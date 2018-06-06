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Политика / Выборы

Как на президентских

В единый день голосования, 9 сентября, в Псковской области пройдут 24 избирательных кампании разного уровня

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Михаил Иванов
6 июня 2018 года, 10:45
Фото: Дарья Хваткова
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С 4 июня уже стартовали две из них: выборы губернатора Псковской области и дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12. Выдвижение кандидатов по законодательству должно пройти в течение 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов, то есть с 4 июня по 3 июля.

ТОЛЬКО В ОБЛАСТИ

В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области выдвинуть кандидата на пост губернатора могут только политические партии. Для этого им необходимо провести партийные конференции.

Также кандидаты должны собрать подписи в свою поддержку.

Хочу особо отметить, что на выборах губернатора досрочного голосования не будет. Вместо него избиратели смогут воспользоваться удобной и уже успешно зарекомендовавшей себя на мартовских выборах президента РФ системой «Мобильный избиратель», которая позволяет проголосовать по месту своего нахождения, а не по месту регистрации, но только в пределах области.

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Довыборы по одномандатному избирательному округу № 12 проводятся в связи с досрочным сложением полномочий депутата областного Собрания Александра Братчикова, вступившего в декабре 2017 года в должность главы администрации Пскова.

В этот округ входят: Псковский район — Завеличенская, Краснопрудская, Логозовская, Тямшанская, Ядровская волости, город Псков — часть домов по улицам Коммунальная, Рижский проспект, Рокоссовского и садоводческое товарищество «Устье».

Кандидаты в депутаты на данных выборах могут быть выдвинуты политическими партиями и в порядке самовыдвижения.

7 политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей на выборах: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», «Коммунисты России».

Кандидаты от партий, не входящие в этот список, и самовыдвиженцы должны будут собрать подписи избирателей в свою поддержку.

На данных выборах правила «Мобильного избирателя» применяться не будут — в соответствии с законодательством предусмотрено досрочное голосование.

СЕМЬ ГЛАВ

В единый день голосования, 9 сентября, часть наших избирателей ждут и другие важные избирательные кампании. Выборы глав муниципальных образований пройдут в 7 районах области — в Великолукском, Красногородском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Псковском и Струго-Крас­ненском.

Кроме того, в этот день состоятся дополнительные выборы в некоторые Собрания депутатов сельских и городских поселений.

В соответствии с избирательным законодательством официальное решение о назначении этих выборов принимают соответствующие законодательные органы муниципальной власти в срок от 90 до 80 дней до дня голосования, то есть с 10 по 20 июня.

Важно отметить, что выборы губернатора Псковской области организует Избирательная комиссия Псковской области.

Организация дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 возложена на окружную избирательную комиссию № 12 (ТИК Псковского района), выборы глав районов и допвыборы депутатов районных, городских и сельских поселений — на соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК). 

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4 июня 2018 г. №52/315-6 г. Псков

О числе лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Псковской области.

В соответствии со статьей 33.1 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», на основании сведений о численности депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Псковской области, представленных в Избирательную комиссию Псковской области Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области, Избирательная комиссия Псковской области постановляет:

1. Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Псковской области должны быть собраны 111 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Псковской области.

2. Определить, что в числе подписей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, должны быть 45 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Псковской области.

3. Определить, что кандидат на должность Губернатора Псковской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 20 муниципальных районах и городских округах, находящихся на территории Псковской области.

4. Установить, что число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представляемое в Избирательную комиссию Псковской области, может превышать число подписей, указанное в пункте 1 настоящего постановления, но не более чем на 5 подписей, в том числе, указанных в пункте 2 настоящего постановления, но не более чем на 2 подписи.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковская правда» и разместить на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Псковской области Ковальчука С.В.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области М.А. Иванов Секретарь Избирательной комиссии Псковской  области С.В. Ковальчук

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