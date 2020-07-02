Пошли на поправку

Голосование по поправкам в основной закон в нашем регионе прошло на удивление спокойно и «в рабочем режиме». И участники процесса и наблюдатели подчеркивают, что едва ли не впервые в электоральной истории области в избирательные комиссии не поступило ни одной жалобы. «Псковская правда» подготовила обзор того, как готовилось и проходило историческое волеизъявление.

Вопрос национальной безопасности

Владимира Путина, где их необходимость впервые была озвучена, должно было состояться 22 апреля. Голосование по поправкам в Конституцию РФ, сформулированным и обсужденным еще в начале года, после январского послания президента РФ, где их необходимость впервые была озвучена, должно было состояться 22 апреля. Развернулась было агитационная кампания, лидеры общественного мнения высказывали доводы за и против изменений в основной закон. Но вмешался коронавирус, голосование было перенесено на неопределенный срок. А сама тема поправок выпала из повестки дня, будучи замещена новостями о ходе борьбы с пандемией. Тем не менее, как только стало понятно, что вирус отступает, возникла необходимость вернуться и, что называется, «закрыть гештальт», проведя анонсированное всенародное голосование. 1 июня Владимир Путин подписал Указ о его проведении 1 июля. Так что на все про все оставался месяц. А учитывая, что в итоге было решено, минимизируя риски, начать волеизъявление с 25 июня, - и того меньше.

С одной стороны, предстояло подготовиться и проработать процедуру голосования так, чтобы исключить возможность новой вспышки коронавируса: с соблюдением всех мер предосторожности. С другой — вернуть тему поправок в общественно-политический мейнстрим, сделав голосование действительно всенародным. На решение первой задачи были брошены значительные ресурсы: все участковые избирательные комиссии и все избиратели должны были быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Количество одних только санитайзеров, закупаемых под голосование, составило 18 тысяч литров. Медицинских масок было заготовлено полмиллиона. Участки для голосования были организованы так, чтобы обеспечить максимальную социальную дистанцию между голосующими, а в идеале и вовсе вывести их из помещений. Кроме того, всем желающим была предоставлена возможность проголосовать вне избирательных участков: как по месту регистрации, так и по месту проживания.

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Без жалоб и нарушений

Что касается агитации за участие в голосовании и за сами поправки, то, надо отдать должное, подавляющее большинство общественных и политических сил региона активно включилось в эту работу. Благо, практически все парламентские партии внесли свой вклад в формулирование изменений в Конституцию и были настроены довести эту работу до конца.

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Особняком стояли лишь коммунисты, которые, обидевшись на то, что часть их инициатив в итоговом варианте документа не была учтена, с самого начала приняли решение участие в голосовании принимать, но выступить против.

Кроме того, до последнего момента не могло определиться с позицией по голосованию псковское «Яблоко». Она в итоге колебалась от «идти на голосование нельзя ни в коем случае», до «идти надо, но голосовать нужно против». Как бы то ни было, но с 25 июня по 1 июля на 615 участков шли люди. Уже к утру финального дня голосования явка превысила 43%. При этом за все время волеизъявления в избирательные комиссии разных уровней не поступила ни одна жалоба. Едины в оценке происходящего были и наблюдатели, представляющие различные политические силы. Даже представители общественного движения «Голос», традиционно критично настроенные по отношению к властям, констатировали, что нарушений нет. Все это позволило председателю облизбиркома Игорю Сопову вечером 1 июля констатировать: голосование состоялось и оно легитимно. На отсутствии жалоб сделал акцент и губернатор Михаил Ведерников, который после закрытия избирательных участков встретился со СМИ и поблагодарил всех, кто участвовал в историческом голосовании: от простых избирателей до членов избиркомов, наблюдателей, правоохранителей.

Что и требовалось доказать

Явка в Псковской области составила 56,24%. Это ниже общероссийского показателя (67,97%), однако превосходит результаты последних крупных региональных выборных кампаний. К примеру, на выборах губернатора в сентябре 2018 года явка составила 37%. А на выборах в областное Собрание в сентябре 2016 года — 41,78%. При этом результаты волеизъявления жителей Псковской области как раз совпадают с федеральным трендом. За поправки высказались 78,69% избирателей (в целом по стране - 77,9%). Против внесения изменений проголосовали 20,59% (общероссийский показатель — 21,3%).

А по числу сторонников поправок Псковская область оказалась вторым регионом в Северо-Западном Федеральном округе, уступив лишь Ленинградской области (за - 79,38%, против — 19,8%). К примеру, в Новгородской области, с которой так любят сравнивать Псковскую в силу схожести числа жителей и размера территории, поправки поддержали 71,44% избирателей, а против высказались 27,51%. Политологи в один голос отмечают, что, по сути, голосование по поправкам было оценкой курса президента РФ Владимира Путина. И здесь результаты голосования тоже, то называется, бьются с цифрами итогов предыдущих кампаний. Так, на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин в Псковской области получил 75,05% голосов (в целом по России — 76,66%). А в сентябре того же года поддержанный партией власти и главой государства Михаил Ведерников на выборах губернатора набрал 70,68%.

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