Как на президентских

С 4 июня уже стартовали две из них: выборы губернатора Псковской области и дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12. Выдвижение кандидатов по законодательству должно пройти в течение 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов, то есть с 4 июня по 3 июля.

ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ

Хочу особо отметить, что на выборах губернатора досрочного голосования не будет. Вместо него избиратели смогут воспользоваться удобной и уже успешно зарекомендовавшей себя на мартовских выборах президента РФ системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту своего нахождения, а не по месту регистрации, но только в пределах области.

Также кандидаты должны собрать подписи в свою поддержку.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Довыборы по одномандатному избирательному округу № 12 проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата областного Собрания Александра Братчикова, вступившего в декабре 2017 года в должность главы администрации Пскова.

В этот округ входят: Псковский район — Завеличенская, Краснопрудская, Логозовская, Тямшанская, Ядровская волости, город Псков — часть домов по улицам Коммунальная, Рижский проспект, Рокоссовского и садоводческое товарищество «Устье».

Кандидаты в депутаты на данных выборах могут быть выдвинуты политическими партиями и в порядке самовыдвижения.

7 политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России».

Кандидаты от партий, не входящие в этот список, и самовыдвиженцы должны будут собрать подписи избирателей в свою поддержку.

На данных выборах правила «Мобильного избирателя» применяться не будут — в соответствии с законодательством предусмотрено досрочное голосование.