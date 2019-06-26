Каникул не будет

В регионе дан старт целой череде выборов. Наибольшее внимание привлекают кампании в Дновском, Бежаницком, Пушкиногорском, Усвятском, Новоржевском и Пустошкинском районах — здесь будут выбирать глав муниципалитетов. В Пскове изберут депутата городской Думы по 13-му округу и депутата в областное Собрание по округу № 2. Это локальные, местные избирательные кампании, но их важность и последствия для Псковской области в целом важны. Причин тому несколько. Во-первых, местные выборы дают прекрасный срез общего состояния общественно-политического климата в регионе. Во-вторых, кампании в районах — это прекрасный способ оценки эффективности взаимодействия жителей и властей. Выборный процесс — своего рода ревизия того, насколько работа муниципальных и региональных властей соответствует запросам и наказам жителей. И, наконец, это проверка зрелости политической системы: насколько конкурентными окажутся выборы.

РАЙОНЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА

Выборы в муниципалитетах проходят в новых реалиях. Речь идет об ужесточившихся требованиях к работе органов местного самоуправления со стороны региональных властей. Да, местное самоуправление законодательно отделено от вертикали власти, но привлечение денег в районы — задача общая, и жителям сел и деревень все равно, где заканчивается вертикаль и от кого конкретно зависит уровень комфорта их жизни: он просто должен расти.

КСТАТИ Максима губернатора Михаила Ведерникова о работе 24/7 оказалась применима не только к его непосредственным подчиненным, но и «спущена» на местный уровень.

Здесь она была трансформирована в установку (довольно жесткую) активно работать с федеральными программами, фондами и проектами, которые позволяют привлекать деньги «сверху» на проекты в муниципалитетах: ЖКХ, благоустройство и многое другое. «Пионерами» в этом, как правило, становятся одни и те же: Псков, Великие Луки, Остров, Порхов. Однако без привлечения федеральных средств преображение муниципалитетов Псковской области едва ли возможно: собственных и средств регионального бюджета не хватало никогда. Да, администрация Михаила Ведерникова активно перестраивает свою работу, фактически на проектный лад, активно защищая в Москве участие в федеральных программах. Такой же перестройки и активности глава региона ждет от муниципалитетов. Так что от обновленной районной власти ждут не только владение ситуацией на конкретной территории, но и способности 24 на 7 работать в связке с региональными властями по привлечению средств в районы. Объем средств, направляемых в регионы — и, читай, в районы — из федерального центра колоссален. Но воспользоваться им сможет только тот, кто не щелкает клювом, а пашет круглосуточно.

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ

Уже традиционно единственной партией, которая открыто, публично заявила о процедуре выдвижения своих кандидатов на текущих выборах, стала «Единая Россия». Партия власти сейчас находится под прицелом критики со стороны избирателей и оппонентов, переживает непростые времена. Но при этом только единороссы держат планку, планомерно и педантично выдерживая регламент предварительного голосования, определяющего партийных кандидатов. Конкуренты «Единой России» находятся где-то на периферии этого процесса, в целом кулуарно решая, кто пойдет на выборы. В каждом муниципалитете процедура праймериз проходила на альтернативной основе и сопровождалась публичными дебатами. Да, их уровень почти везде был далек от телевизионной картинки, цицеронов среди кандидатов почти не было. Но сказанного ими оказалось вполне достаточно, чтобы избирателей определили тех, кто попадет от партии в избирательный бюллетень. Предварительное голосование в конце мая определило следующих кандидатов. В Дновском районе — начальник территориального управления комитета по социальной защите населения Псковской области Татьяна Пахомова, в Бежаницком — действующий глава Сергей Михеев, в Пустошкинском — председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин, в Новоржевском — военный пенсионер, начальник участка теплоснабжения муниципального предприятия «Энергоресурс» Сергей Мезенцев, в Пушкиногорском — действующий глава Александр Баранов и в Усвятском — замглавы района Дмитрий Петров. Победителем предварительного голосования на довыборах в Псковскую гордуму по округу № 13 стала Галина Невалённая, известный медик и общественный деятель.

КСТАТИ Кандидатам «Единой России» на сентябрьских выборах придется нелегко. От муниципалитета к муниципалитету ситуация разная, как и «вес» кандидатов-единороссов.