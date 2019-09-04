Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Политика / Выборы

Активное право

Как проголосовать досрочно, вызвать урну на дом и найти себя в списке избирателей

Текст:
Михаил Иванов
4 сентября 2019 года, 10:05
Фото: vgoroden.ru
0

Несколько дней остается до 8 сентября, когда состоится единый день голосования. Всего в выборах в Псковской области могут принять участие порядка 92 000 избирателей, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе. Участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.

Зарегистрированных кандидатов - 141, из них от политических партий идут на выборы 135 человек, в порядке самовыдвижения — 6.

10 региональных отделений политических партий выдвинули своих кандидатов: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко», Партия Роста, «Коммунисты России», Партия социальной защиты, «За социальную справедливость». Больше всего – «Единая Россия».

Будут замещены 33 вакантных мандата. Выборы в Псковской области будут конкурентными.

На 14 избирательных участках, которые откроются в Пскове, избиратели проголосуют с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».

Активное право
На этих выборах можно проголосовать досрочно. Это право предусмотрено избирательным законодательством для тех избирателей, которые не смогут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительным причинам. К ним относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другое.

С 4 по 7 сентября досрочое голосование проходит в помещениях участковых избирательных комиссий.

Избиратели, которые по состоянию здоровья либо инвалидности не смогут самостоятельно прийти на избирательный участок в день голосования, могут реализовать свое активное избирательное право на дому.

СПРАВКА

Подробно о выборах и кандидатах на сайте Облизбиркома.

Найти себя в списках избирателей и свой участок на этом сайте.

Процедура для избирателей достаточно проста. Чтобы бюллетени и опечатанный мобильный ящик для голосования привезли домой, достаточно заранее позвонить в свою избирательную комиссию с соответствующим заявлением. Также сообщить о необходимости проголосовать на дому могут родственники избирателя или даже его соседи.

Заявление о голосовании на дому может быть подано в участковую избирательную комиссию начиная с 29 августа и до 14:00 в день голосования 8 сентября.

Будет оказана вся необходимая поддержка избирателям с ограниченными физическими возможностями, которые примут решение проголосовать на избирательном участке.

Впервые 15 экстерриториальных участков откроют на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Проголосовать на них жители Северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».

Уважаемые избиратели Псковской области! Приглашаю всех, где проходят выборы 8 сентября, принять активное участие в голосовании. Воспользуйтесь своим конституционным правом, придите на избирательные участки и сделайте свой выбор. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона, города, села. Это не займет много времени, но определит ваше будущее и будущее ваших детей! 

КОНКРЕТНО

В 10 муниципальных образованиях Псковской области 8 сентября, в единый день голосования, пройдут 13 избирательных кампаний:

- дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу № 2 (г. Псков);

- выборы главы Бежаницкого района;

- выборы главы Дновского района;

- выборы главы Новоржевского района;

- выборы главы Пустошкинского района;

- выборы главы Пушкиногорского района;

- выборы главы Усвятского района;

- дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13.

- выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

- выборы депутатов сельского поселения «Серёдкинская волость» Псковского района;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5;

- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и 2.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments
В лицах

Политика / Выборы
14 августа 09:56

В лицах

Из кого будут выбирать жители области в сентябре
На два шага вперед

Политика
4 июля 09:30

На два шага вперед

Александр Котов рассказал об итогах парламентского сезона и предстоящих выборах
Каникул не будет

Политика / Выборы
26 июня 09:55

Каникул не будет

Избирательная кампания в Псковской области станет фоном для активной работы в муниципалитетах
  • Коллектив Псково-Изборского музея-заповедника поздравил Александра Голышева с 70-летием
  • «Псковская правда» ищет желающих попасть на обложку фотогазеты для первоклассников
  • Псковичей приглашают 28 сентября на дефиле исторического костюма и выступление реконструкторов
  • Псковский губернатор сообщил о возможном обмене волонтёрами с Австрией
  • Десятки школьных автобусов и машин скорой помощи поступят в Псковскую область
  • В День выборов в Псковской области заработает Информационный центр избиркома
  • Мотоциклисту, насмерть сбившему девочку в Пскове, грозит 7-летний тюремный срок
  • Дорогостоящее спортивное оборудование появилось возле псковского Центра помощи детям
  • Пожилая жительница Себежа умерла от удара кулаком, не приходя в сознание

    • 3 сентября

  • Юные псковичи выпустили в небо десятки белых шаров в память о трагедии в Беслане
  • Новоприбывших в Псков студентов приглашают поучаствовать в «Походе первокурсника»
  • В Невельском районе перезахоронили останки 129 советских солдат, найденные в августе
  • Псковичам рассказали, как добраться до вокзала, несмотря на ремонт на улице Яна Фабрициуса
  • Михаил Ведерников побывал в гостях у учеников «кикоинского класса» и пожелал успехов в учёбе
  • Приём заявок на фестиваль «День скобаря» продлится в Пскове до 17 сентября
  • Стоимость новой детской площадки на улице Инженерной в Пскове составила 600 тысяч рублей
  • Посетители рынка «Маяк» в Пскове смогут сделать бесплатные прививки от гриппа
  • Опубликован сентябрьский график приёма в великолукском и псковском МФЦ
  • Михаил Ведерников: Соболезную всем, кто потерял родных и близких в борьбе против терроризма
  • Сотни тысяч электронных книг теперь доступны для жителей Усвятского района
  • Моногородской размах и гневные хештеги: чем запомнилась прошедшая неделя в Псковской области
  • Значимость шахматиста Александра Петрова в Опочке сравнили с космонавтом Юрием Гагариным
  • Таксисты резко взвинтили цены для пассажиров «Ласточки», опоздавшей в Псков
  • Фейковый Николай Басков раскритиковал одежду сына-первоклассника Оксаны Фёдоровой

    • 2 сентября

  • Избирательные участки в Пскове и районах проверят с помощью техники и собак
  • Пропаганда наркотиков в социальных сетях довела жителя Великих Лук до штрафа
  • Дновская молодёжь: Вместе мы сможем многого добиться, сможем свернуть горы
  • Дмитрий Медведев передал привет жителям Дновского района, в котором открылась новая школа
  • «Забыли снять»: в Великих Луках задержали двух магазинных воришек
  • Появились первые фотографии с праздничного открытия новой современной школы в Дно

    • Новости

    По Печорской стороне

    Экономика
    Светлана Синцова 4 сентября 12:33

    По Печорской стороне

    Новый экомаршрут появился в Псковской области (ФОТО)

    По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

    Политика / Власть
    13 июня 13:06

    По особой программе: Псковская область выходит на федеральный уровень

    Михаил Ведерников усиливает позиции региона в Москве
    Псков впервые в истории оказался в женских руках

    Политика / Власть
    29 мая 11:04

    Псков впервые в истории оказался в женских руках

    Исполняющей полномочия главы города стала Елена Полонская