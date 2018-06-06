Выборы близко

В Пскове прошла 23-я конференция Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», в которой приняли участие более 80 делегатов из 24 местных отделений, а также врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, секретарь Псковского реготделения партии, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, член Совета Федерации от региона Елена Бибикова, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, руководитель регионального исполкома партии Игорь Сиротин.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, основным вопросом на повестке дня стало выдвижение кандидата на должность губернатора Псковской области от партии на сентябрьских выборах. В бюллетень для тайного голосования были внесены две кандидатуры: врио губернатора региона Михаила Ведерникова и руководителя регионального исполкома партии Игоря Сиротина.

Выступая перед однопартийцами, Михаил Ведерников отметил, что за последние годы при активном участии партии «Единая Россия» ситуация в регионе последовательно изменяется к лучшему.

- Заложена очень хорошая основа для реализации нашего потенциала в ряде сфер, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. И эту базу нужно развивать и использовать для решения накопившихся проблем, - сказал врио губернатора.

Он отметил, что добиться поставленных задач возможно только в рамках совместной добросовестной работы с полной самоотдачей.

- Нам необходимо повсеместное внедрение проектного подхода, новых механизмов и современных технологий во всех сферах, поощрение инициативных и сильных личностей. Региону нужна сильная профессиональная команда, которая, решая тактические задачи, могла бы думать и на перспективу. Создание этой команды - наша с вами главная задача, к которой мы уже приступили, — обратился он к «единороссам».

Михаил Ведерников также подчеркнул, что за полгода удалось вместе решить десятки проблем разного уровня, в ручном режиме были приняты решения о частичных ремонтах Локнянской, Ильинской, Красногородской, Новохованской школ, Заплюсского детского сада и Дома культуры. После продолжительных переговоров на федеральном уровне удалось закончить строительство перинатального центра, получить средства на завершение строительства Центра по подготовке велосипедистов в Великих Луках, найти средства на ремонт 109 фасадов в Пскове к началу Ганзейских дней.

Пользуясь случаем, Михаил Ведерников поблагодарил вице-спикера СовФеда Андрея Турчака за помощь в получении поддержки федерального центра на реконструкцию стадиона «Машиностроитель».

- По итогам этой работы я с уверенностью могу сказать, что сильнейший фактор в Псковской области - это волевые и трудолюбивые люди, которые готовы работать на результат на благо Псковской области, - сказал Михаил Ведерников.

Также, по мнению руководителя региона, в течение 2018 года необходимо расставить приоритеты, провести подробный анализ существующих ресурсов и с новыми силами приступить к работе.

- Я уже говорил, что готов посвятить ближайшие пять лет своей жизни труду на благо Псковской области и ее жителям, и сегодня прошу вашей поддержки. Со своей стороны, обещаю сделать все, чтобы оправдать ваше доверие и доверие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, - сказал он.

В свою очередь руководитель регионального исполкома партии, участник предварительного голосования для выдвижения на выборы губернатора Игорь Сиротин также обратился к однопартийцам с просьбой поддержать кандидатуру Михаила Ведерникова.

- Вы достойны этого почетного поста, — сказал он, обращаясь к врио губернатора, и заверил, что реготделение партии сделает все возможное, чтобы Михаил Ведерников стал всенародно избранным губернатором Псковской области.

По итогам тайного голосования подавляющее большинство голосов - 78 из 83 - было отдано в поддержку кандидатуры Михаила Ведерникова на должность губернатора области.

Врио главы региона поблагодарил членов «Единой России» за оказанное доверие представлять партию на выборах.

- У нас с вами впереди очень важный и ответственный период: мы выбираем еще глав семи районов, будут довыборы депутатов Псковского областного Собрания по 12-му избирательному округу. Но это только первая часть нашей совместной работы. Впереди у нас большой сложный путь, который нам тоже нужно пройти всем вместе, — сказал он и призвал всех к активной работе. - Будет сложно, будет непросто, но, однозначно, будет интересно. Я верю, что вместе у нас все получится!