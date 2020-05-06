Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

А вот активность партии на сессиях Собрания депутатов всё-таки снизилась. На это есть объективная причина – во время пандемии региональный парламент рассматривает только самые важные законопроекты, которые обеспечивают жизнедеятельность области в сложившейся обстановке. Депутатам всех фракций пришлось отказаться и от «десятиминуток» - сессии Собрания сейчас проходят в ускоренном режиме.

- В условиях пандемии депутаты от ЛДПР всеми силами стараются помочь жителям области, - объяснил Антон Минаков. – Полторы недели назад мы на свои деньги закупили партию высококачественных многослойных медицинских масок и организовали их раздачу слабозащищенным слоям населения. А прямо сейчас формируем продуктовые наборы для пострадавших от коронавируса, ветеранов, пенсионеров.

Антон Минаков пояснил, что всё это депутаты делают по своей инициативе и на свои деньги – административных ресурсов у партии нет. Сотрудники и активисты регионального отделения ЛДПР убеждены, что сейчас, во время пандемии, важнее всего помогать людям делом.