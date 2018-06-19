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Политика / Власть

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Михаил Ведерников провел первую большую пресс-конференцию

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Юлия Шарипова
19 июня 2018 года, 10:00
Фото: Андрей Степанов
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Где построят четыре новых детских сада, что будет с «Октябрем», какие качества чиновников будут выжигаться каленым железом, по каким причинам сеть региональных дорог поддерживается не на должном уровне и откуда глава региона узнает новости.

Встреча Михаила Ведерникова со СМИ 14 июня проходила в максимально рабочей обстановке, в стенах администрации Псковской области. Она была уже не первой, но январский сбор в Острове был посвящен Дню печати и в большей степени отраслевым проблемам. Тогда Михаил Ведерников анонсировал нынешнюю встречу для более обстоятельного и детального разговора. Первыми задать свой вопрос — о судьбе кинотеатра «Октябрь» — предоставили право «Псковской правде».

ХАЛЯВА НЕ ПРОКАТИТ

В первый же день в Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что резких перемен в кадровой политике делать не будет, и слово свое держит. Однако с его предшественником уехала часть команды, и до сих пор остается вакантным место вице-губернатора по экономике.

— Пока не видел человека, который мог бы эту вакансию занять, — объяснил глава региона. — Хотя это не значит, что этого человека нет, возможно, просто не успели пообщаться. Хотелось бы, чтобы это был не местного разлива специалист, а человек, работающий на федеральном уровне, хорошо знающий, какие программы работают и какой поддержкой Псковская область может пользоваться.

Профессионализм, способность работать на результат и честность — вот три качества, которые Михаил Ведерников назвал основными для работы в его команде.

— Я ставлю задачу, задаю тон, озвучиваю требование. Если в этих условиях человек не справляется, делаю выводы, — раскрыл он методы своей работы. — Я работал в разных регионах и видел, что не все люди, которые работали неэффективно, являются неэффективными менеджерами. Иногда задача была криво поставлена, иногда инициативы рубились на корню, иногда контроля не было. Мы все люди, ленимся и ошибаемся. Если человек будет понимать, что халява не прокатит, станет более внимательно к своей работе относиться. Иногда вижу саботаж. Отдельные чиновники пытаются работать в интересах бизнес-структур. Мы с этим будем бороться и выжигать каленым железом.

Михаил Ведерников сказал, что и за пределами администрации видит много «достойных, эффективных, ответственных и крайне работоспособных людей». После губернаторских выборов, намеченных на 9 сентября, они могут получить предложение о работе.

ЛОФТ БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Нынешнюю команду, доставшуюся Михаилу Ведерникову во многом по наследству, он назвал «вполне работоспособной». Но не будем забывать и про другую — #Команда2018, формирование которой происходит в ежедневном режиме. Масштабный проект инициирован Михаилом Ведерниковым для объединения всех активных и неравнодушных, желающих Псковской области развития и процветания. Первый форум #Команда2018 состоялся в мае, на нем были представлены самые яркие идеи, «Псковская правда» регулярно рассказывает о наиболее интересных из них.

Михаил Ведерников напомнил, что часть проектов уже реализуется: Лига дворового футбола, Кубок по бегу. И тут прозвучала сенсационная информация:

— Мы не оставляем надежды, что нам удастся провести этап Кубка мира по воркауту.

Прояснилась и судьба здания кинотеатра «Октябрь», стоящего в самом центре Пскова и закрытого в августе 2016 года. Вокруг него в последние дни начал появляться забор. Депутаты областного Собрания 31 мая, изъяв здание из плана приватизации, согласовали его передачу в безвозмездную аренду автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт».

— Организация создана специально под этот проект, — рассказал о деталях Михаил Ведерников. — Практически с первых дней, когда я приступил к работе в Псковской области, звучало много просьб о появлении Дома молодежи, молодежного лофта. Такие объекты уже существуют в ряде городов, я сам был на одном из них в Москве. Современное пространство, куда молодежные организации имеют возможность записаться и воспользоваться всем необходимым, чтобы поработать в формате проектного офиса. Это абсолютно бесплатно.

Команда, реализующая проект, Михаилу Ведерникову давно знакома, их проекты работают в России и за рубежом. Проект лофта стоит порядка 70 млн рублей.

— Скажу прямо. Залезли мы без очереди, обогнали Калининград, — рассказал Михаил Ведерников о том, как бился над финансированием. — Как только площадка заработает, ребята готовы взять подобную нагрузку по Великим Лукам и по Острову. Надеюсь, у нас появится три базовых молодежных центра, за которыми закрепим другие районы.

Функция кинотеатра в «Октябре» остается, там бесплатно будут показывать авторское кино, постоянную прописку получит «Ленфильм-клуб».

Также стало известно, что на завершающей стадии регистрации находится новый Фонд развития Псковской области, который будет аккумулировать внебюджетные источники по разным направлениям.

«Октябрь» сохранит функцию кинотеатра.
Фото Андрея Степанова
КСТАТИ

Депутатов областного Собрания попросят финансово поддержать борьбу с борщевиком в бюджете следующего года.

МЫ С ЖИТЕЛЯМИ

К Международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в июне следующего года, в городе приведут в порядок основные турмаршруты.

— Не хотелось бы, чтобы праздник был омрачен фотографиями, как мы что-то недоглядели, — поделился Михаил Ведерников. — Я уже дал поручение городу посмотреть три—пять основных маршрутов, сделать дорожное покрытие, предусмотреть условия для маломобильных групп населения, чтобы в единой стилистике были информационные таблички, чтобы иностранцам в городе было комфортно.

Под Ганзу же заточены два больших проекта, которые останутся городу и после того, как фестиваль свернет шатры. На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» выделяют 650 млн рублей. Еще 500 млн выделены на приведение в порядок фасадов, с Минстроем ведутся переговоры, чтобы часть этих денег пустить на благоустройство. А то из-за выбоин на тротуарах гости праздника рискуют потерять возможность поднять голову вверх и оценить красоту фасадов.

— Гулял вчера по городу с семьей. На улице Красных Партизан положили новый асфальт, но там такая зернистость! — поделился Михаил Ведерников своими наблюдениями. — Скоро все расползется! Хорошо, что лепешек этих не накидали, как обычно это делают.

Зернистость асфальта на ул. Красных Партизан привлекла внимание Михаила Ведерникова.
Фото Андрея Степанова
Ответственным за госзакупки был отправлен недвусмысленный сигнал (вспомним про сказанное о выжигании каленым железом коррупционных проявлений и о работе по принципу «ставлю задачу — делаю выводы»):

— Волшебной палочки ни у кого нет, но нужно более внимательно подходить к выбору подрядных организаций. Может быть, они хорошие и делают какие-то работы в долг, но главное — качество и то, как объекты после будут выглядеть. Мне кажется, конкурсы недостаточно открытые. Если бы в них могло принимать участие больше фирм, эти работы обходились бы нам дешевле и были бы выполнены качественнее. Второй момент: многие идут по пути закупок у единственного поставщика. Из года в год один и тот же подрядчик «героически» выигрывает конкурс и делает эти работы. Всем все понятно.

Михаил Ведерников, можно сказать, передал привет властям не только Пскова, но и всех локальных территорий:

— Необходима правильная реакция на замечания жителей и более открытый диалог. Я стараюсь реагировать на то, что жители пишут, сам по городу гуляю.

Как раз недавно «Псковская правда» писала, как во время прогулки дочери псковички Александры Лебедевой оказались в провале посреди тротуара на Золотой набережной. Пост о прогулке в «Инстаграме» прокомментировал Михаил Ведерников, он привлек внимание городских властей к проблеме. Уже на следующий день плитку на тротуаре переложили заново, ликвидировав провал.

— Хотелось бы, чтобы не только мы с жителями это видели, но и подрядные организации. Наверно, они не любят по городу гулять. Надо взять это в привычку, — призвал Михаил Ведерников.

С дорогами сложнее:

— Подрядчики набирают из года в год заказов больше, чем могут выполнить, ряд объектов переходит на следующий год. Это мне кажется неправильным.

Также он сообщил о причинах нехватки денег на ремонт региональных дорог:

— Чтобы выполнить все социальные гарантии, мы вынуждены залезать в дорожный фонд,— констатировал Михаил Ведерников.

Глава региона выразил мнение, что нужно передать часть региональных дорог на федеральный уровень — это могло бы помочь их более эффективному содержанию.

КСТАТИ

В следующем году построят два новых детских сада в Пскове, один в Псковском районе и один в Великих Луках.

БОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Михаилу Ведерникову предстоит найти деньги на выплату долга Ростеху за строительство нового корпуса перинатального центра. В 2014 году часть бюджета «проели» — пустили на социальные нужды.

Не может самостоятельно область справиться с кредитом, взятым в валюте у Европейского банка реконструкции и развития на строительство подземного водозабора. Будем просить беспроцентный заем у федерального центра, чтобы не идти по пути повышения тарифа для населения, потому что «в такой воде и детей-то мыть страшно, не говоря уже о питьевом качестве», и возникнут резонные вопросы.

Врио губернатора прямо сказал — в этом году у Псковской области бюджет выживания. Главной задачей он видит привлечение в область дополнительных средств и создание собственных точек роста. Пока же в глазах федеральных чиновников надо создавать образ «они маленькие, денег всегда не хватает, но за что берутся, выполняют в срок».

В еженедельном режиме Михаилу Ведерникову докладывают, на каких предприятиях и по какой причине есть задолженности по зарплате. Основными должниками являются «Псковавиа» и «Псковпассажиравтотранс». По автопарку принято решение, которое глава региона назвал беспрецедентным: авансировать большую сумму для расчета с кредиторами и работниками. «Псковавиа» тоже начинает выходить из крутого пике. Со дня на день Росавиация должна получить документы на восстановление летного сертификата компании «Псковавиа».

— Нам очень болезненно все решения по «Псковавиа» достаются, — признался Михаил Ведерников. — У нас задача — поднять компанию, сделать так, чтобы она начала выходить из затяжного кризиса, чтобы в регионе появилось регулярное авиасообщение, как минимум по маршруту Псков — Москва.

КСТАТИ

«Псковавиа» возобновит грузовые перевозки, пассажирскими, вероятно, займется иногородняя компания.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Спрашивали, конечно, и о личном, в том числе о распорядке дня. Выяснилось, что каждое утро Михаил Ведерников делает зарядку. Завтракает кашей и чаем или заменяет кашу на бутерброд с рыбой. К девяти — уже на работе, слушает доклады своих заместителей по всем направлениям. Как дальше продолжается рабочий день главы региона, любой житель Псковской области может увидеть в многочисленных репортажах по телевидению и в прессе. Михаил Ведерников рассказал, откуда он сам узнает новости:

— В мой телефон в режиме онлайн вся информация, которая проходит в интернет-изданиях, приходит. Плюс в кабинете на большом экране можно настроить подборку федеральных новостей, можно региональных. Эти две программы помогают время экономить.

С работы он уходит только к полуночи. Документы домой старается не брать. Это время он посвящает телефонным звонкам и переписке с родными, которые уже привыкли к такому графику.

— Люблю охоту, рыбалку, природу, баню, — об увлечениях помимо работы рассказал глава региона. — Занимаюсь практической стрельбой из пистолета. И конечно, все свободное время стараюсь проводить с семьей. Хотя времени на чтение книг не хватает, люблю читать, у меня во всех доступных местах разложены книги.

Сразу после завершения пресс-конференции журналисты назвали ее откровенным разговором без посредников и отметили, что главный спикер «без заминок ответил на все компетентно и профессионально». Следующая подобная встреча запланирована на август. 

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