Год за полгода

В начале февраля мы подводили итоги первых 120 дней работы работы Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора Псковской области. Тогда мы отметили, что ознакомительный этап с регионом у нового главы оказался коротким, и он быстро перешел к решению совершенно конкретных вопросов и проблем, взяв наиболее сложные на личный контроль. «С самого старта он взял высокий темп работы», написали мы тогда.

Придя к такому комплиментарному выводу, который базировался и на наших собственних оценках и на мнениях наших постоянных экспертов, мы понимали, что дальнейшее погружение Михаила Ведерникова в региональную повестку может привести к самым разным последствиям. Сопротивление среды — под ним мы понимаем и сложные, не имеющие быстрого решения проблемы, и местные сообщества в политике, бизнесе, да даже внутри власти — могло нарастать, взятый высокий темп работы — упасть, могли появится первые крупные конфликты. В общем, дорожка региональной политики ухабиста и полна неожиданностей.

Словом, нам было интересно, а что будет дальше.

Сегодня мы представляем вам вторую часть хронологии деятельности Михаила Ведерникова, которая продолжает первые 120 дней. По сути, перед вами срез активности главы региона за полгода. Сразу отметим, что в публичной работе врио губернатора появилось много рутины. Это закономерно: работа с проблематикой, как правило, обрастает большим числом совещаний, встреч и выездов. Плюс пресс-служба администрации региона фактически перешла на формат работы информационного агентства: по нашим наблюдениям объем публикаций — не только о работе первого лица региона — существенно вырос. О том, что генерация позитивной повестки должна происходить непрерывно и постоянно, в администрации региона говорили на протяжении нескольких лет, но получаться «выуживать» на поверхность позитив стало только в последние месяцы.

Констатируем, что ни один из вопросов заявленной Михаилом Ведерниковым повестки дня не ушел в никуда. По-прежнему на его личном контроле находятся Псковский перинатальный центр, работа на инфраструктурных объектах в Великих Луках, работа по поиску и определению инвестора по созданию современного полигона ТКО, вопросы безопасности граждан. Границы личного контроля только расширились. В них также вошли вопросы садоводов области, разработка символов и наград Псковской области. Проекты с федеральным участием которые были анонсированы в первые сто дней деятельности врио губернатора, стартовали и работают. Это и Ленфильм-клуб, и проекты ФАДН, началась подготовка в масштабным Форумам: СМИ и добровольцев.

Пожалуй, впервые за полгода Михаил Ведерников начал публично раскрываться не только как политик. В ленты информационных агентств и объективы теле- и фотокамер попала семья главы региона. Происходило это как минимум трижды. Михаил Ведерников засветился всей семьей на Масленичных гуляниях, 8 Марта вместе с сыном он дарил псковичкам цветы - и выглядело это совершенно не нарочито и естественно. Наконец, на выборы президента врио губернатора также пришел со всей семьей.

И это, на самом деле не вопрос политики или пиара: это вопрос личной самоидентификации Михаила Ведерникова. Фактически он сказал псковичам: мне нечего от вас скрывать, теперь я ваш, псковский.

Как и в прошлый раз, каждое событие в подготовленной хронологии обозначено несколькими хештегами, которые позволяют сгруппировать деятельность врио губернатора по ключевым направлениям. Сегодня мы остановимся только на одном их них.

#ЭКОНОМИКА

Один из упреков в адрес Михаила Ведерникова со стороны его оппонентов: не занимается экономической проблематикой, делает ставку на публичные и общественные проекты. С этим утверждением можно согласится отчасти: внимание к общественным проектам — как региональным, так и тем, что предлагают федеральные партнеры — у Ведерникова действительно высокое. Но экономический блок вопросов в его повестке дня вовсе не «в загоне».

Врио губернатора продолжает плотно отслеживать ситуацию и принимает непосредственное участие в работе по оздоровлению двух важнейших госпредприятий региона - «Псковавиа» и «Псковпассажиравтортранса». Реанимация обеих компаний началась Ведерниковым еще в прошлом году, но в несколько последних месяцев приобрела интенсивный характер. Особенно это заметно по истории «Псковавиа». В 2018 году в авиакомпанию уже вложено несколько десятков миллионов рублей, которые пошли на выплату долгов — как перед внешними контрагентами, так и перед сотрудниками. В «Псковавиа» по сути введено внешнее управление, а совет директоров возглавил вице-губернатор Александр Кузнецов.

Благодаря личной встречи Михаила Ведерникова с главой Росавиации Александром Нерадько региональная авиакомпания сохранила летный сертификат. По инициативе областных властей его действие было приостановлено: чтобы получить паузу на решение финансовых проблем «Псковавиа».

Не надо питать иллюзий: выживет ли авиакомпания или нет, прогнозы давать сейчас не возьмется никто. Однако намерение сохранить предприятие и возобновить стратегически важное авиасообщение с Псковом у Михаила Ведерников однозначно есть.

Еще одним госпредприятием, которое спас врио губернатора, стало «Псковская областная типография». Вероятно, после обнуления долгов типография, наконец, пойдет на поправку. Если справится с довольно высокой конкуренцией на рынке и сможет обновить оборудование.

Существенным блоком экономической политики Михаила Ведерникова стало наполнение регионального бюджета федеральными деньгами. Работа в этом направлении была анонсирована главой региона еще в 2017 году. Плоды постоянной работы с правительством России и министерствами в полной мере проявились на мартовской сессии Псковского областного Собрания. Глава региона сообщил депутатам, что областной кошелек пополнится на 1,6 млрд рублей: это средства не только на инфраструктурные проекты внутри региона, но и на повышение зарплат, лекарственное обеспечение льготников, создание новых ясельных мест.

Это не единственные крупный транш, который получит Псковская область. Также можно ожидать, что с мертвой точки сдвинется вопрос по реконструкции стадиона «Машиностроитель», который находится в муниципальной собственности. Договоренность о том, что на эти цели регион может получить 750 млн рублей достигнута на встрече Михаила Ведерникова и вице-премьера Виталия Мутко.

Еще один важный «экономический» вопрос: пересмотр условий участия Псковской области в программе реструктуризации Минфина. Об этом шла речь в начале апреля на встрече Михаила Ведерникова с заместителем председателем правительства РФ Дмитрием Козаком. Эта проблема касается не только Псковской области, но и других регионов с большим госдолгом. Если просто, то суть ее такова: или мы ухаем все свободные деньги на погашение госдолга и забываем хоть о каком-то развитии и участии в федеральных программах, где необходимо региональное софинансирование, или Минфин идет на послабления и пересматривает программу реструктуризации.

В этом направлении работа еще продолжается.

К экономической повестке дня Михаила Ведерникова, конечно, следует отнести и работу с внутренними профильными институциями, призванными якорить в Псковской области инвесторов. Например, с ОЭЗ «Моглино» и Агентством инвестиционного развития региона.

Намерение Михаила Ведерникова расширять внерегиональные экономические связи Псковской области в полной мере проявились на Российском инвестфоруме в Сочи, который прошел в середине февраля. Врио губернатора подписал целый пакет соглашений, как с крупными корпорациями и банками (ВЭБ, Х 5 Ритейл Групп, РЖД), так и с другими субъектами Федерации (Москва, Карачаево-Черкессия, Ставропольский край). Пока рано судить, когда мы сможем, что называется, руками пощупать плоды этих соглашений, но база для дальнейшей работы заложена обширная.

В конце февраля — начале марта Михаил Ведерников, выступая сперва на Форуме предпринимателей Пскова, затем на масштабном съезде Союза промышленников и предпринимателей Псковской области сделал программное заявление, которое, во-первых содержательно увязал с посланием президента Владимира Путина, а во-вторых, четко обозначил приоритет работы: снижение административных барьеров и готовность при необходимости лично решать проблемы развития предпринимательства в регионе.

Работа Михаила Ведерникова с бизнес-сообществами распространилась не только на промышленников, но и на сельское хозяйство. 12 апреля впервые за долгие годы за одним столом с главой региона проблемы фермерства и крестьянских хозяйств обсуждали представители Ассоциации «Псковский фермер». Следствием этой встречи может стать пересмотр грантовой политики администрации региона в отношении фермеров и КХ. Во всяком случае, врио губернатора поручил включить в грантовую комиссию представителей Ассоциации, а фермеры — заявили, что готовят для Михаила Ведерникова целый пакет предложений, который должен ликвидировать дисбаланс в поддержке властей крупных агропромышленных комплексом и мелких фермерских и крестьянских хозяйств.

Вероятно, кто-то уже ждет взрывного роста инвестиций в Псковской области и подъема экономики. Но экономическая проблематика требует постоянного внимания, не приносит плоды «вдруг». Она тесно связано с общей федеральной политической и экономической повесткой. Как бы то ни было, упрекнуть Михаила Ведерникова, что он не работает с экономической повесткой дня, нельзя. На результаты посмотрим попозже.

Еще один момент. При всей активности главы региона, замыкать на себя решение всех экономических вопросов едва ли эффективно. Но в администрации Псковской области уже несколько месяцев открыта вакансия заместителя губернатора по экономике. «Экономический» вице-губернатор — фигура знаковая в любом регионе. Возможно, поэтому Михаил Ведерников, известный щепетильным отношениям к отбору людей в свою команду, не спешит с назначением. Но не пора ли сделать выбор?

Хронология. Часть II.

(Хронология. Часть I здесь)

8 февраля — на встрече Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова достигнута договоренность, что Псковская область станет место старта межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Михаил Ведерников и Игорь Баринов договорились о проведении в Пскове окружного этапа Всероссийского конкурса средств массовой информации «СМИротворец». #проекты #федералы

8 февраля - Михаил Ведерников в Москве встречается с заместителем председателя ВЭБ — членом правления Алексеем Иванченко. Анонсировано подписание на Российском инвестиционном форуме соглашения между регионом и банком. Глава региона заявил, что область займемся поиском кандидатуры регионального координатора, который должен стать связующим звеном между Псковской областью и ВЭБ для продвижения значимых проектов. #экономика #федералы

9 февраля — первый заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель областного комитета по здравоохранению Игорь Потапов докладывает врио губернатора Михаилу Ведерникову об итогах развития сферы здравоохранения в 2017 году. Глава региона акцентирует внимание на решении вопросов нехватки медицинских кадров и демографической ситуации, в частности, высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. #здравоохранение