Не районный масштаб

Главы районов Псковской области активно приняли участие в голосовании, которое в этом году в Российской Федерации проходит три дня, с 17 по 19 сентября. Напомним, жители региона выбирают депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, в рядрайонов завершаются местные кампании. Коллеги из районных газет помогли «Псковской правде» узнать, как голосовали в муниципалитетах.
Глава Гдовского района Юрий Павлов посетил избирательный участок вместе с супругой Ириной, сообщает «Гдовская заря». «Многодневное голосование - это удобно. Впереди выходные, поэтому чтобы не отвлекаться от домашних дел мы голосуем сегодня, в пятницу», - отметил он.
Глава Красногородского района Валентина Понизовская, по инфомации газеты «Заря», проголосовала на избирательном участке № 307. «Если мы хотим менять жизнь к лучшему, то нужно идти голосовать, - уверена Валентина Владимировна. - Чтобы потом не рассказывали, что кто-то опять что-то решил без нас и сделал только хуже. Результаты выборов должны отражать интересы большинства населения. А это может произойти только при условии высокой активности избирателей. Я сегодня проголосовала, исполнила свой гражданский долг, сделала выбор за достойных кандидатов. И я приглашаю всех прийти на избирательные участки и выполнить свой гражданский долг. Не оставайтесь равнодушными к судьбе страны, Псковской области, Красногородского района!»
Фото газеты «Гдовская заря»
Также глава района отметила высокую активность избирателей в первый день выборов и подчеркнула, что трёхдневное голосование удобно для населения.
Фото газеты «Заря»
«Всегда хожу на выборы, так как считаю, что участие в голосовании - это долг каждого гражданина нашей страны. Процедура занимает не больше 15 минут, но определяет наше будущее. Я, как человек с активной гражданской позицией, считаю, что мой голос также имеет большое значение», - сказал газете «Красный маяк» глава Опочецкого района Юрий Ильин.
Глава Пыталовского района Вера Кондратьева сделала свой выбор на избирательном участке № 319, пишет «Наша жизнь». «Выборы – это значимое событие для территории нашего Пыталовского района, Псковской области и России. Прежде всего, мы выбираем тех кандидатов и те избирательные объединения, кто будет представлять наши интересы, оказывать помощь и поддержку в развитии района и региона; тех, кто будет работать на благо своей родины. Считаю, что голосование важно для всех жителей, от каждого из нас зависит будущее района, региона и страны в ближайшие годы. Делая выбор сегодня, мы определяем тех, кому в дальнейшем сможем доверять принятие решений. Приходите на участки и голосуйте!», — отметила она.
Фото газеты «Красный маяк»
«Принять участие в голосовании – это значит выразить свою гражданскую позицию, ведь у общества, которое состоит из пассивных людей, нет будущего! Отдавая голос, я не только реализую свое право выбирать, но и обретаю моральное право спрашивать с тех, кого выбираю», - заявил газете «Новая жизнь» глава Усвятского района Дмитрий Петров.
Фото газеты «Наша жизнь»
В Новосокольническом районе, помимо выборов в Госдуму и Собрание, проходят выборы главы. Действующий руководитель муниципалитета Виталий Соловьев заявил газете «Новосокольнический край»: «Голосовал за людей, которые на деле показывают, как умеют работать и добиваться результатов. А не за тех диванных экспертов, сидят только и рассуждают о чем-то».
Фото газеты «Новая жизнь»
Фото газеты «Новосокольнический край»