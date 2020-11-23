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Политика / Финансы

«Поддержка будет»

Владимир Путин пообещал помочь Псковской области

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Максим Андреев
23 ноября 2020 года, 21:11
Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Вопреки обыкновению, он не гонял главу региона по цифрам социально-экономических показателей и не зачитывал жалобы граждан из «зеленой папочки». Но выслушал просьбы, касающиеся первоочередных нужд области, и пообещал помочь.

Жизнь и кошелек

Встреча с президентом для любого губернатора — возможность озвучить «хотелки» и отчитаться о работе. Благо, в России по-прежнему решения о перераспределении бюджетных средств принимает глава государства, которого чиновники класса «А» предпочитают называть «Начальником». А в пресловутой «зеленой папке» на столе у президента к каждому руководителю субъекта наверняка найдутся вопросы.

В новой, коронавирусной реальности эти встречи давно уже проходят по большей части не в Кремле или загородных резиденциях Владимира Путина, а в режиме видеоконференции. Именно так 23 ноября прошла и рабочая встреча президента с псковским губернатором.

Михаил Ведерников начал свой доклад, разумеется, с темы пандемии, признав, что «в последние недели в области прогнозируемо формируется устойчивая тенденция к росту числа заболевших».

Псковская область, напомнил он, дотационный регион, и поэтому для его властей «крайне важно сохранить баланс по двум направлениям»: сохранение здоровья и жизни населения и полноценное функционирование экономики. «На сегодня нам это удаётся, и во многом это, конечно, благодаря вашей прямой поддержке по наиболее важным направлениям», - добавил губернатор.

Перечислив меры поддержки (выделение 484 миллионов рублей на обновление медицинского оборудования, направление в Псковскую область бригады медработников из Москвы и запасов лекарств и средств индивидуальной защиты) Михаил Ведерников констатировал, что «в Псковской области создана одна из самых современных инфекционных служб».

Теперь, по его словам, области жизненно необходимо обновить оборудование в медицинских учреждениях областного и районного уровня: в первую очередь офтальмологическое, урологическое, оториноларингическое и неврологическое. На это требуется около 500 миллионов рублей. Выделить эти средства в 2021 году и попросил у президента псковский губернатор.

«Подушка» сдулась

Кроме того Михаил Ведерников рассказал, что областные власти потратили всю свою «подушку безопасности» на поддержку врачей, социальных работников, нуждающихся граждан, лиц, оставшихся без работы, и бизнеса. И хотя по итогам десяти месяцев 2020 года поступления налоговых и неналоговых платежей составили 107,8%, дефицит бюджета вырос на, без малого, 2 миллиарда.

«Учитывая уровень госдолга, у нас просто нет возможности брать новые кредиты», - констатировал губернатор. И не преминул напомнить про несовершенство межбюджетных отношений: «Из-за того, что мы не уронили экономику, регион ничего не получил при распределении первого транша, по второму траншу мы получили всего 377 миллионов рублей».

«Поддержка будет»

Фото с kremlin.ru
По словам главы региона, «кассовый разрыв» в Псковской области на сегодняшний день составляет порядка 1,15 миллиарда рублей. «Без дополнительной помощи мы просто не сможем закончить финансовый год», - резюмировал он и прямо попросил президента дать поручение правительству предусмотреть недостающие средства для Псковской области.

Закончил свой доклад Михаил Ведерников темой модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий. «Это действительно очень острый вопрос: 80% учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском, Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции», - пояснил он. И развил тему: речь идёт о деревянных школах с печным отоплением и районных больницах, где десятилетиями не было капремонта.

«Соседи, конечно, смотрят, и хотелось бы в первую очередь на этих территориях привести эти объекты в соответствие», - придал Михаил Ведерников вопросу политическое звучание.

«Будем вам помогать»

Владимир Путин задал несколько уточняющих вопросов: про инвестиции, про новые рабочие места. Уточнил, верно ли он понял, что новое медоборудование региону нужно не в связи с пандемией коронавируса, а для развития высокотехнологичных направлений медицины. Выказал познания о реалиях Печорского района, где сравнительно недавно был с визитом в знаменитом монастыре.

Михаил Ведерников пояснял: по инвестициям динамика неплохая, упор делается на развитие промышленности, в том числе в особой экономической зоне, но процесс этот в короткой перспективе результата не даст. По медоборудованию — да, в регионе один из самых высоких показателей по смертности от сердечных заболеваний и онкологии, и с этим надо что-то срочно делать. На счет печорской школы, построенной аж в позапрошлом веке, тоже уточнил.

«Поддержка будет»

Фото с kremlin.ru
Президент дальше тянуть не стал и резюмировал: «Михаил Юрьевич, я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и ваша команда будет вести себя самым активным образом».

Поднятые вопросы глава государства поручил проработать в правительстве «на таком уже совсем профессиональном уровне, предметном». Но признал: все они должны быть головной болью не только региональных, но и федеральных властей. И поставил точку: «Поддержка будет».

* * *

Проблемы Псковской области многочисленны и хорошо известны. Это большое число пожилых граждан, низкая рождаемость и недостаток рабочих рук, за которые конкурируют, к тому же, соседние мегаполисы. Это специфическая система расселения, когда небольшое количество жителей «размазано» до достаточно протяженной территории, что требует обслуживания протяженных дорог и электросетей. Это запущенная, а кое-где и вовсе отсутствующая чуть ли не изначально инфраструктура: как инженерная, так социальная.

Все они корнями уходят даже не в «лихие девяностые», а гораздо глубже: во времена Гражданской и Великой Отечественной войн, когда псковская земля подвергалась разрушениям и грабежам, дольше чем какой-либо другой российский регион находилась в оккупации, служила источником трудовых ресурсов для Прибалтики, Калининградской области, Ленинграда, Целины.

Но решить эти проблемы в одночасье, даже завалив регион многомиллиардными траншами, невозможно. Но у региональных проблем и нет таких ресурсов. Есть только настойчивость в отстаивании интересов Псковской области на федеральном уровне в режиме «24/7». С использованием любых возможностей и поводов для того, чтобы привлечь внимание к региону и его нуждам.

И наверное, если было бы можно, Михаил Ведерников попросил бы у Владимира Путина федеральных денег не то что на приграничные районы, а на полную модернизацию Псковской области. В конце-концов, она ведь вся приграничная, и на Усвяты с Куньей, если разобраться, тоже «соседи смотрят».

Судя по всему, президент это понимает.

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