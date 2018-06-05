Вера в дело

В этих трех коротких цитатах была, пожалуй, сконцентрирована суть «предвыборного» выступления врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на форуме местных отделений «Единой России». По словам главы региона, в ближайшие пять лет он намерен реализовывать установки руководства страны и ожидания жителей области, привлекая все возможные ресурсы и опираясь на псковское гражданское общество.

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ

В Большом зале Псковской областной филармонии 29 мая не было свободных мест: их заполнили члены «Единой России», съехавшиеся со всех муниципалитетов региона для участия в партийном форуме. Помимо партийной дисциплины, единороссами наверняка двигало и простое человеческое желание из первых уст услышать установки на предстоящую кампанию по выборам губернатора региона. Собственно, гвоздем программы мероприятия было выступление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, рассказавшего однопартийцам, с чем он намерен пойти на выборы. Напомним, в апреле «Единая Россия» запустила процедуру определения кандидата от партии для участия в выборах губернатора. Претендентов двое — это Михаил Ведерников и руководитель исполкома «ЕР» Игорь Сиротин. Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов с самого начала расставил точки над «i»: «Президент, с которым партия всегда тесно связывает свою работу, назначил временно исполняющим обязанности губернатора в нашем регионе Ведерникова Михаила Юрьевича. И я открыто могу сказать, что мы будем учитывать выбор главы государства». Собственно говоря, в тот момент выбор кандидата был еще впереди. Участники региональной конференции «Единой России» назвали его 5 июня (уже после того, как номер был сдан в типографию). Ну а на майском форуме претендентам предстояло выступить перед секретарями местных ячеек партии: по регламенту праймериз до конференции они должны встретиться как минимум с 50 % из них. Михаил Ведерников едва ли не впервые получил возможность встретиться с несколькими сотнями активистов, в ежедневном режиме реализующих политику партии в своих городах и поселках. Врио губернатора тезисно обозначил в своем выступлении главные направления, на которых он намерен сконцентрировать свою работу. Сам он перед началом форума оговорился, что к этому выступлению ни в коем случае нельзя относиться как к «программе».

ЗАДАЧИ И АМБИЦИИ

«Рассчитываю, что нам с вами предстоит впереди несколько лет активной и, самое главное, результативной работы. У меня нет никаких иллюзий, я понимаю всю сложность ситуации и осознанно делаю свой выбор — посвятить ближайшие пять лет своей жизни работе на благо Псковской области и ее жителей. Я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку», — с ходу обратился Михаил Ведерников к единороссам. По словам врио губернатора, за полгода работы в Псковской области он изучил весь спектр проблем региона: «Начало нашей совместной работы уже можно назвать результативным. И здесь речь идет не только о выделении неких дополнительных средств, но и о «донастройке» текущих возможностей, правильной расстановке приоритетов». «Мы можем больше, — заверил собравшихся Михаил Ведерников. — И первые результаты нашего сотрудничества позволяют надеяться на то, что у нас получится составить реальный план приоритетных действий с учетом всех точек зрения». «Чудес не бывает. Не все обсуждавшиеся вопросы получат свое решение», — предостерег глава региона партактив от «головокружения от успехов». Но добавил, что Псковская область успешно привлекает внешние ресурсы: федеральные, партийные, внебюджетные. Благо за примером далеко ходить было не надо. Михаил Ведерников напомнил, что в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин особо отметил область, поднявшуюся в национальном инвестиционном рейтинге с 83-го на 36-е место. «Мы добились того, что на регион начали обращать внимание крупные инвесторы», — констатировал он. Своими приоритетами в работе губернатор назвал первоочередные задачи, формулируемые руководством страны, и ожидания жителей области. Тем более что они совпадают: это обеспечение естественного роста численности населения и устойчивого роста реальных доходов граждан, повышение продолжительности жизни, снижение уровня бедности и улучшение жилищных условий. Михаил Ведерников в очередной раз четко артикулировал готовность вести «открытый диалог с общественными институтами и жителями региона». Напомнив, что совсем недавно в Псковской области получили новый состав Общественная палата и Молодежный парламент, формируется институт общественных помощников губернатора, активизированы встречи с населением, набирает обороты проект #Команда2018. Сделав отсылку к славной, но драматичной истории Псковской земли и даже процитировав Соловьева (если что — русского историка, а не одиозного телеведущего), Михаил Ведерников резюмировал: «Нам предстоит несколько лет напряженной работы, наверное, на пределе возможностей. Но я уверен, вместе мы справимся, и у нас получится реализовать самые амбициозные задачи». * * * Перед руководителем регионального исполкома «ЕР» Игорем Сиротиным стояла нетривиальная задача: будучи спойлером врио, он должен был и выступить, не ударив в грязь лицом, и ни в коем случае не оттянуть на себя одеяло. Впрочем, он с нею справился. Перечислив проблемы, стоящие перед Псковской областью, он согласился, что решить их можно только сообща. И обратился к однопартийцам с призывом в любом случае прийти на выборы 9 сентября и поддержать кандидатов от «Единой России».