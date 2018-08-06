Конец шута

Региональное отделение партии «Яблоко» и лично ее руководитель Лев Шлосберг получили весьма чувствительный удар, который может подвести жирную черту под участием «яблочников» в текущих муниципальных выборах. Удар получен — и где! - в суде. И это несмотря на то, что сам Шлобсерг, похоже, считал свои юридические познания весьма крепкими.

2 августа апелляционная коллегия Псковского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу кандидата на пост главы Опочецкого района от Партии Роста Ивана Сверчкова с требованием об отмене решений территориальной избирательной комиссии и районного суда о регистрации кандидата от «Яблока» Геннадия Колесника.

Истец настаивал, что Колесник был зарегистрирован кандидатом на пост главы района в нарушение норм федерального законодательства, а также устава самой партии «Яблоко».

Областной суд весьма пристально исследовал все обстоятельства дела. После почти двухчасового заседания было принято решение апелляционную жалобу удовлетворить. То есть регистрацию «яблочного» кандидата отменить.

Может показаться, что ничего для «Яблока» не произошло. Да, еще на старте сдали один район, где намеревались побороться за пост главы муниципалитета, но ведь еще семь, где 9 сентября пройдут выборы руководителей. Но это так только на первый взгляд.

На самом деле решение областного суда означает для Льва Шлосберга и его партии крах всех муниципальных кампаний, на которые он так активно собирал деньги с тех, кто заблуждается по поводу его политического гения. Схема выдвижения кандидатов на пост глав районов у «Яблока» была использована одна и та же, во всех районах. То есть была такой же, как и в Опочке. То есть логично предположить, что оппоненты «Яблока» руководствуясь решением областного суда по Опочецкому району, начнут подавать заявления на снятие «яблочников» и в других выборных муниципалитетах.

Что и произошло.

Так тонко и технично, как в выборную кампанию-2018, ударов по «Яблоку» давно не наносили.

Сперва от участия в выборах отказался кандидат в губернаторы от «Яблока», глава Плюсского района Виталий Аршинов. Его выдвижение кандидатом на пост главы региона «яблочники» подавали как хитроумный тактический ход, а самого Аршинова — едва ли ни единственного реального конкурента врио губернатора. Но вдруг оказалось, что Шлосберг перехитрил сам себя: партнер, «мощный таран», здраво поразмыслив над выбором между политическими интригами и работой по развитию своего района, выбрал последнее.

Ситуация с «Яблоком» в Псковской области не уникальна. Забронзовевшую и так не нашедшую в себе силы (или желание) ответить на вызовы времени партию лихорадит и трясет по всей стране. Не смогло «Яблоко» зарегистрировать списки своих кандидатов на выборах в Архагельское областное Собрание. Не смогли набрать «яблочники» необходимое число подписей на выборах в парламент Башкирии. В Ярославской области «Яблоко» тоже «пролетело» на выборах в региональный парламент: не помогло и решение Верховного суда — тот оставил решение областного суда о снятии с выборов списков партии.

«Яблоко» вообще поставило рекорд современной политической истории России, так долго партия бьется в смертельных конвульсиях. Кажется, что «яблочники» уже не нужны никому. Даже самим себе.