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Политика / Партии

Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании рассказал о деятельности реготделения партии в период пандемии коронавируса

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Алексей Кедров
6 мая 2020 года, 13:48
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- Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы продолжаем работать в усиленном режиме, - пояснил Антон Минаков. – Приём граждан ведется, в отделение может прийти любой желающий, двери всегда открыты. Но я рекомендую отправлять свои обращения удалённо. Депутаты и сотрудники регионального отделения обязательно их рассмотрят.

Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Пресс-служба регионального отделения ЛДПР
Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Пресс-служба регионального отделения ЛДПР
Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Пресс-служба регионального отделения ЛДПР
Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Пресс-служба регионального отделения ЛДПР
Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Пресс-служба регионального отделения ЛДПР
Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

Пресс-служба регионального отделения ЛДПР
А вот активность партии на сессиях Собрания депутатов всё-таки снизилась. На это есть объективная причина – во время пандемии региональный парламент рассматривает только самые важные законопроекты, которые обеспечивают жизнедеятельность области в сложившейся обстановке. Депутатам всех фракций пришлось отказаться и от «десятиминуток» - сессии Собрания сейчас проходят в ускоренном режиме.

- В условиях пандемии депутаты от ЛДПР всеми силами стараются помочь жителям области, - объяснил Антон Минаков. – Полторы недели назад мы на свои деньги закупили партию высококачественных многослойных медицинских масок и организовали их раздачу слабозащищенным слоям населения. А прямо сейчас формируем продуктовые наборы для пострадавших от коронавируса, ветеранов, пенсионеров.

Антон Минаков пояснил, что всё это депутаты делают по своей инициативе и на свои деньги – административных ресурсов у партии нет. Сотрудники и активисты регионального отделения ЛДПР убеждены, что сейчас, во время пандемии, важнее всего помогать людям делом.

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