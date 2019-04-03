«Юра, мы всё…»: Псковским коммунистам рост экономики, кажется, не нужен

Известный мем Гагарину «Юра, мы всё просрали», обычно адресуемый нашими ностальгирующими современниками к поколению покорителей космоса и создателей великой страны, как нельзя лучше отражает миссию нынешних представителей регионального отделения КПРФ. Похоже, по их логике страну надо именно просирать, планомерно и поступательно — а иначе о чем же тогда говорить с избирателями и чем возмущаться. Откуда иначе взять пищу для политического выживания? Прекрасной иллюстрацией к этому становится деятельность Псковского обкома КПРФ, бонзы которого ведут себя как собаки на сене.

Весь прошлый год «Псковская правда» выпускала на своих страницах уникальный проект «Машина времени». Листая подшивки газеты с конца 1940-х, мы возвращались в десятилетия, когда Псков заново отстраивался. Когда запускались «Псковмаш», заводы АТС и АДС, псковский флагман — радиозавод. Тысячи рабочих мест, десятки тысяч. Микрорайоны, школы и детсады, построенные заводами, социальная инфраструктура.

Промышленные предприятия создавали и запускали тогдашние коммунисты. В городе работали несколько десятков фабрик и заводов, в области — сотни. Гордиться было чем.

Компартия рулила, компартия развивала промышленность.

Но оторвемся от подшивок, вернемся в наше время.

Казалось бы, несмотря на «социалистическую» риторику федеральное руководство КПРФ активно выступало и продолжает выступать за развитие промышленного производства, потому что «ведь было же время!» Об этом — сотни заметок в коммунистической прессе, на официальном сайте компартии.

В 2014 году коммунисты внесли в Госдумы законопроект «О промышленной политики РФ». Выступая на обсуждении проекта, депутат от КПРФ Павел Дорохин заявил, что «для страны характерны: слабость промышленности, сильная зависимость от импорта, утрата хозяйственных связей с СНГ и многими странами мира, ослаблена инфраструктура». «Нас вытеснили с имеющихся мировых рынков, - говорил депутат. - Инфраструктурное отставание стало налицо, замаячил вопрос о переходе России в группу развивающихся неиндустриальных стран. До сих пор деградировала как материально-техническая база, так и кадровый состав».

Таким образом, представители КПРФ, несмотря на различие подходов к вопросу со своими оппонентами, также фактически выступали за преодоление слабости промышленности, зависимости от импорта — за новые производства. Эта парадигма оказалась востребована избирателями компартии, особенно после экономического кризиса 2014 года.

А потому в КПРФ всячески тиражировали и гордились новостями о промышленном росте в регионах, которые возглавляли губернаторы-коммунисты. Так, в коммунистических изданиях превозносили успехи главы Иркутской области, члена президиума ЦК КПРФ Сергея Левченко, в том числе и рост промышленного производства.

В эту же логику вполне укладывалось и то, что на президентских выборах в 2018 году коммунисты сделали ставку на крупного бизнесмена Павла Грудинина, выдвинув его кандидатом на пост главы государства. «Социалистические» мантры не привлекали новых избирателей, а вот более прикладные вопросы создания новых производств, рабочих мест, нормальной зарплаты — вполне могли это сделать. Потому что такие вопросы — здесь и сейчас.

Но не надо заблуждаться. Как и у всякой партии, находящейся в оппозиции, основная логика действий КПРФ подчинена выживанию и сохранению политического влияния, а вовсе не укреплению суверенной экономики и росту благосостояния жителей страны. Коммунисты сознательно идут по пути наименьшего сопротивления, используя для достижения своих целей фобии, страхи и мифы части населения.

Позиция Псковского обкома КПРФ со всей очевидностью продемонстрировала, что заявления компартии о необходимости возрождать промышленность и поднимать страну — пустой звук, когда речь заходит о том, чтобы удержаться на плаву и выиграть выборы.

Неделю назад обком КПРФ стал организатором митинга против строительства под Псковом нового завода по производству полимеров. У жителей города было много вопросов о безопасности предприятия, и инвесторы начали на них отвечать. Но в компартии услышать их вроде бы и не хотят. За две недели работы инфоцентра компании «Титан-Полимер» там ни до митинга, ни после представители псковских коммунистов не побывали.

На сессии областного Собрания в конце марта у фракции КПРФ была возможность еще раз услышать подробную информацию о будущем заводе и задать вопросы. Но внятных вопросов про якобы опасное производство, которым коммунисты пугали на митинге народ, от них так и не последовало. Видимо, информация со стороны директора «Титан-Полимера» оказалась настолько исчерпывающей, что спрашивать оказалось не о чем.

Однако это вовсе не помешает псковским коммунистам и дальше ловить хайп на этой теме. Как это было в свое время с приходов в регион Великолукского агропромышленного комплекса. На предприятиях которого сегодня работают тысячи жителей Псковской области, а инвестиции перевалили за несколько десятков миллиардов рублей.

Руководство Псковского обкома КПРФ на глазах теряет уникальный шанс стать во главе процесса независимой экологической экпертизы и профессионального разговора специалистов с инвесторами из ГК «Титан». Вместо этого они становятся в один ряд с карликами регионального политического процесса, про которых совсем недавно отзывались весьма уничижительно. Речь, например, о так называемых «навальнятах».

Заодно псковские коммунисты теряют и моральное право требовать от власти новые производства, новые рабочих мест — роста экономики и благосостояния жителей Псковской области. У наследников тех, кто когда-то построил Псковский радиозавод, нет никакого желания разбираться в тонкостях производства полимеров и объяснять их своим избирателям.

Обком КПРФ ведет себя как этакая собака на сене: не в состоянии сделать ничего для подъема экономики, коммунисты препятствуют делать это все остальным.

Конечно, речь идет не о всех коммунистах. Рядовые сторонники партии, те, кто помнят, что такое крепкие заводы, рабочие места, гарантированная зарплата, социальные гарантии, скрипят зубами, видя, что порой делают партийные боссы.

Но боссам надо отчитываться «наверх» о публичных акциях. И о том, почему численность регионального отделения КПРФ не растёт. Не до инвестиций и производств.

А потому - «Юра, мы всё...»