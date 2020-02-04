Консолидатор

Военный пенсионер, директор коммерческого предприятия Сергей Тарасик стал победителем предварительного голосования «Единой России» в Печорском районе. Партия уже традиционным путем определила своего кандидата на выборах главы муниципалитета, доверив выбор избирателям независимо от их политических взглядов. На самом старте избирательной кампании Тарасик уже выглядит как главный претендент на победу.

Избирательная кампания в Печорском районе началась «скоропостижно» после ухода в отставку главы муниципалитета Дмитрия Сопотова в ноябре 2019 года. У партий было не так много времени, чтобы экстренно определиться со своими кандидатами на предстоящих выборах, назначенных на 5 апреля.

Перед «Единой Россией» после непростых выборов в сентябре минувшего года стоял вызов: позиции партии власти надо укреплять, поддержать статус ведущей политической силы. Главный экзамен единороссам предстоит пройти осенью, во время массовой муниципальной кампании по выборам местных депутатов. В связи с этим выборы в Печорском районе для «Единой России» (да для любой политической силы) воспринимаются как своего рода индикатор: их результат покажет, являлись ли сентябрьские поражения партии тенденцией или были вызваны сугубо технологическими ошибками.

В региональном отделении партии произошла перезагрузка. Его возглавил депутат Госдумы Александр Козловский, который начал довольно жестко определять тактические и стратегические точки подготовки к предстоящим избирательным кампаниям. И похоже, это приносит свои результаты.

Тот самый

На предварительное голосование «Единой России», объявленное в январе, заявились четыре человека. Один из них почти сразу свою заявку отозвал, вполне однозначно высказавшись в поддержку другого претендента, Сергея Тарасика. Еще два кандидата — самозанятый Владислав Марков и исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Бабушкина — едва ли могли считаться сильными.