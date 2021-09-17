Не районный масштаб

Главы районов Псковской области активно приняли участие в голосовании, которое в этом году в Российской Федерации проходит три дня, с 17 по 19 сентября. Напомним, жители региона выбирают депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Кроме того, в рядрайонов завершаются местные кампании. Коллеги из районных газет помогли «Псковской правде» узнать, как голосовали в муниципалитетах.

Глава Гдовского района Юрий Павлов посетил избирательный участок вместе с супругой Ириной, сообщает «Гдовская заря». «Многодневное голосование - это удобно. Впереди выходные, поэтому чтобы не отвлекаться от домашних дел мы голосуем сегодня, в пятницу», - отметил он.