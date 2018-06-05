На редкость обезоруживающим для всех традиционных оппонентов действующей власти стало выступление Михаила Ведерникова с отчетом о работе администрации области за прошедший год. Мысль о необходимос­ти четкой, системной работы с персональной ответственнос­тью за результат стала одной из центральных в выступлении главы области. «Псковская правда» публикует основные тезисы и цифры, прозвучавшие во время доклада. «Благодаря проделанной работе в Псковской области слово «впервые» стало часто звучать в позитивном ключе. В наших силах и планах превратить это в привычку, — сказал глава региона. — Тем не менее, несмотря на положительные тенденции, нужно быть объективными и честными. Стоит признать, что целый ряд сложных и труднорешаемых проблем перекочевал в 2018 год». Первой и главной проблемой он назвал долги региона — и речь шла не только про пресловутый госдолг: «У нас скопился почти миллиардный долг перед «Газпромом», мы должны МРСК, «Ростеху», ресурсоснабжающим организациям в муниципалитетах, очень сложное финансовое положение в псковском «Горводоканале», большие долги у «Псковпассажиравтотранса», «Псковавиа» и ряда других организаций. […] Чтобы двигаться дальше, нам необходимо сформировать строгий, но выполнимый график погашения задолженностей — и неукоснительно его выполнять». Вдобавок врио губернатора упомянул еще несколько известных последствий финансового неблагополучия области: из года в год не хватает средств на льготное лекарственное обеспечение, подавляющее большинство соцучреждений нуждаются в ремонте… «Нет никакого смысла драматизировать, но работы нам предстоит действительно очень и очень много».

КРИТИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ

Именно в 2017 году «долгоиграющий» проект по созданию особой экономической зоны «Моглино» наконец-то фактически стартовал, и начался выпуск первой продукции. И вот тут врио губернатора сделал смелое заявление с прицелом на будущее, которое тянуло на маленькую сенсацию с учетом критического ореола, который за долгое время «раскачки» приобрела ОЭЗ: «Интерес к зоне остается достаточно высоким, и текущая динамика позволяет с уверенностью предположить, что в скором времени площадка будет полностью заполнена, что даст нам возможность перейти к реализации «второй очереди» проекта — индустриальному парку «Ступниково». Подробно врио губернатора рассказал о «глубинном проблемном месте нашего здравоохранения — кадровом дефиците». Сколько специалистов ни готовь, но области объективно сложно конкурировать с соседями: Петербургом и Леноблас­тью, где и зарплаты выше, и условия работы — «не в пример». А значит, отметил Михаил Ведерников, нужно расширять спектр мер повышения привлекательности местных медучреждений для молодых специалистов, в том числе за счет возможности выкупа служебного помещения, организации профессиональных конференций и помощи в посещении федеральных и зарубежных обучающих мероприятий, грантовой поддержки и проведения профессиональных конкурсов. Разговор о Ганзе он закончил таким напутствием: «Нам предстоит еще проработать логистику для иностранных туристов, провести анализ существующего гостиничного комплекса, возможности для питания, транспортной доступности, провести мероприятия по благоустройству Пскова. Все это в рабочем порядке будем решать в течение года. Я поручил, начиная со следующего заседания оргкомитета, распределить оставшуюся работу по направлениям и за каждым закрепить ответственного. По всем направлениям будут регулярные отчеты. От нас требуется системная профессиональная работа, и я вижу только такой способ ее обеспечить». «Что же касается водоснабжения, оно остается серьезной проблемой для всех регионов, в особенности для Пскова», — продолжил он. И главная проблема тут в отсутствии средств на завершение инвестиционного проекта псковского «Горводоканала» по программе «Чистая вода», осуществлявшейся на заемные средства Европейского банка реконструкции и развития до известной санкционной истории. При этом гарантия на сумму 494 млн рублей, выданная под этот кредит администрацией области, все еще остается в составе государственного долга. «Ситуация сложная. В настоящее время без федеральной поддержки возможности областного бюджета не позволяют осуществить финансирование подпрограммы «Чистая вода Псковской области», и, признаюсь, мы с очень большим трудом гасим проценты по взятому кредиту, — сказал Михаил Ведерников. — Частично программа может быть продолжена за счет средств гранта, привлеченного в рамках проекта «Чистая вода для регионов» Программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» 2014 — 2020 годов. Финансирование проекта составляет 3,4 млн евро, или 238 млн рублей».

ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ТЕМП

В завершающем блоке вопросов — о соцзащите населения, труде и занятости — сквозной темой было поддержание стабильности. Врио губернатора отметил, что власти региона ставили перед собой на 2017 год задачу сохранить в полном объеме социальный пакет — и выполнили ее. И в 2018 году все виды социальной поддержки также сохранены. Подводя итог такой подробной и объективной оценки ситуации в Псковской области, Михаил Ведерников еще раз обозначил два важнейших приоритета своей работы. Во-первых, он снова подчеркнул, что открыт к предложениям и к совместной работе на благо региона. Во-вторых, отметил, что проблемы и вызовы, стоящие перед регионом, требуют от всех и каждого принципиально новых подходов к делу. «Обычный подход к работе Псковской области не поможет. Нам нужны свежие решения и люди, готовые работать в жестком графике, в режиме 24/7, изо всех сил добиваясь поставленного результата, — сказал врио губернатора. — Каждый руководитель должен иметь план задач и показателей, по которому будет работать и он сам, и его ведомство, и выполнение которого станет главной оценкой его эффективности. Мы будем это внедрять максимально широко по всей области. Ликвидировать отставание в спокойном темпе сейчас чрезвычайно трудно. Поэтому мы должны находить в себе силы и умение делать качественные профессио­нальные скачки во всех сферах. И тогда, уверен, у нас все получится». В этом призыве сконцентрировалась вся суть его программы развития области.