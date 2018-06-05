Уже в ближайшее время партии назовут имена своих кандидатов. С одной стороны, все потенциальные участники избирательного марафона заранее понятны и известны. С другой — есть основания полагать, что привычный и предсказуемый пул будет разбавлен представителями непарламентских политических объединений. В любом случае можно констатировать: кампания обещает сюрпризы.

ПЛАН ПЯТИЛЕТКИ

5 июня, когда этот номер «Псковской правды» будет в типографии, своего кандидата на пост губернатора выберут члены региональной конференции «Единой России». Претендентов двое: врио главы региона Михаил Ведерников и руководитель областного исполкома «ЕР» Игорь Сиротин. Но секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов еще в апреле заявил: «Президент, с которым партия всегда тесно связывает свою работу, назначил временно исполняющим обязанности губернатора в нашем регионе Ведерникова Михаила Юрьевича. И я открыто могу сказать, что мы будем учитывать выбор главы государства». «Кандидаты в кандидаты» 29 мая встречались с участниками форума секретарей местных отделений «Единой России». И речь, с которой Михаил Ведерников выступил перед восемью сотнями единороссов со всей области, вполне можно было считать программной. «Я понимаю всю сложность ситуации и осознанно делаю свой выбор — посвятить ближайшие пять лет своей жизни работе на благо Псковской области и ее жителей. Я очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку», — заявил он. А уже 31 мая Михаил Ведерников выступал перед депутатами Псковского областного Собрания с отчетом о работе администрации региона в 2017 году. В нем он откровенно обозначил ключевые проблемы, стоящие перед регионом, и назвал ключевые пути их решения: всеми способами привлекать любые федеральные средства, развивать региональную экономику и, главное, объединить усилия всех заинтересованных в процветании Псковской области сил, работая в режиме 24/7. Вскоре после проведения конференции «ЕР» Михаил Ведерников официально будет выдвинут на выборы в качестве кандидата. Врио губернатора, безусловно, обладает «форой», как представитель действующей власти, пользующийся поддержкой президента. В этой связи сомнений в победе врио не возникает, надо полагать, в том числе и у его оппонентов. Тем более что каких-либо мощных соперников у него на пути не предвидится. В любом случае ход кампании и ее содержание будут зависеть от того, сколько кандидатов примут в ней участие и как они будут строить свою предвыборную работу. Но еще больше ход кампании определит процедура прохождения ими «муниципального фильтра». Ведь у «Единой России» большинство в муниципальных Собраниях и на постах глав, а значит, без доброй воли правящей партии практически ни у кого из кандидатов от других партий нет шансов преодолеть барьер.

СЕМЕРО СМЕЛЫХ И «ЕР»

Псковский обком компартии, как уже сообщало ПАИ, с большой долей вероятности 10 июня выдвинет на пост губернатора регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева. Он в свое время являлся подающим надежды представителем немногочисленного «молодого поколения» псковской КПРФ. Но в 2015 году выбрал пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области и, став госслужащим без внятных полномочий и рычагов, предсказуемо перестал быть реальным политиком. Так что сегодня Мурылев вряд ли может рассчитывать на сколько-нибудь серьезный результат на губернаторских выборах. Впрочем, выбирать КПРФ не приходится. Псковские либерал-демократы готовятся выставить на выборы координатора регионального отделения партии Антона Минакова. Псковская ЛДПР в последнее время не может похвастаться яркими акциями, скандалами и информационными поводами, как это было еще сравнительно недавно. Тем не менее партия стабильно показывает в регионе неплохой результат. Участие Минакова в губернаторских выборах, безусловно, поможет повысить узнаваемость и его личного бренда, и партийного. Кроме того, это еще один шанс поспорить с откровенно выдохшейся КПРФ за титул «партии № 2». Что касается «Справедливой России», то наблюдатели с интересом ждут развязки интриги: выдвинется ли лидер регионального отделения партии Олег Брячак на выборы сам или сделает ставку на кого-то из соратников. Точки над «i» будут расставлены 6 июня, на региональной конференции справедливороссов, где и состоится выдвижение. На сессии областного Собрания 31 мая Михаил Ведерников отметил, что его обмен репликами с главой псковского «Яблока» Львом Шлосбергом уж больно напоминает предвыборные дебаты. И это было очень похоже на приглашение принять участие в кампании, адресованное «яблочнику». Другое дело — удастся ли Льву Шлосбергу преодолеть пресловутый «муниципальный барьер». У «Яблока», несмотря на успехи на муниципальных выборах, ресурсов для самостоятельного «взлома» этого препятствия явно недостаточно. Просить помощи у «ЕР» господин Шлосберг явно не станет, а КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», скорее всего, сами не будут с ним делиться. Впрочем, не исключено, что как раз «партия власти» захочет помочь лидеру «Яблока», исходя из собственных резонов. По словам Шлосберга, он ведет активные переговоры с муниципалами. Но не исключено, что в конечном итоге собрать нужное количество голосов все-таки не удастся, и будет объявлено, что давление «административной машины» не позволило выборам стать истинно конкурентными. Собственно, так уже было в 2014 году. Если говорить о новых лицах и брендах, то, по имеющимся данным, выдвинуть своих кандидатов на выборы намерены также «Партия пенсионеров», «Партия свободных граждан» и «Партия роста». Первые две партии в регионе не на слуху. «Партия роста» же смогла получить немного внимания в рамках президентской кампании: напомним, на пост главы государства от нее баллотировался федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов. Лидер регионального отделения «Партии роста», бизнесмен Игорь Романов, тогда засветился в СМИ в качестве руководителя псковского штаба Титова и пообещал, что о возглавляемой им структуре «еще услышат». Судя по всему, услышат о ней именно как о партии-спойлере, выставившей кандидата для участия в губернаторской кампании.