В единый день голосования, 8 сентября, в Псковской области состоятся выборы. Сейчас в регионе проходят 13 избирательных кампаний. Избирательные комиссии, организующие выборы, завершили этап регистрации кандидатов.
В единый день голосования, 8 сентября, в Псковской области состоятся выборы. Сейчас в регионе проходят 13 избирательных кампаний. Избирательные комиссии, организующие выборы, завершили этап регистрации кандидатов.
Артем Васильев (ЛДПР), 1991 года рождения, образование — высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР), проживает в Пскове. Выдвинут партией ЛДПР.
Артур Гайдук («Яблоко»), 1965 года рождения, образование — высшее, место работы — Псковская станция скорой медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства — Псков.
Игорь Максимов («Единая Россия»), 1961 года рождения, образование— высшее, место работы — ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в Пскове;
Павел Николаев («Справедливая Россия»), 1974 года рождения, образование — высшее, место работы — ООО «Подкова», директор, место жительства — Псков.
Александр Ножка (КПРФ), 1960 года рождения, образование— высшее, место работы— ЗАО «Агрофирма «Победа», главный агроном, проживает в Пскове.
Больше всего кандидатов зарегистрированы на выборах главы Дновского района — девять. Шесть человек выдвинуты политическими партиями, а три кандидата идут на выборы в порядке самовыдвижения.
В Пушкиногорском и Пустошкинском районах регистрацию прошли по 7 кандидатов.
Шесть человек выразили желание стать главой муниципального образования в Новоржевском районе.
Меньше всего кандидатов на должность главы муниципального образования зарегистрированы в Бежаницком и Усвятском районах. Жители будут выбирать из 5-ти кандидатов, все они выдвиженцы от региональных политических партий.
Всего 39 кандидатов будут участвовать в выборах глав в шести районах. В среднем на одно вакантное место в муниципальном образовании претендуют 6 человек. Это означает, что предстоящие выборы будут конкурентными. 5 кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения, остальные— от политических партий. Среди кандидатов на пост глав района 10 женщин. Больше всего, по 3 кандидата-женщины, в Пустошкинском и Новоржевском районах.
Средний возраст претендентов — 46 лет. Самому младшему — 27 лет, а самому старшему — 67. В подавляющем большинстве кандидаты на высшее должностное лицо района имеют высшее образование.
Среди кандидатов два действующих главы района— Пушкиногорского и Бежаницкого.
Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата в декабре 2018 года т.к. он стал депутатом регионального парламента.
Региональное отделение политической партии «Гражданская Платформа» — 4 кандидата;
Псковское районное Местное отделение Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» — 21 кандидат;
Псковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 12 кандидатов;
Псковское региональное отделение политической партии ЛДПР — 21 кандидат;
Псковское региональное отделение политической партии «Яблоко» — 7 кандидатов;
Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» — 12 кандидатов.
Один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения.
Зарегистрированы территориальной избирательной комиссией Псковского района и могут принять участие в выборах 78 кандидатов.
На 11 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» претендуют 42 человека, а на 10 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Середкинская волость» — 36 кандидатов. Почти половина кандидатов — женщины.
На дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2 примут участие 6 кандидатов по каждому округу. Все они идут от политических партий.
«Горячая линия» связи с избирателями: 8-900-995-64-01
Подробно о выборах и кандидатах на сайте.