Бесконтактные выборы (инфографика)

Проголосовать можно будет 1 июля с 8:00 до 20:00 по местному времени на своем избирательном участке, либо на дому или вне помещения для голосования. Кроме того, проголосовать также можно досрочно с 25 по 30 июня.

Если вы пойдете голосовать на избирательный участок, то получите перчатки и маску. В этот раз нам собираются прямо на участках выдавать одноразовые ручки, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.

Все связанные с голосованием процедуры, по возможности, будут проходить бесконтактно. Паспорта члены избирательных комиссий обещают в руки не брать. Наши документы они будут изучать на расстоянии.

«Псковская правда» составила пошаговую инструкцию для всех вариантов участия во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.