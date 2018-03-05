В чём бизнес

На минувшей неделе в регионе прошли сразу два бизнес-форума: форум предпринимателей Пскова и масштабный съезд Союза промышленников и предпринимателей Псковской области. Оба мероприятия посетил врио губернатора Михаил Ведерников. Риторика его выступлений перед бизнесом совпала со смыслами экономической части послания президента России Владимира Путина.

На усиление

Удивительно, но в Пскове общегородской форум предпринимателей был организован впервые. Раньше подобные встречи проводились на базе деловых сообществ или ТПП области и были куда малочисленнее по составу. В преддверии Международных Ганзейских дней, постоянных вопросов и дискуссий по схеме размещения нестационарных торговых точек да и множества других тем, связанных с взаимодействием с муниципалитетом, городским властям давно пора было плотно пообщаться с городским деловым сообществом. В первую очередь, с малым бизнесом, который по большому счету является индикатором самочувствия всего города. По словам индивидуальных предпринимателей, с которыми нам удалось пообщаться накануне мероприятия, особых ожиданий от форума у них не было. «Идем, как на смотрины, - говорил один из предпринимателей, занимающийся розничной торговлей хозтоварами. - Послушаем, что скажет Ведерников. Да и Братчиков (глава администрации Пскова, ранее — директор агрохолдинга «Соловьи») тоже бизнесмен, должен понимать, как и что».

Это мнение звучало в кулуарах не раз. Если городские предприниматели и ждали каких-то заявлений и новостей, то только от этих двух персон. Между тем, городской форум, в президиуме которого в подавляющем большинстве оказались представители власти, не оставлял сомнений: мероприятие оказалось нужным в первую очередь властям Пскова, которые в форс-мажорном порядке начали отрабатывать с деловым сообществом задачи перед Ганзейскими днями. Частично о том же свидетельствует и пункты резолюции, выработанной по итогам работы форума и опубликованной на официальном сайте муниципальных властей. Областным и городским властям рекомендовано, например, разработать схему размещения перехватывающих парковок прибывающего в Псков туристического автотранспорта, проработать вопрос закупки и установки на территории города общественных туалетов. Предпринимательскому сообществу рекомендовано принять меры «по обновлению внешнего вида нестационарных торговых объектов согласно требованиям, установленным администрацией Пскова».

Более знаковыми и выходящими за рамки «ганзейской» повестки стали рекомендации в адрес администрации Пскова заключить договоры на размещение нестационарных торговых объектов на срок 7 лет и ввести в структуру администрации Пскова подразделение с функциональными обязанностями по решению вопросов развития туризма. К слову, необходимость последнего лежит на поверхности уже много лет. Присутствие Михаила Ведерникова явно повысило статус мероприятия, а некоторые за цифрами его выступления смогли увидеть и главный посыл главы региона: «Открыт, готов к диалогу и предельно честно и максимально эффективно решать все вопросы, которые перед вами стоят». Эту мысль Ведерников развил несколькими днями позже на съезде Союза промышленников и предпринимателей Псковской области.

Бизнес-программирование

За почти полгода работы Михаил Ведерников дал ясно понять, что экономика и инвестиции являются для него одним из основных направлений развития региона. Он провел встречи практически со всеми ключевыми бизнес-игроками области, от производителей, инвесторов и банкиров до руководителей деловых сообществ и уполномоченного по защите прав предпринимателей. К этому же ряду относится его визит в офис регионального Агентства инвестиционного развития. Похоже, что работа АИР будет интенсифицирована, а ее значимость — повышена. Еще одно важное обстоятельство. Реальное наполнение особой экономической зоны «Моглино» резидентами, которое будет измеряться открытыми производствами, а не заключенными соглашениями, становится одной из задач администрации Михаила Ведерникова. Именно ему придется работать на разрушение мифа о неэффективности псковской ОЭЗ, который раскручивает оппозиция. В конце минувшего года первый шаг был сделан: уже работает лакокрасочный завод финского инвестора.

Глава региона неоднократно подавал однозначные сигналы: региональные власти готовы продолжать создание в регионе максимально благоприятных для бизнеса условий развития. От этого, без преувеличения, зависит экономическая состоятельность Псковской области, доходная часть бюджета региона. По большому счету, перед Михаилом Ведерниковым стоит весьма сложный вызов: развитие экономики региона необходимо ускорить во что бы то ни стало. Ускорение было продемонстрировано на российском инвестфоруме в Сочи, где Псковская область заключила рекордное число соглашений весом почти в два десятка миллиардов рублей. На пятничном съезде Союза промышленников и предпринимателей области Михаил Ведерников сформулировал основные правила отношения региональных властей к бизнесу. Если коротко, то речь идет о максимальном снижении или вообще исключении административных барьеров, оперативном прохождении документов, разрешений и согласований, ручной поддержке в работе предпринимателей с федеральными структурами и помощи в позиционировании псковских предприятий на инвестиционных и профессиональных площадках.

Михаил Ведерников, обращаясь к бизнесу и к своим подчиненным, «сшил» один из посылов послания президента Владимира Путина («все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению более эффективных технологий. Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей, нацелить их на создание конкурентных товаров») с необходимостью внятно сформулировать новую, эффективную программу поддержки бизнеса. Поручение по разработке такой программы, которая должна учесть все региональные особенности и возможности, глава региона дал комитету по экономическому и инвестиционному развитию.

Важно Высокие отношения власти и бизнеса для простых жителей Псковской области должны выливаться в новые рабочие места, повышение уровня жизни, более качественное образование и, в конце концов, в сокращение оттока псковичей в иные города и веси страны.