В единый день голосования, 8 сентября, в Псковской области состоятся выборы. Сейчас в регионе проходят 13 избирательных кампаний. Избирательные комиссии, организующие выборы, завершили этап регистрации кандидатов.

ДЕПУТАТ В СОБРАНИЕ

ГЛАВЫ РАЙОНОВ

В шести районах Псковской области пройдут выборы глав муниципальных образований. Высшее должностное лицо будут выбирать жители Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов.

Больше всего кандидатов зарегистрированы на выборах главы Дновского района — девять. Шесть человек выдвинуты политическими партиями, а три кандидата идут на выборы в порядке самовыдвижения.

В Пушкиногорском и Пустошкинском районах регистрацию прошли по 7 кандидатов.

Шесть человек выразили желание стать главой муниципального образования в Новоржевском районе.

Меньше всего кандидатов на должность главы муниципального образования зарегистрированы в Бежаницком и Усвятском районах. Жители будут выбирать из 5-ти кандидатов, все они выдвиженцы от региональных политических п­артий.

Всего 39 кандидатов будут участвовать в выборах глав в шести районах. В среднем на одно вакантное место в муниципальном образовании претендуют 6 человек. Это означает, что предстоящие выборы будут конкурентными. 5 кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения, остальные— от политических партий. Среди кандидатов на пост глав района 10 женщин. Больше всего, по 3 кандидата-женщины, в Пустошкинском и Новоржевском районах.

Средний возраст претендентов — 46 лет. Самому младшему — 27 лет, а самому старшему — 67. В подавляющем большинстве кандидаты на высшее должностное лицо района имеют высшее образование.

Среди кандидатов два действующих главы района— Пушкиногорского и Бежаницкого.