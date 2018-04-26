Год за полгода

В начале февраля мы подводили итоги первых 120 дней работы работы Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области. Тогда мы отметили, что ознакомительный этап с регионом у нового главы оказался коротким, и он быстро перешел к решению совершенно конкретных вопросов и проблем, взяв наиболее сложные на личный контроль. «С самого старта он взял высокий темп работы», написали мы тогда.
Придя к такому комплиментарному выводу, который базировался и на наших собственних оценках и на мнениях наших постоянных экспертов, мы понимали, что дальнейшее погружение Михаила Ведерникова в региональную повестку может привести к самым разным последствиям. Сопротивление среды — под ним мы понимаем и сложные, не имеющие быстрого решения проблемы, и местные сообщества в политике, бизнесе, да даже внутри власти — могло нарастать, взятый высокий темп работы — упасть, могли появится первые крупные конфликты. В общем, дорожка региональной политики ухабиста и полна неожиданностей.
Словом, нам было интересно, а что будет дальше.
Сегодня мы представляем вам вторую часть хронологии деятельности Михаила Ведерникова, которая продолжает первые 120 дней. По сути, перед вами срез активности главы региона за полгода. Сразу отметим, что в публичной работе врио губернатора появилось много рутины. Это закономерно: работа с проблематикой, как правило, обрастает большим числом совещаний, встреч и выездов. Плюс пресс-служба администрации региона фактически перешла на формат работы информационного агентства: по нашим наблюдениям объем публикаций — не только о работе первого лица региона — существенно вырос. О том, что генерация позитивной повестки должна происходить непрерывно и постоянно, в администрации региона говорили на протяжении нескольких лет, но получаться «выуживать» на поверхность позитив стало только в последние месяцы.
Констатируем, что ни один из вопросов заявленной Михаилом Ведерниковым повестки дня не ушел в никуда. По-прежнему на его личном контроле находятся Псковский перинатальный центр, работа на инфраструктурных объектах в Великих Луках, работа по поиску и определению инвестора по созданию современного полигона ТКО, вопросы безопасности граждан. Границы личного контроля только расширились. В них также вошли вопросы садоводов области, разработка символов и наград Псковской области. Проекты с федеральным участием которые были анонсированы в первые сто дней деятельности врио губернатора, стартовали и работают. Это и Ленфильм-клуб, и проекты ФАДН, началась подготовка в масштабным Форумам: СМИ и добровольцев.
Пожалуй, впервые за полгода Михаил Ведерников начал публично раскрываться не только как политик. В ленты информационных агентств и объективы теле- и фотокамер попала семья главы региона. Происходило это как минимум трижды. Михаил Ведерников засветился всей семьей на Масленичных гуляниях, 8 Марта вместе с сыном он дарил псковичкам цветы - и выглядело это совершенно не нарочито и естественно. Наконец, на выборы президента врио губернатора также пришел со всей семьей.
И это, на самом деле не вопрос политики или пиара: это вопрос личной самоидентификации Михаила Ведерникова. Фактически он сказал псковичам: мне нечего от вас скрывать, теперь я ваш, псковский.
Как и в прошлый раз, каждое событие в подготовленной хронологии обозначено несколькими хештегами, которые позволяют сгруппировать деятельность врио губернатора по ключевым направлениям. Сегодня мы остановимся только на одном их них.
#ЭКОНОМИКА
Один из упреков в адрес Михаила Ведерникова со стороны его оппонентов: не занимается экономической проблематикой, делает ставку на публичные и общественные проекты. С этим утверждением можно согласится отчасти: внимание к общественным проектам — как региональным, так и тем, что предлагают федеральные партнеры — у Ведерникова действительно высокое. Но экономический блок вопросов в его повестке дня вовсе не «в загоне».
Врио губернатора продолжает плотно отслеживать ситуацию и принимает непосредственное участие в работе по оздоровлению двух важнейших госпредприятий региона - «Псковавиа» и «Псковпассажиравтортранса». Реанимация обеих компаний началась Ведерниковым еще в прошлом году, но в несколько последних месяцев приобрела интенсивный характер. Особенно это заметно по истории «Псковавиа». В 2018 году в авиакомпанию уже вложено несколько десятков миллионов рублей, которые пошли на выплату долгов — как перед внешними контрагентами, так и перед сотрудниками. В «Псковавиа» по сути введено внешнее управление, а совет директоров возглавил вице-губернатор Александр Кузнецов.
Благодаря личной встречи Михаила Ведерникова с главой Росавиации Александром Нерадько региональная авиакомпания сохранила летный сертификат. По инициативе областных властей его действие было приостановлено: чтобы получить паузу на решение финансовых проблем «Псковавиа».
Не надо питать иллюзий: выживет ли авиакомпания или нет, прогнозы давать сейчас не возьмется никто. Однако намерение сохранить предприятие и возобновить стратегически важное авиасообщение с Псковом у Михаила Ведерников однозначно есть.
Еще одним госпредприятием, которое спас врио губернатора, стало «Псковская областная типография». Вероятно, после обнуления долгов типография, наконец, пойдет на поправку. Если справится с довольно высокой конкуренцией на рынке и сможет обновить оборудование.
Существенным блоком экономической политики Михаила Ведерникова стало наполнение регионального бюджета федеральными деньгами. Работа в этом направлении была анонсирована главой региона еще в 2017 году. Плоды постоянной работы с правительством России и министерствами в полной мере проявились на мартовской сессии Псковского областного Собрания. Глава региона сообщил депутатам, что областной кошелек пополнится на 1,6 млрд рублей: это средства не только на инфраструктурные проекты внутри региона, но и на повышение зарплат, лекарственное обеспечение льготников, создание новых ясельных мест.
Это не единственные крупный транш, который получит Псковская область. Также можно ожидать, что с мертвой точки сдвинется вопрос по реконструкции стадиона «Машиностроитель», который находится в муниципальной собственности. Договоренность о том, что на эти цели регион может получить 750 млн рублей достигнута на встрече Михаила Ведерникова и вице-премьера Виталия Мутко.
Еще один важный «экономический» вопрос: пересмотр условий участия Псковской области в программе реструктуризации Минфина. Об этом шла речь в начале апреля на встрече Михаила Ведерникова с заместителем председателем правительства РФ Дмитрием Козаком. Эта проблема касается не только Псковской области, но и других регионов с большим госдолгом. Если просто, то суть ее такова: или мы ухаем все свободные деньги на погашение госдолга и забываем хоть о каком-то развитии и участии в федеральных программах, где необходимо региональное софинансирование, или Минфин идет на послабления и пересматривает программу реструктуризации.
В этом направлении работа еще продолжается.
К экономической повестке дня Михаила Ведерникова, конечно, следует отнести и работу с внутренними профильными институциями, призванными якорить в Псковской области инвесторов. Например, с ОЭЗ «Моглино» и Агентством инвестиционного развития региона.
Намерение Михаила Ведерникова расширять внерегиональные экономические связи Псковской области в полной мере проявились на Российском инвестфоруме в Сочи, который прошел в середине февраля. Врио губернатора подписал целый пакет соглашений, как с крупными корпорациями и банками (ВЭБ, Х 5 Ритейл Групп, РЖД), так и с другими субъектами Федерации (Москва, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край). Пока рано судить, когда мы сможем, что называется, руками пощупать плоды этих соглашений, но база для дальнейшей работы заложена обширная.
В конце февраля — начале марта Михаил Ведерников, выступая сперва на Форуме предпринимателей Пскова, затем на масштабном съезде Союза промышленников и предпринимателей Псковской области сделал программное заявление, которое, во-первых содержательно увязал с посланием президента Владимира Путина, а во-вторых, четко обозначил приоритет работы: снижение административных барьеров и готовность при необходимости лично решать проблемы развития предпринимательства в регионе.
Работа Михаила Ведерникова с бизнес-сообществами распространилась не только на промышленников, но и на сельское хозяйство. 12 апреля впервые за долгие годы за одним столом с главой региона проблемы фермерства и крестьянских хозяйств обсуждали представители Ассоциации «Псковский фермер». Следствием этой встречи может стать пересмотр грантовой политики администрации региона в отношении фермеров и КХ. Во всяком случае, врио губернатора поручил включить в грантовую комиссию представителей Ассоциации, а фермеры — заявили, что готовят для Михаила Ведерникова целый пакет предложений, который должен ликвидировать дисбаланс в поддержке властей крупных агропромышленных комплексом и мелких фермерских и крестьянских хозяйств.
Вероятно, кто-то уже ждет взрывного роста инвестиций в Псковской области и подъема экономики. Но экономическая проблематика требует постоянного внимания, не приносит плоды «вдруг». Она тесно связано с общей федеральной политической и экономической повесткой. Как бы то ни было, упрекнуть Михаила Ведерникова, что он не работает с экономической повесткой дня, нельзя. На результаты посмотрим попозже.
Еще один момент. При всей активности главы региона, замыкать на себя решение всех экономических вопросов едва ли эффективно. Но в администрации Псковской области уже несколько месяцев открыта вакансия заместителя губернатора по экономике. «Экономический» вице-губернатор — фигура знаковая в любом регионе. Возможно, поэтому Михаил Ведерников, известный щепетильным отношениям к отбору людей в свою команду, не спешит с назначением. Но не пора ли сделать выбор?
Хронология. Часть II.
(Хронология. Часть I здесь)
8 февраля — на встрече Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова достигнута договоренность, что Псковская область станет место старта межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Михаил Ведерников и Игорь Баринов договорились о проведении в Пскове окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец». #проекты #федералы
8 февраля - Михаил Ведерников в Москве встречается с заместителем председателя ВЭБ — членом правления Алексеем Иванченко. Анонсировано подписание на Российском инвестиционном форуме соглашения между регионом и банком. Глава региона заявил, что область займемся поиском кандидатуры регионального координатора, который должен стать связующим звеном между Псковской областью и ВЭБ для продвижения значимых проектов. #экономика #федералы
9 февраля — первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель областного комитета по здравоохранению Игорь Потапов докладывает врио губернатора Михаилу Ведерникову об итогах развития сферы здравоохранения в 2017 году. Глава региона акцентирует внимание на решении вопросов нехватки медицинских кадров и демографической ситуации, в частности, высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. #здравоохранение
10 февраля — врио губернатора Михаил Ведерников поздравил нового командира 76-й гвардейской Черниговской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковника Игоря Каплия с назначением на должность, а также поблагодарил генерал-майора Алексея Наумца, который командовал 76-й ДШД последние пять лет, за конструктивное и эффективное взаимодействие. #среды
Фото: Сергей Герасимов
12 февраля — Михаил Ведерников знакомится с технологическим процессом сортировки и переработки твердых коммунальных отходов на мусороперерабатывающем комплекса в д. Котово. Цель приезда главы региона на предприятие - убедиться в качестве и безопасности вторичного производства и проверить, в каком состоянии переработанный мусор подается к транспортировке на полигон ТКО. #проекты #экономика
13 февраля — на заседании администрации области Михаил Ведерников ставит перед подчиненными задачу по жесткому соблюдению исполнительской дисциплины. «Работать будем так: первое невыполнение — объяснительная, второе — выговор, третье — увольнение. По-другому не будет. Возьмите это за правило. Что касается исполнения поручений Президента, то первые два пункта мы убираем, сразу — третий». #кадры #политика
13 февраля — в Псковской области высаживается десант ФАДН во главе с Игорем Бариновым. Вместе с ним в Псков дать старт эстафете «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!» приехали кинопродюсер Шамиль Джафаров, член Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев и актер Виталий Гогунский. Совместно с Михаилом Ведерниковым они также встретились со студентами ПсковГУ. #проекты #федералы #молодежь
Фото: Сергей Герасимов
14 февраля — на ежегодном губернаторском приеме семей, принявших на воспитание детей, врио губернатора Михаил Ведерников благодарит собравшихся родителей за неравнодушное отношение к детям, за помощь, тепло и заботу, которые они дарят каждому ребенку. #среды
15-17 февраля — на Российском инвестиционном форуме врио губернатора Михаил Ведерников, представляя Псковскую область, подписывает пакет соглашений о сотрудничестве с регионами России, коммерческими компаниями и банками. В частности, соглашения подписаны с РЖД, «ИКС5 Ритейл Групп», ВТБ, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем, Москвой, Агентством стратегических инициатив. #экономика #федералы
Фото: Сергей Герасимов
17 февраля - Михаил Ведерников побывал в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в д. Наволок Псковского района. #среды
18 февраля — Михаил Ведерников со старшей дочерью Марией приняли участие в благотворительной акции на Масленичных гуляниях в Пскове и испекли блин для аукциона. После аукциона Михаил Ведерников вместе с семьей продолжил участие в Масленичных гуляниях. #среды
19 февраля -Михаил Ведерников встретился с начальником Академии ФСИН России Александром Крымовым, в ходе которой были подведены итоги сотрудничества и намечены перспективы дальнейшего взаимодействия. Речь шла о развитии Псковского филиала Академии. #среды
19 февраля — Михаил Ведерников проводит очередное совещание по выводу из кризиса госпредприятия «Псковпассажиравтотранс». 2017 год компания завершила с убытком 100 млн рублей. #экономика #инфраструктура
19 февраля — врио губернатора встречается с главой Красногородского района Валентиной Понизовской. #муниципалитеты
19 февраля — Михаил Ведерников проводит совместную встречу с народным артистом России, руководителем «Хора Турецкого» Михаилом Турецким. Разговор проходит перед очередным концертом музыкального коллектива в Пскове. #культура
20 февраля — в Псков приезжает руководитель фонда «Талант и успех» — учредитель Центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. На встрече с ней Михаил Ведерников обсуждает дальнейшее сотрудничество региона с «Сириусом» и включение области в развитие местных образовательных площадок. #образование #федералы
20 февраля — Михаил Ведерников приходит в офис Агентства инвестиционного развития Псковской области. «Мы должны соответствовать современным условиям и ожиданиям инвесторов, быть гибкими и открытыми, чтобы от момента заявки до реализации проекта проходило как можно меньше времени», - в частности, отмечает он. Михаил Ведерников поддерживает предложение сотрудников АИР по созданию Клуба инвесторов и соглашается возглавить его работу. #экономика
20 февраля — Михаил Ведерников посещает отдел Росгвардии по Псковской области. #среды
20 февраля — глава региона с рабочим визитом приезжает в Пограничное управление ФСБ России по Псковской области. #среды
21 февраля — Михаил Ведерников посещает выставку «Псковская земля и формирование Красной армии». Над ее созданием работали специалисты областного Государственного архива. #культура #проекты
21 февраля — врио губернатора приезжает на площадку второго регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в комплексе «Простория». Основные соревновательные этапы проходили на базе Псковского агротехнического колледжа. #образование #проекты
Фото: Сергей Герасимов
21 февраля - Михаил Ведерников проводит рабочую встречу с членами делегации Беларуси во главе с Министром архитектуры и строительства Анатолием Черным. Стороны обсудили итоги сегодняшнего заседания 5-й рабочей группы по сотрудничеству и планы дальнейшего взаимодействия. #проекты #экономика
21 февраля — на конференции регионального отделения Союза пенсионеров России Михаил Ведерников объявляет о создании института общественных помощников Губернатора региона: «Будет 30 мест. Было бы правильно соблюсти баланс и включить в его состав представителей не только молодежи, но и старшего поколения. Нам важно знать позицию людей и, с другой стороны, объективно доносить до наших граждан то, что делает власть». #проекты #среды #политика
22 февраля — Михаил Ведерников инспектирует работы на возведении Псковского перинатального центра. Анонсируется, что строительные работы будут завершены 28 февраля. #личныйконтроль #здравоохранение
22 февраля — Михаил Ведерников проводит заседание рабочей группы по подготовке и проведению 39-ых Международных Ганзейских дней в 2019 году в Пскове. Он предлагает участникам совещания определить перечень конкретных мероприятий Ганзы-2019 и площадок для них. Отметим, что четкий план мероприятий на Ганзейские дни не представлен до сих пор, так же, как и не ясны локации этих мероприятий. #культура #инфраструктура
23 февраля — на встрече с активисткой псковского отделения Общероссийского народного фронта, жительницей Палкинского района Натальей Плявинской Михаил Ведерников предлагает ей стать общественным помощником губернатора. Общественница соглашается. #проекты #среды #политика
23 февраля — по инициативе Михаила Ведерникова в Пскове впервые проходит реконструкция одного из первых боев Красной армии с отрядом Германской имперской армии. Реконструкция стала кульминацией мероприятий, приуроченных к празднованию 100-летия образования РККА. #проекты #культура
Фото: Андрей Степанов
26 февраля - Михаил Ведерников встречается с представителями ПАО «Ростелеком»: вице-президентом компании, директором Макрорегионального филиала «Северо-Запад» Андреем Балаценко и директором филиала ПАО в Новгородской и Псковской областях Ольгой Родионовой. #экономика #инфраструктура
27 февраля — врио губернатора Михаил Ведерников проводит встречу с генеральным директором особой экономической зоны «Моглино» Ольгой Торбич. Разговор посвящен перспективным планам развития производственной площадки. #экономика #инфраструктура
27 февраля — Михаил Ведерников проводит заседании рабочей группы по обращению с ТКО, на котором презентуется инновационный проект группы компаний GriM-Co по термоутилизации твердых коммунальных отходов. #проекты #экономика #личныйконтроль
27 февраля — врио губернатора Михаил Ведерников выступает на первом форуме предпринимателей Пскова. #среды #экономика
28 февраля — в Пскове проходит первое заседание экспертной рабочей группы «Здоровый ребенок» при Координационном совете при Правительстве РФ. Заседание проводит вице-премьер Ольга Голодец. Заместитель председателя Правительств РФ благодарит Михаила Ведерникова за качественное исполнение указов Президента по заработной плате, а также отмечает движение области по программам развития инфраструктуры и строительству школ. Кроме того, Ольга Голодец позитивно оценила итоги работы по созданию в регионе современного Перинатального центра. #федералы #политика
28 февраля — Михаил Ведерников и Ольга Голодец приезжают в Псковский перинатальный центр, где принимают окончание строительных работ. После пусконаладочных работ и сертификации Центр будет готов принять первых клиенток. #личныйконтроль #здравоохранение #федералы
Фото: Сергей Герасимов
2 марта — на съезде Союза промышленников и предпринимателей Псковской области Михаил Ведерников выступает с программным заявлением о взаимодействии власти и бизнеса. «Я открыт для обращений со стороны бизнеса. Если вы сталкиваетесь с реальными фактами намеренного препятствия вашему развитию — сообщайте об этом. Обещаю реагировать максимально оперативно и жестко», — в частности, заявил глава региона. #среды #экономика
2 марта — Михаил Ведерников отвечает на вопросы читателей «Псковской правды». Это его первая прямая линия с жителями региона. Разговор с псковичами проходит в присутствии журналистов региональных СМИ, а сам формат тут же получает название «народной пресс-конференции». #медиа #среды #политика
3 марта — врио губернатора обсуждает с руководителем Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Натальей Волынской работы по сохранению объектов культурного наследия региона, которые проводятся в рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы). Речь идет также и о качестве работ по сохранению монументальной живописи в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово. #федералы #личныйконтроль #культура
5 марта — актив Псковского регионального отделения «Женщин России» встречается с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. #среды
5-6 марта — Михаил Ведерников в Пскове и Великих Луках выступает перед активом партии «Единой России». Глава региона нацелил членов и сторонников реготделения партии на выполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина, которые он обозначил в традиционном послании Федеральному собранию РФ. Кроме того, врио губернатора особо остановился на ключевых точках региональной политики. #политика
Фото: Сергей Герасимов
6 марта — глава региона приезжает в Остров. Здесь он посещает Военно-исторический музей-заповедник, где высоко оценил работу музейщиков. #культура #среды #муниципалитеты
6 марта — врио губернатора принимает участие в открытии крупнейшего на Северо-Западе России завода по переработке биологических отходов. Завод построен на юге области за счет Великолукского агропромышленного комплекса.
6 марта — в ходе рабочей поездки в Великие Луки и Великолукский район Михаил Ведерников предложил подрядчику завершить работу на путепроводе не в октябре, а к Дню города. Он также проконтролировал ход строительства спортивно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и бассейном. #личныйконтроль #инфраструктура
Фото: Сергей Герасимов
7 марта — Михаил Ведерников проводит заседание Совета по инвестициям. Один из вопросов - состояние и развитие конкурентной среды на рынке товаров и услуг. #экономика
7 марта — Михаил Ведерников в Псковском районе проводит совещание с главами муниципалитетов. Один из вопросов — обеспечение легитимности выборов президента 18 марта. #политика #выборы #муниципалитеты
7 марта — проходит очередное заседание рабочей группы по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО на территории Псковской области. Михаил Ведерников предлагает провести в Порховском районе опрос жителей по вопросу размещения полигона ТКО в муниципалитете. Инициатива поддерживается ОНФ и профсоюзами. #личныйконтроль #экономика #муниципалитеты
7 марта — в Псковском районе глава региона посещает агрофирму «Победа» и реконструированный ДК в поселке Писковичи. #экономика #среды
8 марта — Михаил Ведерников вместе с сыном в Финском парке Пскове поздравляет псковичек с 8 Марта и дарят им цветы. Ранее в новейшей истории региона таких личных акций руководители области не делали. #среды
12 марта - Михаил Ведерников проводит рабочее совещание с генеральным директором ПАО «ОГК-2» Станиславом Ананьевым. Поводом для встречи стали слухи о закрытии Псковской ГРЭС в Дедовичском районе. В ходе разговора стороны подтвердили, что станция продолжит свою работу до 2021 года включительно в рамках прошедшего конкурентного отбора мощностей. Кроме того, на базе ГРЭС рассматривается реализация ряда инвестпроектов. По инициативе главы региона до конца лета будет разработана детальная «дорожная карта» возможных вариантов сохранения и развития предприятия с учетом его мощностей. #федералы #экономика #инфраструктура
12 марта — Михаил Ведерников посещает Управление Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области. #среды
13 марта — глава региона проводит заключительное заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования РККА. Михаил Ведерников особо благодарит за работу представителей КПРФ, «Единой России» и регионального отделения Российского военно-исторического общества: «Именно благодаря вам этот оргкомитет был организован, и мы в едином ключе и единой командой реализовали самые смелые и, на первый взгляд, невыполнимые идеи». #проекты #культура
13 марта — Михаил Ведерников встречается с представителями садоводческих объединений Псковской области. За один стол садятся ранее конфликтовавшие садоводы. Глава региона предлагает создать рабочую группу для решения актуальных проблем садоводческих товариществ и готов возглавить ее работу. «Я знаю, что представители садовых объединений — активные граждане, и мы заинтересованы в выстраивании с вами партнерских отношений», — говорит он. #среды #личныйконтроль
14 марта — Михаил Ведерников с рабочим визитом находится в Палкинском районе. Он посещает Палкинскую среднюю школу, детскую школу искусств, где общается с коллективами, с детьми. Школа получит 400 тыс рублей из резервного фонда администрации области на срочный ремонт кровли и санузлов. Школа искусств - сертификат на 120 тыс рублей на приобретение оборудования. #муниципалитеты #образование
15 марта — в Псковскую область приезжает полпред президента в СЗФО Александр Беглов. В Великих Луках он вместе с Михаилом Ведерниковым посещает ряд строящихся объектов, ЗЭТО, а также проводит совещание с руководителями города, депутатами городской Думы и руководителями территориальных подразделений федеральных органов власти. #федералы #личныйконтроль #политика #инфраструктура
Полпред Александр Беглов: «Мне есть, с чем сравнивать, я много где бываю, и меня радуют показатели социально-экономического развития Псковской области»
Фото: Сергей Герасимов
16 марта — Михаил Ведерников участвует в выездном пленуме областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Собрание проходит в Печорах. #среды
16 марта — по поручение главы региона в ОАО «Псковавиа» состоялось внеплановое заседание Совета директоров общества, на котором был избран новый состав управляющего органа. Председателем Совета директоров становится вице-губернатор Александр Кузнецов. На встрече с коллективом авиакомпании он сообщает, что по решению Михаила Ведерникова приняты беспрецедентные меры по оказанию финансовой помощи предприятию. В частности, из областного бюджета выделено 18 млн рублей на погашение части задолженности «Псковавиа» за аренду воздушных судов. Кроме того, выделено еще 19 млн рублей на погашение как минимум половины задолженности по заработной плате. #экономика #личныйконтроль #инфраструктура
17 марта — Михаил Ведерников снова в перинатальном центре, контролирует ход пуско-наладочных работ и готовность Центра к запуску. #личныйконтроль #инфраструктура #здравоохранение
18 марта — врио губернатора Михаил Ведерников принимает участие в выборах президента России. На избирательный участок в ГКЦ Пскова он приходит с семьей. Также голосует супруга главы региона. #политика
Фото: Сергей Герасимов
20 марта — на встрече с Михаилом Ведерниковым руководитель регионального исполкома ОНФ Григорий Турчин рассказал об итогах опроса общественного мнения по поводу полигона ТКО, который провели в день голосования в Порховском районе. Глава региона подчеркнул, что «анкеты мы принимаем, даже те, в которых не отмечен ответ на вопрос, а есть только особое мнение». #личныйконтроль #экономика #муниципалитеты
21 марта - Михаил Ведерников принимает участие в расширенном заседании общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» в Москве. #политика #федералы
22 марта — врио губернатора встречается с вице-премьером Виталием Мутко. Главная тема встречи - реконструкция стадиона «Машиностроитель» в Пскове. Мутко обещает содействие в получение для этого 750 млн рублей. Михаил Ведерников также заручается поддержкой в выделении допсредств на окончание строительства велоцентра в Великих Луках. #федералы #спорт #инфраструктура
22 марта — Михаил Ведерников встречается с главой Росавиации Александром Нерадько. Ему удается договориться о сохранении за «Псковавиа» летнего сертификата, который должен был отозван у компании за долги. #личныйконтроль #экономика #инфраструктура
26 марта — после трагедии в Кемерово Михаил Ведерников отдает распоряжение о принятии полного пакета мер по проверке и обеспечению противопожарной безопасности в торговых центрах, образовательных учреждениях и местах скопления людей. На своей странице в Инстаграме он призывает жителей Псковской области присылать ему лично информацию о проблемах и нарушениях безопасности. #безопасность #личныйконтроль
27 марта — врио губернатора проводит личный прием граждан. Один из заявителей пожаловался на забор из горбыля вокруг Пушкиногорской школы-интерната. Небезопасное ограждение было смонтировано по решению директора учреждения Аркадия Васильева без согласования с Управлением образования области, хотя деньги на новый металлический забор (более 2 млн рублей) были заложены в бюджете на 2018 год. Опасный забор демонтируется, на его месте до июля должен появится металлический. #образование #среды #муниципалитеты
27 марта — Михаил Ведерников проводит рабочую встречу с главой администрации Великих Лук Игорем Чевжиком. #муниципалитеты
27 марта - врио губернатора Михаил Ведерников приходит к стихийному мемориалу у памятника княгине Ольге в Детском парке, куда псковичи сегодня приносят цветы, игрушки и зажигают свечи в память о погибших в Кемерово.
Фото: Сергей Герасимов
27 марта — глава региона встречается с заместителем министра культуры России Аллой Маниловой. Замминистра находится в Пскове с рабочим визитом. Одна из основных тем встречи - подготовка к Международным Ганзейским дням в 2019 году. #федералы #культура #проекты
28 марта — в Псков приезжает министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. На встрече с главой региона Михаилом Ведерниковым обсуждаются вопросы подключения населенных пунктов области и медицинских учреждений региона к Интернету. #федералы #инфраструктура
29 марта — Михаил Ведерников подписывает указ о создании Геральдического совета Псковской области. #проекты #личныйконтроль
29 марта — на сессии Псковского областного Собрания депутатов врио губернатора Михаил Ведерников сообщает, что бюджет региона пополнится на 1,6 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию «майских» Указов Президента РФ, на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, на лекарственное обеспечение, инфраструктурные проекты, создание яслей и пр. #экономика
Фото: Сергей Герасимов
30 марта — проходит первое заседание Геральдического совета Псковской области. Михаил Ведерников отмечает, что необходимо приступить к разработке государственных символов региона: герба, флага, гимна. Кроме того глава региона предлагает учредить высшую награду Псковской области — медаль «За заслуги перед Псковской областью». #проекты #личныйконтроль
«Парадоксально, но Псковская область является единственным субъектом Российской Федерации, у которого нет собственного флага и гимна, а установленный герб не соответствует геральдическим нормам и не внесен в Государственный геральдический регистр. Откладывать решение этого вопроса считаю недостойным исторической славы нашей земли», — говорит Михаил Ведерников.
30 марта — Михаил Ведерников проводит очередную выездную планерку в Псковском перинатальном центре. В центре внимания — качество работы систем безопасности. #личныйконтроль #здравоохранение #инфраструктура
1 апреля — на встрече с Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании Михаил Ведерников на вопрос, будет ли он участвовать в выборах губернатора, отвечает утвердительно. #политика #выборы
Фото: Сергей Герасимов
2 апреля — бизнесмен, председатель правления АНО «Военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа», Олег Титберий на встрече с Михаилом Ведерниковым представляет проект создания в Гдовском районе музея Ледовое побоище». Глава региона идею поддерживает. #культура
2 апреля — Михаил Ведерников проводит первое заседание рабочей группы по решению актуальных вопросов садоводческих товариществ. В состав группы вошли представители садоводческих товариществ, руководители органов исполнительной власти региона и главы Пскова, Великих Лук, Псковского, Великолукского и Островского районов. Главной темой встречи стал вопрос кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ. #личныйконтроль #среды
5 апреля - Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета под председательством президента Владимира Путина. #федералы #политика
6 апреля — врио губернатора Михаил Ведерников, а также его заместители принимают участие в совещании по руководством вице-премьера Дмитрия Козака. На встрече речь идет о дополнительной финансовой поддержке региона, в частности, о пересмотре условий участия региона в программе реструктуризации Минфина. На совещании Михаил Ведерников также сообщает о том, что областным властям удалось найти инвестора, который готов реализовать на ее базе масштабный проект по строительству завода по производству и экспорту сжиженного природного газа. Предполагаемый объем инвестиций — 35 млрд рублей. Новое производство позволит сохранить Псковскую ГРЭС. #федералы #экономика #инфраструктура
7 апреля — в Псков по приглашению Михаила Ведерникова приезжают со своими проектами руководитель Русского имперского балета Гедиминас Таранда и прославленный спортсмен, олимпийский чемпион Алексей Немов. #федералы #проекты #культура #спорт
Фото: Сергей Герасимов
9 апреля - Арбитражный суд Псковской области принимает решение о прекращении процедуры внешнего управления ГП «Псковская областная типография» в связи с восстановлением ее платежеспособности. Типография смогла погасить свои долги после решения о ее поддержке главой региона Михаила Ведерникова. #инфраструктура #экономика
9 апреля — Михаил Ведерников выступает с публичной презентацией своего проекта «Команда 2018», который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона. Глава региона акцентирует внимание на том, что это не предвыборный проект. «Команда 2018» будет долгосрочным проектом. #среды #проекты #личныйконтроль
Фото: Андрей Степанов
9 апреля — врио губернатора проводит первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории региона. #личныйконтроль
10 апреля — Михаил Ведерников приезжает в Пыталовский район. Здесь он посещает Линовскую среднюю школу, здание которой построено в 1934 году. Глава региона поручает выбрать типовой проект новой школы из реестра Минстроя и провести работы по его привязке к местности. После областные власти направят заявку в Минобрнауки РФ на включение в федеральную программу. #образование #муниципалитеты
«В следующем году мы новую школу точно не построим, это горизонт как минимум 2–3 лет. Поэтому, чтобы не терять время, пока идут работы по подготовке проекта и заявки, в школе нужно сделать текущий ремонт», — Михаил Ведерников в Линовской школе
Фото: Сергей Герасимов
10 апреля — в канун Дня космонавтики Михаил Ведерников осматривает народный музей космонавтики в Пыталово и дарит сотрудникам сертификат на мультимедийное оборудование. #муниципалитеты #культура
10 апреля — глава региона проводит совещание с главами муниципальных образований и городских округов. Основной темой для обсуждения становится подготовка к празднованию Дня Победы. #муниципалитеты
12 апреля - Михаил Ведерников встречается с представителями Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер». Основная тема встречи касалась развития малых форм хозяйствования и мер поддержки аграриев. Это первый рабочий контакт «Псковского фермера» с главой региона за много лет. #экономика #среды
13 апреля — на встрече с заместителем правления Псковского регионального отделения Союза пенсионеров России Светланой Мельничук глава региона Михаил Ведерников предлагает ей стать общественным помощником губернатора. #проекты #личныйконтроль #политика
Фото: Сергей Герасимов
13 апреля — Михаил Ведерников встречается с автором и ведущим Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умники и умницы», профессором МГИМО Юрием Вяземским. Профессор приехал в Псков на финал регионального этапа интеллектуального состязания для старшеклассников. #проекты #образование #федералы
17 апреля — врио губернатора принимает участие в совещании по вопросу снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе под председательством вице-премьера Ольги Голодец. Михаил Ведерников заручается дальнейшим участием Псковской области в программе по обновлению парка машин скорой помощи, оснащению ФАПов. #федералы #здравоохранение
20 апреля — врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписывают План мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. Церемония состоялась в Калининграде. #личныйконтроль
23 апреля - в Псковской области учредят четыре региональных награды. Такое решение приняли в понедельник, 23 апреля, члены Геральдического совета Псковской области под председательством главы региона Михаила Ведерникова. Проект закона «О наградах Псковской области» разработан по инициативе Михаила Ведерникова и предлагает установить звание «Почетный гражданин Псковской области», почетный знак «За заслуги перед Псковской областью», медаль «За заслуги перед Псковской областью» и медаль «Родительская слава». #проекты #личныйконтроль
23 апреля — Михаил Ведерников приезжает на «Псковавиа», где проводит очередное совещание по вопросам финансового оздоровления и развития предприятия. Участники совещания утверждают «дорожную карту» развития авиакомпании. В нее, в том числе, вошли переговоры с потенциальными перевозчиками по вопросу осуществления летной деятельности. «Есть основания полагать, что уже до конца лета у нас будут регулярные рейсы», — говорит глава региона. #личныйконтроль #экономика #инфраструктура