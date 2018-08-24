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Политика / Выборы

Приз за голос

Не забудьте 9 сентября сфотографироваться на своем избирательном участке

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Алексей Кедров
24 августа 2018 года, 09:40
Фото: bogorodskoe43.ru
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В Избиркоме объявили несколько конкурсов, чтобы избиратели охотнее исполняли свой гражданский долг.

Конкурс фотографий уже объявляли в этом году на выборах президента, теперь черед за выборами губернатора. В конкурсе, который называется «Твоя область — твой выбор», будет четыре номинации. В номинации «Лучшее фото» определят трех победителей. В остальных — «Голосуем впервые», «Голосуем всей семьей», «Выбираю с друзьями» — по одному.

Условия конкурса очень просты: фото, сделанное на выборах, нужно разместить до 20 часов 10 сентября в соцсети «ВКонтакте» или в «Инстаграм» с хештегами #избирком60 #Твояобласть!Твойвыбор! #выборы60. Десяток фотографий, набравших к 14 сентября больше всего лайков, загрузят в группу Избиркома «ВКонтакте» и 20 сентября также по числу лайков определят трех победителей в номинации «Лучшее фото». В трех других номинациях победителей определят в ходе опроса в той же группе. Среди призов — планшеты, портативные зарядные устройства, сертификат на печать фотографий. Подробное положение — на сайте Избирательной комиссии.

Также в Псковской области пройдут конкурсы на лучшую территориальную избирательную комиссию и на лучшую участковую избирательную комиссию. Жюри оценит уровень организации голосования, количество жалоб, работу с избирателями, организацию самого процесса голосования и обеспечение информацией по всем видам выборов. Итоги конкурса подведут 30 сентября.

Еще один конкурс — выбор лучшего «Уголка молодого избирателя» — Избирком объявил среди библиотек области. Пока заявки подали 13 библиотек из разных районов. Итоги подведут до 7 сентября.

Уже традиционной стала акция «Вместе идем на выборы». В каждом муниципалитете в торжественной обстановке заполняют стилизованный бюллетень, переходящий из района в район. Завершится акция 7 сентября в Пскове большим флешмобом.

Другая акция — по присвоению избирательным участкам имен героев или имен исторических личностей — проходит в каждом муниципальном образовании. На сегодня в Псковской области насчитывается уже 74 именных избирательных участка.

Напомним, единый день голосования в Псковской области назначен на 9 сентября. В этот день мы выберем губернатора Псковской области. В восьми районах будут выбирать главу. Также состоятся дополнительные выборы в Псковское областное Собрание депутатов по одномандатному избирательному округу №12 и муниципальные выборы депутатов районных, городских и сельских поселений. 

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