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Политика / Выборы

В лицах

Из кого будут выбирать жители области в сентябре

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Михаил Иванов
14 августа 2019 года, 09:56
Фото: Дарья Хваткова
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В единый день голосования, 8 сентября, в Псковской области состоятся выборы. Сейчас в регионе проходят 13 избирательных кампаний. Избирательные комиссии, организующие выборы, завершили этап регистрации кандидатов.

ДЕПУТАТ В СОБРАНИЕ

В Пскове избиратели, проживающие по одномандатному избирательному округа № 2, будут выбирать своего депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва взамен выбывшего Яна Лузина. На одно вакантное место в региональном парламенте претендуют 5 кандидатов. Все они выдвинуты региональными отделениями политических партий.

Артем Васильев (ЛДПР), 1991 года рождения, образование — высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР), проживает в Пскове. Выдвинут партией ЛДПР.

Артур Гайдук («Яблоко»), 1965 года рождения, образование — высшее, место работы — Псковская станция скорой медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства — Псков.

Игорь Максимов («Единая Россия»), 1961 года рождения, образование— высшее, место работы — ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в Пскове;

Павел Николаев («Справедливая Россия»), 1974 года рождения, образование — высшее, место работы — ООО «Подкова», директор, место жительства — Псков.

Александр Ножка (КПРФ), 1960 года рождения, образование— высшее, место работы— ЗАО «Агрофирма «Победа», главный агроном, проживает в Пскове.

ГЛАВЫ РАЙОНОВ

В шести районах Псковской области пройдут выборы глав муниципальных образований. Высшее должностное лицо будут выбирать жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов.

Больше всего кандидатов зарегистрированы на выборах главы Дновского района — девять. Шесть человек выдвинуты политическими партиями, а три кандидата идут на выборы в порядке самовыдвижения.

В Пушкиногорском и Пустошкинском районах регистрацию прошли по 7 кандидатов.

Шесть человек выразили желание стать главой муниципального образования в Новоржевском районе.

Меньше всего кандидатов на должность главы муниципального образования зарегистрированы в Бежаницком и Усвятском районах. Жители будут выбирать из 5-ти кандидатов, все они выдвиженцы от региональных политических п­артий.

Всего 39 кандидатов будут участвовать в выборах глав в шести районах. В среднем на одно вакантное место в муниципальном образовании претендуют 6 человек. Это означает, что предстоящие выборы будут конкурентными. 5 кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения, остальные— от политических партий. Среди кандидатов на пост глав района 10 женщин. Больше всего, по 3 кандидата-женщины, в Пустошкинском и Новоржевском районах.

Средний возраст претендентов — 46 лет. Самому младшему — 27 лет, а самому старшему — 67. В подавляющем большинстве кандидаты на высшее должностное лицо района имеют высшее образование.

Среди кандидатов два действующих главы района— Пушкиногорского и Бежаницкого.

В ГОРДУМУ

На допвыборах депутата Псковской городской Думы шестого созыва по одномандатному округу № 13 также ожидается высокая конкуренция. На одно вакантное место претендуют восемь кандидатов: Василий Краснов (самовыдвижение, Николай Кузьмин («Яблоко»), Олег Луценко (КПРФ), Галина Невалённая («Единая Россия»), Павел Рахонин (ЛДПР); Игорь Романов («Партия Роста)»; Татьяна Филипченкова («Справедливая Россия»), Виктор Широбоков («Социальной защиты)».

Дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу назначены в связи с отказом Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата в декабре 2018 года т.к. он стал депутатом регионального парламента.

СЕЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ

На выборах депутатов сельских поселений Карамышевской и Середкинской волостей Псковского района кандидатов выдвинули шесть партий:

Региональное отделение политической партии «Гражданская Платформа» — 4 кандидата;

Псковское районное Местное отделение Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» — 21 кандидат;

Псковское районное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 12 кандидатов;

Псковское региональное отделение политической партии ЛДПР — 21 кандидат;

Псковское региональное отделение политической партии «Яблоко» — 7 кандидатов;

Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия» — 12 кандидатов.

Один кандидат выдвинулся в порядке самовыдвижения.

Зарегистрированы территориальной избирательной комиссией Псковского района и могут принять участие в выборах 78 кандидатов.

На 11 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» претендуют 42 человека, а на 10 мест в Собрании депутатов сельского поселения «Середкинская волость» — 36 кандидатов. Почти половина кандидатов — женщины.

РАЙОННЫЕ СОБРАНИЯ

На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1 регистрацию прошли 3 кандидата, на допвыборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5— также 3 кандидата.

На дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2 примут участие 6 кандидатов по каждому округу. Все они идут от политических партий. 

СПРАВКА

«Горячая линия» связи с избирателями: 8-900-995-64-01

Подробно о выборах и кандидатах на сайте.

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