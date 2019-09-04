Активное право

Несколько дней остается до 8 сентября, когда состоится единый день голосования. Всего в выборах в Псковской области могут принять участие порядка 92 000 избирателей, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе. Участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.

Зарегистрированных кандидатов - 141, из них от политических партий идут на выборы 135 человек, в порядке самовыдвижения — 6.

10 региональных отделений политических партий выдвинули своих кандидатов: «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Яблоко», Партия Роста, «Коммунисты России», Партия социальной защиты, «За социальную справедливость». Больше всего – «Единая Россия».

Будут замещены 33 вакантных мандата. Выборы в Псковской области будут конкурентными.

На 14 избирательных участках, которые откроются в Пскове, избиратели проголосуют с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».