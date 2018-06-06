Как на президентских

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4 июня 2018 г. №52/315-6 г. Псков
О числе лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Псковской области.
В соответствии со статьей 33.1 Закона области «Избирательный кодекс Псковской области», на основании сведений о численности депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Псковской области, представленных в Избирательную комиссию Псковской области Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области, Избирательная комиссия Псковской области постановляет:
1. Определить, что в поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Псковской области должны быть собраны 111 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Псковской области.
2. Определить, что в числе подписей, указанных в пункте 1 настоящего постановления, должны быть 45 подписей депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Псковской области.
3. Определить, что кандидат на должность Губернатора Псковской области должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в 20 муниципальных районах и городских округах, находящихся на территории Псковской области.
4. Установить, что число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представляемое в Избирательную комиссию Псковской области, может превышать число подписей, указанное в пункте 1 настоящего постановления, но не более чем на 5 подписей, в том числе, указанных в пункте 2 настоящего постановления, но не более чем на 2 подписи.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Псковская правда» и разместить на сайте Избирательной комиссии Псковской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Псковской области Ковальчука С.В.
Председатель Избирательной комиссии Псковской области М.А. Иванов Секретарь Избирательной комиссии Псковской области С.В. Ковальчук