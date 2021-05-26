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Политика / Партии

Александр Борисов: Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

Руководитель ЦИК «Единой России» рассказал о ходе внутрипартийного предварительного голосования

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Максим Андреев
26 мая 2021 года, 12:24
Фото: ER.ru
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С 24 по 30 мая в России проходит предварительное голосование по определению кандидатов от «ЕР» на выборах в Госдуму и местные органы власти. Руководитель Центрального исполнительного комитета партии Александр Борисов в интервью «Псковской правде» рассказал, как идут праймериз в нашем регионе и в стране в целом, на какой результат рассчитывает руководство «Единой России» и почему важно голосовать.

- Предварительное голосование будет идти до конца недели. А каковы его первые итоги?

- Я считаю, что динамика не плохая. У нас по всей стране зарегистрировались порядка 6,5 миллионов человек в качестве выборщиков и за два дня более 2,5 миллионов из них проголосовали. Это вполне серьезная цифра. Я склонен думать, что все, кто зарегистрировался, сделали это осознанно, и примут участие в праймериз.

- А есть у партии какой-то план-максимум?

- Мы хотим охватить порядка 10% от наших избирателей и я думаю, что на эту цифру мы выйдем. У нас ведь не только электронное голосование: есть же и традиционная форма волеизъявления, с бюллетенями. По моему мнению, общий результат будет порядка 10 миллионов проголосовавших. Это не планка, которую мы обязаны достигнуть: это мои ожидания.

- Будут еще какие-то мероприятия по стимуляции голосования?

- Вчера даже Иван Ургант на Первом канале внимание нашим праймериз уделил. А вообще все зависит от активности самих кандидатов. Ведь это наше внутрипартийное дело и нет ограничений на агитацию, которые происходят во время обычных выборов.

- Первые дни предварительного голосования принесли какие-то сюрпризы?

- В первую очередь сами цифры впечатлили. Потому что у нас были определенные технические сложности. Но как только работа сайта была восстановлена, меня поразила динамика голосования. Сейчас все идет штатно и лучше, чем мы даже предполагали. Но в любом случае посмотрим. Здесь большую роль играет человеческий фактор, а для нас важен каждый голос.

- Были сообщения, что речь идет не просто о технических накладках, а о спланированных атаках на платформу голосования. Кто мог быть ее инициатором?

- Я не склонен думать, что это какие-то политические оппоненты. Это скорее профессиональные амбиции у хакеров: попробовать на прочность нашу систему, подвергнуть сомнению результаты голосования. Но у нас все это работает на блокчейне, так что даже организаторы праймериз не могут вмешаться в процесс. Не представляю, какие усилия нужны, чтобы такую систему «завалить».

- Вы сами участвуете в предварительном голосовании по определению кандидата в Госдуму от Псковской области. Как идут праймериз в нашем регионе?

- Тут тоже положительная динамика. Праймериз так устроены, что я не вижу, за кого сколько отдали голосов, только общее число проголосовавших. И Псков в этом плане не отстает от других регионов и даже по каким-то показателям превосходит. У нас же праймериз не только по выборам в Госдуму, но и по заксобранию. И этим, я думаю, активность и обусловлена.

- Когда мы узнаем окончательные результаты праймериз?

- 30 числа произойдет «вскрытие урн»: будут вставлены электронные ключи в систему и подведены предварительные итоги. Понятно, что наверняка будут какие-то вопросы и жалобы. Но в любом случае мы максимально быстро озвучим результаты.

До конца праймериз еще осталось несколько дней. И я приглашаю всех проголосовать, сделать ответственный выбор. Потому что именно на его основании будут формироваться списки кандидатов от «Единой России». Призываю всех не оставаться равнодушными и голосовать!

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