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Политика / Партии

Конец шута

Лидер псковского «Яблока» расплачивается за самонадеянность провалом партии на выборах

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Алексей Кедров
6 августа 2018 года, 17:41
Фото: kirafeklisova.ru
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Региональное отделение партии «Яблоко» и лично ее руководитель Лев Шлосберг получили весьма чувствительный удар, который может подвести жирную черту под участием «яблочников» в текущих муниципальных выборах. Удар получен — и где! - в суде. И это несмотря на то, что сам Шлобсерг, похоже, считал свои юридические познания весьма крепкими.

2 августа апелляционная коллегия Псковского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу кандидата на пост главы Опочецкого района от Партии Роста Ивана Сверчкова с требованием об отмене решений территориальной избирательной комиссии и районного суда о регистрации кандидата от «Яблока» Геннадия Колесника.

Истец настаивал, что Колесник был зарегистрирован кандидатом на пост главы района в нарушение норм федерального законодательства, а также устава самой партии «Яблоко».

Областной суд весьма пристально исследовал все обстоятельства дела. После почти двухчасового заседания было принято решение апелляционную жалобу удовлетворить. То есть регистрацию «яблочного» кандидата отменить.

Может показаться, что ничего для «Яблока» не произошло. Да, еще на старте сдали один район, где намеревались побороться за пост главы муниципалитета, но ведь еще семь, где 9 сентября пройдут выборы руководителей. Но это так только на первый взгляд.

На самом деле решение областного суда означает для Льва Шлосберга и его партии крах всех муниципальных кампаний, на которые он так активно собирал деньги с тех, кто заблуждается по поводу его политического гения. Схема выдвижения кандидатов на пост глав районов у «Яблока» была использована одна и та же, во всех районах. То есть была такой же, как и в Опочке. То есть логично предположить, что оппоненты «Яблока» руководствуясь решением областного суда по Опочецкому району, начнут подавать заявления на снятие «яблочников» и в других выборных муниципалитетах.

Что и произошло.

Так тонко и технично, как в выборную кампанию-2018, ударов по «Яблоку» давно не наносили.

Сперва от участия в выборах отказался кандидат в губернаторы от «Яблока», глава Плюсского района Виталий Аршинов. Его выдвижение кандидатом на пост главы региона «яблочники» подавали как хитроумный тактический ход, а самого Аршинова — едва ли ни единственного реального конкурента врио губернатора. Но вдруг оказалось, что Шлосберг перехитрил сам себя: партнер, «мощный таран», здраво поразмыслив над выбором между политическими интригами и работой по развитию своего района, выбрал последнее.

Ситуация с «Яблоком» в Псковской области не уникальна. Забронзовевшую и так не нашедшую в себе силы (или желание) ответить на вызовы времени партию лихорадит и трясет по всей стране. Не смогло «Яблоко» зарегистрировать списки своих кандидатов на выборах в Архагельское областное Собрание. Не смогли набрать «яблочники» необходимое число подписей на выборах в парламент Башкирии. В Ярославской области «Яблоко» тоже «пролетело» на выборах в региональный парламент: не помогло и решение Верховного суда — тот оставил решение областного суда о снятии с выборов списков партии.

«Яблоко» вообще поставило рекорд современной политической истории России, так долго партия бьется в смертельных конвульсиях. Кажется, что «яблочники» уже не нужны никому. Даже самим себе.

На политические удары Лев Шлосберг отреагировал недопустимо эмоциаонально
Фото из социальных сетей
В Пскове у Льва Шлосберга откровенно начали сдавать нервы и преобладать эмоции. Пару недель назад на своем ютюб-канале своих оппонентов он назвал чуть ли не бандитами, заявил, что вычислил всех — и 20 лет без права переписки для них мало. Выступление оказалось на грани истерики, а его стилистика отдавала 30-ми годами. Что из уст того, кто считает себя правозащитником звучало, мягко говоря, странно. Через покров интеллигентности прорвался истинный голос настоящего тирана, готового, в случае чего, кажется, вешать оппонентов на фонарных столбах. Это выступление покоробило и многих из тех, кто ранее оказывал Шлосбергу свою поддержку.

А 3 августа, после известия о позиции областного суда по Опочецкому району, Лев Шлосберг, ничтоже сумняшеся, заявил, что «яблочники» «не замедлили шаг и не отменили цели». «Нашей команде по-прежнему нужна ваша личная финансовая поддержка», написал он.

Сперва оппозиционный политик собирал миллионы рублей на выборы — кандидата в губернаторы, кандидатов в районах. Теперь собирает деньги на юристов и суды да на освещения дел? Ну что ж, подход понятный — не важно на что, главное, чтобы спонсоры деньги несли.

В политике Лев Шлосберг ни один десяток лет. Но всегда плохо переживал поражения, стараясь, правда делать хорошую мину при плохой игре.

Кажется, мы снова наблюдаем подобную ситуацию. Те же лица. Те же грабли.

Вероятно, для кого-то за пределами Псковской области это еще не ясно, но внутри региона совершенно очевидно: Лев Шлосберг, с именем которого связано региональное отделение партии «Яблока» с момента создания, вновь переоценил свои возможности и способности: политические, юридические, организационные.

Но если в прошлые годы к нему относились как к некому почти традиционному элементу региональной политической системы - ну, пусть, должна же быть своя «баба Яга против», то теперь никаких скидок на «традиции», «юродивость» сделано не было. Занимаешься политикой, не умеешь конструктивно взаимодействовать, считаешь своих оппонентов бандитами, дураками, идиотами — ладно, тогда и с тобой будут по-взрослому, недвусмысленно указали Шлосбергу. И — особо ничего не сделали, только включили в процесс грамотного юриста. Но и этого хватило для того, чтобы «яблочники» посыпались.

Можно сказать, что сам Лев Шлосберг своими руками на наших глазах, просто попав в новые политические условия, разрушил миф о неком псковском яблочном феномене.

Феномена нет и не было, было снисходительное отношение к политическому карлику, громко брякавшему бубенчиками на своей шутовской шляпе.

Теперь время таких шутов уходит.

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