Партийность в малых дозах

В кампании 2020 года по выборам в муниципальные органы власти могут участвовать 42 политические партии, имеющие в Псковской области региональные отделения. Очевидно, что этим правом воспользуются лишь немногие из них: большинство представлено в регионе лишь номинально. «Псковская правда» уже писала о раскладе сил на старте предстоящей масштабной кампании в стане парламентских партий. Теперь мы выяснили, кто именно из их «братьев меньших» идет на выборы, а главное — как и зачем.

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На вырост

Игорь Романов рассказал «Псковской правде», что это политическое объединение выдвинуло на муниципальные выборы 60 с лишним кандидатов по одномандатным округам и по спискам. Партию интересуют выборы депутатов представительных органов Невельского, Куньинского и Себежского районов, а также собраний депутатов волостей Псковского района. Сам Игорь Романов, как уже писала «Псковская правда», баллотируется на пост главы Себежского района. Кроме того, он пытается избраться во все три районных собрания: как по спискам, так и по одномандатным округам. Руководитель регионального отделения «Партии роста»рассказал «Псковской правде», что это политическое объединение выдвинуло на муниципальные выборы 60 с лишним кандидатов по одномандатным округам и по спискам. Партию интересуют выборы депутатов представительных органов Невельского, Куньинского и Себежского районов, а также собраний депутатов волостей Псковского района. Сам Игорь Романов, как уже писала «Псковская правда», баллотируется на пост главы Себежского района. Кроме того, он пытается избраться во все три районных собрания: как по спискам, так и по одномандатным округам.

Лидер регионального отделения заявил, что найти кандидатов было достаточно сложно: «Если «Единая Россия» закрывает все округа, плюс каждая парламентская партия выдвигает некоторое количество кандидатов, то где столько людей взять?» Тем не менее, уверяет Игорь Романов, «Партия роста» смогла привлечь под свои знамена «новых людей»: в том числе предпринимателей, которые «хотят поучаствовать в политическом процессе». «После пандемии у многих людей возникает вопрос: может, стоит поучаствовать, чтобы что-то изменить?» - уверяет он. Правда, при ближайшем рассмотрении списков выясняется, что в Куньинском, Себежском и Невельском районах «Партия роста» выдвинула в депутаты одних и тех же людей, причем преимущественно жителей областного центра (исключение составляет Невельское районное Собрание — там партия все-таки смогла привлечь к участию в кампании пару местных жителей, в том числе журналиста районной газеты). Добавим, что «Партии роста» в Псковской области еще ни разу не улыбалась удача на выборах: у «ростовиков» в регионе нет ни одного действующего депутата, а кандидаты партии, включая ее лидера Игоря Романова, на выборах, как правило, набирают результат, близкий к статистической погрешности. Зато активно участвуют в юридических битвах, опротестовывая регистрацию конкурентов. Что касается последнего, то, по слухам, на этот раз оппоненты «Партии роста» могут не волноваться на счет придирок к их документов со стороны юристов этой политической силы. Но и рассчитывать на сколько-нибудь заметный успех подопечные Игоря Романова с таким набором кандидатов вряд ли могут.

Партия сказала «надо»

Виктор Перов, курирующий псковскую кампанию, заявил «Псковской правде», что «соцзащитники» выдвинули по спискам и округам 21 кандидата в Невельском и Куньинском районах: как в районных собраниях, так и на уровне сельских и городских поселений. Еще одна политическая сила из числа «сверхмалых», проявившая активность на этих выборах в Псковской области — это «Политическая партия социальной защиты». Член верховного совета партии, житель города Сланцы, курирующий псковскую кампанию, заявил «Псковской правде», что «соцзащитники» выдвинули по спискам и округам 21 кандидата в Невельском и Куньинском районах: как в районных собраниях, так и на уровне сельских и городских поселений. Сам господин Перов баллотируется на выборах по спискам в собрания Куньинского и Невельского районов. По его словам, проблемы с поиском кандидатов у «Политической партии социальной защиты» не было. «У нас партийные кандидаты. Им сказали — и они пошли, чего их искать?» - заявил он. В подавляющем большинстве это — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (преимущественно - города Сланцы). В их числе есть безработный, охранник, пенсионер и казачий атаман (кстати, являющийся также кандидатом на пост губернатора Ленинградской области).

Виктор Широбоков, который выдвинулся по спискам в обоих районах, а также по одномандатному округу в Невеле. Впрочем, в ряды кандидатов затесались и несколько псковичей. Это, к примеру, член регионального совета партии, который выдвинулся по спискам в обоих районах, а также по одномандатному округу в Невеле. В 2019 году он уже баллотировался от «Политической партии социальной защиты» в псковскую гордуму и на выборы главы Усвятского района, а в начале этого года выдвигался на выборы главы Печорского района, но затем сошел с дистанции. Напомним, ранее господин Широбоков был известен как член партии «Гражданская инициатива» и руководитель регионального штаба Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года. Любопытно, что его соратник по списку «соцзащиты», казачий атаман Александр Калинин в своей агитации на выборах губернатора Ленобласти как раз обещает защитить регион от светской львицы. На фоне этого политического шоу несколько инородно смотрится выдвижение на выборы депутатов Невельского районного Собрания по списку и по одномандатному округу от Партии соцзащиты доцента кафедры физики ПсковГУ Елены Луцай. В прошлом году она в качестве самовыдвиженца заявилась было на довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу № 2, но затем сняла кандидатуру в связи «с изменившимися личными обстоятельствами». В пресс-релизе, распространенном в СМИ по итогам выдвижения кандидатов, сообщается, что председатель регионального отделения партии Олег Траньков призвал «очистить юг Псковской области от ненавистной всем партии «Яблока» и их яблочных депутатов», а Виктор Перов рассказывал «о «беспределе», которые творят яблочные депутаты в муниципалитетах Центрального района Санкт-Петербурга, где они захватили власть». Надо полагать, что трудно рассчитывать на сколько-нибудь значимые результаты с таким набором кандидатов. Тем не менее, Виктор Перов (на счету которого участие в 96 избирательных кампаниях - от Калининграда до Камчатки - и одна победа), заявил «Псковской правде», что партия намерена готовиться к кампании по выборам в региональный парламент и в Госдуму.

Коммунисты, вперед?

Профессиональный политтехнолог («Псковской правде» он заявил о «двадцатилетнем опыте участия в выборах»), Виктор Перов вплоть до конца 2017 года баллотировался на выборах различного уровня (в том числе в Псковской области) от партии «Коммунисты России». Членом этой партии был и вышеупомянутый Олег Траньков: он возглавлял ее отделение в Невельском районе. Напомним, партия «Коммунисты России» была создана в 2012 году в качестве спойлера для КПРФ. В последние годы кандидаты от нее достаточно активно участвовали в выборах в Псковской области. И даже порой добивались успехов. К примеру, в сентябре 2016 года на выборах в Госдуму баллотировавшийся от «Коммунистов России» житель Невельского района Вячеслав Евдокименко, известность которого в регионе стремится к нулю, набрал 5,07% голосов. Тогда наблюдатели объясняли это тем, что тактика спойлера все-таки работает, и слово «коммунисты» в названии партии цепляет какую-то часть избирателей. А в сентябре 2017 года «Коммунисты России» получили 7,39% на выборах в Собрание депутатов Островского района, став аж третьими, после «ЕР» и ЛДПР, и 8,13% на выборах в Плюсском районе. Однако на этот раз «Коммунисты России» крупные муниципальные кампании полностью проигнорировали. Похоже, региональное отделение партии, обескровленное политтехнологами из «Политической партии социальной защиты», переживает не лучшие времена из-за внутреннего раскола. Кстати, политтехнологами представлена на муниципальных выборах Псковской области и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». На мандаты в Куньинском, Невельском и Себежском собраниях депутатов от нее претендуют PR-специалист Анна Барабанова и юрист Мария Григорьева: обе они работают в центральном аппарате партии. Компанию им составляет псковский пенсионер Александр Шацких, видимо, отвечающий за региональную идентичность.

Жестокая правда

Непонятна пока позиция псковской «Родины», еще несколько лет назад претендовавшей на заметную роль в региональной политике и активно участвовавшей в избирательных кампаниях. Так, в 2017 году «Родина успешно выступила на выборах в собрания депутатов Островского (6,76%), Палкинского (13,94%) и Псковского (5,65%) районов. Лидер партии Константин Вилков в ответ на вопросы «Псковской правды» заявил, что «Родина» в муниципальных выборах участвовать будет, а как именно и где — станет понятно уже в ближайшее время. Впрочем, самые главные выборы этой кампании — в районные собрания и главы Себежского района - «родинцы» уже в любом случае пропустили.

Стоит добавить, что Константин Вилков в последнее время в принципе никак не проявляет себя на публичном региональном политическом поле. Что может объясняться наличием у него других проблем. В середине июля стало известно, что в связанных с ним фирмах, специализирующихся на лесозаготовках, были проведены обыски, а сам Константин Вилков допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу. Безмолвствует и реготделение партии «За правду», так что расчеты на то, что участие ее представителей в муниципальных выборах сделает их как минимум интереснее, не оправдались. Член регионального совета партии Игорь Иванов сообщил «Псковской правде», что ее активисты предлагали федеральному руководству развернуть кампанию в Себежском и Невельском районах, но получили отказ. Дело в том, что сейчас «За правду» концентрируется на выборах в заксобрания, чтобы в дальнейшем получить возможность участвовать в выборах в Госдуму РФ без сбора подписей. Псковичам же предложили, если они этого так хотят, идти на выборы «за свой счет», без федерального финансирования. От чего те предсказуемо отказались.

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