Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика / Выборы

Пошли на поправку

Как Псковская область проголосовала за внесение изменений в Конституцию

Текст:
Алексей Кедров
2 июля 2020 года, 16:20
Фото: Дарья Хваткова
0

Голосование по поправкам в основной закон в нашем регионе прошло на удивление спокойно и «в рабочем режиме». И участники процесса и наблюдатели подчеркивают, что едва ли не впервые в электоральной истории области в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы. «Псковская правда» подготовила обзор того, как готовилось и проходило историческое волеизъявление.

Вопрос национальной безопасности

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, сформулированным и обсужденным еще в начале года, после январского послания президента РФ Владимира Путина, где их необходимость впервые была озвучена, должно было состояться 22 апреля.

Развернулась было агитационная кампания, лидеры общественного мнения высказывали доводы за и против изменений в основной закон. Но вмешался коронавирус, голосование было перенесено на неопределенный срок. А сама тема поправок выпала из повестки дня, будучи замещена новостями о ходе борьбы с пандемией.

Тем не менее, как только стало понятно, что вирус отступает, возникла необходимость вернуться и, что называется, «закрыть гештальт», проведя анонсированное всенародное голосование. 1 июня Владимир Путин подписал Указ о его проведении 1 июля. Так что на все про все оставался месяц. А учитывая, что в итоге было решено, минимизируя риски, начать волеизъявление с 25 июня, - и того меньше.

Пошли на поправку

Фото Дарьи Хватковой
С одной стороны, предстояло подготовиться и проработать процедуру голосования так, чтобы исключить возможность новой вспышки коронавируса: с соблюдением всех мер предосторожности. С другой — вернуть тему поправок в общественно-политический мейнстрим, сделав голосование действительно всенародным.

На решение первой задачи были брошены значительные ресурсы: все участковые избирательные комиссии и все избиратели должны были быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Количество одних только санитайзеров, закупаемых под голосование, составило 18 тысяч литров. Медицинских масок было заготовлено полмиллиона. Участки для голосования были организованы так, чтобы обеспечить максимальную социальную дистанцию между голосующими, а в идеале и вовсе вывести их из помещений. Кроме того, всем желающим была предоставлена возможность проголосовать вне избирательных участков: как по месту регистрации, так и по месту проживания.

Читайте также
Бесконтактные выборы (инфографика)

Без жалоб и нарушений

Что касается агитации за участие в голосовании и за сами поправки, то, надо отдать должное, подавляющее большинство общественных и политических сил региона активно включилось в эту работу. Благо, практически все парламентские партии внесли свой вклад в формулирование изменений в Конституцию и были настроены довести эту работу до конца.

Читайте также
Поправка на партийность
Особняком стояли лишь коммунисты, которые, обидевшись на то, что часть их инициатив в итоговом варианте документа не была учтена, с самого начала приняли решение участие в голосовании принимать, но выступить против.

Пошли на поправку

Фото Дарьи Хватковой
Кроме того, до последнего момента не могло определиться с позицией по голосованию псковское «Яблоко». Она в итоге колебалась от «идти на голосование нельзя ни в коем случае», до «идти надо, но голосовать нужно против».

Как бы то ни было, но с 25 июня по 1 июля на 615 участков шли люди. Уже к утру финального дня голосования явка превысила 43%. При этом за все время волеизъявления в избирательные комиссии разных уровней не поступила ни одна жалоба. Едины в оценке происходящего были и наблюдатели, представляющие различные политические силы. Даже представители общественного движения «Голос», традиционно критично настроенные по отношению к властям, констатировали, что нарушений нет.

Все это позволило председателю облизбиркома Игорю Сопову вечером 1 июля констатировать: голосование состоялось и оно легитимно. На отсутствии жалоб сделал акцент и губернатор Михаил Ведерников, который после закрытия избирательных участков встретился со СМИ и поблагодарил всех, кто участвовал в историческом голосовании: от простых избирателей до членов избиркомов, наблюдателей, правоохранителей.

Что и требовалось доказать

Явка в Псковской области составила 56,24%. Это ниже общероссийского показателя (67,97%), однако превосходит результаты последних крупных региональных выборных кампаний. К примеру, на выборах губернатора в сентябре 2018 года явка составила 37%. А на выборах в областное Собрание в сентябре 2016 года — 41,78%.

При этом результаты волеизъявления жителей Псковской области как раз совпадают с федеральным трендом. За поправки высказались 78,69% избирателей (в целом по стране - 77,9%). Против внесения изменений проголосовали 20,59% (общероссийский показатель — 21,3%).

Пошли на поправку

Фото Дарьи Хватковой
А по числу сторонников поправок Псковская область оказалась вторым регионом в Северо-Западном Федеральном округе, уступив лишь Ленинградской области (за - 79,38%, против — 19,8%). К примеру, в Новгородской области, с которой так любят сравнивать Псковскую в силу схожести числа жителей и размера территории, поправки поддержали 71,44% избирателей, а против высказались 27,51%.

Политологи в один голос отмечают, что, по сути, голосование по поправкам было оценкой курса президента РФ Владимира Путина. И здесь результаты голосования тоже, то называется, бьются с цифрами итогов предыдущих кампаний.

Так, на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин в Псковской области получил 75,05% голосов (в целом по России — 76,66%). А в сентябре того же года поддержанный партией власти и главой государства Михаил Ведерников на выборах губернатора набрал 70,68%.

* * *

Теперь, когда подведены итоги голосования и новый основной закон Российской Федерации из проекта стал реальностью, главный вопрос — как именно и как скоро нововведения повлияют на жизнь страны и ее граждан. Надо полагать, что конкретный ответ на него мы получим уже скоро. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Поправки в Конституцию
1 июля в России пройдет голосование по внесению поправок в Конституцию 1993 года.
Спасти профсоюз

Политика
5 июня 09:00

Спасти профсоюз

Многолетняя борьба внутри облсовпрофа и вокруг него подходит к развязке
Каждому по ручке и маске

Политика
4 июня 12:21

Каждому по ручке и маске

Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области
«Причина в устранении неугодных»

Политика
25 мая 21:21

«Причина в устранении неугодных»

На распоряжение председателя облсовпрофа пожаловались в прокуратуру
  • В Псковской области инвалиды и участники войны смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
  • Директор Псково-Изборского музея-заповедника намерен решить вопрос с появлением моста в устье Псковы
  • Псково-Изборский объединенный музей заповедник начинает работу и приглашает на экскурсии по новым маршрутам
  • Председатель Псковского избиркома поблагодарил коллег за работу: За семь дней нет ни одной жалобы
  • Члены Псковского облизбиркома подписали итоговый протокол голосования по поправкам в Конституцию
  • Заседание избиркома Псковской области покажут в прямом эфире ПАИ
  • В Псковской области выросли показатели кассового исполнения нацпроектов
  • Труппу Псковского театра драмы пополнили новые актеры
  • Псковская область занимает второе место среди регионов СЗФО по одобрению поправок в Конституцию
  • В Псковской области требуются сотрудники на службу в ОМОН
  • Актеры Псковского театра драмы приступили к репетициям
  • Инструментальная группа ансамбля «Сказ» стала лауреатом международного конкурса «Dilly Melody»
  • В микрорайоне Любятово были приведены в порядок территории возле магазинов
  • Митрополит Псковский и Порховский Тихон отмечает день рождения
  • В Порховском районе водитель сбил девушку на пешеходном переходе
  • За сутки в Псковской области зарегистрировано 57 новых случаев заболевания коронавирусом
  • Более 56% жителей Псковской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
  • Михаил Ведерников о голосовании по поправкам в Конституцию: Это был исторический момент

    • 1 июля

  • До 2025 года в Псковской области планируется расселить 202 аварийных дома
  • По итогам обработки 50% протоколов поправки поддержали свыше 76% россиян
  • Общая явка на голосовании по поправкам в Конституцию достигла 65% - данные ЦИК
  • Михаил Ведерников надеется, что явка в Псковской области составит 55%
  • Неравнодушные псковичи спасли съедаемого опарышами раненого кота
  • Игорь Сопов: Выборы прошли легитимно
  • Псковичей приглашают принять участие в археологической экспедиции РАН в Усвятском районе
  • В Псковской области закрылись избирательные участки по конституционному голосованию
  • Александр Козловский о голосовании по Конституции: Проделан большой путь
  • Явка на конституционном голосовании в Псковской области превысила 53%
  • Облизбирком: Была попытка дестабилизировать работу участковой избирательной комиссии в Великих Луках
  • Александр Котов: Задача обеспечить безопасность граждан на голосовании успешно решена

    • Новости

    Большие планы

    Общество / Образование
    Ольга Нефёдова 2 июля 13:25

    Большие планы

    Как за четыре года построить двенадцать новых школ

    Огонь, вода и коронавирус

    Политика / Власть
    22 мая 14:16

    Огонь, вода и коронавирус

    Пандемия стала испытанием для всей системы управления Псковской области в целом и для губернатора региона лично

    Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

    Политика / Партии
    6 мая 13:48

    Антон Минаков: Во время пандемии важнее всего помогать людям делом

    Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании рассказал о деятельности реготделения партии в период пандемии коронавируса