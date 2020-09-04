Выборы со вкусом жвачки

До начала голосования на масштабных муниципальных выборах в Псковской области осталась всего неделя. Эта кампания, несмотря на ее значимость (и как задел для преодоления «муниципального фильтра» партийными кандидатами в будущем, и как тренировка перед выборами 2021 года) не удивила наблюдателей накалом страстей и яркими перипетиями. Тем не менее, немногочисленные «изюминки» были и в ней. Подробности — в обзоре «Псковской правды».
В череде муниципальных кампаний, итог которых будет подведен в Единый день голосования 13 сентября, самой масштабной и важной, безусловно, являются выборы главы Себежского района. Тем более, что этот муниципалитет, на территории которого находятся таможня и нацпарк, и где достаточно дорого стоит земля, всегда был полем острых предвыборных баталий.
На старте кампании складывалось впечатление, что себежские выборы будут достаточно и конкурентными. Ведь опытному хозяйственнику Леониду Курсенкову, который отработал на посту главы уже два срока, должны были противостоять достаточно сильные соперники: кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин и самовыдвиженец Виктор Лапшин.
Лапшин, много лет возглавляющий одну из волостей Себежского района, претендовал на пост его главы в 2010 году, и стал тогда вторым с результатом 19,29%. А кроме того, он дважды (в 2014 и 2019 годах) баллотировался от КПРФ на пост главы в соседнем Пустошкинском районе. В прошлом году он даже считался одним из фаворитов гонки, но был снят с выборов по решению суда — из-за ошибки в поданных на регистрацию документах. Харлашин участвовал в выборах главы Себежского района в 2015 году и занял второе место, набрав 20,77%.
Впрочем, «битве муниципальных титанов» не суждено было состояться. Жириновец и самовыдвиженец сошли с дистанции из-за жалобы лидера реготделения «Партии роста» Игоря Романова, также баллотирующегося в Себежском районе. Таким образом «ростовик» вновь подтвердил репутацию «электорального киллера», активно работающего на снятие оппозиционных кандидатов.
Действующий глава Леонид Курсенков, оставшись один на один с Игорем Романовым, похоже, окончательно расслабился. Действительно, можно вспомнить, что в сентябре 2019 года Игорь Романов на выборах главы Дновского района набрал 18 голосов, получив 0,4%.
Леонид Курсенков (слева) был лишен необходимости конкурировать с серьезными соперниками
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Впрочем, представители КПРФ и «Яблока» (последние, судя по всему, негласно делали ставку на Виктора Лапшина — по крайней мере в судах его представлял член регионального руководства «Яблока» Дмитрий Пермяков) могли бы при желании мобилизоваться и, применив механизмы пресловутого «умного голосования», сделать сюрприз и Курсенкову и Романову, поддержав последнего. Благо примеры, когда кандидат-спойлер побеждает на выборах против своей воли, в новейшей политической истории России есть.
Однако всерьез рассчитывать на то, что представители оппозиции смогут реализовать такую нетривиальную схему, не приходится. Во-первых, договороспособность — явно не самая сильная черта псковских политиков. А во-вторых, уровень их компетентности оставляет желать лучшего. Достаточно сказать, что Виктора Лапшина сняли с выборов ровно из-за той же ошибки в документах, что подвела его в пустошкинской кампании год назад. И если это не «самострел» кандидата, то явное свидетельство профнепригодности выдвигавшей его на выборы команды.
Головокружение от успеховПродолжая тему участия псковского «Яблока» в выборах стоит сказать, что партия в этом году заметно сдала позиции в муниципалитетах.
После того, как в сентябре 2019 года ставленники «Яблока» выиграли выборы глав в Дновском, Пустошкинском и Новоржевском районах, лидер реготделения партии Лев Шлосберг даже ввел в оборот термин «Псковская яблость» и собрал множество «лайков» у столичных либералов. Складывалось впечатление, что уж на больших муниципальных выборах 2020 года «яблочники», что называется, «оторвутся»: тем более, что им надо готовить задел для преодоления «муниципального барьера» на грядущих губернаторских выборах. Но все это оказалось классическим «головокружением от успехов».
В результате сегодня пустошкинская и новоржевская главы, являющиеся «кадровыми» «яблочницами», находятся в состоянии острого конфликта с районными элитами. Кампания в районах идет активно, временами с переходом на личности.
Более того, в Пустошкинском районе глава Светлана Василькова зачем-то именно сейчас начала борьбу с директором местного Центра образования Оксаной Бугряковой, являющейся членом «Единой России». Спикер районного Собрания Дмитрий Зарембо назвал это «сведением политических счетов», шум в соцсетях подняли родители учеников. И есть ощущение, что особых дивидендов «Яблоку» эта история не принесет.
Светлана Василькова зачем-то начала в разгар кампании войну с директором пустошкинского Центра образования
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания
Не радостнее картина и в других муниципалитетах «яблости». В Плюсском районе, которым руководит избранный при поддержке «Яблока» Виталий Аршинов (он также выдвинулся было от партии на выборы губернатора в 2018 году, но затем снял свою кандидатуру) активность «яблочников» не наблюдается. А главы Гдовского и Дновского районов Юрий Павлов и Михаил Шауркин, также имеющие в анамнезе сотрудничество со Львом Шлосбергом, и вовсе «перешли на темную сторону силы» и агитируют земляков за «партию власти» в предвыборной газете «Единой России».
Но если в Дновском районе на нынешних выборах «Яблоко» представлено по-минимуму, то как раз Гдовский муниципалитет стал для партии основным полем битвы. Именно там она выдвинула наибольшее число кандидатов: порядка трех десятков. А непосредственно в дни голосования, судя по всему, в Гдовском районе (и не только) будут активно работать наблюдатели из Петербурга, набранные по «яблочному призыву».
Причем, действовать они будут в том числе и в интересах КПРФ: коалиция этих двух столь разных партий, наметившаяся на досрочных выборах главы Печорского района, продолжает работать, хотя это и отрицают псковские коммунисты.
В общей сложности в регион в дни выборов могут приехать порядка двух сотен «красно-зеленых» наблюдателей из северной столицы.
Напомним, многие ожидали, что в псковской муниципальной кампании «Яблока» активное участие примет политтехнолог Максим Кац, который активно занимался партийными проектами в последние несколько лет. В конце июля Кац действительно посетил регион, но видимых результатов за этим не последовало.
Приезд в Псков Максима Каца не конвертировался в активизацию яблочной кампании
Фото wikipedia.org
Складывается ощущение, что Лев Шлосберг слишком увлекся игрой на федеральном поле (в том числе либеральные СМИ называют Шлосберга и Каца лидерами радикального крыла внутри «Яблока», возглавляющими внутрипартийную фронду), и в результате внутрирегиональные процессы отошли на второй план.
Говоря о выборах в районные Собрания Невельского, Куньинского и Себежского районов, стоит отметить неожиданную активность «Политической партии социальной справедливости», которая не только выдвинула там своих кандидатов, но и начала активно бороться в судах с конкурентами.
Активная кампания предсказуемо идет и в Великолукском районе. Напомним, глава района Сергей Петров в начале августа досрочно сложил полномочия, до марта 2021 года должны состояться внеочередные выборы. И, учитывая тесное переплетение экономических и политических интересов в муниципалитете, можно рассчитывать, что они будут более чем конкурентными.
Исполняющим полномочия главы Великолукского района назначен Алексей Кузьмин, но станет ли он кандидатом на выборах от «партии власти» - безусловно, зависит от того, как покажет себя на нынешних муниципальных выборах и какой результат получит на них в районе «Единая Россия». То, что выборы являются экзаменами для Кузьмина, понимают и другие политические силы, так что кампания в муниципалитете стала заметно горячее.
Для Алексея Кузьмина муниципальная кампания станет экзаменом перед выборами главы района
Фото газеты «Наш путь»
Активная и конкурентная кампания наблюдается и в Псковском районе, а конкретно - в Завеличенской волости, также представляющей интерес для застройщиков и представителей аграрного бизнеса.
Тимбилдинг для кандидатовБезусловно, серьезнейшее влияние на ход муниципальной кампании оказал коронавирус и связанные с ним ограничения и страхи. Прежде всего изменились методы агитации. Если раньше одним из самых эффективных инструментов политтехнологов были встречи кандидатов с избирателями, то теперь организовать их достаточно сложно. Зато все большее значение приобретает работа в соцсетях. Что касается традиционных форм агитации, то, судя по всему, экономившие на протяжении всей кампании ресурсы участники выборов активизируются как раз в последнюю неделю накануне голосования.
Единственной партией, которая провела действительно массовые мероприятия, стала «Единая Россия», которая собрала сперва в Великих Луках, а затем в Пскове традиционные форумы муниципальных кандидатов. Губернатор Михаил Ведерников, секретарь реготделения «ЕР», депутат Госдумы Александр Козловский и спикер областного Собрания Александр Котов провели с ними своего рода «тимбилдинг», воодушевив перед решающим этапом кампании.
«Мы с опорой на местных депутатов, глав районов сделаем все, чтобы наказы ваших избирателей были исполнены. Мы с вами - одна команда. У нас одна общая цель - повышение качества жизни в Псковской области. Многое нам удалось уже сделать. Но главные задачи, главные вызовы еще впереди. Уверен, вместе мы справимся, сделаем так, чтобы Псковская область оставалась местом, где хочется жить и работать», - обратился к собравшимся Михаил Ведерников.
Форум «Единой России» стал единственным масштабным партийным мероприятием кампании
Фото Псковского агентства информации
Он также представил на форуме государственную программу поддержки местного самоуправления, в которую вошел широкий ряд мер поддержки местных инициатив. Информация о ней станет подспорьем для кандидатов «ЕР» в агитации.
Спикер регионального парламента Александр Котов, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что «у Псковского областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и предложить наиболее короткий путь к результату». «Это разноуровневое взаимодействие, проверенное опытом. Мы слаженно работаем не от выборов к выборам, а постоянно, системно», - пояснил он.
С этим утверждением нельзя не согласиться. Но при этом, впрочем, наблюдатели отмечают, что депутаты областного Собрания в большинстве своем не принимают активного участия в муниципальной кампании, несмотря на то, что всего через год (а по некоторым прогнозам — и того меньше) — им самим предстоит идти на выборы.
Важным отличием предстоящих выборов является то, что они будут проходить три дня: с пятницы по воскресенье. К примеру, в соседней Новгородской области на этот эксперимент все же не решились.
Разумеется, во время голосования по поправкам в Конституцию такого рода опыт в Псковской области уже был, но нынешняя кампания все равно станет испытанием для всех участников процесса. Избирательным комиссиям предстоит грамотно распределить силы и выдержать трехдневный марафон. А политическим партиям — найти людей и финансы для того, чтобы закрыть наблюдателями все три дня.
Так или иначе, но трехдневное голосование — это ближайшее будущее российской электоральной системы. С высокой долей вероятности к большим кампаниям 2021 года данная норма станет обязательной в соответствии с федеральным законодательством. А значит, уже сейчас все участники политического процесса должны примеривать на себя новые условия и готовиться к работе в них.
Голосование вновь будет длиться три дня и соблюдением антикоронавирусных ограничений
Фото Дарьи Хватковой
Кроме того, эксперты прогнозируют, что растянутое по времени голосование приведет к росту явки: у людей попросту будет больше шансов дойти до участка и исполнить свой гражданский долг. И если в 2015 году на муниципальных выборах в Псковской области «средняя по больнице» явка составила 31,79%, то на этот раз есть шанс подойти к уровню в 50%.
Высокая явка может дать дополнительные голоса как «партии власти», так и оппозиции: все зависит от того, кто и как поработал непосредственно в ходе кампании. Собственно говоря, окончательный ответ на этот вопрос мы узнаем уже скоро.