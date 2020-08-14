Гонка за лидером

С начала августа в Псковской области полным ходом идет масштабная избирательная кампания по выборам в муниципальные органы власти. В преддверии этого события Псковское агентство информации провело серию интервью с лидерами парламентских партий в прямом эфире проекта ПАИ-live. Подробности о том, как представленные в регионе политические силы готовятся к выборам в обзоре «Псковской правды».

Место под солнцем

13 сентября в Псковской области в 108 поселениях состоятся выборы депутатов городских и сельских поселений, также избирать будут депутатов в Собрания Куньинского, Невельского, Себежского районов и ещё главу последнего. Дополнительные голосования пройдут по одномандатным округам в Собрания депутатов Новоржевского и Новосокольнического районов.

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Объективно самые сильные позиции накануне старта кампании у «партии власти»: «Единая Россия» обладает самым значительными ресурсами - кадровыми, финансовыми, административными. Кроме того, в период коронакризиса «ЕР» упрочила свои позиции, создав волонтерскую сеть для помощи гражданам и активно работая на благо своих избирателей. Очевидно - последние этого не забудут. Единороссы традиционно закрывают кандидатами все мандаты: в предстоящих выборах будут участвовать 1154 представителя от партии. Секретарь регионального отделения Александр Козловский утверждает, что найти такое количество выдвиженцев не составило труда, поскольку в партию, во-первых, постоянно приходят новые члены, в том числе молодые люди. И, во-вторых, ЕР нацелена на поиск активных граждан, которые готовы работать в рядах «Единой России» и впоследствии стать представителями в депутатских собраниях. Кроме того, по его словам, некоторые партии допускают промашку в общении с избирателями. «Мы говорим, что единоросс должен быть внимателен к людям, слышать их, отстаивать их интересы. Многие же разочаровываются в других партиях и становятся нашими сторонниками», - пояснил Александр Козловский. Он отметил, что большинство кандидатов познакомились с избирателями еще весной, работая в регионе в качестве волонтеров. «Все два месяца мы были у себя на местах, знакомились с избирателями, не выключались из повестки. Во время пандемии «Единая Россия» продолжала работать», - подчеркнул лидер реготделения. Кроме того, по его словам, люди в муниципалитетах хорошо знакомы с кандидатами от «ЕР», так как они представляют местные сообщества, а не приехали в Псковскую область из других регионов. Это, очевидно, камень в огород так называемых «малых партий»: многие из них на псковских выборах представляют «варяги» - политтехнологи и работники партийного аппарата из других субъектов РФ, часто даже не соседних.

В 2015 году, по итогам предыдущей столь же масштабной муниципальной кампании, «Единая Россия» одержала абсолютное большинство побед: ее кандидатам достались 916 из возможных 1167 мандатов. Еще 90 тогда получили самовыдвиженцы, условная «партия» которых стала второй в данном зачете. Не возникает сомнений относительно того, что и в этот раз расклад будет похожим: Александр Козловский, к примеру, оценивает рейтинг партии в регионе в 50%, очевидно, опираясь при этом на социологические выкладки. А, значит, основной вопрос кампании — кому из оппозиционных партий достанется почетное третье место. Результат этих выборов для них, с одной стороны, станет важным заделом в ходе следующих, уже более значимых региональных кампаний: выборов депутатов регионального парламента и Госдумы в 2021 году. А также — обеспечит прохождение так называемого «муниципального фильтра» на выборах губернатора в 2023 году. Вот за это «место под солнцем» и будут бороться представители КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Яблока». И кому оно достанется — пока что можно строить лишь догадки.

Третьим будешь?

В 2015 году формальное третье место было у «Справедливой России» - 65 мандатов. Компартия же получила лишь 49 мест в представительных органах разных уровней. Правда, «вес» у завоеванных справедливороссами и коммунистами мандатов был разным. «Справедливая Россия» получила только 2 места в районных собраниях, а КПРФ — 6. Надо полагать, что и на этот раз между ними развернется основная борьба. Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев, впрочем, на голубом глазу заявил, что именно жириновцы в Псковской области занимают второе место на региональном политическом поле, но эту сентенцию стоит оставить на его совести. Справедливороссы явно намерены вновь обойти компартию, причем сделать это еще более уверенно. Учитывая, что в последнее время коммунисты демонстрируют слабость позиций буквально по всем фронтам, эта задача выглядит вполне осуществимой.

Олег Брячак из-за запрета занимать руководящие должности был вынужден уступить бразды правления в реготделении мало кому известному Виталию Федорову. Но, тем не менее, продолжает оставаться публичным лицом местной «Справедливой России». Псковской «Справедливой России», похоже, не мешает даже тот факт, что из-за формальных причин у нее в этом году де-юре сменилось руководство. Прошедший процедуру персонального банкротстваиз-за запрета занимать руководящие должности был вынужден уступить бразды правления в реготделении мало кому известному. Но, тем не менее, продолжает оставаться публичным лицом местной «Справедливой России». В отличие от многих других псковских политиков он, как правило, регулярно напоминает о себе инфоповодами в СМИ, считая, что «не бывает плохого пиара». А в преддверии старта муниципальной кампании заметно усилил медийный натиск. Брячак сообщил, что на предстоящие выборы «Справедливая Россия» выдвинула 223 кандидата (по данным Избиркома 216 – «ПП»), показав, таким образом, второй после «ЕР» результат в плане мобилизации кадровых ресурсов. «Мы в «Справедливой России» не привыкли охать и ахать, мы идем и работаем», – подчеркнул Олег Брячак.

«Эта роль ругательная»

Брячак последовательно строит и образ партии и свой на критике и противопоставлении КПРФ. С коммунистами у него свежие счеты: именно по их заявлению в прокуратуру ему пришлось сложить полномочия руководителя реготделения партии. Первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко лидер справедливороссов подверг прямо-таки уничижительной критике: «Алексеенко добрый, у него хорошо получается работать на грядках, в бане умеет париться, но он не руководитель. Лидер не может уйти в отпуск в разгар предвыборной кампании, а Петр Алексеенко может». Он отметил, что справедливороссы не видят от псковских коммунистов сегодня стратегии, заявлений и борьбы, и что когда у какой-либо структуры нет руководителя, то она будет «расползаться и плыть». Еще одна излюбленная мишень Олега Брячака в последнее время — это глава Пскова Елена Полонская. Он назвал «полной ерундой» модель двуглавого управления, при которой «по факту вроде [глава администрации Пскова] Александр Братчиков управляет, но ответственность делится между всеми», и де-юре глава Пскова в муниципальной иерархии выше, чем сити-менеджер, поскольку может контролировать деятельность последнего. «Мы не видим конкретики с ее стороны, а только ее саму, и как она разговаривает и букеты носит», – покритиковал справедливоросс Елену Полонскую, предъявив ей те же претензии, что раньше озвучивал в адрес ее предшественника Ивана Цецерского. При этом, Брячак заявил, что выступает за прямые выборы мэра. Надо полагать, эта тема вполне может стать важной для справедливороссов в грядущей кампании по избранию депутатов гордумы областной столицы. При этом, главу региона Михаила Ведерникова лидер «Справедливой России» традиционно поддерживает, пользуясь любой возможностью для того, чтобы подчеркнуть свою лояльность. «Предвыборный» эфир на ПАИ не стал исключением. «Сейчас в регионе один губернатор. Он эффективный, мы видим, что он работает», – заявил Олег Брячак.

«Нормальный результат»

Псковские коммунисты и в самом деле давно уже не демонстрируют сколько-нибудь активную политическую позицию. А под градом критики со стороны «Справедливой России» первый секретарь Псковского обкома КПРФ и вовсе был вынужден уйти в глухую оборону и начать оправдываться. «Брячак - такой человек, надо на кого-то «катить бочку», - заявил он, и не без оснований напомнил, что раньше Олег Брячак из-за экономических интересов нелестно высказывался об Андрее Турчаке в бытность того губернатором Псковской области. «Говорит, я на грядках сижу. Да, на политическом поле», - отреагировал Петр Алексеенко на выпад справедливоросса, и сообщил, что ведет активную партийную работу и по районам в том числе, а вот Брячака на выездах «никогда не видел».

Дмитрий Богатырев занял второе место, но более, чем в три раза отстал от победителя: кандидата от «Единой России» Сергея Тарасика (19,22% против 65,55%). Еще одна тема, по которой первый секретарь обкома КПРФ вынужден оправдываться — это результат кандидата компартии на досрочных выборах главы Печорского района 12 июля. Напомним, ставленник КПРФзанял второе место, но более, чем в три раза отстал от победителя: кандидата от «Единой России»(19,22% против 65,55%). Учитывая, что Печорский район в свое время были знаковым для компартии муниципалитетом (там начинал свою политическую карьеру предшественник Петра Алексеенко на посту первого секретаря обкома Александр Рогов), нынешнему лидеру компартии приходится, что называется, «делать хорошую мину при плохой игре». «Я бы не сказал, что КПРФ провалилась», - отметил он и пояснил, что кампания была трудная, и, когда она возобновилась летом, сложно было вести агитационную работу из-за коронавируса и страха людей собираться. «Практически каждый день выезжали с партией, проехали все волости, выпустили 7 тысяч экземпляров газеты», - рассказал Петр Алексеенко, сославшись также на то, что Печоры - «пограничный город с большим количеством госслужащих». Соответственно, полученный кандидатом от компартии процент и трехкратное отставание от единоросса, это, по мнению Алексеенко, «нормальный результат».

«Союз галантерейщика и кардинала»

Льва Шлосберга своего кандидата на выборах в Печорском районе не выставила, это заставило региональное политическое сообщество говорить о довольно-таки странном союзе между «Яблоком» и КПРФ. Говоря о печорских выборах, Петр Алексеенко, перечисляя достижения компартии, заявил: «Были приглашены наблюдатели из Санкт-Петербурга. Усилили наблюдательный корпус». Речь идет о наблюдателях из организаций, близких к «Яблоку». И, учитывая, что партиясвоего кандидата на выборах в Печорском районе не выставила, это заставило региональное политическое сообщество говорить о довольно-таки странном союзе между «Яблоком» и КПРФ. Петр Алексеенко, впрочем, все отрицает. «Нет никакого союза, это фейк журналистов, - заверил он. - Им выгодно так преподнести. Просто еще в марте позвонили наблюдатели из Санкт-Петербурга, предложили помощь, я не отказался. Я свел их с Богатыревым, и они с ним работали». Не спешит признавать наличие тандема с коммунистами и Лев Шлосберг: надо полагать, такой союз, даже ситуативный, будет неоднозначно воспринят значительным числом либеральных избирателей. В эфире ПАИ-live он сообщил, что на количество кандидатов на выборах в Печорском районе повлияла ситуация с коронавирусом. И что кандидата от «Яблока» не было по «сугубо личным обстоятельствам»: «Женщина по семейным обстоятельствам должна была выехать в Санкт-Петербург, поэтому в выборах не участвовала». Учитывая, что кампания в Печорском районе стартовала еще в начале года, но была пролонгирована из-за пандемии, это прозвучало довольно странно. При этом, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко признал, что «в районах иногда получается, что приходится из двух зол выбирать меньшее. И меньшее - это «Яблоко».

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