Как псковские випы участвуют в голосовании?

17 сентября в России стартовало трехдневное голосование. Жителям Псковской области предстоит выбрать не только депутатов Госдумы по одномандатному округу и спискам партий, но и своих представителей в Псковском областном Собрании. Кроме того, в регионе проходит несколько муниципальных кампаний. «Псковская правда» узнала из соцсетей и СМИ, как участвуют в голосовании известные псковичи.

Одним из первых проголосовал губернатор Михаил Ведерников. «От выбора каждого жителя Псковской области зависит, как регион будет развиваться ближайшие несколько лет», - заявил он, отдав свой голос.