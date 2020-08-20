Выборы за выборами

Большая муниципальная кампания в Псковской области близится к финалу: до дня выборов осталось чуть больше трех недель. А на горизонте уже маячат еще более масштабные выборы, которые предстоят региону в 2021 году: в Госдуму и в заксобрание. В эфире проекта ПАИ-live спикер областного Собрания, заместитель руководителя реготделения «Единой России» Александр Котов рассказал, чего «партия власти» ждет от конкурентов и предложил свою версию оптимизации регионального парламента.

Место для дискуссий

Александра Котова, приближение этих событий уже чувствуется. 13 сентября 2020 года в Псковской области завершится масштабная муниципальная кампания, в рамках которой будет определена судьба в общей сложности 1154 мандатов. А не за горами — в 2021 году — выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. И, по мнению, приближение этих событий уже чувствуется. По крайней мере, председатель областного Собрания ожидает всплеска активности со стороны и конкретных политиков, и партий. Впрочем, спикер считает, что это и неплохо: ведь парламент - место для дискуссий. Другое дело, что в пылу предвыборной борьбы многие региональные политики склонны использовать не самые честные приемы.

«Я вижу, что по большому счету ничего не изменилось: преобладают популистские заявления и попытки приписать себе чужие заслуги», - констатировал Александр Котов. При этом, добавил Котов, очень хотелось бы, чтобы избиратели оценивали конкретные дела. Благо, у той же «Единой России» их более чем достаточно. Яркий пример — ситуация с дорогами в регионе. «Я давно в области живу, и я не помню, чтобы дороги между районными центрами, например, между Плюссой и Стругами Красными, были в таком состоянии как сейчас: качество другое, другие материалы, техника, отношение к этому», – сказал спикер облсобрания. Он напомнил, что ещё 5 лет назад граждан в первую очередь интересовал вопрос состояния дорог. И сейчас эта проблема, которую люди ставили перед властями, активно решается, заключил он.

Главы и здравый смысл

Что касается непосредственно ближайших выборов, то Александр Котов отметил, что ситуация в плане соотношения политических сил вряд ли кардинально изменится. «Муниципальные выборы имеют ярко выраженное отличие – это не конкуренция партий, а конкуренция личностей, так как все живут рядом», - отметил Котов, добавив, что люди отдают голос за того человека, которому доверяют. Спикер областного Собрания напомнил, что другие политические партии выдвинули в два раза меньше своих кандидатов на эти муниципальные выборы, чем «Единая Россия». При этом «партия власти» для выбора кандидатов, по его словам, «провела гигантскую работу задолго до выборов: встречи с людьми, переговоры, диалог с общественными организациями». Совсем недавно в регионе активно обсуждался переход избранных при поддержке партии «Яблоко» глав Гдовского и Дновского районов под знамена «Единой России». Однако Александр Котов не считает их политический дрейф чем-то из ряда вон выходящим.

«Сложно работать, не имея поддержки ведущей политической силы. Это мировая практика, азбука взаимоотношений. Если глава трезвомыслящий, если он понимает, что ему нужно работать, решать проблемы, то естественно он движется в сторону поиска компромисса, диалога с политическим большинством», - пояснил он. Кстати, Плюсским районом, который входит в депутатский одномандатный округ самого Александра Котова, также руководит глава, избранный от «Яблока». Но парламентарию, по его словам, это не мешает. «Как депутат, я готов работать с любым главой района. Не важно, какую политическую партию он представляет, главное, чтобы он хотел работать. Не всегда так получается. Но я готов помогать Плюсскому району: это мой округ и мои обязательства перед моими избирателями», - рассказал спикер.

Сокращение в плюс

Между тем, близятся выборы в Псковское областное Собрание. Не секрет, что уже достаточно давно обсуждается тема сокращения численности парламентариев в его новом созыве. Предполагается, что это позволит не только сократить расходы бюджета на содержание народных избранников, но и сделать их работу эффективнее за счет перенарезки избирательных округов. Сокращение депутатского корпуса будет адекватным политическим реалиям, учитывая, что снизилась и численность жителей региона. А кроме того, неминуемо вырастет вес каждого отдельно взятого депутатского мандата.

Версий депутатского «секвестра» достаточно много. Например, обсуждаются варианты, при которых в областном Собрании останется 22 или 33 депутата. Но сам Александр Котов уверен, что необходимо нарезать округа так, чтобы районы входили в них целиком. «Сейчас в некоторых районах 3-4 депутата, и люди не знают, к кому обратиться», - пояснил он. Если отталкиваться от этого условия, то нужны 26 депутатов, 13 из которых избираются по одномандатным округам, а 13 — по партийным спискам, уверен спикер. Александр Котов подчеркнул, что «этот вопрос не решен окончательно, это то, что мы сейчас обсуждаем». «Но мы уже нашли поддержку со стороны практически всех политических партий, представленных в Собрании. Если мы будем вносить этот законопроект осенью, я буду предлагать именно такой вариант», - резюмировал он. Надо полагать, это означает, что именно данная версия «раскладки» округов и имеет все шансы реализоваться в новом созыве.

Ветер перемен