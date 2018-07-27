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Политика / Выборы

Мобильный избиратель

В единый день голосования 9 сентября на выборах губернатора Псковской области будет применяться новая система

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Михаил Иванов
27 июля 2018 года, 15:08
Фото: mir24.tv
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Если в день голосования на выборах вы будете находиться на территории Псковской области не по месту регистрации – месту жительства, указанному в паспорте (на работе, учебе, в командировке или в другом населенном пункте), то вы сможете проголосовать по месту своего нахождения в регионе.

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Инфографика предоставлена Избирательной комиссией Псковской области

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 25 июля по 5 сентября 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 29 августа по 5 сентября 2018 года – в любую участковую избирательную комиссию. В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут). Подать заявление также возможно в режиме онлайн через интернет-портал «Госуслуги» с 25 июля по 5 сентября 2018 года. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале. За 2 дня до дня голосования (с 6 сентября и до 14:00 8 сентября 2018 года) предусмотрена подача специального заявления в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью сервисов «Найди свой избирательный участок» и «Найди себя в списке избирателей», размещенных на сайте Избирательной комиссии Псковской области».

После того, как вы подали заявление, 9 сентября 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень (в период замены паспорта – временное удостоверение личности). Никаких дополнительных документов не требуется.

В том случае, если вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, вы имеете право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии приедут к вам не позднее 5 сентября 2018 года, и вы сможете устно или письменно заявить о своем желании проголосовать по месту нахождения или вне помещения для голосования.

Хочу еще раз подчеркнуть, что проголосовать на выборах Губернатора по месту своего нахождения можно только на территории Псковской области. За ее пределами система "Мобильный избиратель" не работает.

И обращаю особое внимание, что на выборах другого уровня, которые пройду в регионе-дополнительные выборы депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу №12, глав районов и других муниципальных выборах- голосования по месту нахождения не будет. Там будет применяться досрочное голосование.

Подробная информация на сайте Избиркома.

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