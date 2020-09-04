Выборы со вкусом жвачки

До начала голосования на масштабных муниципальных выборах в Псковской области осталась всего неделя. Эта кампания, несмотря на ее значимость (и как задел для преодоления «муниципального фильтра» партийными кандидатами в будущем, и как тренировка перед выборами 2021 года) не удивила наблюдателей накалом страстей и яркими перипетиями. Тем не менее, немногочисленные «изюминки» были и в ней. Подробности — в обзоре «Псковской правды».

Район особого значения

В череде муниципальных кампаний, итог которых будет подведен в Единый день голосования 13 сентября, самой масштабной и важной, безусловно, являются выборы главы Себежского района. Тем более, что этот муниципалитет, на территории которого находятся таможня и нацпарк, и где достаточно дорого стоит земля, всегда был полем острых предвыборных баталий. На старте кампании складывалось впечатление, что себежские выборы будут достаточно и конкурентными. Ведь опытному хозяйственнику Леониду Курсенкову, который отработал на посту главы уже два срока, должны были противостоять достаточно сильные соперники: кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин и самовыдвиженец Виктор Лапшин. Лапшин, много лет возглавляющий одну из волостей Себежского района, претендовал на пост его главы в 2010 году, и стал тогда вторым с результатом 19,29%. А кроме того, он дважды (в 2014 и 2019 годах) баллотировался от КПРФ на пост главы в соседнем Пустошкинском районе. В прошлом году он даже считался одним из фаворитов гонки, но был снят с выборов по решению суда — из-за ошибки в поданных на регистрацию документах. Харлашин участвовал в выборах главы Себежского района в 2015 году и занял второе место, набрав 20,77%. Впрочем, «битве муниципальных титанов» не суждено было состояться. Жириновец и самовыдвиженец сошли с дистанции из-за жалобы лидера реготделения «Партии роста» Игоря Романова, также баллотирующегося в Себежском районе. Таким образом «ростовик» вновь подтвердил репутацию «электорального киллера», активно работающего на снятие оппозиционных кандидатов.

Действующий глава Леонид Курсенков, оставшись один на один с Игорем Романовым, похоже, окончательно расслабился. Действительно, можно вспомнить, что в сентябре 2019 года Игорь Романов на выборах главы Дновского района набрал 18 голосов, получив 0,4%. Впрочем, представители КПРФ и «Яблока» (последние, судя по всему, негласно делали ставку на Виктора Лапшина — по крайней мере в судах его представлял член регионального руководства «Яблока» Дмитрий Пермяков) могли бы при желании мобилизоваться и, применив механизмы пресловутого «умного голосования», сделать сюрприз и Курсенкову и Романову, поддержав последнего. Благо примеры, когда кандидат-спойлер побеждает на выборах против своей воли, в новейшей политической истории России есть. Однако всерьез рассчитывать на то, что представители оппозиции смогут реализовать такую нетривиальную схему, не приходится. Во-первых, договороспособность — явно не самая сильная черта псковских политиков. А во-вторых, уровень их компетентности оставляет желать лучшего. Достаточно сказать, что Виктора Лапшина сняли с выборов ровно из-за той же ошибки в документах, что подвела его в пустошкинской кампании год назад. И если это не «самострел» кандидата, то явное свидетельство профнепригодности выдвигавшей его на выборы команды.

Головокружение от успехов

Продолжая тему участия псковского «Яблока» в выборах стоит сказать, что партия в этом году заметно сдала позиции в муниципалитетах. После того, как в сентябре 2019 года ставленники «Яблока» выиграли выборы глав в Дновском, Пустошкинском и Новоржевском районах, лидер реготделения партии Лев Шлосберг даже ввел в оборот термин «Псковская яблость» и собрал множество «лайков» у столичных либералов. Складывалось впечатление, что уж на больших муниципальных выборах 2020 года «яблочники», что называется, «оторвутся»: тем более, что им надо готовить задел для преодоления «муниципального барьера» на грядущих губернаторских выборах. Но все это оказалось классическим «головокружением от успехов». В результате сегодня пустошкинская и новоржевская главы, являющиеся «кадровыми» «яблочницами», находятся в состоянии острого конфликта с районными элитами. Кампания в районах идет активно, временами с переходом на личности.

Светлана Василькова зачем-то именно сейчас начала борьбу с директором местного Центра образования Оксаной Бугряковой, являющейся членом «Единой России». Спикер районного Собрания Дмитрий Зарембо назвал это «сведением политических счетов», шум в соцсетях подняли родители учеников. И есть ощущение, что особых дивидендов «Яблоку» эта история не принесет. Более того, в Пустошкинском районе главазачем-то именно сейчас начала борьбу с директором местного Центра образования, являющейся членом «Единой России». Спикер районного Собранияназвал это «сведением политических счетов», шум в соцсетях подняли родители учеников. И есть ощущение, что особых дивидендов «Яблоку» эта история не принесет. Не радостнее картина и в других муниципалитетах «яблости». В Плюсском районе, которым руководит избранный при поддержке «Яблока» Виталий Аршинов (он также выдвинулся было от партии на выборы губернатора в 2018 году, но затем снял свою кандидатуру) активность «яблочников» не наблюдается. А главы Гдовского и Дновского районов Юрий Павлов и Михаил Шауркин, также имеющие в анамнезе сотрудничество со Львом Шлосбергом, и вовсе «перешли на темную сторону силы» и агитируют земляков за «партию власти» в предвыборной газете «Единой России». Но если в Дновском районе на нынешних выборах «Яблоко» представлено по-минимуму, то как раз Гдовский муниципалитет стал для партии основным полем битвы. Именно там она выдвинула наибольшее число кандидатов: порядка трех десятков. А непосредственно в дни голосования, судя по всему, в Гдовском районе (и не только) будут активно работать наблюдатели из Петербурга, набранные по «яблочному призыву». Причем, действовать они будут в том числе и в интересах КПРФ: коалиция этих двух столь разных партий, наметившаяся на досрочных выборах главы Печорского района, продолжает работать, хотя это и отрицают псковские коммунисты. В общей сложности в регион в дни выборов могут приехать порядка двух сотен «красно-зеленых» наблюдателей из северной столицы.

Максим Кац, который активно занимался партийными проектами в последние несколько лет. В конце июля Кац действительно посетил регион, но видимых результатов за этим не последовало. Напомним, многие ожидали, что в псковской муниципальной кампании «Яблока» активное участие примет политтехнолог, который активно занимался партийными проектами в последние несколько лет. В конце июля Кац действительно посетил регион, но видимых результатов за этим не последовало. Складывается ощущение, что Лев Шлосберг слишком увлекся игрой на федеральном поле (в том числе либеральные СМИ называют Шлосберга и Каца лидерами радикального крыла внутри «Яблока», возглавляющими внутрипартийную фронду), и в результате внутрирегиональные процессы отошли на второй план.

Горячие точки

Говоря о выборах в районные Собрания Невельского, Куньинского и Себежского районов, стоит отметить неожиданную активность «Политической партии социальной справедливости», которая не только выдвинула там своих кандидатов, но и начала активно бороться в судах с конкурентами. Активная кампания предсказуемо идет и в Великолукском районе. Напомним, глава района Сергей Петров в начале августа досрочно сложил полномочия, до марта 2021 года должны состояться внеочередные выборы. И, учитывая тесное переплетение экономических и политических интересов в муниципалитете, можно рассчитывать, что они будут более чем конкурентными.

Алексей Кузьмин, но станет ли он кандидатом на выборах от «партии власти» - безусловно, зависит от того, как покажет себя на нынешних муниципальных выборах и какой результат получит на них в районе «Единая Россия». То, что выборы являются экзаменами для Кузьмина, понимают и другие политические силы, так что кампания в муниципалитете стала заметно горячее. Исполняющим полномочия главы Великолукского района назначен, но станет ли он кандидатом на выборах от «партии власти» - безусловно, зависит от того, как покажет себя на нынешних муниципальных выборах и какой результат получит на них в районе «Единая Россия». То, что выборы являются экзаменами для Кузьмина, понимают и другие политические силы, так что кампания в муниципалитете стала заметно горячее. Активная и конкурентная кампания наблюдается и в Псковском районе, а конкретно - в Завеличенской волости, также представляющей интерес для застройщиков и представителей аграрного бизнеса.

Тимбилдинг для кандидатов

Безусловно, серьезнейшее влияние на ход муниципальной кампании оказал коронавирус и связанные с ним ограничения и страхи. Прежде всего изменились методы агитации. Если раньше одним из самых эффективных инструментов политтехнологов были встречи кандидатов с избирателями, то теперь организовать их достаточно сложно. Зато все большее значение приобретает работа в соцсетях. Что касается традиционных форм агитации, то, судя по всему, экономившие на протяжении всей кампании ресурсы участники выборов активизируются как раз в последнюю неделю накануне голосования. Единственной партией, которая провела действительно массовые мероприятия, стала «Единая Россия», которая собрала сперва в Великих Луках, а затем в Пскове традиционные форумы муниципальных кандидатов. Губернатор Михаил Ведерников, секретарь реготделения «ЕР», депутат Госдумы Александр Козловский и спикер областного Собрания Александр Котов провели с ними своего рода «тимбилдинг», воодушевив перед решающим этапом кампании.

«Мы с опорой на местных депутатов, глав районов сделаем все, чтобы наказы ваших избирателей были исполнены. Мы с вами - одна команда. У нас одна общая цель - повышение качества жизни в Псковской области. Многое нам удалось уже сделать. Но главные задачи, главные вызовы еще впереди. Уверен, вместе мы справимся, сделаем так, чтобы Псковская область оставалась местом, где хочется жить и работать», - обратился к собравшимся Михаил Ведерников. Он также представил на форуме государственную программу поддержки местного самоуправления, в которую вошел широкий ряд мер поддержки местных инициатив. Информация о ней станет подспорьем для кандидатов «ЕР» в агитации. Спикер регионального парламента Александр Котов, обращаясь к участникам встречи, подчеркнул, что «у Псковского областного Собрания больше полномочий, но депутаты поселений могут быстрее реагировать на болевые точки и предложить наиболее короткий путь к результату». «Это разноуровневое взаимодействие, проверенное опытом. Мы слаженно работаем не от выборов к выборам, а постоянно, системно», - пояснил он. С этим утверждением нельзя не согласиться. Но при этом, впрочем, наблюдатели отмечают, что депутаты областного Собрания в большинстве своем не принимают активного участия в муниципальной кампании, несмотря на то, что всего через год (а по некоторым прогнозам — и того меньше) — им самим предстоит идти на выборы.

Опытным путём

Важным отличием предстоящих выборов является то, что они будут проходить три дня: с пятницы по воскресенье. К примеру, в соседней Новгородской области на этот эксперимент все же не решились. Разумеется, во время голосования по поправкам в Конституцию такого рода опыт в Псковской области уже был, но нынешняя кампания все равно станет испытанием для всех участников процесса. Избирательным комиссиям предстоит грамотно распределить силы и выдержать трехдневный марафон. А политическим партиям — найти людей и финансы для того, чтобы закрыть наблюдателями все три дня.