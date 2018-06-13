Лучший вариант

Его избрали кандидатом на пост губернатора Псковской области от «Единой России». Конференция регио-нального отделения партии, где приняли это решение, прошла 5 июня.
За кандидатуру Михаила Ведерникова проголосовали 78 участников конференции, за второго кандидата — руководителя исполкома регионального отделения «ЕР» Игоря Сиротина — 5.
Впрочем, и интриги особой не было. Игорь Сиротин сам обратился к единороссам с просьбой поддержать кандидатуру Ведерникова. Сразу после победы он поздравил соперника-соратника и пообещал поддержку, свою и всей партии, во время предвыборной гонки.
— Это решение, которое должно было случиться, — прокомментировал итоги внутрипартийного голосования глава адми-нистрации Островского района Дмитрий Быстров. — Делегаты поддержали действующего врио губернатора. Они вырази-ли Михаилу Ведерникову и его курсу свою поддержку. А в сентябре работу Михаила Ведерникова предстоит оценить жи-телям Псковской области.
Удивительно другое. Выдвижение Михаила Ведерникова поддержал даже справедливоросс Олег Брячак, который должен был бы стать его противником на выборах. Однако не станет, более того, призвал своих однопартийцев последо-вать его примеру.
— Даже если губернатором станет кандидат от оппозиции, может быть даже я, давайте подумаем, что будет? — сказал Олег Брячак. — Госдолг региона составляет 16 миллиардов рублей и превышает доходную часть его бюджета. И как в этой ситуации вновь избранный губернатор, если он не имеет поддержки федерального центра, сможет работать? Да, наверное, никак! Нет среди нас таких волшебников, которые достанут из кармана 16 млрд рублей. Никто, кроме действу-ющего врио губернатора, не способен сегодня вытащить нашу область из той ситуации, из тех проблем, из той долговой ямы, где она оказалась.
Сторонники Михаила Ведерникова проблемы региона и способность кандидата с ними справиться оценивают реали-стично и вперед смотрят с оптимизмом.
— Избрание Михаила Ведерникова кандидатом на пост губернатора региона оцениваю положительно, сам за это голо-совал, — сказал депутат Псковского областного Собрания от партии «Единая Россия» Андрей Козлов. — Все, и я тоже, сходятся во мнении, что Михаил Ведерников — самый лучший вариант для Псковской области. Он молод и обладает «большой федеральной проходимостью», что уже доказал. Михаил Ведерников вхож во все министерства, что для нашей области, которая имеет большой долг, очень важно.
— Чувствуется, что человек пришел реально работать. У него есть хозяйская жилка, — сказал глава Великолукского района Сергей Петров. — Отработав несколько месяцев, человек вскрыл все проблемы и в своем отчете ничего не утаил. Да, он говорил о дефиците областного бюджета, что денег не хватает. Но он также предложил варианты выхода из этого положения. Я думаю, что с ним будет приятно работать.
КСТАТИ
— Михаил Ведерников не боится влезать во все проблемы, брать на себя ответственность, — сказал депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов. — Он верит в свои силы, видит пути решения, смело высказывается о про-блемах области, не пытаясь как-то их завуалировать. «Острые углы» он четко обозначил. Альтернативы ему я не вижу. Очень важно, что Михаила Ведерникова поддерживает и президент РФ Владимир Путин.
Стали известны несколько соперников Михаила Ведерникова на выборах. «Партия пенсионеров России» выдвинула кандидатом в губернаторы Псковской области предпринимателя Сергея Кулакова. Кандидатом от «Яблока» стал глава Плюсского района Виталий Аршинов. «Партия свободных граждан» выдвинула своим кандидатом великолучанина Романа Рубцова. О нем известно, что он работает машинистом-инструктором. У других партий еще есть время до 3 июля для того, чтобы определиться со своими кандидатами.
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов попросил поддержать Михаила Ведерни-кова на выборах губернатора не только из-за того, что его поддержал президент Владимир Путин, но и потому, что за вре-мя работы в должности главы области он погрузился в проблемы региона и работает с полной отдачей.
— Я думаю, сотрудникам, которые работают с ним, впору пожаловаться на нехватку времени на личные дела — это говорит о нацеленности на результат. Наша задача — оказать ему всяческую помощь и поддержку, — сказал Александр Котов.
— За семь месяцев своей службы на Псковской земле Михаил Ведерников сделал уже достаточно много, определил основные векторы развития нашего региона, — сказал секретарь Генсовета «Единой России», член Совета Федерации от Псковской области Андрей Турчак по поводу своего возможного преемника. — То, что было наработано за последние девять лет, подхвачено, и сейчас завершаются знаковые для региона стройки. Это очень здорово. Также у врио губернато-ра много новых планов.
Ранее свою поддержку Михаилу Ведерникову высказывала и член Совета Федерации РФ от Псковской области Елена Бибикова. В частности, она отметила, что у врио губернатора вдумчивый подход, живой интерес ко всем проблемам обла-сти и решимость с ними справиться.
— Свою предвыборную кампанию я буду строить, в первую очередь опираясь на партию «Единая Россия». Потому что это главная политическая сила региона, и сложно представить принятие любого серьезного решения без участия пар-тии, — пообещал Михаил Ведерников. — Безусловно, буду рассчитывать на помощь и поддержку депутатов всех уровней, на членов и сторонников партии. Но, как я уже говорил, моя предвыборная программа — это открытый документ, и, ко-нечно, я буду ориентироваться и на мнение жителей.
Напомним, губернатора жители Псковской области будут выбирать 9 сентября — в единый день голосования.