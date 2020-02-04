Консолидатор

Военный пенсионер, директор коммерческого предприятия Сергей Тарасик стал победителем предварительного голосования «Единой России» в Печорском районе. Партия уже традиционным путем определила своего кандидата на выборах главы муниципалитета, доверив выбор избирателям независимо от их политических взглядов. На самом старте избирательной кампании Тарасик уже выглядит как главный претендент на победу.
Избирательная кампания в Печорском районе началась «скоропостижно» после ухода в отставку главы муниципалитета Дмитрия Сопотова в ноябре 2019 года. У партий было не так много времени, чтобы экстренно определиться со своими кандидатами на предстоящих выборах, назначенных на 5 апреля.
Перед «Единой Россией» после непростых выборов в сентябре минувшего года стоял вызов: позиции партии власти надо укреплять, поддержать статус ведущей политической силы. Главный экзамен единороссам предстоит пройти осенью, во время массовой муниципальной кампании по выборам местных депутатов. В связи с этим выборы в Печорском районе для «Единой России» (да для любой политической силы) воспринимаются как своего рода индикатор: их результат покажет, являлись ли сентябрьские поражения партии тенденцией или были вызваны сугубо технологическими ошибками.
В региональном отделении партии произошла перезагрузка. Его возглавил депутат Госдумы Александр Козловский, который начал довольно жестко определять тактические и стратегические точки подготовки к предстоящим избирательным кампаниям. И похоже, это приносит свои результаты.
Тот самый
На предварительное голосование «Единой России», объявленное в январе, заявились четыре человека. Один из них почти сразу свою заявку отозвал, вполне однозначно высказавшись в поддержку другого претендента, Сергея Тарасика. Еще два кандидата — самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина — едва ли могли считаться сильными.
В этом списке Сергей Тарасик производил выгодное впечатление. С 2012 года он активно участвует в общественно-политической жизни муниципалитета. За его плечами не одна избирательная кампания, включая выборы главы Печорского района в 2017 году, где он выступил оппонентом Сопотова и занял второе место. В муниципалитете он человек довольно известный, его предприятие предлагало населению альтернативные автобусные перевозки из Печор по самым разным маршрутам, подчас более удобным, чем это делали государственные конторы.
Сергей Тарасик, говоря с людьми, спрашивает у них совета, чем быстро располагает к себе
Фото Александра Машкарина
Встречи с населением в рамках процедуры предварительного голосования показали: Сергей Тарасик умеет выслушивать людей и говорить с ними, выходя прямо в зал. Эти встречи в конечном итоге продолжались за рамками регламента. Печеряне, многие из которых Тарасика знают уже давно, почувствовали, что с ними говорят на одном языке.
В воскресенье, 2 февраля, на импровизированные избирательные участки в Печорском районе пришли 1128 человек. Это более 7% избирателей. Для предварительного голосования весьма весомая явка. Можно предположить, что «Единая Россия» мотивировала своих членов в муниципалитете прийти и проголосовать. Однако предварительный анализ ситуации показывает: Сергея Тарасика поддерживают не только единороссы.
На предстоящих выборах у него есть все шансы стать действительно консолидирующим кандидатом, которому доверяют люди, даже те, кто раньше за единороссов не голосовал.
Пребывая в задумчивости
На фоне тактического успеха «Единой России» с определением кандидата остальные партии оказались в несколько проигрышной позиции: в выборах участвовать надо, но вот с кем?
Основные оппоненты единороссов не спешат называть своих кандидатов. Но это произойдет в ближайшие дни.
От ЛДПР кандидатом, скорее всего, станет лидер молодежного крыла реготделения Алексей Марочкин. КПРФ «рожает» кандидата в недрах обкома, и на поверхность всплывают только слухи: им может быть предприниматель Олег Михайлов. Однако маловероятно, что коммунисты настолько сильно потеряли разум, делая ставку на такую одиозную личность. От «Партии Роста» на выборы пойдет Игорь Романов.
На момент подготовки публикации в ТИК заявились два потенциальных кандидата: Виктор Широбоков от «Партии социальной защиты», директор ООО «Гарант» Виктор Мишин.
Окончательный список кандидатов на пост главы Печорского района, скорее всего, будет понятен к концу этой недели. Пока же предпосылок к тому, что у Сергея Тарасика будут сильные оппоненты, нет.
Это совсем не означает, что предвыборная кампания станет для «Единой России» увеселительной прогулкой. Отсутствие внятной конкуренции среди кандидатов, напротив, может сыграть дурную шутку, понизив активность избирателей в день голосования. Да, выборы состоятся, но оппоненты непременно поднимут вопрос, а насколько легитимен избранный, если на выборы пришло так мало избирателей.
Сергей Тарасик уже провел серию встреч с жителями района
Фото Александра Машкарина
Но куда важнее будет скорость реакции единороссов на наказы избирателей, которые копятся и вновь будут высказаны в ходе текущей предвыборной кампании.
Словом, кампания по перезагрузке партии в отдельно взятом муниципалитете началась.