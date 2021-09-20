Выборы-2021: Итого (ИНФОГРАФИКА)

17-19 сентября в Псковской области завершилась трехдневным голосованием масштабная избирательная кампания. Жители региона выбирали депутатов Госдумы РФ 8-го созыва и голосовали за депутатов Псковского областного Собрания 7-го созыва. Кроме того, в Куньинском и Новосокольническом районах выбирали глав. А в Новоржевском, Пустошкинском и Псковском районах проходили довыборы депутатов. Об главных итогах и особенностях этой кампании уже рассказали наши коллеги. А «Псковская правда» подготовила инфографику, посвященную результатам выборов.