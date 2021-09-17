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Политика / Выборы

Как псковские випы участвуют в голосовании?

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Редакция
17 сентября 2021 года, 14:36
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17 сентября в России стартовало трехдневное голосование. Жителям Псковской области предстоит выбрать не только депутатов Госдумы по одномандатному округу и спискам партий, но и своих представителей в Псковском областном Собрании. Кроме того, в регионе проходит несколько муниципальных кампаний. «Псковская правда» узнала из соцсетей и СМИ, как участвуют в голосовании известные псковичи.

Одним из первых проголосовал губернатор Михаил Ведерников. «От выбора каждого жителя Псковской области зависит, как регион будет развиваться ближайшие несколько лет», - заявил он, отдав свой голос.

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото Псковского агентства информации
Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов выразил надежду, что в новом созыве регионального парламента будет «не просто парламентская трибуна для популистов, а орган власти, способный принимать решения, которые важны для наших жителей».

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Депутат Госдумы Александр Козловский признался: «Я проголосовал за стабильность, за будущее, за те проекты, которые реализуются на территории Псковской области и которые предстоит реализовать на благо граждан, на благо земляков».

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото Псковского агентства информации
Врач ковид-бригады Елена Лунгу напомнила: «Сегодня в избирательных бюллетенях были представлены достойные люди, специалисты и профессионалы различных областей. Я сделала свой выбор. Потому что мне не всё равно, что будет происходить в моей жизни и жизни моих детей в ближайшие 5 лет. И вы приходите голосовать, сделайте свой выбор! Это важно!»

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото Псковского агентства информации
Депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы Игорь Дитрих уверен: «Голосовать нужно обязательно на каждых выборах. Мы, к сожалению, помним, что было у нас в стране 30 лет назад. Когда-то мы всей страной проголосовали за не очень хорошие вещи, которые стараемся исправить уже в наше время».

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото Псковского агентства информации
Депутат регионального парламента Юрий Сорокин отметил плюсы трехдневного голосования: «Это полезное для всех мероприятие, потому что у всех дни распределены и теперь у нас есть возможность прийти в пятницу, субботу или в воскресение. Это, я уверен, облегчает построить свои планы на выходные дни. Вот я сегодня выбрал пятницу и в воскресение я буду свободен, буду отдыхать, ждать результатов выборов».

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото Псковского агентства информации
Его коллега Алексей Севастьянов был краток: «Приходите на выборы с 17 по 19 сентября! Выбирайте достойных! Как это сделал я!»

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото из соцсетей
«Проголосовать на выборах - это не просто важный долг, а право каждого из нас. Нам ещё многое предстоит сделать. Поэтому очень важно сохранять набранный темп, чтобы с каждым годом Псков становился более благоустроенным и комфортным. Очень важно избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашего города, нашего региона и всей России», - подчеркнула глава Пскова Елена Полонская. Участие в голосовании 17 сентября в числе первых также приняли ее коллеги Денис Иванов и Галина Неваленная.

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото пресс-службы муниципалитета
«Выполнил свой гражданский долг. Надеюсь, вы тоже найдёте несколько минут на волеизъявление. Все на ВЫБОРЫ!» - заявил советник члена Совета Федерации от Псковской области Армен Мнацаканян.

Понятно, что выборы в Госдуму и областное Собрание просто в силу масштаба в центре всеобщего внимания. Но в Псковской области выбирают глав Куньинского и Новосокольнического районов. Действующие руководители муниципалитетов, Олег Лебедев и Виталий Соловьев также уже проголосовали. 

Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото Псковского агентства информации
Как псковские випы участвуют в голосовании?

Фото Псковского агентства информации
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