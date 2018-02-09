120 дней Михаила Ведерникова

12 октября 2017 года врио губернатора Псковской области был назначен Михаил Ведерников. Человек для региона новый. Да и для самого Ведерникова — область во многом представляла табула раса. Михаил Ведерников пришел не в «богатый дом». Безусловно, за последние два десятилетия произошли определенные позитивные изменения, а в некоторых сферах — ситуация и вовсе кардинально улучшилась. Однако ключевые проблемы никуда не делись: демография, невысокая собственная доходность бюджета, доведенная до крайности ситуация с переработкой ТКО и многое другое. Принято считать, что первые сто дней новый руководитель знакомится с ситуацией. Этап ознакомления у Михаила Ведерникова оказался существенно короче условных ста дней, врио губернатора перешел к конкретным действиям фактически сразу, вполне конкретно обозначив векторы своей политики. Мы подготовили хронологию действий врио губернатора за 120 дней, которые прошли с момента его назначения главой региона.

Каждое событие в подготовленной ХРОНОЛОГИИ обозначено несколькими хештегами, которые позволяют сгруппировать деятельность врио губернатора по ключевым направлениям.

Подведем итоги по некоторым из них.

#ПРОЕКТЫ

За небольшой срок Михаил Ведерников успел выступить с целым рядом инициатив в разных сферах, которые должны трансформироваться в проекты, мероприятия, институции и инфраструктурные площадки. Некоторые из них уже стартовали. Например, появился дискуссионный образовательный «Ленфильм-клуб», в рамках которого уже не только показано несколько свежих отечественных кинолент, но и прошли встречи с российскими режиссерами и актерами. И это не персоны второго эшелона, чьи имена известны узкому кругу ценителей. Это известные люди, чьи имена на слуху. Приезд в Псков олимпийской чемпионки по бегу с барьерами Натальи Антюх, а затем чемпиона мира, тайбоксера Артема Левина также можно считать стартом спортивного проекта по привлечению в регион спортивных звезд первой величины. В регионе уже побывала целая плеяда советских и российских спортсменов — от олимпиоников до чемпионов мира по хоккею. К спортивным проектам и перспективам развития инфраструктуры можно отнести визит в область президента Федерации воркаута России Максима Попова. В здравоохранении к перспективным проектам, заявленным Михаилом Ведерниковым, повышенное внимание будет к «Бережливой поликлинике», речь о которой шла на встрече главы региона с вице-премьером Ольгой Голодец. Проект уже реализован в нескольких регионах России и показал совершенно новый уровень работы поликлиник. Если врио губернатора удастся создать в области хотя бы одно модельное (не путать с образцово-показательным), ориентированное на пациентов-клиентов медучреждение, это будет заметный шаг на долгом пути очеловечивания регионального здравоохранения. Еще один медицинский проект, который врио губернатора «усилил», это, конечно, работа санитарной авиации в Пскове. Вместо одного запланированного вертолета вылеты совершают два, что привело к объему своевременно оказываемой срочной медпомощи. Напомним, Михаилу Ведерникову доложили, что для обслуживания южной части региона одного вертолета не хватает. Вопрос, после встреч с Ольгой Голодец и Татьяной Скворцовой, был решен в течение нескольких дней. К проектам Михаила Ведерникова в образовании следует отнести планы по строительству новых школ Пскове, Дно, Гдове и Великих Луках. Конечно, о строительстве новых учебных заведений говорили и до него, но слова превращать в дело предстоит именно Ведерникову. Целый комплекс мероприятий заявлен после встреч главы региона с руководителями ФАДН, Росмолодежи и Российской книжной палаты. Михаил Ведерников фактически заявил о своем стремлении сделать Псковскую область площадкой для проведения крупных федеральных мероприятий, например волонтерского форума. Одной из первых ласточек совместной работы является межнациональная эстафета «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!», общероссийский старт которой будет дан в Псковской области. О планах проведения еще одного форума — международного форума СМИ — Михаил Ведерников заявил сначала на медиамероприятии СМИ Северного Кавказа, а затем на неформальной встрече с руководителями псковских СМИ. Надо признать, в регионе журналисты изголодались по возможностям обсудить совместную повестку дня да и потусить всем вместе, наконец. О том, что мероприятие готовится, говорят неоднократные приезды в Псков медиаменеджеров, которые занимались организацией подобных крупных мероприятий в других регионах России. По нашей информации, каждый из них провел серию экспертных встреч с руководителями ведущих псковских медиа. О скором старте еще двух инфраструктурных проектов Михаил Ведерников заявил на встрече с молодежью и представителями малого бизнеса в Псковском бизнес-инкубаторе. Глава региона анонсировал появление «дома молодежи» - в буквальном смысле этого слова: площадка уже присмотрена, начинаются ремонтные работы. Новостью для бизнеса стала подготовка к открытию нескольких коворкингов. Однако самым глобальным проектом-вызовом для Михаила Ведерникова будет создание в регионе работающей схемы обращения с отходами, обустройство полигона ТКО и привлечение инвестора по строительству мусороперерабатывающего завода. Здесь стоит перейти к проблемным вопросам, решение которых врио губернатора взял под свой контроль — и вызвал позитивные сдвиги в их решении.

#ЛИЧНЫЙКОНТРОЛЬ

Общественный резонанс, который вызвала информация о начале работы временной схемы обращения с ТКО, а в переводе на русский — новость о вывозе отходов из Пскова на полигон под Порховом, заставил региональные власти в разы интенсифицировать работу над решением этой проблемы. Псковская область на протяжении нескольких десятков лет остро нуждалась в современном мусороперерабатывающем заводе и новом межмуниципальном полигоне ТБО. Чтобы вопрос не табанился, как это случалось неоднократно, Михаил Ведерников берет его решение на личный контроль, переформатирует состав и работу группы по разработке схемы обращения с ТКО. Этот шаг, безусловно, для врио губернатора рискованный. «Мусорная» проблема сложная, шишек на пути ее решения будет немало, а значит, могут быть и репутационные потери. Однако все перевесит решение вопроса: тогда это станет жирным плюсом в деятельности Ведерникова на посту главы региона. Под личный контроль Михаил Ведерников фактически сразу после своего перебазирования в Псков берет строительство перинатального центра, которое ни шатко ни валко шло уже больше года и явно выбилось за пределы графика. Ведерникову удалось замкнуть псковского подрядчика напрямую на «Ростех», минуя посредников — и темпы рванули вперед. Сам Ведерников, контролируя строительство, на стройплощадке перинаталки стал появляться еженедельно. Под личный контроль врио губернатора попали еще несколько ключевых строительств, в частности, нового здания школы и велоцентра в Великих Луках. Пристальное внимание Михаила Ведерникова привлекла история с реставрацией храма в Мелётово, конкурс на проект которой был внезапно отменен Минкультом. Ситуацию исправила личная встреча врио губернатора и министра культуры Владимира Мединского. Деньги были выделены, а конкурс объявлен повторно.

#МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

За три месяца работы Михаил Ведерников дважды встречался с главами муниципалитетов региона, сперва в Пскове, затем в Пушкинских Горах. Кроме того, один на один он провел встречи с подавляющим большинством глав районов. Первые встречи предсказуемо прошли с главами Пскова и Великих Лук Иваном Цецерским и Николаем Козловским. В Пскове Михаил Ведерников дважды совершал выезд «в народ» и общался с горожанами. Впрочем, учитывая, что глава региона ходит на работу пешком, «обходы» города он совершает намного чаще, без посредников владея городской проблематикой. Интенсивность выездов в районы Михаила Ведерникова пока остается невысокой: Пушкиногорский район да Великие Луки, новогодние каникулы в Куньинском районе. Однако, как отмечают наши источники в региональной администрации, рабочие поездки в муниципалитеты будут проходить все чаще и чаще. При этом не исключено, что некоторые из них будут носить внезапный характер.

#КАДРЫ

Кадровую политику Михаила Ведерникова за прошедшее четыре месяца можно охарактеризовать одним словом — сдержанная. Он, как и обещал в самом начале своего губернаторского пути, резких кадровых рокировок пока не совершал. Тем временем из администрации целиком ушли менеджеры, которые были приглашены в Псковскую область Андреем Турчаком. Последним стал вице-губернатор Сергей Перников. Единственным публичным назначением за это время стало кооптирование в администрацию области Николая Цветкова, который стал заместителем главы региона по внутренней и информационной политике. Еще об одном кадровом назначении СМИ узнали самостоятельно — врио руководителя аппарата стал Денис Гуляев, ранее он занимал пост руководителя аппарата комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству. Таким образом, в администрации региона сейчас три действующих вице-губернатора: Вера Емельянова, Александр Кузнецов и Николай Цветков. Каким образом были распределены выпавшие после ухода Максима Жаворонкова и Сергея Перникова сферы ведения, публично озвучено не было. Точно известно, что очередная реформа ждет медийный блок администрации — снаряд, оказывается, попадает в одну воронку не только дважды, но и четырежды. По всей вероятности, речь идет о том, чтобы вновь выделить в отдельное Управление блок, занимающийся информационной политикой и медийно сопровождающий деятельность главы региона и органов исполнительной власти, — такая схема работала до 2009 года. О том, что изменения в блоке информационной и внутренней политики возможны, не исключил сам Михаил Ведерников на встрече с журналистами 13 января. Но когда и какими они будут, сказано не было. Очевидно, что значительная часть работы Ведерникова остается за рамками публичности, и порой именно эта подводная часть айсберга важнее того, что мы видим над поверхностью. Но и публичная часть работы может рассказать о многом. Четыре месяца деятельности врио губернатора позволяют говорить о высокой интенсивности его работы и заделах, заявленных на перспективу. Для 120 дней это совсем немало.

12 октября — президент России Владимир Путин встречается с Михаилом Ведерниковым и предлагает ему возглавить Псковскую область. Указ о назначении Ведерникова врио губернатора региона подписан тем же днем. 13 октября — полпред президента в СЗФО Николай Цуканов представил Михаила Ведерникова в качестве врио губернатора общественной, политической и бизнес-элите Псковской области. Ведерников делает заявление: «В своей работе я буду руководствоваться принципом преемственности. Нас с Андреем Анатольевичем (Турчаком. - Прим. ред.) связывают довольно длительные товарищеские отношения, мы хорошо друг друга знаем. Никаких резких кадровых решений не будет. Поэтому всех призываю работать спокойно, но максимально эффективно». #кадры 13 — 19 октября — Михаил Ведерников встречается и проводит консультации с рядом политиков региона, в частности, спикером областного Собрания Александром Котовым, главами Пскова и Великих Лук Иваном Цецерским и Николаем Козловским. Часть встреч, например, с представителями общественных организаций, руководителями медийных компаний, проходит в закрытом режиме. #среды #муниципалитеты #политика 21 октября — врио губернатора приезжает на строительство регионального Перинатального центра, сроки сдачи которого неоднократно переносились. Михаил Ведерников берет вопрос возведения центра под личный контроль и в дальнейшем посещает объект еженедельно. Он решает проблемы заключения контрактов, минуя посредников, проводит переговоры с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым — строительство ускоряется. #личныйконтроль #инфраструктура #здравоохранение

22 октября — глава региона на первом выезде в Великие Луки осматривает строительство ключевых инфраструктурных проектов: путепровода, новой школы, спортивной «двойки» и велоцентра. Строительство школы, которое идет с отставанием от графика, Михаил Ведерников берет под свой контроль. #личныйконтроль #образование #спорт #инфраструктура

24 октября — проходит встреча с депутатом Госдумы, лидером движения «Убитые дороги» Александром Васильевым. #среды #политика

25 октября — Михаил Ведерников проводит рабочее совещание, посвященное состоянию ГП «Псковпассажиравтотранс». #инфраструктура #экономика 26 октября — серые зарплаты и пополнение доходной части бюджета становится темой встречи Михаила Ведерникова с начальником Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Сергеем Токаревым. #среды #экономика 27 октября — В Псков приезжает глава «Ленфильма» Эдуард Пичугин. На встрече с Михаилом Ведерниковым достигнута договоренность о совместных проектах в Псковской области, в частности, об открытии «Ленфильм-клуба» и старте проекта «Кино-сити» - показов кино в районах региона. #культура #молодежь #проект 30 октября — Михаил Ведерников поручает своему заму Вере Емельяновой оперативно решить вопрос с горячим питанием в Хиловской школе: «У меня в голове не укладывается, как руководство образовательного учреждения могло начать учебный год, не решив эту проблему. Необходимо в срочном порядке наладить поставку горячего питания в Хиловскую школу, а должностных лиц, допустивших такую ситуацию, — привлечь к персональной ответственности». #личныйконтроль 30 октября — в Москве Михаил Ведерников встречается с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, с которым обсуждает перспективы сотрудничества и решает вопросы по ускорению строительства перинатального центра в Пскове. #федералы #личныйконтроль #инфраструктура #здравоохранение 30 октября — на встрече с Михаилом Ведерниковым заместитель председателя правительства России Ольга Голодец заявляет о готовности поддержать заявку региона о строительстве в Пскове, Дно, Гдове и Великих Луках новых школ, а также поддержке участия Псковской области в проекте «Бережливая поликлиника». #федералы #перспективы #образование #проект 31 октября — на встрече с министром здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой Михаил Ведерников обсуждает участие Псковской области в проекте Минздрава и госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликлиника». Министр поддержала инициативу и одобрила заявку Псковской области на участие в проекте. #федералы #перспективы #здравоохранение #проект 31 октября (1 ноября) — Михаил Ведерников встречается с заместителем министра финансов России Леонидом Горниным. Встреча хоть и рамочная, но важная. Главная тема — возможности по уменьшению доли коммерческих кредитов в структуре госдолга региона, выделение дополнительных средств на увеличение МРОТ и индексацию зарплат. #федералы #экономика 2 ноября — заявлено, что сайт губернатора региона сменит название и снова заработает. #среды 2 ноября — Михаил Ведерников предлагает создать институт общественных помощников губернатора. «Пенсионеров в активном возрасте нужно подключать к нашей работе, – подчеркнул на встрече с сенатором Еленой Бибиковой Михаил Ведерников. – Давайте введем институт общественных помощников губернатора Псковской области. Люди будут включены в процесс, они будут понимать свою значимость. Нам тоже это важно, потому что люди референтные, люди опытные и это хорошее экспертное мнение для нас в качестве обратной связи». #политика #среды #перспективы 3 ноября — на встрече с министром культуры РФ Владимиром Мединским врио губернатора поднимает вопрос реставрации в Мелётово. Министр обещает вернуть храм в план реставрации и выделить средства. Ведерников также обращается с просьбой оказать поддержку в реставрации Анастасиевской часовни в Пскове. Кроме того, был затронут стратегический вопрос: возможность объединения в одну структуру музеев-заповедников «Михайловское» и «Изборск» и присвоения объединенной структуре федерального статуса. #личныйконтроль #культура #федералы

7 ноября — Михаил Ведерников встречается с главами Бежаницкого, Дновского и Дедовичского районов. #муниципалитеты 9 ноября — Михаил Ведерников собирает за одним столом всех глав муниципалитетов. И хотя речь идет о принципах формирования и подходах к бюджету-2018, отопительном сезоне, встреча носит пока общий характер. Глава региона, похоже, находится в поисках более удачного формата общения с муниципалами. #муниципалитеты

8 ноября — на ежегодном «Балу чемпионов» Михаил Ведерников награждает лучших спортсменов и тренеров области. #спорт 9 ноября — глава региона и исполнительный директор Стратегического партнерства Алексей Багаряков подписывают соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Стратегическим партнерством «Северо-Запад». 10 ноября — сайт губернатора возобновил работу по адресу ведерников.рф. Из опций на сайт добавлена интерактивная карта, на которой каждый обратившийся может обозначить место или объект, о котором в его обращении идет речь. #среды 10 ноября — Михаил Ведерников впервые проводит двустороннюю встречу с лидером областного совета профсоюзов Ульяной Михайловой. Речь предсказуемо идет об обеспечении социально-трудовых прав жителей региона. Обе стороны ясно заявили о намерении сотрудничать. #политика #среды

11 ноября - «Ганза-2019» появляется в публичной повестке Михаила Ведерникова. Он собирает рабочее совещание по подготовке к Международным Ганзейским дням в Пскове. Готовность не на высоком уровне. В частности, до сих пор открыт вопрос по финансированию ремонта стадиона «Машиностроитель», который, по спорной задумке городских властей, должен стать одной из основных площадок псковской Ганзы. Решено проводить рабочие группы при главе региона не от случая к случаю, а раз в месяц. #перспективы #ганза 13 ноября — кризисная ситуация в «Псковавиа» разбирается с руководством предприятия непосредственно в аэропорту Пскова. Михаил Ведерников намерен компанию спасти, он поручает разработать план антикризисных мер и развития «Псковавиа». «Сохранение „Псковавиа“ — для нас принципиально важный вопрос. Ситуация тяжелая, но не безвыходная». Один из инвесторов заявляет, что стратегическими маршрутами авиакомпании должны стать Хельсинки, Рига, Вильнюс и Варшава, где располагаются базы международных лоукостеров. Вторая задача - обновление парка самолетов и расширение карты полетов на внутренних рейсах, в том числе за счет южных направлений. #экономика #инфраструктура 13 ноября — Михаил Ведерников встречается с секретарем Общественной палаты Псковской области Валерием Павловым. Формирование нового состава палаты должно быть запущено в феврале, 18 мая срок полномочий текущего — истекает. Глава региона комплиментарно отозвался о работе Общественной палаты региона и настроен на конструктивную работу. Однако ОП ПО до настоящего момента пока так и не стала весомым общественным экспертным институтом. Какой будет перезагрузка — вопрос открытый. #среды 13 ноября — Михаил Ведерников побывал на территории ОЭЗ «Моглино». #экономика 14 ноября — Михаил Ведерников объявляет о реструктуризации долговых обязательств по кредитам, выданным из областного бюджета муниципальным, до 2020 года. Долгое бремя районных бюджетов становится легче и высвобождает в местных бюджетах порядка 100 млн на более актуальные нужды. #экономика 15 ноября - Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов договариваются о реализации в Псковской области целого ряда проектов и мероприятий под эгидой и за счет ФАДН. #федералы #проект 15 ноября - врио губернатора договаривается о совместных проектах с руководителем Росмолодежи Александром Бугаевым. В частности, анонсируется проведение в регионе большого молодежного форума. #федералы #проект 16 ноября — Михаил Ведерников встречается с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным. Речь шла о реструктуризации налоговой задолженности ряда государственных предприятий и учреждений Псковской области, в частности «Псковпассажиравтотранса» и «Псковавиа». #федералы #экономика 16 ноября — глава региона встречается с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом. Со стороны Росавтодора — широкое представительство, речь шла о продолжении ряда инфраструктурных проектов в области, в том числе о финансировании строительства Северного обхода, тема которого осенью заметно снизилась. Еще один важный вопрос — возможность передачи ряда региональных дорог на федеральный уровень, а значит, и бремени их финансирования. #федералы #инфраструктура

21 ноября — встреча Михаила Ведерникова с федеральными чиновниками принесла свои плоды: Псковская область получит дополнительно 1,4 млрд рублей на повышение зарплат и реализацию майских указов президента. #федералы #экономика 21 ноября — Михаил Ведерников встречается с главой Стругокрасненского района Александром Волковым, а также главой Островского района Дмитрием Быстровым. #муниципалитеты 22 ноября - Михаил Ведерников принял участие в совещании Владимира Путина с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса. Встреча прошла в Сочи. #федералы

27 ноября — встречи тет-а-тет с главами муниципалитетов продолжаются. В этот раз - с главой Порховского района Виктором Степановым, затем с руководителем Палкинского района Евгением Седовым. #муниципалитеты 27 ноября — Михаил Ведерников встречается с депутатами Псковской городской Думы, главный повод — обсуждение проблем развития Пскова и проект бюджета-2018. #муниципалитеты #экономика 27 ноября — в Псковскую область приехал президент Федерации воркаута России Максим Попов. Михаил Ведерников встречается с ним на стадионе «Машиностроитель» и обсуждает перспективы развития этой площадки и создание новых возможностей занятия уличным спортом. #федералы #спорт #проект 27 ноября — Михаил Ведерников назначает бывшего главу Избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова своим заместителем. Цветков будет курировать внутреннюю политику и медиа. Это первое крупное кадровое решение врио губернатора. #кадры #политика 28-29 ноября — врио губернатора проводит консультации по проекту бюджета области-2018 с фракциями Псковского областного Собрания. #политика #экономика

28 ноября — Михаил Ведерников встречается с главой администрации Пскова Александром Братчиковым, который стал победителем голосования депутатов гордумы на конкурсе на должность сити-менеджера. В экспертной среде встреча воспринимается как однозначная поддержка Братчикова главой региона. #муниципалитеты #политика

29 ноября — на портале «Кавказ сегодня» появляется первое развернутое интервью Михаила Ведерникова после назначения врио губернатора Псковской области. #СМИ

30 ноября — в первом чтении принимается бюджет области на 2018 год. Михаил Ведерников выступает с коротким бюджетным посланием. Глава региона обращает внимание на существенное увеличение доходной части бюджета за счет работы с федеральными министерствами и правительствами. «Также рассчитываем получить средства из федерального бюджета на строительство 25-метрового бассейна и физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Великие Луки; ремонт стадиона «Машиностроитель» в городе Пскове; строительство новой школы в городе Дно; участие в проекте Министерства здравоохранения «Бережливая поликлиника»; дальнейшее развитие санавиации на территории области; завершение строительства путепровода в Великих Луках; работы по реставрации объектов культурного наследия - Анастасиевской часовни в Пскове и храма в Мелетово», - говорит он. #политика #экономика 1 декабря — Михаил Ведерников и Юнус-Бек Евкуров подписывают протокол о сотрудничестве между Псковской областью и Ингушетией. #политика

5 декабря - Михаил Ведерников принял участие в совещании с руководителями региональных отделений партии «Единая Россия» Северо-Западного федерального округа. «Зачастую мы проигрываем на выборах в муниципалитетах не потому, что нам противостоят сильные соперники, а потому, что по тем или иным причинам руководители местных отделений не являются теми лидерами, которые готовы сплотить народ. Необходимо продолжать привлекать в партию авторитетных, активных людей, за которыми могут пойти, и тех, чьему мнению доверяют», - заявил на встрече врио губернатора. #политика #выборы 7 декабря - врио губернатора встречается с генеральным директором «Агентства стратегических инициатив» (АСИ) Светланой Чупшевой. #федералы #экономика

12 декабря - по инициативе Михаила Ведерникова в Псковской области расширили перечень семей, имеющих право на получение налоговой льготы по транспортному налогу. #среды #политика 12 декабря — Михаил Ведерников встречается с главой Великолукского района Сергеем Петровым. #муниципалитеты 13 декабря — на встрече с уполномоченным по правам предпринимателей Аркадием Мурылевым врио губернатора обсуждает проблемы развития бизнеса в регионе. Договариваются провести совместную встречу региональных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей, «Деловой России», «Опоры России» и Торгово-промышленной палаты Псковской области. #среды #экономика

13 декабря — установлен размер ежемесячной выплаты в Псковской области в 2018 году при рождении (усыновлении) первого ребенка и (или) в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, он составит 10 тыс. 652 рубля. #среды #социалка

15 декабря — на заседании региональной антинаркотической комиссии Михаил Ведерников делает акцент участников на необходимость работы в социальных сетях, куда переместились каналы распространения наркотических веществ. «Распространители наркотиков переориентировались на интернет и социальные сети. Много вирусной рекламы сейчас идет и через различные мессенджеры. Я вчера встречался с молодежью, ребята готовы подключиться к мониторингу соцсетей и оперативно сообщать информацию правоохранительным органам. Ваша задача — оперативно реагировать на эти сигналы», - отметил он. #политика #среды #безопасность 15 декабря — на встрече, посвященной работе с задолженностью муниципальных теплоснабжающих организаций за газ, Михаил Ведерников не исключил создание единой теплоснабжающей организации на областном уровне. #экономика #муниципалитеты 18 декабря — Михаил Ведерников встречается с главой Пыталовского района Ларисой Сидорук. #муниципалитеты

20 декабря — врио губернатора посещает выставку-ярмарку Облпотребсоюза. #среды #политика 20 декабря — врио губернатора встретился с выдающимися советскими и российскими спортсменами, участниками программы «Олимпийские легенды — детям и молодежи России», которые приехали в Псковскую область. #спорт 20 декабря — Михаил Ведерников приходит с поздравлениями на творческий вечер, посвященный 85-летию композитора, заслуженного работника культуры России, почетного гражданина Пскова Николая Мишукова #среды #культура 21 декабря — на сессии Псковского областного Собрания Михаил Ведерников выступает перед голосованием за проект бюджета во втором и третьем чтениях. Бюджет принят. #политика #экономика 21 декабря — Михаил Ведерников проводит очередной прием граждан. #среды 23 декабря — врио губернатора принимает участие в съезде «Единой России», на котором партия приняла решение о поддержке Владимира Путина на президентских выборах. #выборы #политика 25 декабря — вице-губернатор Александр Кузнецов напоминает о том, что с 1 января городская свалка Пскова закрывается, схема вывоза ТБО меняется: мусор из города будет вывозиться на полигоны в Палкинский, Порховский и Печорский районы. В январе информация об этом вызывает в Порхове волну общественного недовольства. #инфраструктура

27 декабря — Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина. Тема - «Инвестиционная привлекательность регионов — основа экономического развития РФ». #федералы #президент 29 декабря — врио губернатора заявляет о создании регионального оргкомитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий, приуроченных к 100-летию первой битвы Красной Армии под Псковом. Решение принято в ответ на обращение регионального отделения Российского военно-исторического общества и политических партий #культура #проект 29 декабря — подписывается соглашение о минимальной заработной плате в Псковской области на 2018 год и региональное трехстороннее соглашение между региональными властями, профсоюзами и бизнесом. Со стороны администрации документы подписал Михаил Ведерников. #политика #экономика

4 января — в Смуравьево-2 ситуация с отоплением остается проблемной. Эта тема, а фактически - бездействие властей района, становится темой встречи врио губернатора Михаила Ведерникова и главы Гдовского района Юрия Павлова. #муниципалитеты 4 января — несмотря на праздничные дни, работа на стройке перинатального центра продолжается. Михаил Ведерников снова посещает строительство. #личныйконтроль #инфраструктура #здравоохранение 9 января — Михаил Ведерников встречается с главой Пушкиногорского района Александром Барановым. В этот же день глава региона проводит рабочую встречу с главой Усвятского района Виктором Иващенко. #муниципалитеты 12 января — врио губернатора приезжает на базу аварийно-спасательной службы Управления МЧС России. #безопасность 11 января — Михаил Ведерников обсуждает развитие музея-заповедника «Изборск» с его директором Натальей Дубровской. #культура

Текст

12 января — глава региона снова на стройплощадке перинатального центра. #личныйконтроль #инфраструктура #здравоохранение

13 января — Михаил Ведерников впервые встречается с журналистским сообществом региона. В неформальном общении в Острове принимают участие главные редакторы и медиаменеджеры муниципальных и региональных СМИ. Врио губернатора предлагает проводить встречи раз в квартал. #СМИ #среды 15 января - отделению ранней помощи детям с особенностями развития «Лим-по-по» будут выделены средства на ремонт помещений для специалистов дистанционного сопровождения родителей, заявил Михаил Ведерников во время приезда в учреждение. #социалка #инфраструктура 19 января — Михаил Ведерников и Сергей Степашин подписывают соглашение о сотрудничестве между Псковской областью и Российским книжным союзом. Документ должен способствовать развитию инфраструктуры чтения и продвижению книги в Псковской области, а также содействовать развитию полиграфической промышленности региона. #федералы #проект #инфраструктура 22 января — врио губернатора Михаил Ведерников проводит совещание, посвященное вопросам сохранения и развития объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Псковской области. Речь, в частности, идет об ансамбле Псковского кремля, комплексе оборонительных сооружений Окольного города, Анастасиевской часовне и церкви Успения Пресвятой Богородицы в Мелетово. #культура 22 января — Михаил Ведерников встречается с главой Печорского района Дмитрием Сопотовым. #муниципалитеты

23 января — во время очередного контрольного выезда на стройплощадку перинатального центра Михаил Ведерников поручает проработать комплексное благоустройство территории вблизи перинатального центра. #личныйконтроль #инфраструктура #здравоохранение 24 января — Михаил Ведерников заявляет о том, что лично возглавит рабочую группу по разработке новой схемы обращения с ТКО, формат работы и состав которой будут переформатированы. Главной задачей на 2018 год для властей он назвал определение места под будущий межмуниципальный полигон и выбор инвестора, который вложит средства в строительство современного мусороперерабатывающего комплекса. #личныйконтроль #инфраструктура #проект 24 января — врио губернатора проводит рабочую встречу с генеральным директором Племрепродуктора «Назия» Олегом Мельниковым. #экономика 25 января — Михаил Ведерников проводит очередной прием граждан. Одним из итогов становится его поручение приобрести для Детской областной больницы видеоэлектроэнцефалограф. #среды #здравоохранение 26 января - генеральный директор государственной строительной организации «Псковжилстрой» Дмитрий Спивак докладывает Михаилу Ведерникову о комплексной застройке Борисовичей. #инфраструктура 26 января - генеральный директор ЗАО «Криогаз» Ричард Рудницки на встрече с главой региона рассказывает о планах построить на территории области второй завод по производству природного сжиженного газа. #экономика 26 января — врио губернатора поручает разработать перспективный план развития системы фотовидеофиксации в Псковской области. #безопасность 27 января — глава региона вместе с псковичами принимает участие в акциях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.