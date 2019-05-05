Первомайская группировка

Праздник Первомая — это, на самом деле, детский праздник. Помните советские еще демонстрации: в руках детей шарики, флажки, музыка. Солнце, зелень. Праздник. Родители купят мороженое и поведут кататься на каруселях...

В Пскове Первое мая 2019 года тоже оказался детским праздником. С детской политикой и детскими же союзами одних дядь и тёть против других. Вроде бы ничем непримечательная возня в песочнице, скука и тоска. Но все же она позволяет разглядеть некоторые тенденции в псковской политике.

В Пскове закопёрщиками акций на 1 мая остаются коммунисты и профсоюзы. Для первых — это традиция, освященная десятилетиями, для вторых — вроде бы «труд и солидарность».

Небольшая колонна, организованная обкомом КПРФ, прошла от Рижского проспекта до площади Ленина, где и встала митингом. По оценкам наблюдателей, в нем приняли участие около 200 человек под флагами КПРФ, «Справедливой России» и «Родины». В толпе даже можно было разглядеть и представителей Алексея Навального, а также псковских националистов — этакая луковая шелуха, случайно попавшая в красный борщ. Навальнисты-националисты придали действу некоторую пикантность и заодно, видимо, поставили галочку в отчетах перед своими старшими коллегами.

Судьбоносных заявлений у памятника Ленину не звучало. Площадка для выступления явно стала проходной и для персека Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, который вытащил из кармана текст своего, кажется, прошлогоднего (или прошлопрошлогоднего?) выступления, и для лидера псковских справедливороссов Олега Брячака.

Некоторое оживление внес лишь представитель партии «Родина» Павел Бикташев, который избрал митинг для того, чтобы заявить позицию партии по деятельности председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой. Назвав ее «миллионершей» (доходы профсоюзницы сейчас наслуху, пожалуй, у каждого псковича), Бикташев обвинил Михайлову в работе на «Единую Россию». «Когда мы все сегодня в одной колонне с трудящимися, профсоюзная депутат-миллионерша Михайлова проводит действия, направленные на раскол оппозиционных сил», - заявил Павел Бикташев.

«Когда тематика протеста совпадает с интересами госпожи миллионерши, она с пеной у рта несет пламенные речи на наших совместных мероприятиях», - добавил он.

Павел Бикташев — персона в псковской политике не первого эшелона. Как и сама партия «Родина» не может похвастаться в регионе большим весом. От того заявления Бикташева на первый взгляд могут показаться не важными. Но тут примечательно другое: ни Петр Алексеенко, ни Олег Брячак не стали опровергать своего более легковесного коллегу по митингу ни на на самом мероприятии, ни после - в виде каких-либо пресс-релизов. Так что хоть и озвучил позицию по Михайловой самый «младший» из товарищей, сказанное, кажется, разделяют и в КПРФ, и в «Справедливой России».

Между тем, Ульяна Михайлова в этот день вряд ли икала. В окружении верноподданных друзей (лишнее зачеркнуть) она проводила 1 мая свой митинг. Профсоюзная акция не зажгла Организаторы хоть и заявили, что собралось несколько сотен человек, но на самом деле пришли лишь около ста. Скромно, учитывая общую численность профсоюзов в Псковской области и вроде бы их профессиональный праздник — труда и солидарности.

У памятника княгини Ольги (которая от таких акций вот-вот окончательно упадет со своего постамента) сперва выступил председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов. «Прошедший год был для псковских профсоюзов местами тяжелый, местами - очень продуктивный. Мы поспособствовали, чтобы у нас был такой президент и губернатор. Мы поспособствовали развитию!» - заявил Игорь Иванов.

То есть вот так: за! президента, и губернатора. Но эти слова почему-то не прозвучали из уст самого председателя облсовпрофа. Ульяна Михайлова, выступая следом за Ивановым, заявила лишь, что «сейчас мы должны сделать так, чтобы МРОТ стал базовой заработной платой, а не повсеместной. Также в планах у псковских профсоюзов - сохранить псковскую птицефабрику».

Отметим, что пассаж про угрозу закрытия птицефабрики — из области мифологии, в которой в последнее время облсовпроф явно поднабил руку. Сказка о якобы гибели птицефабрики из того же сборника «Мифы тетушки Ульяны», что и страшилка про завод «Титан-полимер».

На митинге Ульяна Михайлова из своего амплуа мифолога не вышла ни на секунду. Никаких неожиданностей тут не возникло. А вот появление на профсоюзной акции советника главы Пскова, в недавнем прошлом руководителя исполкома «Единой России» Игоря Сиротина оказалось знаком любопытным. Тем более, что выступал он сразу после Ульяны Михайловой.

Сложившаяся в псковской политике диспозиция заставляет нас задаться вопросом: целый советник главы города делал на митинге профсоюзов что? Он сюда пришел сам? Или токма волею пославшего его сюда градоначальника? А если так, то что этот шаг главы Пскова означает? Его очередной союз «Меча и орала»?

Официальная версия выглядит так: представителей городских властей позвали — и мы пришли.

Ну хорошо, так значит так.

Тем более, что следом за Сиротиным выступил яблочник и друг Ульяны Михайловой Лев Шлосберг. Чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений по поводу совершенно «случайного» присутствия на митинге советника главы Пскова.

Триумвират, конечно, получился пренаистрайнейший: Михайлова-Сиротин-Шлосберг. Но чего только не бывает – во взрослом немецком кино и в псковской политике.

Словом, Первомай в Пскове прошел скромно и скучно, хоть и заставил умиляться всем этим милым и наивным политическим союзам.