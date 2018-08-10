Жалуйтесь наздоровье

Общественники обещают, что ни один звонок не оставят без внимания.

Жители области традиционно используют эту горячую линию не только для обращений, связанных с выборами, но и для решения актуальных социально-бытовых вопросов. Ведь не секрет, что кандидаты на высокие посты во время предвыборной кампании, становятся более чуткими к нуждам людей.

Горячая линия связи с избирателями открывает свою работу в нашем регионе в восьмой раз. Но в этом году ее запускают уже во второй раз. Первый был весной во время выборов президента. В марте на горячую линию поступило 236 обращений, из них 182 до дня голосования.

- Операторы отмечают, что характер обращений изменился, - говорит координатор псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Неля Лебедева. – Все большее число обращений связано непосредственно с выборами, а не с социальными вопросами. Избиратели стали более грамотными, обращают внимание на незаконные агитационные материалы, нарушения в день тишины и случаи подкупа избирателей.

Эксперты прогнозируют, что в этом году много вопросов будет в связи с тем, что на выборах губернатора нельзя будет проголосовать досрочно, а на выборах в муниципалитетах – можно.

Напомним, 9 сентября в Псковской области состоятся выборы губернатора, дополнительные выборы депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу №12, выборы глав восьми муниципальных образований, дополнительные выборы в органы местного самоуправления.

С 11 августа избирательная кампания выходит на финишную прямую, с этого дня кандидаты получат возможность размещать о себе информацию в СМИ.

У нас в области за пост губернатора поборются пять кандидатов. Конкурс среди глав муниципалитетов как в хороший вуз – от 3 до 10 человек на место. За должность глав поселений сражаются от 2 до 6 кандидатов.

Сейчас в администрации области решают вопрос об установке на избирательных участках Пскова и Великих Лук видеокамер.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач напомнил, если в день выборов вы будете находиться вдали от места жительства, можно проголосовать по месту нахождения. Только будет нужно предварительно подать заявление: с 25 июля по 5 сентября в территориальную избирательную комиссию, многофункциональный центр, или сделать это через сайт госуслуг. С 29 августа по 5 сентября заявление можно подать в участковую избирательную комиссию.