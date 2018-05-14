Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика / Власть

Верните баню, свет и переход

Жители Плюсского района обратились к Александру Котову за помощью

Текст:
Алексей Кедров
14 мая 2018 года, 19:22
Фото:
0

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провел в понедельник, 14 мая, традиционной прием граждан в своем округе, на территории Плюсского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Не мытые пошли на парад"

С жалобой на прекращение работы общественной бани обратились к Александру Котову жители Заплюсья. «Во время войны бани топили, а сейчас не помыться – на парад 9 Мая так грязными и пошли», - пожаловался пенсионер Николай Чукуров. Просьба вернуть баню звучала почти от каждого жителя посёлка, пришедшего на приём: не подключена электроэнергия, не сделан ремонт, нет дров, чтобы протопить.


Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Работа бани прекратилась в посёлке около месяца назад, с окончанием отопительного сезона. Одновременно в квартирах, не оборудованных обогревателями, исчезла горячая вода. Для пожилых жителей посёлка бытовое неудобство превратилось в проблему. Пенсионер Владимир Коваленко собрал 154 подписи жителей, требующих вернуть баню. «А если надо, и тысячу соберём», - заявил пожилой человек.

В настоящее время в муниципальном предприятии, обеспечивающем, в том числе и работу бани, проходит смена руководства, заявил глава Плюсского района Виталий Аршинов: «Недели три понадобится – пока новый начальник примет дела, пока наберёт сотрудников».

Этот ответ председателя областного Собрания не устроил. «Так не годится, - ответил на это Александр Котов. – Баня должна работать уже в следующие выходные. Готов помочь, чем могу».


Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

Разбитые дороги

О засорившихся канализационных стоках и подтопленной насосной станции депутату также рассказали несколько человек. Система износилась, а кроме того, с появлением автозаправочной станции на границе Псковской и Ленинградской областей значительно увеличился объём сбросов. Ситуация усугубляется ещё и тем, что из-за разбитого участка дороги протяжённостью около 150 метров машины-ассенизаторы не доезжают до очистных сооружений, избавляясь от груза у насосной станции. Из-за общей разбалансированности системы страдают жители, в первую очередь частного сектора, который постоянно находится под угрозой подтопления.

Александр Котов пообещал помочь организовать прочистку засоров. «Начнём с «Крота», но обязательно нужно что-то делать с дорогой, иначе так насосная станция выйдет из строя», - добавил депутат.

Ещё одним принципиально важным участком дороги в посёлке оказался маршрут к поселковому полигону для ТКО. Жители пожаловались, что в распутицу даже трактор не может проехать по полевой ухабистой грунтовке. Некоторые водители скидывают мусор прямо на картофельные поля. «Дорога ужасная, а осенью и весной – это что-то страшное», - рассказала Валентина Крылова.

Александр Котов предложил главе волости Антонине Арефьевой обратиться за помощью к дорожникам – Росавтодор в настоящее время проводит ремонт на трассе М-20 и использует для хранения материалов площадку, предоставленную поселением. «Щебнем, я уверен, они поделятся», - предложил выход депутат.

Галина Манченко рассказала Александру Котову о том, что ещё семь месяцев назад, в октябре прошлого года, в многоквартирном доме №15 по улице Комсомольской прорвало водопроводную трубу. С тех пор вода льётся через проезжую часть под балкон дома напротив, размывая опалубку и фундамент. Пять хомутов, поставленных на старую чугунную трубу, проблему не решили. Сами жители считают, что помочь может только замена прогнившего участка.

«В МУПе нет специалистов, - вновь заметил на это Виталий Аршинов. - Должны быть люди, которые за это отвечают».

А что скорая?

Несколько пенсионерок начинали обращение к депутату с вопроса, не будет ли переведена Плюсская больница на дневной режим работы. Александр Котов успокоил жителей посёлка: всё остаётся без изменений.

Тем не менее, проблемы с оказанием медицинской помощью в районе подходят к критической отметке. Из 12 сотрудников скорой помощи осталось только шесть, готовится к увольнению ещё один фельдшер. «Двое в Лядах, в Плюссе четверо – в посёлке работаем одним постом сутки через сутки. Сотрудники уже на пределе. Это старый костяк, которому совесть не позволяет покинуть утром отправиться домой, потому что некому прийти на смену.  Летом, когда приедут дачники, мы захлебнёмся в жалобах», - рассказала сотрудник неотложки Ирина Иванова.


Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
В распоряжении скорой три машины из положенных четырёх: два УАЗа и «Газель», которая, по словам врачей, глохнет в дороге и чаще находится на ремонте. Эти же машины трижды в день доставляют горячее питание пациентам Плюсской больницы из Струг Красных. Больных, которым требуется помощь врачей-специалистов областной больницы, также перевозят в Псков на скорой, а там машина ждёт по несколько часов, пока пациент пройдёт осмотр и будет принято решение о его госпитализации или возвращении в межрайонную больницу.

Александр Котов спросил у врача, какие меры необходимо принять, чтобы штат фельдшеров был укомплектован полностью. По мнению и Ирины Ивановой, и сотрудников администрации района, медиков могут удержать денежные выплаты и решение жилищного вопроса. При этом две квартиры муниципалитет уже подготовил для этих целей.

«В июле будет выпуск в Псковском медучилище, заранее готовьтесь к нему, думайте, что вы готовы предложить молодым специалистам», - посоветовал Александр Котов.

Пересекая ж/д


Также в ходе приёма к депутату обратилась молодая мама Ольга Новосёлова. Год назад после трагического случая на железной дороге, когда под колёса поезда попал двухлетний малыш, РЖД демонтировало деревянный пешеходный переход через пути. Жители трёх многоквартирных домов с улицы Промышленной оказались отрезаны от посёлка, и теперь, чтобы добраться до центра, им приходится идти далеко в обход. Кто-то нарушает и идёт по привычному маршруту, а маломобильным гражданам, пожилым людям, мамам с колясками перебираться стало неудобно.

«Давайте попробуем. Готов пообещать все имеющиеся у меня силы, но результат не гарантирую – сразу предупреждаю, это очень сложно», - ответил Александр Котов и рассказал, что подобную проблему уже решил когда-то в деревне Новоселье Струго-Красненского района, но на такое возвращение перехода понадобилось длительное время.

Также в ходе приёма граждан к председателю Собрания обратились заведующий детским садом Вера Тихонова – месяц назад в Заплюсье прорвало трубу отопления, теперь учреждение требует срочных противоаварийных работ, и директор Мемориального музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова Евгений Барканников – 19 мая в музее ожидается выступление артистов Мариинского театра, а в усадьбах вновь отключили электричество. Александр Котов пообещал «вернуть свет» в музей и проконтролировать выделение необходимых бюджетных средств на ремонт детсада, чтобы к 1 сентября он смог возобновить работу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
26 апреля 10:34

Год за полгода

Михаил Ведерников стал псковским

Политика
10 апреля 09:52

Гром и молнии

Уголовное дело в отношении Алексея Захарова: громоотвод, политика или накопленные проблемы?

Политика / Финансы
4 апреля 09:27

Нелишние деньги

Михаил Ведерников пополнил региональный бюджет (ИНФОГРАФИКА)
  • Более 15 тысяч детей Псковской области отдохнут в этом году в лагерях
  • Новым главой Псковской митрополии стал Епископ Тихон (Шевкунов)
  • Стала известна программа фестиваля «Соловьиная ночь», который пройдёт в Пскове 19 и 20 мая
  • В областной детской больнице появился видеоэлектроэнцефалограф
  • Гроза и порывистый ветер ожидаются завтра в Псковской области
  • Подросток в Великих Луках разбил машину, которую хотел угнать
  • Конкурс нянечек впервые пройдёт в псковском детском саду №17
  • Ремесленные мастер-классы под открытым небом заработают в Детском парке Пскова
  • Родственники не теряют надежду найти Валерия Кадрова, жившего в Пскове (ФОТО)
  • Календарь вакцинации против вирусного гепатита В создали для псковичей
  • Озвучены результаты отборочного этапа Чемпионата по дворовому футболу в Пскове и Великих ЛУках
  • Под Псковом начали ремонтировать участок дороги Неелово – Кудина Гора – Печоры
  • Четыре лесных пожара ликвидировали в Псковской области на минувших выходных
  • «Киномания на Великой» объявила набор участников, среди псковской молодёжи
  • В Пскове поймали военнослужащего с поддельными водительскими правами
  • В четырёх жилых комплексах побывают псковичи во время майского Тура по новостройкам
  • Синоптики обещают Пскову в понедельник до 27 градусов тепла
  • Прокурор Сергей Белов встретится c жителями Бежаниц во второй половине мая

    • 13 мая

  • Взрослая псковичка попыталась расплатиться фальшивкой и угодила в полицию
  • На Октябрьском проспекте в Пскове увеличилась пропускная способность
  • Главные правила для защиты от интернет-жуликов напоминают псковские полицейские
  • Чрезвычайно высокая пожарная опасность ожидается на юге Псковской области
  • Фильм «На уровне глаз» покажут бесплатно в псковском драмтеатре 17 мая
  • Рублём и сроком в Пскове наказали офицера, который месяц прогуливал работу
  • Пять отборочных матчей чемпионата по дворовому футболу пройдут сегодня в Пскове

    • 12 мая

  • Срок уголовной ответственности за хищение электронных денег, а также денег с банковских счетов, увеличили
  • Пожилого мужчину из Великолукского дома-интерната разыскивает полиция
  • В течение прошедших суток в Псковской области произошло три ДТП
  • В сети появилось фото качели-убийцы, унесшей жизнь великолукского мальчика
  • В Великих Луках на детской площадке погиб 8-летний мальчик

    • Новости

    Общество
    Алёна Комарова 14 мая 17:03

    В порядке очереди

    Когда молодые семьи и сироты получат жилье

    Политика / Выборы
    19 марта 20:57

    Выбрали!

    Изменения в настрое жителей области ощутили на президентских выборах международные наблюдатели

    Политика / Выборы
    19 марта 14:30

    Работаем дальше

    Выборы — только тире в длинном предложении развития страны