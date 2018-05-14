Верните баню, свет и переход

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провел в понедельник, 14 мая, традиционной прием граждан в своем округе, на территории Плюсского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента. "Не мытые пошли на парад" С жалобой на прекращение работы общественной бани обратились к Александру Котову жители Заплюсья. «Во время войны бани топили, а сейчас не помыться – на парад 9 Мая так грязными и пошли», - пожаловался пенсионер Николай Чукуров. Просьба вернуть баню звучала почти от каждого жителя посёлка, пришедшего на приём: не подключена электроэнергия, не сделан ремонт, нет дров, чтобы протопить.

Работа бани прекратилась в посёлке около месяца назад, с окончанием отопительного сезона. Одновременно в квартирах, не оборудованных обогревателями, исчезла горячая вода. Для пожилых жителей посёлка бытовое неудобство превратилось в проблему. Пенсионер Владимир Коваленко собрал 154 подписи жителей, требующих вернуть баню. «А если надо, и тысячу соберём», - заявил пожилой человек. В настоящее время в муниципальном предприятии, обеспечивающем, в том числе и работу бани, проходит смена руководства, заявил глава Плюсского района Виталий Аршинов: «Недели три понадобится – пока новый начальник примет дела, пока наберёт сотрудников». Этот ответ председателя областного Собрания не устроил. «Так не годится, - ответил на это Александр Котов. – Баня должна работать уже в следующие выходные. Готов помочь, чем могу».

Разбитые дороги О засорившихся канализационных стоках и подтопленной насосной станции депутату также рассказали несколько человек. Система износилась, а кроме того, с появлением автозаправочной станции на границе Псковской и Ленинградской областей значительно увеличился объём сбросов. Ситуация усугубляется ещё и тем, что из-за разбитого участка дороги протяжённостью около 150 метров машины-ассенизаторы не доезжают до очистных сооружений, избавляясь от груза у насосной станции. Из-за общей разбалансированности системы страдают жители, в первую очередь частного сектора, который постоянно находится под угрозой подтопления. О засорившихся канализационных стоках и подтопленной насосной станции депутату также рассказали несколько человек. Система износилась, а кроме того, с появлением автозаправочной станции на границе Псковской и Ленинградской областей значительно увеличился объём сбросов. Ситуация усугубляется ещё и тем, что из-за разбитого участка дороги протяжённостью около 150 метров машины-ассенизаторы не доезжают до очистных сооружений, избавляясь от груза у насосной станции. Из-за общей разбалансированности системы страдают жители, в первую очередь частного сектора, который постоянно находится под угрозой подтопления. Александр Котов пообещал помочь организовать прочистку засоров. «Начнём с «Крота», но обязательно нужно что-то делать с дорогой, иначе так насосная станция выйдет из строя», - добавил депутат. Ещё одним принципиально важным участком дороги в посёлке оказался маршрут к поселковому полигону для ТКО. Жители пожаловались, что в распутицу даже трактор не может проехать по полевой ухабистой грунтовке. Некоторые водители скидывают мусор прямо на картофельные поля. «Дорога ужасная, а осенью и весной – это что-то страшное», - рассказала Валентина Крылова. Александр Котов предложил главе волости Антонине Арефьевой обратиться за помощью к дорожникам – Росавтодор в настоящее время проводит ремонт на трассе М-20 и использует для хранения материалов площадку, предоставленную поселением. «Щебнем, я уверен, они поделятся», - предложил выход депутат. Галина Манченко рассказала Александру Котову о том, что ещё семь месяцев назад, в октябре прошлого года, в многоквартирном доме №15 по улице Комсомольской прорвало водопроводную трубу. С тех пор вода льётся через проезжую часть под балкон дома напротив, размывая опалубку и фундамент. Пять хомутов, поставленных на старую чугунную трубу, проблему не решили. Сами жители считают, что помочь может только замена прогнившего участка. «В МУПе нет специалистов, - вновь заметил на это Виталий Аршинов. - Должны быть люди, которые за это отвечают». А что скорая? Несколько пенсионерок начинали обращение к депутату с вопроса, не будет ли переведена Плюсская больница на дневной режим работы. Александр Котов успокоил жителей посёлка: всё остаётся без изменений. Несколько пенсионерок начинали обращение к депутату с вопроса, не будет ли переведена Плюсская больница на дневной режим работы. Александр Котов успокоил жителей посёлка: всё остаётся без изменений. Тем не менее, проблемы с оказанием медицинской помощью в районе подходят к критической отметке. Из 12 сотрудников скорой помощи осталось только шесть, готовится к увольнению ещё один фельдшер. «Двое в Лядах, в Плюссе четверо – в посёлке работаем одним постом сутки через сутки. Сотрудники уже на пределе. Это старый костяк, которому совесть не позволяет покинуть утром отправиться домой, потому что некому прийти на смену. Летом, когда приедут дачники, мы захлебнёмся в жалобах», - рассказала сотрудник неотложки Ирина Иванова.