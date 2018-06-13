Впрочем, и интриги особой не было. Игорь Сиротин сам обратился к единороссам с просьбой поддержать кандидатуру Ведерникова. Сразу после победы он поздравил соперника-соратника и пообещал поддержку, свою и всей партии, во время предвыборной гонки.

ХОЗЯЙСКАЯ ЖИЛКА

— Это решение, которое должно было случиться, — прокомментировал итоги внутрипартийного голосования глава адми-нистрации Островского района Дмитрий Быстров. — Делегаты поддержали действующего врио губернатора. Они вырази-ли Михаилу Ведерникову и его курсу свою поддержку. А в сентябре работу Михаила Ведерникова предстоит оценить жи-телям Псковской области.

Удивительно другое. Выдвижение Михаила Ведерникова поддержал даже справедливоросс Олег Брячак, который должен был бы стать его противником на выборах. Однако не станет, более того, призвал своих однопартийцев последо-вать его примеру.

— Даже если губернатором станет кандидат от оппозиции, может быть даже я, давайте подумаем, что будет? — сказал Олег Брячак. — Госдолг региона составляет 16 миллиардов рублей и превышает доходную часть его бюджета. И как в этой ситуации вновь избранный губернатор, если он не имеет поддержки федерального центра, сможет работать? Да, наверное, никак! Нет среди нас таких волшебников, которые достанут из кармана 16 млрд рублей. Никто, кроме действу-ющего врио губернатора, не способен сегодня вытащить нашу область из той ситуации, из тех проблем, из той долговой ямы, где она оказалась.

Сторонники Михаила Ведерникова проблемы региона и способность кандидата с ними справиться оценивают реали-стично и вперед смотрят с оптимизмом.

— Избрание Михаила Ведерникова кандидатом на пост губернатора региона оцениваю положительно, сам за это голо-совал, — сказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Андрей Козлов. — Все, и я тоже, сходятся во мнении, что Михаил Ведерников — самый лучший вариант для Псковской области. Он молод и обладает «большой федеральной проходимостью», что уже доказал. Михаил Ведерников вхож во все министерства, что для нашей области, которая имеет большой долг, очень важно.

— Чувствуется, что человек пришел реально работать. У него есть хозяйская жилка, — сказал глава Великолукского района Сергей Петров. — Отработав несколько месяцев, человек вскрыл все проблемы и в своем отчете ничего не утаил. Да, он говорил о дефиците областного бюджета, что денег не хватает. Но он также предложил варианты выхода из этого положения. Я думаю, что с ним будет приятно работать.