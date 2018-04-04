Нелишние деньги

На мартовской сессии депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели и приняли поправки в бюджет области на текущий год. Поправок оказалось много — и все со знаком «плюс».

Изменения в областной бюджет комментировал лично врио губернатора Михаил Ведерников. Он отметил, что повод — «позитивный»: регион получает крупные дотации из федерального бюджета.

— Благодаря нашей совместной работе область получит порядка 2,5 млрд рублей на решение актуальных проблем, — отметил он. Средства позволят и дальше выполнять майские указы президента РФ, а также проиндексировать зарплаты бюджетников, на что регион дополнительно получит 110,4 млн рублей, — сказал Михаил Ведерников. Кроме того, средства будут направлены на текущие крупные инфраструктурные проекты.

Всего доходная часть пополнилась на 2 млрд 115 млн рублей. Дополнительные средства в размере 1,6 млрд рублей регион получил из федерального бюджета.

450 млн рублей предназначены для строительства путепровода в Великих Луках, 300 млн рублей — на строительство второй очереди Северного обхода.

Кроме того, регион получил первый транш на создание ясельных мест в детсадах — всего 244 млн рублей. Пока в областном управлении образования идет формирование плана — как и где будут появляться места для малышей. Отметим, что поступившие средства на эти цели — это только часть поддержки, которую получит Псковская область на создание яслей.