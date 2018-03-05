В чём бизнес

На минувшей неделе в регионе прошли сразу два бизнес-форума: форум предпринимателей Пскова и масштабный съезд Союза промышленников и предпринимателей Псковской области. Оба мероприятия посетил врио губернатора Михаил Ведерников. Риторика его выступлений перед бизнесом совпала со смыслами экономической части послания президента России Владимира Путина.
Удивительно, но в Пскове общегородской форум предпринимателей был организован впервые. Раньше подобные встречи проводились на базе деловых сообществ или ТПП области и были куда малочисленнее по составу.
В преддверии Международных Ганзейских дней, постоянных вопросов и дискуссий по схеме размещения нестационарных торговых точек да и множества других тем, связанных с взаимодействием с муниципалитетом, городским властям давно пора было плотно пообщаться с городским деловым сообществом. В первую очередь, с малым бизнесом, который по большому счету является индикатором самочувствия всего города.
По словам индивидуальных предпринимателей, с которыми нам удалось пообщаться накануне мероприятия, особых ожиданий от форума у них не было. «Идем, как на смотрины, - говорил один из предпринимателей, занимающийся розничной торговлей хозтоварами. - Послушаем, что скажет Ведерников. Да и Братчиков (глава администрации Пскова, ранее — директор агрохолдинга «Соловьи») тоже бизнесмен, должен понимать, как и что».
Это мнение звучало в кулуарах не раз. Если городские предприниматели и ждали каких-то заявлений и новостей, то только от этих двух персон.
Михаил Ведерников и Александр Братчиков (слева) стали основными звёздами городского форума предпринимателей
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Между тем, городской форум, в президиуме которого в подавляющем большинстве оказались представители власти, не оставлял сомнений: мероприятие оказалось нужным в первую очередь властям Пскова, которые в форс-мажорном порядке начали отрабатывать с деловым сообществом задачи перед Ганзейскими днями. Частично о том же свидетельствует и пункты резолюции, выработанной по итогам работы форума и опубликованной на официальном сайте муниципальных властей. Областным и городским властям рекомендовано, например, разработать схему размещения перехватывающих парковок прибывающего в Псков туристического автотранспорта, проработать вопрос закупки и установки на территории города общественных туалетов. Предпринимательскому сообществу рекомендовано принять меры «по обновлению внешнего вида нестационарных торговых объектов согласно требованиям, установленным администрацией Пскова».
Более знаковыми и выходящими за рамки «ганзейской» повестки стали рекомендации в адрес администрации Пскова заключить договоры на размещение нестационарных торговых объектов на срок 7 лет и ввести в структуру администрации Пскова подразделение с функциональными обязанностями по решению вопросов развития туризма. К слову, необходимость последнего лежит на поверхности уже много лет.
Городской бизнес-форум стал мероприятием, на котором власть все ещё со сцены говорит с предпринимателями в зале
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Присутствие Михаила Ведерникова явно повысило статус мероприятия, а некоторые за цифрами его выступления смогли увидеть и главный посыл главы региона: «Открыт, готов к диалогу и предельно честно и максимально эффективно решать все вопросы, которые перед вами стоят».
Эту мысль Ведерников развил несколькими днями позже на съезде Союза промышленников и предпринимателей Псковской области.
За почти полгода работы Михаил Ведерников дал ясно понять, что экономика и инвестиции являются для него одним из основных направлений развития региона. Он провел встречи практически со всеми ключевыми бизнес-игроками области, от производителей, инвесторов и банкиров до руководителей деловых сообществ и уполномоченного по защите прав предпринимателей. К этому же ряду относится его визит в офис регионального Агентства инвестиционного развития. Похоже, что работа АИР будет интенсифицирована, а ее значимость — повышена.
Еще одно важное обстоятельство. Реальное наполнение особой экономической зоны «Моглино» резидентами, которое будет измеряться открытыми производствами, а не заключенными соглашениями, становится одной из задач администрации Михаила Ведерникова. Именно ему придется работать на разрушение мифа о неэффективности псковской ОЭЗ, который раскручивает оппозиция. В конце минувшего года первый шаг был сделан: уже работает лакокрасочный завод финского инвестора.
Глава региона неоднократно подавал однозначные сигналы: региональные власти готовы продолжать создание в регионе максимально благоприятных для бизнеса условий развития. От этого, без преувеличения, зависит экономическая состоятельность Псковской области, доходная часть бюджета региона.
Флагманы делового сообщества собрались на съезд регионального Союза промышленников и предпринимателей области
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
По большому счету, перед Михаилом Ведерниковым стоит весьма сложный вызов: развитие экономики региона необходимо ускорить во что бы то ни стало.
Ускорение было продемонстрировано на российском инвестфоруме в Сочи, где Псковская область заключила рекордное число соглашений весом почти в два десятка миллиардов рублей.
На пятничном съезде Союза промышленников и предпринимателей области Михаил Ведерников сформулировал основные правила отношения региональных властей к бизнесу. Если коротко, то речь идет о максимальном снижении или вообще исключении административных барьеров, оперативном прохождении документов, разрешений и согласований, ручной поддержке в работе предпринимателей с федеральными структурами и помощи в позиционировании псковских предприятий на инвестиционных и профессиональных площадках.
Михаил Ведерников, обращаясь к бизнесу и к своим подчиненным, «сшил» один из посылов послания президента Владимира Путина («все наши действия должны подталкивать компании к выпуску технически сложной продукции, к внедрению более эффективных технологий. Нужно провести инвентаризацию субсидий и других инструментов прямой поддержки отраслей, нацелить их на создание конкурентных товаров») с необходимостью внятно сформулировать новую, эффективную программу поддержки бизнеса. Поручение по разработке такой программы, которая должна учесть все региональные особенности и возможности, глава региона дал комитету по экономическому и инвестиционному развитию.
Михаил Ведерников сформулировал правила работы власти с предпринимателями
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Важно
Высокие отношения власти и бизнеса для простых жителей Псковской области должны выливаться в новые рабочие места, повышение уровня жизни, более качественное образование и, в конце концов, в сокращение оттока псковичей в иные города и веси страны.
Отсылы к посланию Владимира Путина в выступлении врио губернатора звучали неоднократно — и каждый раз связывались с региональной экономической повесткой дня.
«Обращение Михаила Ведерникова к бизнесу можно назвать знаковым, - отметила генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич. - И не только потому, что он назвал нашу особую экономическую зону одной из опорных точек развития региона. Он остановился на ключевых проблемах роста бизнеса в Псковской области и путях их решения. Знаю, что многим участникам съезда было важно обозначить вопрос подготовки квалифицированных кадров, ориентации регионального образования на запросы производства. Об этом говорят и резиденты «Моглино»».
По словам Ольги Торбич, на круглом столе в рамках съезда эта проблема была рассмотрена более детально. «Конечно, тема не новая, о ней много говорили — но дальше никуда не двигались. После выступления Михаила Ведерникова, после круглого стола мы с группой производителей договорились ежемесячно встречаться — перейти к практической работе, к стыковке запросов бизнеса и возможностей нашего образования. Так что импульс был получен серьезный».
История взаимоотношений власти и бизнеса в Псковской области знает разные периоды. Сейчас вновь наступает время весны.