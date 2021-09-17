Косплей, капкейки и фьеки

Голосование в России набирает полный ход. Кто-то приходит отдать свой голос один, кто-то вместе с семьей. Но на избирательных участках не бывает скучно. Уже в первый день произошло много забавных и интересных случаев в разных регионах России. Не стала исключением и Псковская область.

Традиция дарить памятные подарки тем, кто впервые пришел голосовать, появилась давно. Однако в Кемерево решили, что этот день должен быть не только важным и памятным, но и вкусным. Всем, кто голосовал впервые, выдали капкейки.