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Политика / Финансы

Нелишние деньги

Михаил Ведерников пополнил региональный бюджет (ИНФОГРАФИКА)

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Александр Машкарин
4 апреля 2018 года, 09:27
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На мартовской сессии депутаты Псковского областного Собрания рассмотрели и приняли поправки в бюджет области на текущий год. Поправок оказалось много — и все со знаком «плюс».

Изменения в областной бюджет комментировал лично врио губернатора Михаил Ведерников. Он отметил, что повод — «позитивный»: регион получает крупные дотации из федерального бюджета.

— Благодаря нашей совместной работе область получит порядка 2,5 млрд рублей на решение актуальных проблем, — отметил он. Средства позволят и дальше выполнять майские указы президента РФ, а также проиндексировать зарплаты бюджетников, на что регион дополнительно получит 110,4 млн рублей, — сказал Михаил Ведерников. Кроме того, средства будут направлены на текущие крупные инфраструктурные проекты.

Всего доходная часть пополнилась на 2 млрд 115 млн рублей. Дополнительные средства в размере 1,6 млрд рублей регион получил из федерального бюджета.

450 млн рублей предназначены для строительства путепровода в Великих Луках, 300 млн рублей — на строительство второй очереди Северного обхода.

Кроме того, регион получил первый транш на создание ясельных мест в детсадах — всего 244 млн рублей. Пока в областном управлении образования идет формирование плана — как и где будут появляться места для малышей. Отметим, что поступившие средства на эти цели — это только часть поддержки, которую получит Псковская область на создание яслей.

КСТАТИ

То, что дополнительные средства в областной бюджет пришли в начале года, дает возможность использовать их своевременно, без форс-мажора.


Инфографика Алексея Кедрова

Поступление дополнительных денег в бюджет — это как бальзам на душу. Замечательно то, что приличный объем денег пойдет на медицину, на здравоохранение Псковской области.

Виктор Антонов, заместитель председателя областного Собрания депутатов
Еще один заметный «кусок» дополнительной федеральной помощи будет направлен в здравоохранение. Инвестиции сюда помогут повысить продолжительность жизни псковичей до 80 лет, считает Михаил Ведерников. Пока же Псковская область находится на 69-м месте по продолжительности жизни. Больше 100 млн рублей область получила на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек, еще 53 млн рублей будут направлены на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельд­шерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000  человек. А это — центры очень многих волостей.

Еще 77 млн рублей будут израсходованы на ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Значительные средства предназначаются для лекарственного обеспечения: 116 млн рублей — на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 35,8 млн рублей — на обеспечение необходимыми лекарствами для оказания паллиативной медицинской помощи.

Увеличивается поступление средств на переселение граждан из аварийного жилья — Фонд содействия реформированию ЖКХ направил в Псковскую область 99,5 млн рублей. Напомним, в этом году основные средства по этой программе будут направлены в Гдовский и Великолукский районы.

— Каждый день работая с правительством РФ, с государственными программами и губернатором, органами исполнительной власти области и областным Собранием депутатов, нам все-таки удается добиваться того, чтобы по части госпрограмм выделять дополнительные средства, — прокомментировал изменения в бюджет председатель областного Собрания Александр Котов. Спикер регионального парламента связал часть изменений с началом реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

— Если мы будет точно так же активно работать, я надеюсь, что нам удастся привлечь еще дополнительные средства как в виде собственных доходов, так и в виде субвенций из средств федерального бюджета, — отметил Александр Котов. 

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