводы»): — Волшебной палочки ни у кого нет, но нужно более внимательно подходить к выбору подрядных организаций. Может быть, они хорошие и делают какие-то работы в долг, но главное — качество и то, как объекты после будут выглядеть. Мне кажется, конкурсы недостаточно открытые. Если бы в них могло принимать участие больше фирм, эти работы обходились бы нам дешевле и были бы выполнены качественнее. Второй момент: многие идут по пути закупок у единственного поставщика. Из года в год один и тот же подрядчик «героически» выигрывает конкурс и делает эти работы. Всем все понятно. Михаил Ведерников, можно сказать, передал привет властям не только Пскова, но и всех локальных территорий: — Необходима правильная реакция на замечания жителей и более открытый диалог. Я стараюсь реагировать на то, что жители пишут, сам по городу гуляю. Как раз недавно «Псковская правда» писала, как во время прогулки дочери псковички Александры Лебедевой оказались в провале посреди тротуара на Золотой набережной. Пост о прогулке в «Инстаграме» прокомментировал Михаил Ведерников, он привлек внимание городских властей к проблеме. Уже на следующий день плитку на тротуаре переложили заново, ликвидировав провал. — Хотелось бы, чтобы не только мы с жителями это видели, но и подрядные организации. Наверно, они не любят по городу гулять. Надо взять это в привычку, — призвал Михаил Ведерников. С дорогами сложнее: — Подрядчики набирают из года в год заказов больше, чем могут выполнить, ряд объектов переходит на следующий год. Это мне кажется неправильным. Также он сообщил о причинах нехватки денег на ремонт региональных дорог: — Чтобы выполнить все социальные гарантии, мы вынуждены залезать в дорожный фонд,— констатировал Михаил Ведерников. Глава региона выразил мнение, что нужно передать часть региональных дорог на федеральный уровень — это могло бы помочь их более эффективному содержанию.

КСТАТИ В следующем году построят два новых детских сада в Пскове, один в Псковском районе и один в Великих Луках.

БОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Михаилу Ведерникову предстоит найти деньги на выплату долга Ростеху за строительство нового корпуса перинатального центра. В 2014 году часть бюджета «проели» — пустили на социальные нужды. Не может самостоятельно область справиться с кредитом, взятым в валюте у Европейского банка реконструкции и развития на строительство подземного водозабора. Будем просить беспроцентный заем у федерального центра, чтобы не идти по пути повышения тарифа для населения, потому что «в такой воде и детей-то мыть страшно, не говоря уже о питьевом качестве», и возникнут резонные вопросы. Врио губернатора прямо сказал — в этом году у Псковской области бюджет выживания. Главной задачей он видит привлечение в область дополнительных средств и создание собственных точек роста. Пока же в глазах федеральных чиновников надо создавать образ «они маленькие, денег всегда не хватает, но за что берутся, выполняют в срок». В еженедельном режиме Михаилу Ведерникову докладывают, на каких предприятиях и по какой причине есть задолженности по зарплате. Основными должниками являются «Псковавиа» и «Псковпассажиравтотранс». По автопарку принято решение, которое глава региона назвал беспрецедентным: авансировать большую сумму для расчета с кредиторами и работниками. «Псковавиа» тоже начинает выходить из крутого пике. Со дня на день Росавиация должна получить документы на восстановление летного сертификата компании «Псковавиа». — Нам очень болезненно все решения по «Псковавиа» достаются, — признался Михаил Ведерников. — У нас задача — поднять компанию, сделать так, чтобы она начала выходить из затяжного кризиса, чтобы в регионе появилось регулярное авиасообщение, как минимум по маршруту Псков — Москва.

КСТАТИ «Псковавиа» возобновит грузовые перевозки, пассажирскими, вероятно, займется иногородняя компания.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН